Егермейстер – это немецкий крепкий ликер, настоянный на 56 травах, кореньях, специях и фруктах. Его крепость составляет 35%. Этот напиток имеет горько-сладкий вкус с нотами аниса, корицы, цитруса и шафрана.
История «Егермейстра»История Jager Meister начинается в 1878 году, когда Вильгельм Маст переехал в Вольфенбюттель, город в Нижней Саксонии, и открыл предприятие по производству уксуса. Вильгельм был успешным бизнесменом и расширил свою деятельность до торговли вином и другими алкогольными напитками. В 1897 году у него родился сын Курт, который с детства помогал отцу в бизнесе и унаследовал его вкус и любовь к алкоголю.
Курт Маст был не только талантливым дегустатором, но и увлеченным охотником. Он интересовался немецкой традицией изготовления настоек из лекарственных трав, которые считались полезными для здоровья и пищеварения. В 1934 году он завершил разработку рецепта травяного ликера, который состоял из 56 различных компонентов. Он назвал свой ликер Jägermeister, что переводится как «мастер охоты», в честь своего хобби и статуса в охотничьем обществе.
Jägermeister был представлен на рынке Германии в 1935 году и сразу же стал популярным благодаря своему уникальному вкусу и качеству. Несмотря на то, что в начале своего существования Jägermeister позиционировался как лекарственное средство, с течением времени он стал популярным алкогольным напитком и приобрел международное признание.
Сегодня Jägermeister продается в более чем 140 странах мира и является одним из самых популярных и узнаваемых ликеров. Его уникальный рецепт доселе остается секретом, известным только узкому кругу специалистов. Jägermeister используется как самостоятельный напиток, а также в коктейлях и тонике.
Курт Маст внес огромный вклад в развитие настойчивого и ликерного искусства, создавая не только вкусные и качественные напитки, но и уникальные бренды. Его страсть к охоте и мастерство в дегустации составляли основу для создания Jägermeister, который до сих пор радует любителей хорошего алкоголя по всему миру.В 1935 году началось производство и продажа Jagermeister. Сначала ликер пользовался популярностью среди охотников и солдат, которые считали его тонизирующим и бодрящим напитком. Позже Ягермастер стал известен и в других слоях общества, особенно после войны, когда он стал символом немецкого качества и традиций.
В 1960-х годах компания Mast Jagermeister решила сосредоточиться на развитии своего главного продукта и сократила линейку других алкогольных напитков. Компания начала экспортировать Jagermeister в другие страны Европы, а затем и во всем мире.
В 1973 году компания Mast Jagermeister сделала революционный шаг в области маркетинга. Она предложила футбольному клубу «Айнтрахт» из Брауншвейга разместить логотип Ягермейстера на футболках игроков вместо традиционного льва. Это был первый случай в истории, когда алкогольный бренд стал спонсором футбольной команды. Акция вызвала большой резонанс в общественности и привлекла внимание к Егермейстеру. С тех пор компания активно участвует в рекламе и спонсорстве различных музыкальных, спортивных и культурных мероприятий.
Этот напиток популярен во всем мире благодаря своему уникальному аромату и вкусу, а также истории и традициям. Ликер егермейстер часто употребляется в чистом виде, охлажденным до -18°C, в качестве шота или дижестива. Также он используется для приготовления различных коктейлей: Jägerbomb, Jagermeister Sour, Jagermeister Mule и т.д. Ягерь является одним из самых продаваемых ликеров в мире и занимает 7-е место среди всех алкогольных напитков по объему продаж.
Логотип Ягермайстера также связан с охотой. Он изображает оленя с крестом над головой, который является символом святого Губерта, покровителя охотников. По легенде, Губерт был благородным рыцарем, который однажды увидел оленя со свечением и крестом во время охоты. Олень заговорил с ним и призвал его отказаться от своей страсти к охоте и посвятить свою жизнь служению Богу. Губерт послушался и стал монахом, а затем епископом и святым.
Травяной ликер: состав трав и его полезные свойстваЯгерьмастер – это травяной ликер, который состоит из 56 компонентов, включая растения, коренья, корки, специи и фрукты. Точный состав и пропорции ингредиентов держатся в секрете, но некоторые из них известны по различным источникам. Среди них можно назвать:
- анис – придает ликеру сладковатый и освежающий вкус, а также способствует пищеварению и устранению вздутия;
- шафран – самая дорогая специя в мире, которая придает ликеру золотистый цвет и аромат, а также обладает антиоксидантными, противовоспалительными и антидепрессивными свойствами;
- женьшень – стимулирует центральную нервную систему, повышает тонус и работоспособность, улучшает кровообращение и иммунитет, снижает уровень сахара в крови;
- имбирь – обладает противомикробным, противовирусным, противогрибковым и противоаллергическим действием, улучшает пищеварение и кровообращение, снимает тошноту и рвоту, согревает и укрепляет организм;
- можжевельник – стимулирует выработку желчи и мочи, очищает печень и почки, облегчает боли в суставах и мышцах, устраняет отеки и воспаления, укрепляет иммунитет;
- кориандр — улучшает аппетит и пищеварение, снимает спазмы и вздутие, обладает противомикробным и противоглистным действием, нормализует уровень холестерина и сахара в крови, усиливает потенцию;
- гвоздику — обезболивает, дезинфицирует, убивает бактерии и грибки, улучшает пищеварение и кровообращение, повышает тонус и настроение, снимает стресс и усталость;
- корицу – стимулирует мозговую деятельность, улучшает память и внимание, снижает уровень сахара и холестерина в крови, обладает противовоспалительным и антиоксидантным действием, согревает и тонизирует организм.
Это лишь некоторые из трав и специй, которые входят в состав данного напитка. Благодаря такому богатому и разнообразному составу, Jagermeister обладает полезными свойствами для здоровья и самочувствия. Ягерь Местер способствует улучшению пищеварения, аппетита, настроения, энергии, иммунитета, кровообращения, потенции и других функций организма.
Чтобы получить пользу от Ягермастера, необходимо употреблять его в умеренных количествах и не злоупотреблять. Излишнее употребление может привести к отравлению, аллергии, повышению давления, нарушению работы печени и другим негативным последствиям. Также алкоголь Егерь противопоказан при беременности, кормлении грудью, диабете, гастрите, язве, гипертонии и других заболеваниях.
Как производят напиток: секреты и нюансыРазобравшись с тем, что это за напиток Егермейстер, необходимо поговорить об особенностях его изготовления. Производство ликёра Егермейстера – это тщательный и долгий процесс, который сохраняется почти 100 лет, но его держат в секрете. Ягер производят лишь на одном заводе в городе Вольфенбюттель в Германии, где находится штаб-квартира компании Mast-Jägermeister SE. В подвале завода находится более 400 дубовых бочек из местной древесины, в которых выдерживается напиток, приобретая свой знаменитый вкус и аромат.
Производство Ягерместра состоит из следующих этапов:
- Сбор натуральных трав. Для настойки ликера используются растения, коренья, корки, специи и фрукты. Точный состав и пропорции ингредиентов держатся в секрете. Травы собираются в разных уголках мира и доставляются на завод в специальных мешках.
- Высушивание и измельчение трав. Ингредиенты высушиваются в специальных условиях, чтобы сохранить их свежесть и аромат. Затем они измельчаются в порошок или кусочки, чтобы увеличить площадь контакта со спиртом.
- Смешивание трав и спирта. Травы смешиваются с чистым спиртом в нужных пропорциях и помещаются в большие емкости из нержавеющей стали. Там они настаиваются в течение нескольких недель при определенной температуре и давлении, выделяя свои ароматические и целебные вещества в спирт.
- Выдержка в дубовых бочках. Полученная настойка переливается в дубовые бочки, которые хранятся в подвале завода. Там напиток выдерживается около 12 месяцев, приобретая свой золотистый цвет, горько-сладкий вкус и сложный букет. Дубовая древесина также добавляет ликеру танины, которые обладают антиоксидантными свойствами.
- Неоднократная дистилляция и фильтрация. После выдержки напиток подвергается неоднократной дистилляции и фильтрации, чтобы очистить его от примесей и улучшить его качество. Дистилляция происходит в специальных аппаратах, а фильтрация – через уголь, кварц и бумагу.
- Добавление карамели и сахара. Для придания алкоголю сладости и насыщенности добавляют карамель и сахар. Карамель также усиливает цвет и аромат Jagermeister, а сахар смягчает его горечь. Количество добавляемых ингредиентов зависит от желаемой крепости и вкуса ликера.
- Дополнительная выдержка. После добавления карамели и сахара алкоголь снова переливается в дубовые бочки, где он настаивается в течение еще шести месяцев, чтобы все компоненты лучше соединились и сбалансировались.
- Розлив в бутылки. Готовый Ягер Мастер разливается в уникальные зеленые бутылки, которые разработаны специально для этого ликера. Бутылки имеют сверхпрочное стекло, которое защищает Егермейстер от солнечных лучей и ударов. Также бутылки имеют специальные маркировки и этикетки, которые невозможно подделать. На этикетке изображен олень с крестом над головой.
Таким образом, производство Егерь Мастера – это сложный и длительный процесс, который требует высокого качества сырья, оборудования и мастерства. Благодаря этому, этот алкогольный напиток обладает уникальным вкусом, ароматом и свойствами, которые ценятся во всем мире.
Как правильно пить ликёр ЕгермейстерЛикер Jagermeister можно пить разными способами, в зависимости от личных предпочтений и целей:
- В чистом виде. Это самый простой и классический способ употребления Egermaster. Для этого нужно охладить бутылку ликера в морозилке до -18°C и налить его в специальные рюмки-шоты, которые также желательно предварительно заморозить. Выпить ликер Jagermeister нужно одним глотком, не запивая. Так можно почувствовать его сладкий и тягучий вкус, а также аромат трав и специй. Этот способ подходит для аперитива или дижестива, то есть для стимуляции аппетита или улучшения пищеварения.
- Небольшими глотками. Это способ для тех, кто хочет насладиться всеми нюансами букета Jagermeister. Следует подогреть бутылку Ягера до комнатной температуры и налить его в небольшие бокалы. Пить ликер с оленем нужно небольшими глотками, согревая его во рту и вдыхая его аромат. Так можно почувствовать его горечь, кислинку, сладость и разные оттенки трав и специй. Этот способ подходит для расслабления или лечения, так как Джагермейстер обладает целебными свойствами.
- В коктейлях. Такой вариант употребления выбирают те, кто хочет разнообразить свой опыт употребления Jagermeister и сделать его более веселым и интересным. Рекомендуется смешать ликер Jagermeister с другими напитками, которые будут дополнять или контрастировать с его вкусом и ароматом. Существует множество рецептов коктейлей с Егерь Мейстером, но самые популярные из них – это Jägerbomb, Jägermeister Sour, Jägermeister Mule. Пить коктейли нужно из больших бокалов или стаканов, не спеша и наслаждаясь сочетанием разных ингредиентов.
3 рецепта коктейлей с Егермейстером
1. Классический Jagerbomb:Ингредиенты:
- 30 мл Егермейстера
- 150 мл энергетического напитка
Приготовление:
- Налейте Егермейстер в шотовый стакан.
- Подайте энергетический напиток отдельно.
- Когда все готовы, бросьте стакан с Егермейстером в стакан с энергетическим напитком и быстро выпейте.
2. Jagerita:Ингредиенты:
- 30 мл Егермейстера
- 30 мл текилы
- 30 мл сока лайма
- 15 мл агавы
- лед
Приготовление:
- В шейкере смешайте Егермейстер, текилу, сок лайма и агаву.
- Добавьте лед и хорошо встряхните.
- Процедите смесь в бокал для маргариты с ледом.
3. Jagermeister Mule:Ингредиенты:
- 60 мл Егермейстера
- 120 мл имбирного пива
- 30 мл сока лайма
- 2 дольки лайма
- лед
Приготовление:
- Наполните стакан для мула льдом.
- Добавьте Егермейстер и сок лайма.
- Долейте имбирное пиво и аккуратно перемешайте.
- Украсьте коктейль дольками лайма и наслаждайтесь.
Перед тем как заказать эту продукцию в Москве, нужно знать, что смягчить крепость и горечь Ягерь Мейстера, а также уменьшить риск похмелья, можно путем выбора подходящей закуски. Она должна гармонировать с травяным ликером и не перебивать его вкус. Хорошо подходят колбаски, сыры, соленые орешки, свежие овощи, маринованные грибы и другие соленые или кислые закуски. Jagermeister рекомендуется закусывать после каждого глотка или чередовать его с другими напитками (пивом или соком).
