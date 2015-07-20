Лучше всего слива раскрывается в элитном алкоголе, в частности джине и роме, но первый рецепт, разумеется, будет на водке. Водку, кстати, можно смело заменить хорошим самогоном двойной перегонки, к примеру, сахарным, или же спиртом, разбавленным до 40-50%. Ради экзотики я добавил рецепт очень специфического сливового ликёра на зелёной японской сливе умэ, который традиционно готовится на сётю. Он последний. Развлекайтесь!

Сливовый ликер пряный на водке

450 г спелых слив

3 бутона гвоздики

0,5 см палочки или щепотка молотой корицы

240 г сахара

500 мл водки

Сливы хорошо промойте, просушите, а затем удалите плодоножки и косточки. Засыпьте их в литровую банку и добавьте все ингредиенты, залейте водку. Проследите, чтобы водка покрывала сливы полностью, и если это не так, долейте необходимое количество. Сливы можно оставить с косточкой – тогда плоды нужно в нескольких местах проколоть иголкой до самой сердцевины. Косточка даст более насыщенный миндальный вкус. Сливу на водке нужно настаивать 3 месяца, периодически встряхивать, чтобы сахар растворился полностью. Затем ликер нужно процедить, отфильтровать, к примеру, через вату, разлить по бутылкам и дать отстояться хотя бы 2 дня перед дегустацией.

Также ликер из слив на водке можно приготовить по другой технологии. Сливы и специи залить водкой, сахар не добавлять. Выдерживать настой 10 дней, после чего добавить к нему 180-200 мл сахарного сиропа, который нужно сварить из 1 части сахара и 1 части воды. С сиропом напиток выдерживать еще месяц, затем процедить и разлить по бутылкам. Вместо слив можно использовать половину от их объема чернослива, но из него лучше приготовить настойку (рецепт здесь). А еще сливы, только без косточки, можно предварительно засыпать сахаром и дать ему раствориться в течение двух дней, и только потом добавлять специи и водку.

Ферментированный сливовый бренди (Tuică De Prune)

1,8 кг спелых слив, без косточки

500 г сахара

750-миллилитровая бутылка коньяка

Подобные ликёры очень распространены в Венгрии и их легко делать в домашних условиях: фрукты подбраживают с сахаром в течение 2-х недель, а затем добавляют коньяк. Напоминает технологию приготовления наливок и сливовые мы уже готовили.

Смешать грубо нарезанные сливы и сахар в банке подходящего объема. С помощью деревянной ложки хорошо их подавить и перемешать с сахаром. Сверху поместить пакет, наполненный водой (примерно 0,5 л), чтобы мякоть сливы была погружена в образующую жидкость из сока и растворенного сахара. Накрыть банку марлей и оставить при комнатной температуре в тёмном месте на 2 недели. Периодически сливы можно перемешивать. Когда слива хорошо побродит, процедить полученную жидкость в мерный стакан, отлить из бутылки столько же коньяка и влить обратно сливовый сироп (можно просто взять столько коньяка, сколько понадобится, если от 750 мл отнять полученное количество сиропа). Ликёр можно ещё раз процедить, профильтровать и разлить в бутылки. Выдержать хотя бы 1 месяц.

Сливово-ягодный ликёр на джине (Hedgerow Gin)

230 г спелых слив, без косточки

230 г смеси из диких ягод

несколько плодов шиповника

500 мл джина

350 г сахара

Старинный английский рецепт. Hedgerow – это живая изгородь вдоль дороги или вокруг участка в Англии, в которую часто высаживают ягодные кустарники и плодовые деревья. Отсюда и название ликёра. Вы можете использовать любые ягоды, которые у вас есть в данный момент в наличии и вы можете собрать близ вашего участка (ну или на рынке). В данном рецепте используется смесь из красной и жёлтой малины, ежевика и немного шиповника для пикантности. Если выбранные вами ягоды не слишком сладкие, используйте больше сахара. Вместо сливы можно взять тёрн, он будет больше соответствовать концепции напитка, но с джином, конечно, лучше приготовить настоящий sloe gin

Поместить все ингредиенты в банку подходящего объема и залить джином, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1 год. Долго? Пробуйте через 3 месяца, и если вкус напитка вас начнёт радовать, то смело приступайте к следующему этапу. В первые пару недель банку желательно переворачивать, приводя в движение сахар, чтобы тот растворился. Когда вы решите, что ликёр готов, слейте его через сито, профильтруйте, перелейте в чистую бутылку и дайте отдохнуть пару недель. Напиток готов! Оставшиеся фрукты можно использовать для выпечки, добавки к мороженому или просто съесть.

Ликер из слив на роме

900 г спелых красных или синих слив

500 г сахара

750 мл светлого рома

Сливы помыть и избавить от косточки, слегка помять. Поместить их в банку с герметичной крышкой, добавить сахар и ром. Настаивать нужно 3-4 месяца. Первый месяц настойку нужно интенсивно взбалтывать, чтобы сахар растворился полностью. Затем ликер нужно процедить и отфильтровать, дать настояться перед дегустацией пару недель. Оставшиеся плоды слив, проспиртованные ромом, можно использовать для приготовления вкуснейших десертов или просто добавлять в мороженое.

Сливовый ликер на водке с коньяком

900 г спелых, ароматных слив

500 г сахара

500 мл водки

125-150 мл коньяка

Сливы помыть и просушить. Разломить их пополам и достать косточки, мякоть можно немного измельчить. Переложите мякоть в банку и добавьте к ней сахар, хорошо перемешайте. Добавьте водку, коньяк и еще раз интенсивно перемешайте, чтобы сахар частично растворился. Банку плотно закройте и поставьте ее настаиваться в течение 2-х месяцев в темном прохладном месте, периодически встряхивая содержимое до полного растворения сахара. Затем ликер процедите через несколько слоёв марли, а сливы хорошо отожмите. Пить можно сразу, но лучше подождать месяц-два.

Японский сливовый ликёр Умэсю (梅酒)

Экзотики ради. Умэсю – это сливовый японский ликёр, приготовленный из слив умэ, сётю и сахара. Ключевой ингредиент здесь – сливы умэ, которые фактически являются абрикосом. Для напитка нужны зелёные плоды, поэтому его готовят в начале лета (найти можно на азиатских рынках). Возникновение напитка обусловлено тем, что умэ созревают плохо и обычно осыпаются зелёными во время сильных дождей, а японцы не любят расточительства. В чистом виде есть их невозможно и даже вредно для здоровья, но алкоголь, настоянный на зелёных плодах, приобретает действительно потрясающий вкус.

В качестве алкогольной основы используется сётю (дистиллят из риса), но его можно смело заменить водкой (или 50/50). Ещё одна экзотика в этом ну уж очень экзотическом рецепте, является так называемый «скальный сахар». Это крупные кристаллы сахара, которые возникают сами по себе после недельной выдержки сиропа Rock Candy, иногда продаётся отдельно. Полагаю, его можно заменить обычным сахаром.

900 г слив умэ

500-600 г «скального сахара»

около 1,75 л сётю и/или водки

Сливы промыть, удалить остатки плодоножек с помощью зубочистки, а затем начать формировать «слоёный торт»: слой слив, слой сахара, слой слив и т.д. Банку, кстати, лучше стерилизовать, если используйте сётю – он не такой крепкий, как водка, примерно 25%. Влить алкогольную основу, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 месяца, можно дольше. Перед дегустацией просто слить ликёр в чистую бутылку и подавать к столу. Умэсю хорошо смакует в чистом виде как дижестив. Оставшиеся после настаивания сливы съедобны, но с очень специфическим вкусом, поэтому с ними лучше приготовить какое-нибудь японское блюдо. Иногда японцы в свой ликёр из сливы добавляют несколько листьев периллы.

Если вы решите пить сливовый ликер в чистом виде, то потрудитесь нагреть его до комнатной температуры – в сильно охлажденном виде теряется весь вкус и аромат. В более поздних статьях я рассказал, как приготовить сливовую наливку (ссылочка была над рецептом ферментированного бренди), известную, как «сливянка», и настойку. Также можете ознакомиться с рецептами приготовления сливовых вин и сливовицы, самогона из сливовой браги. Кстати, хранить сливовый ликер следует не больше 1 года – вкус теряет, но это, думается, не проблема…