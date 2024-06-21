Егермейстер – это немецкий крепкий ликер, настоянный на 56 травах, кореньях, специях и фруктах. Его крепость составляет 35%. Этот напиток имеет горько-сладкий вкус с нотами аниса, корицы, цитруса и шафрана.

История «Егермейстра»

История Jager Meister начинается в 1878 году, когда Вильгельм Маст переехал в Вольфенбюттель, город в Нижней Саксонии, и открыл предприятие по производству уксуса. Вильгельм был успешным бизнесменом и расширил свою деятельность до торговли вином и другими алкогольными напитками. В 1897 году у него родился сын Курт, который с детства помогал отцу в бизнесе и унаследовал его вкус и любовь к алкоголю.

Курт Маст был не только талантливым дегустатором, но и увлеченным охотником. Он интересовался немецкой традицией изготовления настоек из лекарственных трав, которые считались полезными для здоровья и пищеварения. В 1934 году он завершил разработку рецепта травяного ликера, который состоял из 56 различных компонентов. Он назвал свой ликер Jägermeister, что переводится как «мастер охоты», в честь своего хобби и статуса в охотничьем обществе.

Jägermeister был представлен на рынке Германии в 1935 году и сразу же стал популярным благодаря своему уникальному вкусу и качеству. Несмотря на то, что в начале своего существования Jägermeister позиционировался как лекарственное средство, с течением времени он стал популярным алкогольным напитком и приобрел международное признание.

Сегодня Jägermeister продается в более чем 140 странах мира и является одним из самых популярных и узнаваемых ликеров. Его уникальный рецепт доселе остается секретом, известным только узкому кругу специалистов. Jägermeister используется как самостоятельный напиток, а также в коктейлях и тонике.

Курт Маст внес огромный вклад в развитие настойчивого и ликерного искусства, создавая не только вкусные и качественные напитки, но и уникальные бренды. Его страсть к охоте и мастерство в дегустации составляли основу для создания Jägermeister, который до сих пор радует любителей хорошего алкоголя по всему миру.

В 1935 году началось производство и продажа Jagermeister. Сначала ликер пользовался популярностью среди охотников и солдат, которые считали его тонизирующим и бодрящим напитком. Позже Ягермастер стал известен и в других слоях общества, особенно после войны, когда он стал символом немецкого качества и традиций.

В 1960-х годах компания Mast Jagermeister решила сосредоточиться на развитии своего главного продукта и сократила линейку других алкогольных напитков. Компания начала экспортировать Jagermeister в другие страны Европы, а затем и во всем мире.

В 1973 году компания Mast Jagermeister сделала революционный шаг в области маркетинга. Она предложила футбольному клубу «Айнтрахт» из Брауншвейга разместить логотип Ягермейстера на футболках игроков вместо традиционного льва. Это был первый случай в истории, когда алкогольный бренд стал спонсором футбольной команды. Акция вызвала большой резонанс в общественности и привлекла внимание к Егермейстеру. С тех пор компания активно участвует в рекламе и спонсорстве различных музыкальных, спортивных и культурных мероприятий.

Этот напиток популярен во всем мире благодаря своему уникальному аромату и вкусу, а также истории и традициям. Ликер егермейстер часто употребляется в чистом виде, охлажденным до -18°C, в качестве шота или дижестива. Также он используется для приготовления различных коктейлей: Jägerbomb, Jagermeister Sour, Jagermeister Mule и т.д. Ягерь является одним из самых продаваемых ликеров в мире и занимает 7-е место среди всех алкогольных напитков по объему продаж.

Логотип Ягермайстера также связан с охотой. Он изображает оленя с крестом над головой, который является символом святого Губерта, покровителя охотников. По легенде, Губерт был благородным рыцарем, который однажды увидел оленя со свечением и крестом во время охоты. Олень заговорил с ним и призвал его отказаться от своей страсти к охоте и посвятить свою жизнь служению Богу. Губерт послушался и стал монахом, а затем епископом и святым.

Травяной ликер: состав трав и его полезные свойства

анис – придает ликеру сладковатый и освежающий вкус, а также способствует пищеварению и устранению вздутия;

– придает ликеру сладковатый и освежающий вкус, а также способствует пищеварению и устранению вздутия; шафран – самая дорогая специя в мире, которая придает ликеру золотистый цвет и аромат, а также обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами;

– самая дорогая специя в мире, которая придает ликеру золотистый цвет и аромат, а также обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами; женьшень – стимулирует центральную нервную систему, повышает тонус и работоспособность, улучшает кровообращение и иммунитет, снижает уровень сахара в крови;

– стимулирует центральную нервную систему, повышает тонус и работоспособность, улучшает кровообращение и иммунитет, снижает уровень сахара в крови; имбирь – обладает противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противоаллергическим действием, улучшает пищеварение и кровообращение, снимает тошноту и рвоту, согревает и укрепляет организм;

– обладает противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противоаллергическим действием, улучшает пищеварение и кровообращение, снимает тошноту и рвоту, согревает и укрепляет организм; можжевельник – стимулирует выработку желчи и мочи, очищает печень и почки, облегчает боли в суставах и мышцах, устраняет отеки и воспаления, укрепляет иммунитет;

– стимулирует выработку желчи и мочи, очищает печень и почки, облегчает боли в суставах и мышцах, устраняет отеки и воспаления, укрепляет иммунитет; кориандр — улучшает аппетит и пищеварение, снимает спазмы и вздутие, обладает противомикробным и противоглистным действием, нормализует уровень холестерина и сахара в крови, усиливает потенцию;

— улучшает аппетит и пищеварение, снимает спазмы и вздутие, обладает противомикробным и противоглистным действием, нормализует уровень холестерина и сахара в крови, усиливает потенцию; гвоздику — обезболивает, дезинфицирует, убивает бактерии и грибки, улучшает пищеварение и кровообращение, повышает тонус и настроение, снимает стресс и усталость;

— обезболивает, дезинфицирует, убивает бактерии и грибки, улучшает пищеварение и кровообращение, повышает тонус и настроение, снимает стресс и усталость; корицу – стимулирует мозговую деятельность, улучшает память и внимание, снижает уровень сахара и холестерина в крови, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, согревает и тонизирует организм.

– это травяной ликер, который состоит из 56 компонентов, включая растения, коренья, корки, специи и фрукты. Точный состав и пропорции ингредиентов держатся в секрете, но некоторые из них известны по различным источникам. Среди них можно назвать:

Это лишь некоторые из трав и специй, которые входят в состав данного напитка. Благодаря такому богатому и разнообразному составу, Jagermeister обладает полезными свойствами для здоровья и самочувствия. Ягерь Местер способствует улучшению пищеварения, аппетита, настроения, энергии, иммунитета, кровообращения, потенции и других функций организма.

Чтобы получить пользу от Ягермастера, необходимо употреблять его в умеренных количествах и не злоупотреблять. Излишнее употребление может привести к отравлению, аллергии, повышению давления, нарушению работы печени и другим негативным последствиям. Также алкоголь Егерь противопоказан при беременности, кормлении грудью, диабете, гастрите, язве, гипертонии и других заболеваниях.

Как производят напиток: секреты и нюансы

Разобравшись с тем, что это за напиток Егермейстер, необходимо поговорить об особенностях его изготовления. Производство ликёра Егермейстера – это тщательный и долгий процесс, который сохраняется почти 100 лет, но его держат в секрете. Ягер производят лишь на одном заводе в городе Вольфенбюттель в Германии, где находится штаб-квартира компании Mast-Jägermeister SE. В подвале завода находится более 400 дубовых бочек из местной древесины, в которых выдерживается напиток, приобретая свой знаменитый вкус и аромат.

Производство Ягерместра состоит из следующих этапов:

Сбор натуральных трав . Для настойки ликера используются растения, коренья, корки, специи и фрукты. Точный состав и пропорции ингредиентов держатся в секрете. Травы собираются в разных уголках мира и доставляются на завод в специальных мешках.

. Для настойки ликера используются растения, коренья, корки, специи и фрукты. Точный состав и пропорции ингредиентов держатся в секрете. Травы собираются в разных уголках мира и доставляются на завод в специальных мешках. Высушивание и измельчение трав . Ингредиенты высушиваются в специальных условиях, чтобы сохранить их свежесть и аромат. Затем они измельчаются в порошок или кусочки, чтобы увеличить площадь контакта со спиртом.

. Ингредиенты высушиваются в специальных условиях, чтобы сохранить их свежесть и аромат. Затем они измельчаются в порошок или кусочки, чтобы увеличить площадь контакта со спиртом. Смешивание трав и спирта . Травы смешиваются с чистым спиртом в нужных пропорциях и помещаются в большие емкости из нержавеющей стали. Там они настаиваются в течение нескольких недель при определенной температуре и давлении, выделяя свои ароматические и целебные вещества в спирт.

. Травы смешиваются с чистым спиртом в нужных пропорциях и помещаются в большие емкости из нержавеющей стали. Там они настаиваются в течение нескольких недель при определенной температуре и давлении, выделяя свои ароматические и целебные вещества в спирт. Выдержка в дубовых бочках . Полученная настойка переливается в дубовые бочки, которые хранятся в подвале завода. Там напиток выдерживается около 12 месяцев, приобретая свой золотистый цвет, горько-сладкий вкус и сложный букет. Дубовая древесина также добавляет ликеру танины, которые обладают антиоксидантными свойствами.

. Полученная настойка переливается в дубовые бочки, которые хранятся в подвале завода. Там напиток выдерживается около 12 месяцев, приобретая свой золотистый цвет, горько-сладкий вкус и сложный букет. Дубовая древесина также добавляет ликеру танины, которые обладают антиоксидантными свойствами. Неоднократная дистилляция и фильтрация . После выдержки напиток подвергается неоднократной дистилляции и фильтрации, чтобы очистить его от примесей и улучшить его качество. Дистилляция происходит в специальных аппаратах, а фильтрация – через уголь, кварц и бумагу.

. После выдержки напиток подвергается неоднократной дистилляции и фильтрации, чтобы очистить его от примесей и улучшить его качество. Дистилляция происходит в специальных аппаратах, а фильтрация – через уголь, кварц и бумагу. Добавление карамели и сахара . Для придания алкоголю сладости и насыщенности добавляют карамель и сахар. Карамель также усиливает цвет и аромат Jagermeister, а сахар смягчает его горечь. Количество добавляемых ингредиентов зависит от желаемой крепости и вкуса ликера.

. Для придания алкоголю сладости и насыщенности добавляют карамель и сахар. Карамель также усиливает цвет и аромат Jagermeister, а сахар смягчает его горечь. Количество добавляемых ингредиентов зависит от желаемой крепости и вкуса ликера. Дополнительная выдержка . После добавления карамели и сахара алкоголь снова переливается в дубовые бочки, где он настаивается в течение еще шести месяцев, чтобы все компоненты лучше соединились и сбалансировались.

. После добавления карамели и сахара алкоголь снова переливается в дубовые бочки, где он настаивается в течение еще шести месяцев, чтобы все компоненты лучше соединились и сбалансировались. Розлив в бутылки. Готовый Ягер Мастер разливается в уникальные зеленые бутылки, которые разработаны специально для этого ликера. Бутылки имеют сверхпрочное стекло, которое защищает Егермейстер от солнечных лучей и ударов. Также бутылки имеют специальные маркировки и этикетки, которые невозможно подделать. На этикетке изображен олень с крестом над головой.

Таким образом, производство Егерь Мастера – это сложный и длительный процесс, который требует высокого качества сырья, оборудования и мастерства. Благодаря этому, этот алкогольный напиток обладает уникальным вкусом, ароматом и свойствами, которые ценятся во всем мире.

Как правильно пить ликёр Егермейстер

В чистом виде. Это самый простой и классический способ употребления Egermaster. Для этого нужно охладить бутылку ликера в морозилке до -18°C и налить его в специальные рюмки-шоты, которые также желательно предварительно заморозить. Выпить ликер Jagermeister нужно одним глотком, не запивая. Так можно почувствовать его сладкий и тягучий вкус, а также аромат трав и специй. Этот способ подходит для аперитива или дижестива, то есть для стимуляции аппетита или улучшения пищеварения.

Это самый простой и классический способ употребления Egermaster. Для этого нужно охладить бутылку ликера в морозилке до -18°C и налить его в специальные рюмки-шоты, которые также желательно предварительно заморозить. Выпить ликер Jagermeister нужно одним глотком, не запивая. Так можно почувствовать его сладкий и тягучий вкус, а также аромат трав и специй. Этот способ подходит для аперитива или дижестива, то есть для стимуляции аппетита или улучшения пищеварения. Небольшими глотками. Это способ для тех, кто хочет насладиться всеми нюансами букета Jagermeister. Следует подогреть бутылку Ягера до комнатной температуры и налить его в небольшие бокалы. Пить ликер с оленем нужно небольшими глотками, согревая его во рту и вдыхая его аромат. Так можно почувствовать его горечь, кислинку, сладость и разные оттенки трав и специй. Этот способ подходит для расслабления или лечения, так как Джагермейстер обладает целебными свойствами.

Это способ для тех, кто хочет насладиться всеми нюансами букета Jagermeister. Следует подогреть бутылку Ягера до комнатной температуры и налить его в небольшие бокалы. Пить ликер с оленем нужно небольшими глотками, согревая его во рту и вдыхая его аромат. Так можно почувствовать его горечь, кислинку, сладость и разные оттенки трав и специй. Этот способ подходит для расслабления или лечения, так как Джагермейстер обладает целебными свойствами. В коктейлях. Такой вариант употребления выбирают те, кто хочет разнообразить свой опыт употребления Jagermeister и сделать его более веселым и интересным. Рекомендуется смешать ликер Jagermeister с другими напитками, которые будут дополнять или контрастировать с его вкусом и ароматом. Существует множество рецептов коктейлей с Егерь Мейстером, но самые популярные из них – это Jägerbomb, Jägermeister Sour, Jägermeister Mule. Пить коктейли нужно из больших бокалов или стаканов, не спеша и наслаждаясь сочетанием разных ингредиентов.

можно пить разными способами, в зависимости от личных предпочтений и целей:

3 рецепта коктейлей с Егермейстером

1. Классический Jagerbomb:

30 мл Егермейстера

150 мл энергетического напитка

Приготовление:

Налейте Егермейстер в шотовый стакан. Подайте энергетический напиток отдельно. Когда все готовы, бросьте стакан с Егермейстером в стакан с энергетическим напитком и быстро выпейте. 2. Jagerita: Ингредиенты:

30 мл Егермейстера

30 мл текилы

30 мл сока лайма

15 мл агавы

лед

Приготовление:

В шейкере смешайте Егермейстер, текилу, сок лайма и агаву. Добавьте лед и хорошо встряхните. Процедите смесь в бокал для маргариты с ледом. 3. Jagermeister Mule: Ингредиенты:

60 мл Егермейстера

120 мл имбирного пива

30 мл сока лайма

2 дольки лайма

лед

Приготовление:

Наполните стакан для мула льдом. Добавьте Егермейстер и сок лайма. Долейте имбирное пиво и аккуратно перемешайте. Украсьте коктейль дольками лайма и наслаждайтесь.

Перед тем как заказать эту продукцию в Москве, нужно знать, что смягчить крепость и горечь Ягерь Мейстера, а также уменьшить риск похмелья, можно путем выбора подходящей закуски. Она должна гармонировать с травяным ликером и не перебивать его вкус. Хорошо подходят колбаски, сыры, соленые орешки, свежие овощи, маринованные грибы и другие соленые или кислые закуски. Jagermeister рекомендуется закусывать после каждого глотка или чередовать его с другими напитками (пивом или соком).

Видео обзор вкуса напитка

Личный рецепт: Серфер на кислотном шоте 🍹

Я увидел, что этот шот набирает популярность, и решил попробовать сам, о чем не жалею 😁.

Не был уверен, как Егермейстер будет сочетаться с двумя другими ингредиентами, но получилось хорошо, как Пино Колада с Егерем, что не плохо😅.

Рецепт для 1 шота: -0,5 oZ/15 мл Кокосовый ром -0,5 oZ/15 мл Ананасовый сок -0,3 oZ/10 мл Егермейстер

Поделись этим рецептом с друзьями! 🤩

Наслаждайтесь! 🍹 За ваше здоровье!🥂