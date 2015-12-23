Рябина – одна из немногих ягод, которые все еще доступны в диком виде в средней полосе (благо, декабрь нынче совсем не зимний). У нас на сайте уже есть статья о рябиновой настойке. В этом году рябиновка (правда, по несколько иному рецепту) стала моим «эксклюзивом» – лучшим напитком, приготовленным за весь сезон, а при ее производстве я сделал в домашних условиях ликер из красной рябины – он получился сам собой, из излишков от настойки.

В общем, описываю лучший, как на мой вкус, способ приготовления рябиновки совместно с рецептом рябинового ликера, который дал прекрасный результат – 2 самостоятельных, не похожих друг на друга, по-разному вкусных напитка. Ну и, как водится, привожу еще пару классических рецептов ликера.

Рецепт рябинового ликера и настойки 2 в 1

На самом деле, я взялся за такой трудоемкий способ потому, что хотел сделать рябиновое вино. Но, в силу обстоятельств (резко похолодало, а отопления еще не было), вино у меня не вышло, поэтому с сырьем пришлось что-то решать на скорую руку. В итоге получилась превосходная рябиновка – чуть ли не лучшая настойка из всех, что мне доводилось пробовать, и, вдобавок – весьма и весьма неплохой ликёр.

Итак, у меня было – небольшое ведерко рябины (литров 10), спирт и сахар. Ягоды собирать хотя бы после первых морозов – тогда они станут менее горькими на вкус. Рябину перебрать, отделить от кистей, помыть и высушить. После этого ее нужно пропустить через мясорубку (лучше выбрать крупную решетку). Сок отжать через несколько слоев марли или неплотную тряпочку. Да, это дело хлопотное, возни много, но, поверьте – оно того стоит! Для сравнения я сделал бутылочку обычной рябиновки на целой ягоде – напиток в подмётки не годится тому, который настаивался на жмыхе.

После отделения у меня получилось около литра жмыха и всего 600 мл сока, рябина – ягода сухая. Теперь готовим напитки по отдельности.

Технология приготовления настойки

Заполняем банку жмыхом до трети, заливаем 50-градусной сортировкой доверху. Настаиваем в теплом темном месте 2 недели, взбалтывая ежедневно. После этого – сливаем через марлю, остаток молотой ягоды хорошенько отжимаем, напиток фильтруем через ватный фильтр.

У меня получилось примерно 4 бутылки такой настойки. Одна будет нужна для ликера.

Для остального напитка готовим карамельный сироп и стандартный сахарный сироп (как их сделать – читайте в данной статье). Добавляем карамель (у меня ушло примерно 150-200 мл) и подслащиваем по вкусу (тут важно не переборщить, сироп нужно вводить постепенно и пробовать). После этого рябиновка должна отдохнуть в темном месте еще недельки 2, лучше – месяц, еще лучше – полгода. Проверено – аромат заметно улучшается с каждой неделей выдержки.

Настойка получается потрясающе ароматной, с ярким тоном миндаля, аккуратным ореховым аккомпанементом и едва уловимой карамельной ноткой. Цвет – коньячный, красноватый, весьма красивый. А на вкус никто из дегустаторов вообще не угадал, что он пьет – варианты были от абрикосовой косточки до домашнего коньяка. Но причмокивали все :)

Технология приготовления ликёра

В рябиновый сок я добавил воды и сахара согласно таблице из рецепта рябинового вина (из расчета на крепкое вино – примерно 360 мл воды и 360 граммов сахара). Сбраживать решил на диких дрожжах – морозов еще толком не было. Для верности плеснул туда стаканчик бродящего розового виноградного вина, поставил под затвор. Сусло забродило, но уже на третий день брожение прекратилось. Можно было, конечно, добавить туда ЧКД, но винных экспериментов в этом году мне хватило по горло, поэтому я пошел другим путем – сунул всю мою смесь в морозилку на пару дней для устранения горечи (как вариант – его можно выварить).

После этого подброженный сок просто постоял в холодильнике до тех пор, пока не приготовилась настойка. За это время в нем выпал осадок – жидкость нужно декантировать с помощью трубочки. Соединить оба напитка, тщательно перемешать, при надобности – подсластить. Ликёр получается мутноватым, но при дальнейшей выдержке его мутность постепенно уходит. Можно дополнительно отфильтровать его через плотный фильтр или осветлить одним из «винных» способов.

Рецепты домашних рябиновых ликёров

Простой ликёр из рябины на водке

2 кг ягод красной рябины - только сок

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

1 кг сахарного песка

1 л чистой воды

После моего эксперимента я поискал сходные рецепты в сети и встретил несколько интересных способов приготовления ликера из рябины красной в домашних условиях, которые должны дать хорошие результаты. В любом случае, советую делать рябиновку исключительно на жмыхе, а сок использовать любым из приведенных способов.

В этом рецепте все просто, за исключением извлечения сока – если у вас нет электромясорубки, это дело будет весьма сложно, простите за невольный каламбур, провернуть. Для облегчения процесса ягоды можно ошпарить кипятком (если не собираетесь делать на них настойку). Также в рецепт можно добавить лимонную цедру (с четверти лимона, не больше) и корицу (1-2 см палочки).

Добываем сок любым доступным способом. Варим сироп из всего сахара и воды, лимонной цедры и корицы (если вы их используете) – около 10 минут, снимая пену. Остуженный сироп соединяем с соком, добавляем водку, укупориваем, взбалтываем и отправляем в тёмное теплое место на месяц. После отстаивания жидкость нужно профильтровать и все – она готова к употреблению.

Домашний ликер «Рябина Красная»

2 кг ягод красной рябины

1,5 кг сахарного песка

водка/спирт/самогон 40-50% - по потребности

Этот напиток приготовить даже легче предыдущего, так как сок из ягоды вытягивается с помощью сахара. По сути это – сладкая рябиновая наливка на водке, но с некоторыми нюансами.

Помытую и перебранную ягоду нужно немного размять и выложить в банку или бутыль с широким горлом, поставить все это в теплое место и несколько раз в день хорошенько встряхивать. Стоять ликер будет до 2 недель, пока весь сахар не превратится в сироп. После того, как сие свершилось – жидкость нужно слить через марлю, а размягченные ягоды отжать в меру сил. Нужно измерить объем полученного сиропа и соединить его с водкой или сортировкой 40% в равных долях. Переместить напиток в темное прохладное место на 1,5-2 месяца, после чего – профильтровать и дегустировать.

Рябиновый ликер на коньяке с вишневыми листьями

0,5 кг дикой красной рябины

0,5 л коньяка среднего качества

100 шт. листьев вишни

0,5 л чистой воды

0,5 кг сахара

0,5 ч. л. лимонной кислоты

Один вариант рябиновой настойки на бренди вы найдёте в упомянутой в начале статье. А по данному рецепту вы получите гораздо более легкий, сладкий и ненавязчивый напиток. Разочарую тех, кто ностальгирует по еще одному откровению 90-х – «Рябине на коньяке». Сколько в том напитке было рябины, а сколько коньяка – сказать не могу, скорее всего, ни того, ни другого там не было вовсе. А вот химии было хоть отбавляй – приторный вкус стоял во рту целый день после бурной дегустации. Наш ликер из красной рябины в домашних условиях готовится несложно, но получается куда более изысканным и натуральным, а крепость его меньше 20°.

Для приготовления провариваем рябину и вишневые листики в кипящей воде на протяжении четверти часа, при постоянном перемешивании. После этого отключаем огонь и даем вареву остыть до теплого состояния. Охлаждать нужно медленно, лучше всего – под крышкой.

Теперь получившийся отвар нужно процедить, ягоды слегка отжать. Вводим в него алкоголь, сахар и лимонную кислоту (некоторые добавляют еще по чуть-чуть розового перца и бадьяна). Все перемешиваем до растворения сахара и отставляем в теплое прохладное место до созревания – минимум на 1,5 месяца. После этого настойку нужно профильтровать, попробовать на сахар и, если все устраивает – употреблять!