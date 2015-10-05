Черемуха – ягода, безусловно, интересная, а кроме того – доступная в больших количествах на просторах почти всего бывшего СССР. Настолько доступная, что ее обычно и не собирает никто – пропадает себе, гниет или идет на корм птицам. А меж тем, из этой ягоды можно приготовить целую уйму алкогольных вкусняшек – начиная от настоек, о которых мы уже говорили, продолжая наливками из черемухи на водке или сортировке, вкуснейшими ликерами, и заканчивая вином.
Матчасть по черемухе – разнице между красной и черной, сухой и свежей, содержанию всяких зловредных веществ и способах их нейтрализации – я уже описал в статье о черемуховых настойках. Поэтому сегодня – только рецепты, только хардкор! Главное не забывайте – черемуху с алкоголем нельзя настаивать дольше 6-и недель, иначе напиток «обогатится» синильной кислотой, а оно нам совсем не нужно. Большинство наливок и ликеров из черемухи в домашних условиях делаются сладкими с помощью сахара – антидота этой самой кислоты. Поэтому если в рецепте указан сахар-песок – не заменяйте его фруктозой!
Проверенная классика. Наливки из черемухи на водкеКак уже говорилось, из черемухи делается все, вплоть до вина. Но, судя по отзывам самогонщиков на форумах, напитки естественного брожения из этой ягоды часто получаются плохо, а то и не получаются вовсе. Поэтому не будем рисковать и рассмотрим рецепты наливок только на алкогольной основе – так оно надежнее.
Домашняя наливка из красной черемухи
- Вначале черемуху нужно помыть и подвялить – на теплом сухом чердаке 2-3 дня или в духовке пару часов, на самом-самом маленьком огне.
- Далее ягода расталкивается пестиком или блендером до состояния кашицы, заливается спиртным и отправляется настаиваться в темное место.
- Через 4 недели (а может и меньше, зависит от вкуса и аромата ягоды) настойку нужно хорошенько процедить через ватный фильтр.
- Жидкость выливается в кастрюлю, в нее вводится сахар и все это дело доводится почти до кипения, а затем – остужается. На этом этапе напиток надо попробовать и, в случае чего, добавить еще сахара.
- Остуженную наливку из красной черемухи нужно отстоять еще минимум неделю, после чего – снова профильтровать и перелить в бутылки.
Наливка из черемухи на водке по этому рецепту получается не только вкусной, но и безопасной, так как синильная кислота разрушается как раз при высокой температуре, хоть и слегка теряется аромат из-за кипячения.
Наливка из черной черемухи на водкеЭтот рецепт, в принципе, аналогичен предыдущему, за исключением количества ягод и времени настаивания. Ягоды спиртуются не больше недели, поэтому если вам ну вот прям срочно нужна черемуховка – попробуйте использовать данный метод.
- Перед использованием мытая и перебранная черемуха подсушивается на воздухе приблизительно три дня.
- Далее ягоды нужно выложить на деревянную поверхность. Разогреть духовку не более чем на 100 градусов, выключить ее и сунуть туда черемуху. Когда ягода начнет пахнуть – ее нужно достать. Следите за тем, чтобы она не запеклась, а только подвялилась, не превышайте температуру!
- После этого черемуха остужается и ссыпается в подходящую банку – так, чтобы заполнить ее под самую крышку. Весь оставшийся объем заполняется водкой.
- Банка отправляется на солнце на срок от 3-х дней до недели. Периодически ее нужно поворачивать так, чтобы солнечные лучи освещали и прогревали содержимое равномерно.
- После 3-х дней настаивания напиток нужно пробовать на вязкость и терпкость. Когда наливка станет достаточно насыщенной – ее пора сливать.
- Настоявшуюся наливку нужно слить через марлю, мякоть отжать. Жидкость поместить в кастрюльку, туда же добавить сахар и трижды доводить до кипения, а после остужать до комнатной температуры.
- После того, как эти манипуляции закончены, а напиток остыл, его нужно пропустить через ватный фильтр, разлить по бутылкам и отстоять не меньше двух недель в темном месте.
Классическая слоеная наливка из черемухиГоворят, этот рецепт имеет сибирские корни. Но это спорно – слишком уж он похож на рецепт классической ягодной ратафии. Впрочем, должно получиться вкусно.
- В подходящую банку насыпается слой черемухи в палец толщиной. Сверху – сахар, после чего – опять слой ягод и слой сахара, до заполнения всего объема тары.
- Оставшееся пространство заливается водкой – аккуратно, чтобы слои не перемешались.
- Банка закрывается крышкой и отстаивается около месяца в темном теплом месте.
- После окончания процесса мацерации жидкость сливается через марлю, туда де отжимается мякоть. Пробуйте. Недостаточно сладко? Добавьте сахара и хорошенько размешайте. Нормально? Тогда наливку нужно пропустить через вату и разлить по бутылкам. Пробовать можно через недельку-другую, когда напиток отдохнет.
Наливка из черёмухи с виноградом и айвойПодчеркнуть тонкий аромат черемухи поможет айва, из которой самой по себе получаются ну просто восхитительные напитки. Виноград добавит ягодных мотивов и плотности вкуса, а мята свежести и травянистых оттенков. Интересный и уникальный напиток!
- 750 г ягод чёрной черемухи
- 350 г тёмного домашнего винограда
- 150 г спелой японской айвы
- 2 ч. л. сушеной мяты или пару свежих веточек
- 400 г сахарного песка
- 500 мл пищевого спирта 95,6%
- 250 мл чистой водки/самогона 40%
- 250 чистой кипяченой воды
- Ягоды перебрать, промыть под проточной водой и просушить. Айву промыть и нарезать тонкими ломтиками. Поместить ягоды и айву в банку подходящего объема, добавить сахар, хорошенько встряхнуть и оставить на 2 дня на подоконнике. За это время сахар должен раствориться и вытянуть часть сока из ягод и айвы.
- Добавить смесь из спирта, водки и воды, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 месяца.
- Через 2 месяца настаивания добавить в банку сушеную или свежую мяту.
- Через 3 месяца наливку процедить, профильтровать и перелить в чистые бутылки. Перед дегустацией напиток следует выдержать хотя бы 2-3 месяца.
Ликеры из черемухи в домашних условияхЧеремуха – ароматная и оригинальная ягода, дающая напитку красивый цвет и яркий запах. Ее сам бог велел использовать для производства сладких, насыщенных ликеров, которые так хорошо добавлять в кофе, чай, шампанское или пить просто так, под десерт.
Пряный ликер из красной черемухи на водке
- 2-х литровая банка ягоду красной черемухи
- 1 л водки/спирта/самогона 40-50%
- 1 кг сахарного песка
- 10 г ванильного сахара
- 10 г корицы в палочках
- 5 г молотого мускатного ореха
- Ягоды пропускаются через мясорубку, к ним добавляется сахар и специи, все тщательно перемешивается и отстаивается 1-2 дня в темном месте.
- После этого в банку заливается водка, все хорошенько взбалтывается и настаивается около 20 дней. Содержимое нужно периодически встряхивать, оставить в покое только в последнюю неделю.
- Напиток аккуратно сливается с осадка, пропускается через ватный фильтр и пробуется. Если сахара мало – в ликер можно добавить сахарный сироп, этот напиток должен быть сладким.
- Дайте ликеру отдохнуть несколько дней и все – можно пробовать!
Домашний ликер из черной черемухи
- 3 стакана свежей черной черемухи
- 500 мл водки/спирта/самогона 40-50%
- 1 стакан сахарного песка
- 500 мл воды для сиропа
- Свежие ягоды заливаем алкоголем и настаиваем в темном месте около месяца.
- После настаивания жидкость сливаем и фильтруем, а целые ягодки оставляем – они еще пригодятся.
- Варим сироп из указанного количества воды и сахара (подробнее о сахарном сиропе и его разновидностях читайте в этой статье). После того, как сироп закипел и с него снята пенка – отправляем туда же спиртованные ягоды, провариваем минут 5, после чего – остужаем и фильтруем.
- Настойку и черемуховый сироп соединяем и отправляем отдохнуть на несколько дней в темное место.
- Если появился осадок – напиток нужно профильтровать, потом разлить по бутылкам.
Все, ваш домашний ликер из черемухи готов!
Повторение – мать учения, поэтому еще раз напомню – не готовьте домашние настойки с использованием листьев и коры черемухи – они содержат опасные вещества, выделяющие бензальдегид. Берите только ягоды – напитки из них получаются очень вкусными!