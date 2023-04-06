Ксю Ксю – популярный клубничный ликер. Оригинальное наименование XUXU является отсылкой к известной аббревиатуре XOXO – «целую и обнимаю». Данную аббревиатуру зачастую используют в переписке на английском языке.
Этот ликер на 2/3 состоит из фруктов. Половиной его состава является клубника. Еще 16% отводится лайму. В данном напитке нет сахара и каких-либо консервантов (в частности, ароматизаторов). Ксу Ксу может похвастаться концентрированным фруктовым вкусом. В нем чувствуется и незначительная кислинка. XUXU подается охлажденным до температуры 10°С.
История происхождения ликера Ксу КсуИстория данного напитка неразрывно связана с корпорацией из Германии – Georg Hemmeter. Этот бренд начал производить популярный сегодня ликер в конце прошлого века. Наименование «целую-обнимаю» отражает романтичный характер напитка, ведь его основой является клубника.
Уже в начале нового тысячелетия этот ликер стал популярным в Европе, Америке и Азии. Его популярность подтверждается завоеванием множества престижных международных наград. Он стал известен, как универсальный десертный напиток. Универсальность заключается в том, что употребление Ксу Ксу возможно как в чистом виде, так и в составе коктейлей или десертов.
Изначально этот ликер позиционировался, как напиток для девушек и женщин. Однако сегодня он популярен и среди мужчин.
Крепость XuXuЛикер Ксу Ксу имеет крепость 15%. Исключением считается только такой вид, как Ten (в данном случае крепость равна 10%). Такой показатель крепости считается относительно небольшим.
Виды ликераСуществует 3 основных разновидности ликера XuXu:
- Strawberry Vodka;
- Erdbeer Drink;
- Ten.
Strawberry VodkaStrawberry Vodka отличается красным цветом и насыщенным ароматом земляники. В его составе 55-60% ягод. Он выпускается в оригинальных бутылках 0,5 л.
Erdbeer DrinkErdbeer Drink считается более оригинальным вариантом Ксу Ксу. В нем содержится больше ягод (около 66%). За счет данной особенности вкус напитка отличается насыщенностью. Erdbeer Drink выпускается в бутылках 1л.
TenОсобенность этого разновидности Ксу-Ксу заключается в том, что ее крепость равна не 15%, а 10%. В XuXu Ten содержится чуть больше чем 2/3 клубники и ягод. Ten считается самым легким клубничным ликером. Он выпускается в маленьких бутылках 250 мл.
Как отличить подделку от оригинала?Оригинальный ликер можно отличить от контрафакта по нескольким признакам. Во-первых, нужно обратиться внимание на цену. Если ликер слишком дешевый, это вызывает подозрения. Во-вторых, следует сделать акцент на упаковке. На ней должна быть этикетка с названием бренда, страной производства (Германия), составом и сроком годности. На крышке обязательно должна быть защитная пленка с фирменным логотипом.
В-третьих, следует учитывать вкус. Этот напиток должен быть сладким и насыщенным. В оригинале нет посторонних примесей и запахов. Также нужно делать акцент на месте покупки. Рекомендуется покупать ликер в официальных магазинах или на проверенных сайтах. Последний фактор – отзывы потребителей. Чтобы не ошибиться с выбором, рекомендуется почитать мнения других покупателей о качестве предложенного товара и сравнить их с собственными впечатлениями.
Как пить ликер Ксу КсуТем, кто интересуется, как пить Ксю Ксю, следует знать, что существует несколько вариантов употребления этого ликера. Наиболее очевидный способ – пить небольшими стопками. Причем их рекомендуется заранее охладить до 10°С. Этот ликер также разбавляют клубничным соком или содовой. Такое решение позволит снизить градус XuXu.
Ксу Ксу часто применяют для создания коктейлей с текилой, шампанским или тоником. Он также великолепно гармонирует с десертами.
В целом в XUXU можно добавлять самые разные ингредиенты. Они придают напитку новый вкус и текстуру. Если выделять наиболее популярные добавки к этому ликеру, то стоит выделить:
- Мороженое – это классический десертный компонент. Он делает коктейль с XOXO более плотным и кремовым. Можно использовать мороженое любого вкуса, но особенно хорошо подходит ванильное, шоколадное или клубничное.
- Сливки – это еще один способ сделать коктейль более густым и нежным. Сливки можно взбить в пену и добавить сверху на готовый напиток или перемешать с клубничным ликером в блендере.
- Ром – это алкогольный компонент. Он придает коктейлю большую крепость и аромат. Ром можно использовать любой. Однако особенно хорошо подходит белый или золотистый ром.
Это лишь некоторые примеры того, что можно добавлять в Ксу Ксу для получения разнообразных и вкусных коктейлей. При желании допускаются любые эксперименты с другими ингредиентами.
Коктейли с Ксю-КсюКоктейли с XuXu востребованы по нескольким причинам. Этот ликер:
- имеет невероятно приятный вкус, гармонирующий с различным спиртным;
- состоит на 2/3 из фруктов, что делает напиток натуральным и ароматным;
- имеет низкую крепость, что способствует возможности употреблять напиток даже в относительно больших количествах без сильного опьянения.
Если выделять наиболее известные коктейли на основе этого Ксу Ксу, то стоит уделить внимание:
- «Ананасовому поцелую»;
- «Австралийцу»;
- «Джинге»;
- «XuXu Маргарите».
«Ананасовый поцелуй»Этот коктейль с Ксю Ксю состоит из шампанского и сока ананаса. Чтобы его приготовить, понадобится по 50 мл каждого компонента. Рецепт выглядит следующим образом:
- в шейкер со льдом добавить необходимый объем ликера и сока;
- все содержимое шейкера перемешать;
- перелить в бокал;
- долить шампанское;
- украсить ломтиком ананаса.
«Австралиец»Для приготовления понадобится по 15 мл ликера, Batida de Coco и сиропа на основе клубники. Способ приготовления выглядит так:
- в шейкере со льдом добавить все компоненты и тщательно их перемешать;
- перелить в бокал;
- украсить кокосовой стружкой.
«Джинга»«Джинга» - это коктейль с экзотическим вкусом. Чтобы его приготовить, понадобятся:
- ром кашаса Sagitiba Pura – 50 мл;
- XuXu – 25 мл;
- сахарный сироп – 2 ч.л.;
- мякоть половины и кожица половины плода маракуйи;
- половина лайма нарезанная на кусочки и размятая;
- лед.
Способ приготовления:
- изъять мякоть из половины маракуйи и добавить ее в шейкер;
- добавить туда лайм и сироп;
- тщательно все размять;
- добавить кашасу и перемешать со льдом до требуемой консистенции;
- перелить в бокал;
- добавить лед;
- долить ликер;
- украсить кожицей маракуйи.
«XuXu Маргарита»«XuXu Маргарита» - яркий кисло-сладкий коктейль. Чтобы его приготовить, понадобятся:
- Ксю-ксю – 50 мл;
- текила – 50 мл;
- сок лайма – 25 мл;
- соль;
- лед.
Рецепт выглядит следующим образом:
- обвалить край бокала в соке и соли;
- перемешать в шейкере со льдом ликер, текилу и сок;
- вылить содержимое в бокал через стрейнер;
- украсить лаймом.
Приготовление Ксю-Ксю домаКсу Ксу можно легко приготовить даже дома. Для этого нужны такие компоненты данного ликера:
- клубника – 600 г;
- водка – 330 мл;
- сок лимаона – 50 мл;
- сахарный песок – 100 г.
РецептПриготовление следует начать с очистки клубники. Также ее стоит тщательно промыть. Далее необходимо сложить клубник в емкость для настройки, выдавить сок из половинки лайма и все залить водкой. Содержимое емкости следует встряхнуть и плотно закрыть. Настройка должна выполняться при температуре около 22-25 градусов в затемненном месте на протяжении одной недели. После этого необходимо процедить содержимое емкости. Жидкую часть стоит перелить в бутылку, плотно закрыть и оставить на хранение в холодильник.
Ягоды нужно вернуть обратно в емкость для настойки. В нее следует добавить сахарный песок и воду. Содержимое необходимо перемешать и оставить на несколько дней. Один раз в день емкость следует обязательно встряхивать. После этого остается только слить возникший клубничный сироп и перемешать его с настойкой, которая была получена на первой стадии процесса.
FAQС чем пить Ксю Ксю?
Ксю Ксю принято пить чистым. Но также допускается применение ликера в составе коктейлей. Например, XUXU Splash – это ликер с содовой в равной пропорции. Также существует коктейль XUXUsecco.Можно ли разбавлять XUXU?
Да, Ксю Ксю можно разбавлять. В большинстве случаев его разбавляют клубничным соком. К тому же допускается разбавление этого напитка содовой, тоником или шампанским.Полезен ли XuXu?
Да, этот ликер может быть полезен, ведь его основу составляет клубника. Она содержит много витаминов, минералов, антиоксидантов и фенольных соединений, укрепляющих иммунитет. Клубника способствует снижению развития сердечно-сосудистых заболеваний, рака и диабета.Что будет, если каждый день пить клубничный ликер?
При условии умеренного ежедневного употребления подобного ликера можно рассчитывать на сокращение жировых бляшек на стенках сосудов, снижение уровня плохого холестерина в крови и уменьшение солевых отложений в суставах. Однако нужно помнить, что частое употребление любых алкогольных напитков может привести к возникновению заболеваний печени и поджелудочной железы.Есть ли противопоказания к употреблению Ксю Ксю?
Как и любое другое спиртное, ликер Ксу Ксу имеет некоторые противопоказания к употреблению. В частности, он не рекомендован людям, у которых есть аллергия на клубнику или другие компоненты ликера. Клубника – это сильный аллерген, который может вызвать кожную сыпь, зуд, отеки, насморк, чихание и даже анафилактический шок. Поэтому людям с аллергией на этот фрукт лучше воздержаться от употребления ксу ксу или сначала проконсультироваться с врачом.