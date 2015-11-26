Самым известным в Европе чайным ликером является словацкий TatraTea, изначально – традиционный напиток жителей гор Татры. Словаки – народ суровый, поэтому этот напиток они называли просто чаем, несмотря на то, что в нем даже без измерительных приборов прослеживалось 52% алкоголя по объему. Современный TatraTea готовят в большом разнообразии, от классического 52% «Оригинала», до 22% кокосового напитка, уже больше похожего на ликер. В производстве используется индийский чай Ассам, родниковая вода, дубовая стружка, а также разнообразные травы, специи и ягоды.

Несколько лет назад голландский завод Bols также предпринял попытку дополнить свою коллекцию ликеров чайным, но видимо обычный Bols Sweet Tea не смог превзойти созданный в 2003 году словацким бизнесменом напиток. Сейчас в линейке остался только ликер Green Tea, который готовят из японского зеленого чая. Стоят оба напитка конских денег, незаслуженно, поэтому будем готовить их сами, по уже традиционным рецептам.

Ликер из черного чая классический

25 г черного крупнолистового чая

250 мл коньяка или виски

125 г сахара

500 мл воды

1 ч. л. ванильного экстракта …

или 1-1,5 г ванилина …

или 10-15 г ванильного сахара

На самом деле, написать эту статью меня «заставил» наш читатель Олег Чурсин, за что ему премного благодарен. Олег взял этот рецепт на одном «уважаемом» сайте, но переработал его под себя, потому как на этом «уважаемом» сайте была написана откровенная чушь. Очень приятно, когда наши читатели участвуют в развитии Ромового, оставляют лесные отзывы и тешат наше самолюбие. Олег, большое тебе спасибо!

Очень важно взять хороший чай, потому как именно ему здесь отведена основная роль. В идеале, раз уж тут решили ровняться на словаков, это должен быть Ассам. Можно использовать ароматизированные чаи, но очень аккуратно, потому как не все они хорошо сочетаются с алкоголем. Коньяк или виски здесь сообщают напитку дубовый характер, который на производстве, скорее всего, обеспечивается дубовой щепой. Поэтому! можно смело использовать водку или хороший самогон, предварительно настоянные на дубовой щепе, то есть домашний «коньяк».

Сварить из 125 мл воды и 125 г сахара простой сахарный сироп. Для этого смешайте воду и сахар в кастрюльке, доведите смесь до кипения и проварите 3-5 минут, снимая белую пенку. После этого сироп нужно остудить до комнатной температуры. Чай заварить в оставшейся воде и настоять 3-5 минут. Процедить через сито или френч-пресс, остудить до комнатной температуры. В емкости для настаивания, желательно стеклянной, смешать сироп и заварку, добавить коньяк и ванилин/ванильный сахар/ванильный экстракт. Настаивать напиток в темном прохладном месте 14-16 дней, после чего профильтровать через ватный фильтр и приступать к дегустации.

https://www.youtube.com/watch?v=JO0TyJItvPg

Ликер из зеленого чая классический

6 ч. л. зеленого листового чая высокого качества

700 мл водки

240 мл сахарного сиропа

2-3 капли зеленого пищевого красителя

Не менее интересный рецепт, который в конечном итоге даст ликер, похожий на Bols Green Tea. В рецепте указан зеленый пищевой краситель – это, как говорится, на любителя, но голландский ликер имеет насыщенный рубиновый цвет и без красителя достигнуть такого эффекта будет невозможно.

Насыпьте листья зеленого чая в литровую банку и залейте их водкой, после чего банку хорошо встряхните. Чай должен быть максимально хорошего качества, желательно японский, если вы хотите создать похожий на Bols Green Tea ликер. Настаивать чай на водке нужно максимум 24 часа – если держать больше, ликер получится горьким. Тем не менее, советую пробовать уже чрез 10 часов после начала настаивания. Через 24 часа (или меньше) настой нужно слить через сито, а затем добавить к нему простой сахарный сироп и краситель по желанию. Перед дегустацией выдержать минимум неделю.

Ликер из чая «Экзотический»

6 ст. л. листового чая

1, 75 л водки

200-250 г сахара или мёда

200-250 мл воды

Ни чем не примечательный рецепт, за исключением используемого чая. Вместо обычного черного или зеленого рекомендуется использовать чаи: Генмайча (Генмайтя), Ройбуш (Ройбос), копченый Лапсанг Сушонг (Чжэн Шань Сяо Чжун), Эрл Грей или зеленый с жасмином.

Готовим по схеме предыдущего рецепта. Указанные чаи ароматизированные или содержат слишком много дубильных веществ (в частности Ройбуш), поэтому настаивать рекомендую не более 10 часов, при этом через несколько часов настаивания начинайте дегустировать, и когда результат вас удовлетворит, сливайте. Приготовьте простой сироп или используйте мёд – его можно растопить с небольшим количеством воды. Мёд придется дольше отстаивать, но напиток получится более мягким и интересным.

«Лучше остаться 3 дня без соли, чем один день без чая…» (народная китайская мудрость)

Таким же образом можно приготовить ликер и из чая масала (индийского чая со специями). На 5 чайных ложек заварки нужно 750 мл водки. В чае масала, кстати, используют те самые «теплые» специи и приготовить его можно и самостоятельно. Для этого нужно взять черный чай и добавить к нему по вкусу: кардамон, корицу, имбирь, черный перец, семена фенхеля и гвоздику.

Пикантные чайные ликеры

20-30 г лимонной цедры

1 л водки/самогона

3 ч. л. черного крупнолистового чая

200 мл воды

сахарный сироп по вкусу Для пряной смеси: ½ ч. л. молотой корицы

½ ч. л. бутонов гвоздики

½ ч. л. горошин душистого перца

½ ч. л. молотого мускатного ореха

1/8 ч. л. молотого имбиря

1/8 зерен кориандра

В первом рецепте получается некий симбиоз пряной настойки и чайного ликера. Рецепт, безусловно, заслуживает внимания и рекомендован к применению.

Для ликера лучше использовать цельные специи, купленные на рынке. Так, молотую корицу лучше заменить корой или измельченными палочками, имбирь использовать свежий, а мускатный орех измельчать во время приготовления ликера самостоятельно.

Сначала завариваем в 200 мл воды чай. Настаиваем 5-10 минут и сливаем. В банку кладем цедру лимона и пряную смесь, добавляем заваренный чай и заливаем все водкой. Банку ставим в темное прохладное место и настаиваем 2-4 недели, периодически перемешивая смесь. Отцеживаем через сито, фильтруем через ватный фильтр. Готовим простой сахарный сироп 1:1 и доводим напиток до нужной нам сладости. Я бы начал с 12-15%. Затем ликер нужно настоять еще недельку и можно пить.

Следующий напиток может потягаться со словацким TatraTea. Сейчас еще можно достать виноград, так что поспешите (впрочем, можно попробовать и из консервированного виноградного сока).

1 ст. л. черного крупнолистового чая

1 л виноградного сока

1 л водки

1 кг сахара

5 горошин черного перца

5 лавровых листиков

½ ч. л. ванилина

Все ингредиенты поместить в банку, залить соком и водкой. Настаивать не дольше 5-6 дней, периодически встряхивая. Процедить через сито, при необходимости отфильтровать. Теперь можно разливать по бутылкам и выдерживать, пока хватает терпения (желательно в холодильнике, сок все-таки). Также можно попробовать настоять чай и специи на водке отдельно, а затем добавить к ним виноградный сок, в котором предварительно нужно растворить сахар. Думаю, так будет правильней.

Смаковать чайные ликеры можно в чистом виде, а можно в составе коктейлей. Это отличный дижестив, на родине его подают почти после каждого приема пищи. Разумеется, такой напиток хорошо добавлять в чай. Можно наделать таких ликеров к лету и готовить с ними, к примеру, Самурито (Самурайхито) – Мохито с добавлением чайного ликера, или же просто утолять жажду ликером, разбавленным льдом и тоником. На родине же этого напитка вам просто нальют рюмашку 52% чая и от всей души скажут:

Dobrú chuť!

Что ни много ни мало будет означать: приятного аппетита!