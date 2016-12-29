Ромовый Дневник

Ликеры быстрого приготовления, или Лето красное пропела, настоять ничего не успела…

Времени мало, поэтому пишу так же быстро, как вы будете готовить эти вкусности. Некоторые из них очень просты, некоторые просты не очень, но когда дедушка Мороз уже тычет посохом в спину, выбирать не приходится. Советую также просмотреть другие рецепты ликеров на нашем сайте (особенно в сторону сливочных), потому как многие из них не нуждаются в длительном приготовлении и выдержке. Даже не пытайтесь готовить по-быстрому настойки, ни чего путного из этого не выйдет. Спешите!

Быстрый апельсиново-гвоздичный ликер

Конечно, этому ликеру нужно настояться отдохнуть хотя бы пару дней, но когда Мороз на пороге…

  • 0,5 л водки или сортировки 40-45%
  • 3 спелых апельсина
  • 250 мл воды
  • 200-250 г сахара
  • 20 бутонов гвоздики
  • ½ ч. л. молотой гвоздики (опционально)

В небольшой кастрюле смешать воду, сахар и гвоздику. Варить на среднем огне 10-15 минут до полного растворения сахара. Сироп охладить. Апельсины перед использованием обдать кипятком и натереть жёстким полотенцем. С одного апельсина снять цедру без белой кожицы, один почистить и крупно нарезать, а из третьего и первого без цедры выдавить сок. В банку подходящего объема добавить сок и кусочки апельсина, цедру, охлажденный сироп и водку. Смесь хорошо перемешать и оставить на минимальные сутки для настаивания. Затем процедить, отжать и через несколько часов подавать к столу. Хранится такой ликер в холодильнике до нескольких месяцев.

Медовый ликер быстрого приготовления

Это старинный литовский рецепт, напечатанный в поваренной книге Американским Альянсом Литовских Женщин Чикаго (American Lithuanian Women’s Alliance of Chicago). Хороший пряный ликер. С нагревом мёда можете подумать сами.

  • 350 мл ароматного мёда
  • 150 мл воды
  • 1 стручок ванили (6-8 г ванильного сахара)
  • ¼ ч. л. тертого мускатного ореха
  • 1-2 палочки корицы
  • 2-4 бутона гвоздики
  • тертая цедра 1 лимона
  • 750 мл водки

В небольшой кастрюльке смешать мёд и воду, добавить ваниль, специи и цедру одного лимона. Довести воду до кипения и варить на слабом огне 7 минут, постоянно помешивая и снимая пену. Снять с огня и сразу добавить водку. Подождать, пока ликер немного остынет, а затем процедить и перелить в банку или жаропрочные бутылки. Через 1-2 часа медовый ликер быстрого приготовления можно подавать к столу теплым или холодным.

Этот рецепт на практике от наших друзей из “Добровар”:

https://www.youtube.com/watch?v=pnsFpcq-QGc

Falernum Пола Кларка для тики-вечеринки

Во времена расцвета тики-культуры, falernum, сироп из рома, заваренного с гвоздикой, цитрусовыми и миндалем, добавляли в многочисленные ромовые коктейли, такие как Зомби. Рецепт этого сиропа-ликера был широко известен в барных кругах, но Пол Кларк, написавший «Коктейльную хронику» (The Cocktail Chronicles: Navigating the Cocktail Renaissance with Jigger, Shaker & Glass), представил свою версию, над которой он трудился около года. Здесь вам и основа для вкусных тики-коктейлей, и концепция для улетной вечеринки.

  • 2 ст. л. бланшированного и измельченного миндаля
  • 40 бутонов гвоздики, слегка дробленых
  • 180 мл белого рома
  • цедра 9 лаймов без белой кожицы
  • 7-8 см очищенного и нарезанного корня имбиря
  • 340 г + 2 ст. л. сахарного песка
  • 180 мл + 1 ст. л. воды
  • 3 ст. л. свежего сока лайма
  • ¼ ч. л. миндального экстракта (опционально)

Поджарить миндаль и гвоздику на небольшой сухой сковородке на среднем огне, пока миндаль не приобретет золотистый цвет, а гвоздика не пустит свой потрясающий аромат. Обычно это занимает 5 минут. Снять миндаль и гвоздику с огня, остудить в течение 3 минут. Переложить в банку подходящего объема, добавить цедру лайма, корень имбиря и ром, хорошо встряхнуть и оставить в теплом месте на 24 часа. Смешать 340 г сахара и 180 мл воды, перемешивать до полного растворения сахара (так сироп получится плотнее). У вас должно получиться около 400-410 мл сиропа.

Через 24 часа процедить ромовый настой через несколько слоев смоченной марли или бумажных полотенец. Слегка отжать, чтобы добыть максимальное количество ценной жидкости. Добавить к настою ранее приготовленный сироп, сок лайма и миндальный экстракт, разбавленный в сиропе из 2 ст. л. сахара и 1 ст. л. воды. Полученный сироп-ликер хорошо встряхнуть и можно сразу использовать для приготовления разнообразных тики-коктейлей. Хранить falernum можно до 1 месяца в холодильнике.

Быстрый пряный тыквенный ликер

Если вдруг на кухне завалялась вкусная тыква. Ликеру точно нужно отдохнуть 1-2 недели, но уже через день-два его можно без зазрения совести поставит на стол. Важен хороший вкусный ром.

  • 470 мл воды
  • 230 г белого сахара
  • 230 г темного сахара
  • 450 г тыквенного пюре
  • 6 см палочки корицы
  • 6 бутонов гвоздики
  • 2 стручка ванили (10-16 г ванильного сахара)
  • 500 мл рома, желательно выдержанного

Смешать воду и сахар в подходящей кастрюле, довести до кипения, постоянно помешивая сироп. Добавить тыкву, корицу, гвоздику и ваниль, хорошо перемешать. Уменьшить огонь до минимума и варить, не забывая помешивать, около 30 минут. Пока сироп варится, подготовить большое сито, марлю и жаропрочную миску. Сироп сразу с огня перелить в сито с уложенной марлей и дать стечь. Когда в сите останется только густое пюре, аккуратно отжать его. В итоге должно получиться около 470 мл сиропа. В теплый сироп добавьте ром и дайте ликеру остыть в течение часа. Хранить напиток нужно в холодильнике, подавать к столу через 1-2 дня отдыха, но лучше, конечно, дать ему отдохнуть 2-3 месяца.

Кремовый ликер на скорую руку

Подходит вам, если вы всё-таки не ленились и приготовили хотя бы кофейный ликер по нашему рецепту. Его, кстати, можно заменить миндальным, мятным или апельсиновым ликерами. Если вы нас совсем не читали, то покупайте эти ликеры в магазине за большие деньги, потому что так вам и надо!

  • 1 банка сгущенного молока
  • 300 мл кофейного ликер
  • 240 мл взбитых сливок
  • 4 куриных яйца

Поместить все ингредиенты в блендер и смешивать до получения однородной массы. Подавать к столу можно сразу, в чистом виде или со льдом. Хранить в плотно закрытой таре в холодильнике до одного месяца. Перед употреблением хорошо взбалтывать.

Новогодний Ron Ponche из Панамы

Куда ж без новогодних ликеров-коктейлей, которые можно пить сразу же после приготовления. Таковые, кстати, у нас на сайте уже есть, к примеру, рождественский эгг-ног. Так вот, Ron Ponche – это традиционный новогодний напиток Панамы. Для его приготовления придется побегать по городу в поиске сгущенного молока без сахара (во многих странах очень распространенный продукт, особенно в Латинской Америке). Готовиться эта экзотика на большущую компанию.

  • 10 банок сгущенного молока без сахара
  • 24 яичных желтка
  • 800 г сахара
  • 2 ч. л. тёртого мускатного ореха
  • 2 ч. л. ванильного экстракта (16 г сахара)
  • 250 мл воды
  • 500-750 мл пряного рома (Captain Morgan spiced сойдет)

Поместить первые пять ингредиентов в большую кастрюлю (лучше в пароварку), тщательно смешать миксером и поставить на средний огонь. Самая сложная часть: на слабом или среднем огне варить смесь, постоянно помешивая, 45-60 минут. У вас должна получиться однородная густая масса. Эту массу нужно снять с огня и добавит в неё воду и пряный ром, последний добавляйте по вкусу. Процедить напиток через сито и разлить в красивые бутылки. Можно подавать к столу. Пить Ron Ponche можно как Бейлис.

Не смею больше задерживать. Вкусного вам Нового Года с затяжным, но приятным послевкусием!

