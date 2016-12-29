Времени мало, поэтому пишу так же быстро, как вы будете готовить эти вкусности. Некоторые из них очень просты, некоторые просты не очень, но когда дедушка Мороз уже тычет посохом в спину, выбирать не приходится. Советую также просмотреть другие рецепты ликеров на нашем сайте (особенно в сторону сливочных), потому как многие из них не нуждаются в длительном приготовлении и выдержке. Даже не пытайтесь готовить по-быстрому настойки, ни чего путного из этого не выйдет. Спешите!

Быстрый апельсиново-гвоздичный ликер

0,5 л водки или сортировки 40-45%

3 спелых апельсина

250 мл воды

200-250 г сахара

20 бутонов гвоздики

½ ч. л. молотой гвоздики (опционально)

Конечно, этому ликеру нужно настояться отдохнуть хотя бы пару дней, но когда Мороз на пороге…

В небольшой кастрюле смешать воду, сахар и гвоздику. Варить на среднем огне 10-15 минут до полного растворения сахара. Сироп охладить. Апельсины перед использованием обдать кипятком и натереть жёстким полотенцем. С одного апельсина снять цедру без белой кожицы, один почистить и крупно нарезать, а из третьего и первого без цедры выдавить сок. В банку подходящего объема добавить сок и кусочки апельсина, цедру, охлажденный сироп и водку. Смесь хорошо перемешать и оставить на минимальные сутки для настаивания. Затем процедить, отжать и через несколько часов подавать к столу. Хранится такой ликер в холодильнике до нескольких месяцев.

Медовый ликер быстрого приготовления

350 мл ароматного мёда

150 мл воды

1 стручок ванили (6-8 г ванильного сахара)

¼ ч. л. тертого мускатного ореха

1-2 палочки корицы

2-4 бутона гвоздики

тертая цедра 1 лимона

750 мл водки

Это старинный литовский рецепт, напечатанный в поваренной книге Американским Альянсом Литовских Женщин Чикаго (American Lithuanian Women’s Alliance of Chicago). Хороший пряный ликер. С нагревом мёда можете подумать сами.

В небольшой кастрюльке смешать мёд и воду, добавить ваниль, специи и цедру одного лимона. Довести воду до кипения и варить на слабом огне 7 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Снять с огня и сразу добавить водку. Подождать, пока ликер немного остынет, а затем процедить и перелить в банку или жаропрочные бутылки. Через 1-2 часа медовый ликер быстрого приготовления можно подавать к столу теплым или холодным.

https://www.youtube.com/watch?v=pnsFpcq-QGc

Falernum Пола Кларка для тики-вечеринки

2 ст. л. бланшированного и измельченного миндаля

40 бутонов гвоздики, слегка дробленых

180 мл белого рома

цедра 9 лаймов без белой кожицы

7-8 см очищенного и нарезанного корня имбиря

340 г + 2 ст. л. сахарного песка

180 мл + 1 ст. л. воды

3 ст. л. свежего сока лайма

¼ ч. л. миндального экстракта (опционально)

Во времена расцвета тики-культуры , falernum, сироп из рома, заваренного с гвоздикой, цитрусовыми и миндалем, добавляли в многочисленные ромовые коктейли, такие как Зомби. Рецепт этого сиропа-ликера был широко известен в барных кругах, но Пол Кларк, написавший «Коктейльную хронику» (The Cocktail Chronicles: Navigating the Cocktail Renaissance with Jigger, Shaker & Glass), представил свою версию, над которой он трудился около года. Здесь вам и основа для вкусных тики-коктейлей, и концепция для улетной вечеринки.

Поджарить миндаль и гвоздику на небольшой сухой сковородке на среднем огне, пока миндаль не приобретет золотистый цвет, а гвоздика не пустит свой потрясающий аромат. Обычно это занимает 5 минут. Снять миндаль и гвоздику с огня, остудить в течение 3 минут. Переложить в банку подходящего объема, добавить цедру лайма, корень имбиря и ром, хорошо встряхнуть и оставить в теплом месте на 24 часа. Смешать 340 г сахара и 180 мл воды, перемешивать до полного растворения сахара (так сироп получится плотнее). У вас должно получиться около 400-410 мл сиропа.

Через 24 часа процедить ромовый настой через несколько слоев смоченной марли или бумажных полотенец. Слегка отжать, чтобы добыть максимальное количество ценной жидкости. Добавить к настою ранее приготовленный сироп, сок лайма и миндальный экстракт, разбавленный в сиропе из 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. воды. Полученный сироп-ликер хорошо встряхнуть и можно сразу использовать для приготовления разнообразных тики-коктейлей. Хранить falernum можно до 1 месяца в холодильнике.

Быстрый пряный тыквенный ликер

470 мл воды

230 г белого сахара

230 г темного сахара

450 г тыквенного пюре

6 см палочки корицы

6 бутонов гвоздики

2 стручка ванили (10-16 г ванильного сахара)

500 мл рома, желательно выдержанного

Если вдруг на кухне завалялась вкусная тыква. Ликеру точно нужно отдохнуть 1-2 недели, но уже через день-два его можно без зазрения совести поставит на стол. Важен хороший вкусный ром.

Смешать воду и сахар в подходящей кастрюле, довести до кипения, постоянно помешивая сироп. Добавить тыкву, корицу, гвоздику и ваниль, хорошо перемешать. Уменьшить огонь до минимума и варить, не забывая помешивать, около 30 минут. Пока сироп варится, подготовить большое сито, марлю и жаропрочную миску. Сироп сразу с огня перелить в сито с уложенной марлей и дать стечь. Когда в сите останется только густое пюре, аккуратно отжать его. В итоге должно получиться около 470 мл сиропа. В теплый сироп добавьте ром и дайте ликеру остыть в течение часа. Хранить напиток нужно в холодильнике, подавать к столу через 1-2 дня отдыха, но лучше, конечно, дать ему отдохнуть 2-3 месяца.

Кремовый ликер на скорую руку

1 банка сгущенного молока

300 мл кофейного ликер

240 мл взбитых сливок

4 куриных яйца

Подходит вам, если вы всё-таки не ленились и приготовили хотя бы кофейный ликер по нашему рецепту. Его, кстати, можно заменить миндальным мятным или апельсиновым ликерами. Если вы нас совсем не читали, то покупайте эти ликеры в магазине за большие деньги, потому что так вам и надо!

Поместить все ингредиенты в блендер и смешивать до получения однородной массы. Подавать к столу можно сразу, в чистом виде или со льдом. Хранить в плотно закрытой таре в холодильнике до одного месяца. Перед употреблением хорошо взбалтывать.

Новогодний Ron Ponche из Панамы

10 банок сгущенного молока без сахара

24 яичных желтка

800 г сахара

2 ч. л. тёртого мускатного ореха

2 ч. л. ванильного экстракта (16 г сахара)

250 мл воды

500-750 мл пряного рома (Captain Morgan spiced сойдет)

Куда ж без новогодних ликеров-коктейлей, которые можно пить сразу же после приготовления. Таковые, кстати, у нас на сайте уже есть, к примеру, рождественский эгг-ног . Так вот, Ron Ponche – это традиционный новогодний напиток Панамы. Для его приготовления придется побегать по городу в поиске сгущенного молока без сахара (во многих странах очень распространенный продукт, особенно в Латинской Америке). Готовиться эта экзотика на большущую компанию.

Поместить первые пять ингредиентов в большую кастрюлю (лучше в пароварку), тщательно смешать миксером и поставить на средний огонь. Самая сложная часть: на слабом или среднем огне варить смесь, постоянно помешивая, 45-60 минут. У вас должна получиться однородная густая масса. Эту массу нужно снять с огня и добавит в неё воду и пряный ром, последний добавляйте по вкусу. Процедить напиток через сито и разлить в красивые бутылки. Можно подавать к столу. Пить Ron Ponche можно как Бейлис.

Не смею больше задерживать. Вкусного вам Нового Года с затяжным, но приятным послевкусием!