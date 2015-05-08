Меж тем напитков из малины в коммерческом секторе хоть отбавляй. Одним из самых известных является французский ягодный ликёр Шамбор, где главенствует малиново-ежевичная смесь. Удовольствие не из дешевых – порядка $35. Благо, я нашёл и адаптировал рецепт реплики данного напитка (ищите ниже). Bols, Dekuyper, Marie Brizzard, Monin и все те, кто производит десятки приторно-сладких напитков ну просто с любым вкусом, имеют в своём арсенале малиновый ликёр. Ну и куда ж без французского Creme de Framboises? Хотя «фрамбуаз» всё же стоит поглощать в виде дистиллята. Все эти напитки объединяет одно – вам придётся мириться с их чрезмерной или недостаточной сладостью и несовершенством вкусом в целом. В общем, на барных полках эти ликёры смотрятся красиво, но в недрах своего любимого шкафа лучше держать домашний малиновый ликёр, а лучше даже парочку. Они вас точно не разочаруют!

Для ликеров из малины характерен красивый, извините за каламбур, малиновый цвет, изумительный ягодный вкус и действительно летний аромат. Их можно готовить круглый год, ведь замороженная малина зачастую слаще и дешевле свежей покупной. Лучше всего брать лесную ягоду – она ароматнее. Готовятся ликеры очень легко, вам потребуется лишь терпение, немного капиталовложений на алкоголь и еще немного терпения. В принципе, любой рецепт клубничных и вишневых ликеров можно применять и к малине, но есть рецепты понадежней. И ещё раз: вы сами контролируете вкус будущего напитка, а это, я считаю, самое важное!

Рецепт малинового ликера на водке

350 г свежей или замороженной малины

цедра ½ лимона

700 мл водки, самогона или спирта 40-50%

180 мл простого сахарного сиропа

Простой, как 2х2, но со своими заморочками. Я бы назвал этот рецепт классикой, отправной точкой, с которой вы можете делать всё, что только может прийти вам в голову.

Малину помыть, убрать порченые ягоды. Положить её в полуторалитровую банку и размять до состояния пюре. Добавить цедру половины лимона без белой кожицы и залить водкой. Настаивать 3 недели. Затем процедить через несколько слоев марли и отфильтровать через вату. Сварить простой сироп и добавить к настойке. При необходимости сиропа взять больше, здесь опирайтесь на свой вкус. Напиток следует выдержать хотя бы еще пару недель, но оптимально подождать больше месяца – за это время малиновый ликер станет таким, каким ему и положено быть.

Многие «испытатели» говорят, что ликер по этому рецепту больше похож на сироп от кашля с очень слабым вкусом малины. Тут, как говорится, на любителя. Чтобы этого избежать, используйте 450-500 мл водки и двойной объем малины (700 г). Также уместны другие добавки: пряности, экстракты и т.д.

Двойная малина (реплика Шамбор)

литровая банка свежей красной малины (0,7 кг замороженной)

литровая банка ежевики (или чёрной малины)

120 мл ароматного мёда

200-250 мл простого сахарного сиропа

500 мл водки или спирта 40-50%

350 мл коньяка (любого фруктового бренди)

цедра ½ апельсина

¼ ванильного стручка (4 г ванильного сахара, 1 ч. л. экстракта)

Ликёр Шамбор (Chambord или Chambord Liqueur Royale de France) – идеальный образец иллюзии величия для ягодного ликёра. Он продаётся в претенциозной сферической бутылке, помещенной в золотую коробку, увенчанный короной. Его бутылка напоминает скипетр, отсылка к королевскому происхождению напитка. Высокомерно, но Шамбор – не просто ягодный ликёр. Дважды вымоченные в коньяке ягоды малины и ежевики удивительным образом сочетаются с цитрусовой нотой, ванилью и сладостью цветочного мёда. Этот рецепт является хорошей репликой легендарного французского ликёра.

Малину перебрать, промыть, просушить и переложить в банку подходящего объема. Добавить сироп, мёд и хорошенько подавить ягоду деревянной ложкой. Добавить водку, коньяк, апельсиновую цедру и ваниль, перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на неделю. Процедить ликёр через сито или несколько слоёв марли, твёрдый остаток не отжимать, а просто дать жидкости стечь. Профильтровать через вату или кофейные фильтры, разлить в чистые бутылки и хранить в прохладном тёмном шкафу. Употребить в течение 1 года. Выдержка в 2-4 недели приветствуется. Попробуйте «Двойную малину» вместо Кассиса с шампанским, как ингредиент «Кира», или используйте ликёр вместо Куантро в Космополитене (водку замените бурбоном)!

https://www.youtube.com/watch?v=Ssu-OoWtzXg

Малиновый ликёр «Румяная Мельба»

полулитровая банка свежей малины (340 г замороженной)

6 сушеных половинок персика (3 свежих персика, 20 ломтиком замороженного)

200-250 мл простого сахарного сиропа

550 мл водки или спирта 40-50%

250 мл светлого рома

Нелли Мельба, некогда всемирно известная примадонна Парижской и Метрополитен операх, теперь узнаваема больше по нежнейшему десерту, носящему её имя. Сочное сочетание персика, клубники и мороженого, под названием «Персик Мельба», было создано в отеле Savoy в Лондоне талантливым шеф-поваром Огюстом Эскофье, специально для певицы, которая боялась есть мороженое, опасаясь за свой голос. Потрясающее сочетание, нашедшее достойное воплощение в виде бледно-лососевого ликёра. Пьётся в чистом виде после ужина или добавляется в мороженое. Рецепт прилагаю:

Малину перебрать, промыть, высушить и подавить с сиропом в двухлитровой банке. Добавить мелко нарезанный персик, водку и ром, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на неделю. Через 7 дней, когда жидкость приобретет отчетливый вкус и аромат малины с персиком, процедить её через сито или несколько слоёв марли, не отжимать, а дать стечь. Готовый ликёр при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры, бутилировать и оставить в прохладном тёмном шкафу отдыхать на 2-4 недели. Использовать в течение 1 года!

Ликёр из малины с вином

350 г свежей или замороженной малины (примерно 600 мл)

500 мл сухого красного вина

120-150 мл фруктового бренди

1 ст. л. цедры лимона

200-250 г сахара

1 стручок ванили (или сахар, или экстракт)

Просто экспериментальный ликёр с красным вином, который можно совершенствовать до бесконечности. Лимон и ваниль – естественные спутники малины не только в напитках, но и в кулинарии, но вы можете пробовать что поинтереснее. Я лично, используя опыт предыдущих рецептов, поставил бы на апельсиновую цедру, мёд вместо сахара и, возможно, другие летние ягоды. Что радует, ликёр не нуждается в длительном настаивании, поэтому вам не придётся долго ждать, прежде чем попробовать своё новое творение!

Малину перебрать, промыть, просушить и переложить в банку подходящего объема, где ягоды нужно подавить деревянной ложкой. Добавить вино, хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить в покое на 2 дня. Одновременно с тем настоять ваниль и цедру лимона в течение 2х дней на коньяке или любом другом фруктовом бренди. Процедить малиново-винную смесь через сито, ягоды на десерты или выпечку. Отлить стакан вина в отдельную посудину, а остальное перелить в кастрюлю и поставить на огонь. Добавить сахар, на среднем огне мешать до полного растворения сахара, снять с огня, остудить. Процедить коньяк, после чего в банке подходящего объема смешать его с малиновым сиропом и ранее отлитым стаканом вина. Хорошо встряхнуть, банку плотно закрыть, настоять ещё 2 дня. Можно пробовать, но лучший результат получится после месяца выдержки в тёмном прохладном месте.

Ликер из малины и красной смородины

300 г свежей или замороженной малины

300 г красной смородины

500 мл водки или спирта 40-50%

200-250 мл простого сахарного сиропа

цедра 1 среднего апельсин

цедра 1 среднего лайма/лимона

1 палочка корицы

2 ч. л. ванильного экстракта

Малину и смородину помыть, перебрать и пересыпать в банку подходящего объема. Добавить корицу, цедру 1 апельсина и 1 лайма/лимона без белой кожицы и палочку корицы. Залить всё водкой/хорошим самогоном/разбавленным спиртом и настоять 6 недель, часто встряхивая. Отцедить, профильтровать и добавить сахарный сироп и ванильный экстракт (или 1/2 стручка ванили, или 8-10 г ванильного сахара). В оригинальном рецепте используется 1 ложка ванильного экстракта, но 2 ложки дают лучший результат. Экстракт сладкий, поэтому сахарного сиропа можно брать меньше (то же самое и с ванильным сахаром). Тут по вкусу. Этот ликер отлично смакует с сыром.

P.S. Не забывайте, что из малины готовят не только ликёры, но и другие домашние алкогольные напитки. Уж точно, если вам понравятся ликёры, опробуйте приготовить малиновые наливки, а ещё не упустите шанс приготовить вино из малины - это того стоит, уж поверьте!