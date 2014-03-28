Пизан – банановый ликер, причем на основе эмульсии зеленого банана. Амбон – это название острова, где по легенде берут эти самые бананы. Первая версия напитка была создана компанией Bols International, и назывался он Original Pisang Ambon. В его основу лег древний индонезийский рецепт. Сейчас его делают разные компании, но, как и с Блю Кюрасао, самым популярным производителем является голландская компания Де Кайпер (De Kuyper ), только ликер у них называется просто Pisang. Вообще, в Сети вы не найдете много информации о Пизане – как-то не прижился он на просторах Всемирной паутины, а вот на полках украинский и не только баров даже очень.

Сам он нежно зеленого цвета, с очень приятным запахом и вкусом. Я бы сказал, что его вкусовые качества возвращают меня в детство – напоминает конфеты «Дюшес» и даже немного любимую всеми жвачку «Тутти-фрутти». Крепость 21%.В чистом виде пьется отлично, но сильно сладкий, поэтому лучше добавлять его в коктейли. Один из них и вдохнул вторую жизнь в Пизан Амбон.

Коктейль Зеленый мексиканец – слава Пизану

Коктейль Зеленый мексиканец Ингредиенты: 25 мл ликера Пизан Амбон;

10 мл лимонного фреша;

25 мл серебряной текилы. Приготовление: в стопку налейте Пизан;

с помощью барной ложки наслоите лимонный фреш;

повторите предыдущую процедуру с текилой.

Бармены не знали, куда деть новоиспеченный ликер, который зачем-то начали заказывать менеджеры заведений. Сегодня по количеству продаж Пизана Украина находится на первом месте в Европе. Все началось в далеком 1996 году в баре «Eric’s bar» (Киев). Бармен не мог унять двух девушек, которые требовали от него оригинальных коктейлей. У того в руках оказалась бутылочка непопулярного Пизана и он спросил, вероятно, сам у себя: «что с этим ликером делать?». Ему ответил еще один гость заведения – бармен Сергей Кодацкий, основатель Международного Центра Барменов «Planet Z» и ныне действующий почётный президент Всеукраинской Ассоциации Барменов. Ему в голову пришел рецепт коктейля с Пизаном, который и определил будущее «горе-ликера».

Это классический шот-дринк, то есть коктейль Пусс-кафе. Ингредиенты наслаиваются довольно просто и не требуют большой сноровки (для несведущих у меня есть статья, о том, как готовить слоистые коктейли). Если под рукой не оказалось барной ложки со спиралью и «пятаком», воспользуйтесь кончиком ножа или обычной чайной ложечкой (кофейная подойдет еще лучше). Фреша берите именно 10 мл, не больше - это наиболее сбалансированные пропорции. Недобросовестные бармены льют его больше лишь для того, чтобы сэкономить на дорогой текиле и Пизане.

Зеленый мексиканец не поджигается!!! Пить коктейль можно или залпом, или через трубочку, только снизу-вверх, что соответствует задумке Сергея: сначала крепкая текила, затем кислый сок, который собьет горечь серебряной, а затем сладенький, ароматный Пизан, оставляющий во рту просто приятнейшее послевкусие.

Есть у коктейля и масса вариаций. Если заменить Пизан ликером Блю Кюрасао, то получиться Голубой мексиканец, кофейным ликером Калуа – Коричневый (черный) мексиканец, персиковым ликером DeKuyper Peach Cream – Желтый мексиканец. Есть даже Золотой мексиканец – Пизан Амбон заменяется ликером Голд Страйк, в состав которого входит сусальное золото. Не знаю почему, но если заменить текилу абсентом, то получится коктейль Зеленый испанец (почему не француз?). Сегодня коктейль Зеленый мексиканец является самым продаваемым шотом в Украине (уж поверьте, сам их делал десятками). Знают его и за рубежом – украинские иммигранты вывезли рецепт в США. По популярности с ним может сравниться разве что шот Б-52.

Кстати, для ярых поклонников шорт-дринков Сергей Кодацкий модернизировал свой шедевр – в 2008 году публике был представлен коктейль Зеленый мексиканец-Тени. Для его приготовления нужно взять 50 мл текилы, 20 мл Пизана и 15 мл фреша, смешать это все со льдом в шейкере и перелить через стрейнер в коктейльный бокал.