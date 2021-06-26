Обычно я предпочитаю спиртное с большой крепостью и приятной согревающей горчинкой — коньяк, виски, но иногда хочется попробовать что-то новое и необычное. Недавно приобрел уникальный «Crème de Violette» — ликер из фиалок. Супруга была в восторге, а я, честно говоря, поначалу опасался его пробовать: предполагал, что будет слишком приторно, но, пригубив, был приятно удивлен.

Как его готовят

Этот редкий ликер лилового цвета изготавливается методом мацерации из цветков, корней и лепестков дикорастущих альпийских фиалок. Натуральное сырье настаивается на спирту или коньяке (бренди) в течение нескольких месяцев. Затем напиток фильтруют, добавляют сахар, воду и прочие вспомогательные компоненты, например, звездчатый анис. Далее ликер помещают в дубовые бочки, где он «дозревает».

Благодаря тому, что напиток изготовлен на натуральной основе, он богат полезными веществами, в том числе и аскорбиновой кислотой. А эфирные масла создают неповторимый аромат.

Данный ликер относится к категории кремов, поскольку имеет в составе около 60% сахара и максимум 25% алкоголя.

Присутствуют и ароматические добавки, главная задача которых — улучшение вкуса.

Купленный мной экземпляр обладал крепостью всего 22%. Для меня маловато, а вот супруге в самый раз.

Мои впечатления

Из-за колоссального, по моим меркам, содержания сахара я скептически отнесся к данному продукту, предполагая, что он напомнит мне десерт. Не ждал чего-то исключительного, однако вкус мне понравился.

Бархатистый напиток на основе фиалок обладает насыщенным пурпурным цветом, богатым цветочным ароматом и тонким привкусом цветочного меда. По крайней мере, таким он показался мне. Супруга же отметила, что чувствуется не только яркий вкус альпийских цветов, но и очень легкая горчинка.

Как раз этим разнообразием ощущений и обуславливается исключительность напитка: каждый может почувствовать в нем индивидуальные нотки.

Пока дегустировал крем-ликер, составил список полезных рекомендаций. Понравилось пить его медленно, смакуя каждый глоток. В высокую коньячную рюмку я добавил пару кубиков льда. Охлажденный ликер лучше раскрывает букет и играет всеми гранями насыщенной вкусовой палитры.

Жена попробовала добавить его в кофе, как делают во Франции. Получилось неплохо, но в составе коктейлей на основе джина и водки вкус раскрылся бы еще ярче.

Также рекомендую употреблять этот крем-ликер как диджестив. Он может стать отличным дополнением к десерту.

Самые популярные бренды

«Crème de Violette» — это обобщающее название для цветочных ликеров. Сегодня спрос на них вырос, и все больше брендов стараются выпустить свой напиток из фиалок. Отметил бы несколько наиболее популярных марок.

Французский «Benoit Serres Liqueur de Violette» славится легкой кислинкой и нежным привкусом карамели. «Edmond Briottet Liqueuer de Violette», производимый в Дижоне, содержит в составе солодку и сладкие специи, поэтому обладает привкусом сахарной пудры.

«Marie Brizard Violette Essence Liqueur» из Тулузы интригует медовыми нотками прованса с фруктово-цветочными оттенками. Он достаточно крепкий и дает шикарное послевкусие.

«Rothman & Winter Crème de Violette» изготавливается в Австрии из цветов с альпийских склонов. Имеет вязкую консистенцию и выраженный цветочный вкус с черничными нотками. Лучше всего раскрывается в тандеме с джином и лимоном.