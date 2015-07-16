Делают во Франции интересный ликер, именуемый «Плененная груша» (Poire Prisonniere). Обычный фруктовый бренди с обычной грушей сорта William. Совершенно не интересный напиток – грушевый ликер без выраженного вкуса и аромата груши. Если продукт «так себе», как его продавать? Правильно, сделать красивую обертку. Французы на таких делах, как говорится, собаку съели. Внутрь бутылки они поместили целую грушу, которую, как вы понимаете, достать оттуда ни как не получится. Все дело в смекалке, груши в бутылке выращиваются – вот и весь фокус. Выглядит это примерно так:

«Плененная груша»

Конечно, вы можете сделать нечто похожее понта ради, но не ради вкусного напитка. Чтобы приготовить вкусный грушевый ликер нужно всего лишь пару груш, немного специй, бутылочка качественного алкоголя и немного терпения. Остальное, то бишь проверенные рецепты, мы берем на себя.

Непременно попробуйте приготовить грушевую наливку - невиданное удовольствие.

А ещё из груш готовят потрясающее вино и сидр. Ищите рецепты здесь и здесь соответственно.

Кстати, алкоголь здесь можно использовать разный, от казенной водочки, до хорошо очищенного самогона двойной перегонки. Очень хорошо подходит пищевой спирт, который предварительно можно разбавить до 70% - именно столько необходимо для вытяжки всех эфирных масел. Можно на груше готовить и элитные напитки, используя в качестве алкогольной основы коньяк, ром или виски. Груши можно брать любые: летние, зимние, не важно, главное, чтобы были спелыми и максимально ароматными.

Рецепт грушевого ликера на водке

2 большие груши, очищенные

щепотка молотой корицы или 1-1,5 см от палочки

1 бутон гвоздики

700 мл водки

250 мл сахарного сиропа

Груши очистить и натереть на мелкую терку (можно мелко порезать). Поместить груши в литровую банку, добавить специи и залить водкой. Настаивать 2 недели в темном прохладном месте, а затем отцедить. Сварить простой сироп: взять 1 л воды и 1 кг сахара (можно пересчитать на нужный объем), воду подогреть и растворить в ней сахар. Добавить 250 мл сиропа в грушевый настой и оставить его выдерживаться на 2 месяца в темном месте.

Примечание к рецепту. Получается очень легкий ликер с тонким ароматом груши. Если вы любите более насыщенные напитки, смотрите рецепты ниже. Если добавить корицы больше, к примеру, целую палочку, то она окончательно перебьет вкус груши. Лучше добавить по щепотке молотого кориандра и мускатного ореха.

Грушевый ликер на спирту с миндалем

1,5 кг спелых груш

1 кг сахара

1,5 л воды

1,5 л спирта 70%

щепотка корицы

30 г миндаля

2 бутона гвоздики

1 стручок ванили (или ванильный сахар/экстракт)

Груши очистить от кожуры и мелко нарезать ломтиками. Сложить нарезанные груши в двухлитровую банку, добавить ваниль, миндаль (можно прямо с кожицей, а можно очистить, предварительно обдав его кипятком), гвоздику и корицу. Залить спиртом, разбавленным с помощью нашего калькулятора до 70%. Наставить в темном прохладном месте 10 дней, периодически взбалтывать. Затем процедить через сито и 2 слоя влажной марли.

Сварить сироп из 1,5 л воды и 1 кг сахара, дать ему остыть. Смешать сироп и грушевую настойку, плотно укупорить и подождать еще 10 дней, после чего снова процедить ликер через несколько слоёв марли, а затем разлить по бутылкам. Выдерживать напиток нужно минимум 2 месяца, в лучше полгода. Этот ликер отличается более выраженным вкусом и ароматом груши, что, впрочем, зависит от сорта и зрелости плодов.

Ликёр «Печёная груша»

6 спелых груш, мелко нарезанных

мелко тёртая цедра 1 лимона

мелко тёртая цедра ½ апельсина

1 палочка корицы, раздробленная

1 стручок ванили (или ванильный сахар, или экстракт)

500 мл водки или самогона 40-50%

600 мл сухого белого вермута

250 мл простого сиропа

Груши созревают деликатно. Пропустите момент, и их мякоть превратится в зернистую кашу, а соберёте рано – получите что-то ближе к яблоку, хрустящее и терпкое, с едва уловимым ароматом. Отсюда и популярность печёно-варенных груш. Термическая обработка плодов добавляем им сладости и аромата, она смягчает жёсткие волокна и повышает сочность. Этот ликёр позволяет вкусить всё очарование печёной груши, но без термической обработки. Как и во всех грушевых ликёрах, вам нужно лишь смешать все ингредиенты воедино и немного подождать.

В банке подходящего объема подавить предварительно измельченные груши. Добавить к ним лимонную и апельсиновую цедру, палочку корицы, ваниль (16 г ванильного сахара или 2-3 ч. л. ванильного экстракта), водку и вермут (можно использовать домашний). Хорошенько всё перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на неделю. По истечении положенного времени процедить настой через несколько слоёв марли, можно слегка отжать, но не желательно – будет сложно отфильтровать, а пропитанные алкоголем и пряностями плоды всегда можно использовать для десертов. Добавить к процеженному настою простой сироп, профильтровать напиток при необходимости и разлить в чистые бутылки. Хранить в прохладном месте. Выдержка приветствуется, но не более 3 месяцев. Ликёр отлично смакует в чистом виде из небольших рюмок.

Груша на коньяке (выбор редакции)

4 большие, спелые груши

2 стручка ванили

500 мл коньяка

500 мл воды

500 г сахара

Для начала нужно помыть две груши, не очищать их от кожуры, но убрать сердцевину с семенами. Если вы всё же нашли стручки ванили, то их тоже нужно очистить от семян. Груши нарежьте на небольшие кусочки и положите вместе с ванилью в литровую банку, после чего залейте их коньяком (или любым фруктовым бренди на свой вкус). Через два дня настаивания и периодического встряхивания, из коньяка нужно будет достать ваниль, а груши оставить настаиваться еще на 3 дня.

В данном рецепте используют именно ванильные стручки, хоть их и не просто достать в СНГ. Сложно заключается в том, что в процессе настаивания стручки нужно изъять из настоя уже через пару дней, чего не сделаешь с ванилином, ванильным сахаром и экстрактом (его рецепт, кстати, вы найдете под первым рецептом кофейного ликера Калуа ). Поэтому здесь придется поэкспериментировать и вывести оптимальный для себя вкус.

Дальше возьмите оставшиеся две груши, очистите их от семян и сердцевины, мелко порежьте. Положите груши в кастрюльку, добавьте воду, сахар и поставьте кастрюльку на огонь. Доведите воду до кипения и варите сироп 5 минут на слабом огне до полного растворения сахара. Дайте сиропу остыть и вместе с проваренными грушами добавьте его к первому настою. Достаточно выдержать напиток еще 2 дня, но мы рекомендуем подождать хотя бы неделю. После грушевый ликер нужно процедить и разлить по бутылкам. Дать ему отдохнуть недельки две и подавать к столу.

Грушевый ликер на коньяке - выбор нашей редакции.

Есть еще один интересный рецепт, который, в принципе, мало чем отличается от предыдущих. Нужно взять 6 спелых груш, цедру 1 лимона и сироп, сваренный из 0,5 л воды и 0,5 кг сахар. Пока сироп будет остывать, в него можно добавить несколько кусочков очищенного корня имбиря или стручок ванили. Все ингредиенты, в том числе и сироп, поместить в 2-х литровую банку и залить доверху водкой, коньяком, ромом или виски. Настаивать 4 недели, встряхивая каждые пару дней. Затем напиток нужно процедить через сито или несколько слоёв марли, разлить по бутылкам и выдержать 6 месяцев.

Все грушевые ликеры, описанные в этой статье, можно дополнительно профильтровать через ватный фильтр или даже слить с осадка после выдержки. Приятного аппетита!