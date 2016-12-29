Времени мало, поэтому пишу так же быстро, как вы будете готовить эти вкусности. Некоторые из них очень просты, некоторые просты не очень, но когда дедушка Мороз уже тычет посохом в спину, выбирать не приходится. Советую также просмотреть другие рецепты ликеров на нашем сайте (особенно в сторону сливочных), потому как многие из них не нуждаются в длительном приготовлении и выдержке. Даже не пытайтесь готовить по-быстрому настойки, ни чего путного из этого не выйдет. Спешите!
Быстрый апельсиново-гвоздичный ликерКонечно, этому ликеру нужно настояться отдохнуть хотя бы пару дней, но когда Мороз на пороге…
- 0,5 л водки или сортировки 40-45%
- 3 спелых апельсина
- 250 мл воды
- 200-250 г сахара
- 20 бутонов гвоздики
- ½ ч. л. молотой гвоздики (опционально)
В небольшой кастрюле смешать воду, сахар и гвоздику. Варить на среднем огне 10-15 минут до полного растворения сахара. Сироп охладить. Апельсины перед использованием обдать кипятком и натереть жёстким полотенцем. С одного апельсина снять цедру без белой кожицы, один почистить и крупно нарезать, а из третьего и первого без цедры выдавить сок. В банку подходящего объема добавить сок и кусочки апельсина, цедру, охлажденный сироп и водку. Смесь хорошо перемешать и оставить на минимальные сутки для настаивания. Затем процедить, отжать и через несколько часов подавать к столу. Хранится такой ликер в холодильнике до нескольких месяцев.
Медовый ликер быстрого приготовленияЭто старинный литовский рецепт, напечатанный в поваренной книге Американским Альянсом Литовских Женщин Чикаго (American Lithuanian Women’s Alliance of Chicago). Хороший пряный ликер. С нагревом мёда можете подумать сами.
- 350 мл ароматного мёда
- 150 мл воды
- 1 стручок ванили (6-8 г ванильного сахара)
- ¼ ч. л. тертого мускатного ореха
- 1-2 палочки корицы
- 2-4 бутона гвоздики
- тертая цедра 1 лимона
- 750 мл водки
В небольшой кастрюльке смешать мёд и воду, добавить ваниль, специи и цедру одного лимона. Довести воду до кипения и варить на слабом огне 7 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Снять с огня и сразу добавить водку. Подождать, пока ликер немного остынет, а затем процедить и перелить в банку или жаропрочные бутылки. Через 1-2 часа медовый ликер быстрого приготовления можно подавать к столу теплым или холодным.Этот рецепт на практике от наших друзей из “Добровар”:
https://www.youtube.com/watch?v=pnsFpcq-QGc
Falernum Пола Кларка для тики-вечеринкиВо времена расцвета тики-культуры, falernum, сироп из рома, заваренного с гвоздикой, цитрусовыми и миндалем, добавляли в многочисленные ромовые коктейли, такие как Зомби. Рецепт этого сиропа-ликера был широко известен в барных кругах, но Пол Кларк, написавший «Коктейльную хронику» (The Cocktail Chronicles: Navigating the Cocktail Renaissance with Jigger, Shaker & Glass), представил свою версию, над которой он трудился около года. Здесь вам и основа для вкусных тики-коктейлей, и концепция для улетной вечеринки.
- 2 ст. л. бланшированного и измельченного миндаля
- 40 бутонов гвоздики, слегка дробленых
- 180 мл белого рома
- цедра 9 лаймов без белой кожицы
- 7-8 см очищенного и нарезанного корня имбиря
- 340 г + 2 ст. л. сахарного песка
- 180 мл + 1 ст. л. воды
- 3 ст. л. свежего сока лайма
- ¼ ч. л. миндального экстракта (опционально)
Поджарить миндаль и гвоздику на небольшой сухой сковородке на среднем огне, пока миндаль не приобретет золотистый цвет, а гвоздика не пустит свой потрясающий аромат. Обычно это занимает 5 минут. Снять миндаль и гвоздику с огня, остудить в течение 3 минут. Переложить в банку подходящего объема, добавить цедру лайма, корень имбиря и ром, хорошо встряхнуть и оставить в теплом месте на 24 часа. Смешать 340 г сахара и 180 мл воды, перемешивать до полного растворения сахара (так сироп получится плотнее). У вас должно получиться около 400-410 мл сиропа.
Через 24 часа процедить ромовый настой через несколько слоев смоченной марли или бумажных полотенец. Слегка отжать, чтобы добыть максимальное количество ценной жидкости. Добавить к настою ранее приготовленный сироп, сок лайма и миндальный экстракт, разбавленный в сиропе из 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. воды. Полученный сироп-ликер хорошо встряхнуть и можно сразу использовать для приготовления разнообразных тики-коктейлей. Хранить falernum можно до 1 месяца в холодильнике.
Быстрый пряный тыквенный ликерЕсли вдруг на кухне завалялась вкусная тыква. Ликеру точно нужно отдохнуть 1-2 недели, но уже через день-два его можно без зазрения совести поставит на стол. Важен хороший вкусный ром.
- 470 мл воды
- 230 г белого сахара
- 230 г темного сахара
- 450 г тыквенного пюре
- 6 см палочки корицы
- 6 бутонов гвоздики
- 2 стручка ванили (10-16 г ванильного сахара)
- 500 мл рома, желательно выдержанного
Смешать воду и сахар в подходящей кастрюле, довести до кипения, постоянно помешивая сироп. Добавить тыкву, корицу, гвоздику и ваниль, хорошо перемешать. Уменьшить огонь до минимума и варить, не забывая помешивать, около 30 минут. Пока сироп варится, подготовить большое сито, марлю и жаропрочную миску. Сироп сразу с огня перелить в сито с уложенной марлей и дать стечь. Когда в сите останется только густое пюре, аккуратно отжать его. В итоге должно получиться около 470 мл сиропа. В теплый сироп добавьте ром и дайте ликеру остыть в течение часа. Хранить напиток нужно в холодильнике, подавать к столу через 1-2 дня отдыха, но лучше, конечно, дать ему отдохнуть 2-3 месяца.
Кремовый ликер на скорую рукуПодходит вам, если вы всё-таки не ленились и приготовили хотя бы кофейный ликер по нашему рецепту. Его, кстати, можно заменить миндальным, мятным или апельсиновым ликерами. Если вы нас совсем не читали, то покупайте эти ликеры в магазине за большие деньги, потому что так вам и надо!
- 1 банка сгущенного молока
- 300 мл кофейного ликер
- 240 мл взбитых сливок
- 4 куриных яйца
Поместить все ингредиенты в блендер и смешивать до получения однородной массы. Подавать к столу можно сразу, в чистом виде или со льдом. Хранить в плотно закрытой таре в холодильнике до одного месяца. Перед употреблением хорошо взбалтывать.
Новогодний Ron Ponche из ПанамыКуда ж без новогодних ликеров-коктейлей, которые можно пить сразу же после приготовления. Таковые, кстати, у нас на сайте уже есть, к примеру, рождественский эгг-ног. Так вот, Ron Ponche – это традиционный новогодний напиток Панамы. Для его приготовления придется побегать по городу в поиске сгущенного молока без сахара (во многих странах очень распространенный продукт, особенно в Латинской Америке). Готовиться эта экзотика на большущую компанию.
- 10 банок сгущенного молока без сахара
- 24 яичных желтка
- 800 г сахара
- 2 ч. л. тёртого мускатного ореха
- 2 ч. л. ванильного экстракта (16 г сахара)
- 250 мл воды
- 500-750 мл пряного рома (Captain Morgan spiced сойдет)
Поместить первые пять ингредиентов в большую кастрюлю (лучше в пароварку), тщательно смешать миксером и поставить на средний огонь. Самая сложная часть: на слабом или среднем огне варить смесь, постоянно помешивая, 45-60 минут. У вас должна получиться однородная густая масса. Эту массу нужно снять с огня и добавит в неё воду и пряный ром, последний добавляйте по вкусу. Процедить напиток через сито и разлить в красивые бутылки. Можно подавать к столу. Пить Ron Ponche можно как Бейлис.
Не смею больше задерживать. Вкусного вам Нового Года с затяжным, но приятным послевкусием!