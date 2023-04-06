Ксю Ксю – популярный клубничный ликер. Оригинальное наименование XUXU является отсылкой к известной аббревиатуре XOXO – «целую и обнимаю». Данную аббревиатуру зачастую используют в переписке на английском языке.

Этот ликер на 2/3 состоит из фруктов. Половиной его состава является клубника. Еще 16% отводится лайму. В данном напитке нет сахара и каких-либо консервантов (в частности, ароматизаторов). Ксу Ксу может похвастаться концентрированным фруктовым вкусом. В нем чувствуется и незначительная кислинка. XUXU подается охлажденным до температуры 10°С.

История происхождения ликера Ксу Ксу

История данного напитка неразрывно связана с корпорацией из Германии – Georg Hemmeter. Этот бренд начал производить популярный сегодня ликер в конце прошлого века. Наименование «целую-обнимаю» отражает романтичный характер напитка, ведь его основой является клубника.

Уже в начале нового тысячелетия этот ликер стал популярным в Европе, Америке и Азии. Его популярность подтверждается завоеванием множества престижных международных наград. Он стал известен, как универсальный десертный напиток. Универсальность заключается в том, что употребление Ксу Ксу возможно как в чистом виде, так и в составе коктейлей или десертов.

Изначально этот ликер позиционировался, как напиток для девушек и женщин. Однако сегодня он популярен и среди мужчин.

Крепость XuXu

Виды ликера

Strawberry Vodka;

Erdbeer Drink;

Ten.

Ликер Ксу Ксу имеет крепость 15%. Исключением считается только такой вид, как Ten (в данном случае крепость равна 10%). Такой показатель крепости считается относительно небольшим.Существует 3 основных разновидности ликера XuXu:

Strawberry Vodka

Strawberry Vodka отличается красным цветом и насыщенным ароматом земляники. В его составе 55-60% ягод. Он выпускается в оригинальных бутылках 0,5 л.

Erdbeer Drink

Ten

Как отличить подделку от оригинала?

Erdbeer Drink считается более оригинальным вариантом Ксу Ксу. В нем содержится больше ягод (около 66%). За счет данной особенности вкус напитка отличается насыщенностью. Erdbeer Drink выпускается в бутылках 1л.Особенность этого разновидности Ксу-Ксу заключается в том, что ее крепость равна не 15%, а 10%. В XuXu Ten содержится чуть больше чем 2/3 клубники и ягод. Ten считается самым легким клубничным ликером. Он выпускается в маленьких бутылках 250 мл.Оригинальный ликер можно отличить от контрафакта по нескольким признакам. Во-первых, нужно обратиться внимание на цену. Если ликер слишком дешевый, это вызывает подозрения. Во-вторых, следует сделать акцент на упаковке. На ней должна быть этикетка с названием бренда, страной производства (Германия), составом и сроком годности. На крышке обязательно должна быть защитная пленка с фирменным логотипом.

В-третьих, следует учитывать вкус. Этот напиток должен быть сладким и насыщенным. В оригинале нет посторонних примесей и запахов. Также нужно делать акцент на месте покупки. Рекомендуется покупать ликер в официальных магазинах или на проверенных сайтах. Последний фактор – отзывы потребителей. Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется почитать мнения других покупателей о качестве предложенного товара и сравнить их с собственными впечатлениями.

Как пить ликер Ксу Ксу

Тем, кто интересуется, как пить Ксю Ксю, следует знать, что существует несколько вариантов употребления этого ликера. Наиболее очевидный способ – пить небольшими стопками. Причем их рекомендуется заранее охладить до 10°С. Этот ликер также разбавляют клубничным соком или содовой. Такое решение позволит снизить градус XuXu.

Ксу Ксу часто применяют для создания коктейлей с текилой, шампанским или тоником. Он также великолепно гармонирует с десертами.

В целом в XUXU можно добавлять самые разные ингредиенты. Они придают напитку новый вкус и текстуру. Если выделять наиболее популярные добавки к этому ликеру, то стоит выделить:

Мороженое – это классический десертный компонент. Он делает коктейль с XOXO более плотным и кремовым. Можно использовать мороженое любого вкуса, но особенно хорошо подходит ванильное, шоколадное или клубничное.

Сливки – это еще один способ сделать коктейль более густым и нежным. Сливки можно взбить в пену и добавить сверху на готовый напиток или перемешать с клубничным ликером в блендере.

Ром – это алкогольный компонент. Он придает коктейлю большую крепость и аромат. Ром можно использовать любой. Однако особенно хорошо подходит белый или золотистый ром.

Это лишь некоторые примеры того, что можно добавлять в Ксу Ксу для получения разнообразных и вкусных коктейлей. При желании допускаются любые эксперименты с другими ингредиентами.

Коктейли с Ксю-Ксю

имеет невероятно приятный вкус, гармонирующий с различным спиртным;

состоит на 2/3 из фруктов, что делает напиток натуральным и ароматным;

имеет низкую крепость, что способствует возможности употреблять напиток даже в относительно больших количествах без сильного опьянения.

Коктейли с XuXu востребованы по нескольким причинам. Этот ликер:

Если выделять наиболее известные коктейли на основе этого Ксу Ксу, то стоит уделить внимание:

«Ананасовому поцелую»;

«Австралийцу»;

«Джинге»;

«XuXu Маргарите».

«Ананасовый поцелуй»

в шейкер со льдом добавить необходимый объем ликера и сока;

все содержимое шейкера перемешать;

перелить в бокал;

долить шампанское;

украсить ломтиком ананаса.

Этот коктейль с Ксю Ксю состоит из шампанского и сока ананаса. Чтобы его приготовить, понадобится по 50 мл каждого компонента. Рецепт выглядит следующим образом:

«Австралиец»

в шейкере со льдом добавить все компоненты и тщательно их перемешать;

перелить в бокал;

украсить кокосовой стружкой.

Для приготовления понадобится по 15 мл ликера, Batida de Coco и сиропа на основе клубники. Способ приготовления выглядит так:

«Джинга»

ром кашаса Sagitiba Pura – 50 мл;

XuXu – 25 мл;

сахарный сироп – 2 ч.л.;

мякоть половины и кожица половины плода маракуйи;

половина лайма нарезанная на кусочки и размятая;

лед.

«Джинга» - это коктейль с экзотическим вкусом. Чтобы его приготовить, понадобятся:

Способ приготовления:

изъять мякоть из половины маракуйи и добавить ее в шейкер;

добавить туда лайм и сироп;

тщательно все размять;

добавить кашасу и перемешать со льдом до требуемой консистенции;

перелить в бокал;

добавить лед;

долить ликер;

украсить кожицей маракуйи.

«XuXu Маргарита»

Ксю-ксю – 50 мл;

текила – 50 мл;

сок лайма – 25 мл;

соль;

лед.

«XuXu Маргарита» - яркий кисло-сладкий коктейль. Чтобы его приготовить, понадобятся:

Рецепт выглядит следующим образом:

обвалить край бокала в соке и соли;

перемешать в шейкере со льдом ликер, текилу и сок;

вылить содержимое в бокал через стрейнер;

украсить лаймом.

Приготовление Ксю-Ксю дома

клубника – 600 г;

водка – 330 мл;

сок лимаона – 50 мл;

сахарный песок – 100 г.

Ксу Ксу можно легко приготовить даже дома. Для этого нужны такие компоненты данного ликера:

Рецепт

Приготовление следует начать с очистки клубники. Также ее стоит тщательно промыть. Далее необходимо сложить клубник в емкость для настройки, выдавить сок из половинки лайма и все залить водкой. Содержимое емкости следует встряхнуть и плотно закрыть. Настройка должна выполняться при температуре около 22-25 градусов в затемненном месте на протяжении одной недели. После этого необходимо процедить содержимое емкости. Жидкую часть стоит перелить в бутылку, плотно закрыть и оставить на хранение в холодильник.

Ягоды нужно вернуть обратно в емкость для настойки. В нее следует добавить сахарный песок и воду. Содержимое необходимо перемешать и оставить на несколько дней. Один раз в день емкость следует обязательно встряхивать. После этого остается только слить возникший клубничный сироп и перемешать его с настойкой, которая была получена на первой стадии процесса.

FAQ

Ксю Ксю принято пить чистым. Но также допускается применение ликера в составе коктейлей. Например, XUXU Splash – это ликер с содовой в равной пропорции. Также существует коктейль XUXUsecco.

Да, Ксю Ксю можно разбавлять. В большинстве случаев его разбавляют клубничным соком. К тому же допускается разбавление этого напитка содовой, тоником или шампанским.

Да, этот ликер может быть полезен, ведь его основу составляет клубника. Она содержит много витаминов, минералов, антиоксидантов и фенольных соединений, укрепляющих иммунитет. Клубника способствует снижению развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.

При условии умеренного ежедневного употребления подобного ликера можно рассчитывать на сокращение жировых бляшек на стенках сосудов, снижение уровня плохого холестерина в крови и уменьшение солевых отложений в суставах. Однако нужно помнить, что частое употребление любых алкогольных напитков может привести к возникновению заболеваний печени и поджелудочной железы.

Как и любое другое спиртное, ликер Ксу Ксу имеет некоторые противопоказания к употреблению. В частности, он не рекомендован людям, у которых есть аллергия на клубнику или другие компоненты ликера. Клубника – это сильный аллерген, который может вызвать кожную сыпь, зуд, отеки, насморк, чихание и даже анафилактический шок. Поэтому людям с аллергией на этот фрукт лучше воздержаться от употребления ксу ксу или сначала проконсультироваться с врачом.