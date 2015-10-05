Черемуха – ягода, безусловно, интересная, а кроме того – доступная в больших количествах на просторах почти всего бывшего СССР. Настолько доступная, что ее обычно и не собирает никто – пропадает себе, гниет или идет на корм птицам. А меж тем, из этой ягоды можно приготовить целую уйму алкогольных вкусняшек – начиная от настоек, о которых мы уже говорили, продолжая наливками из черемухи на водке или сортировке, вкуснейшими ликерами, и заканчивая вином.

Матчасть по черемухе – разнице между красной и черной, сухой и свежей, содержанию всяких зловредных веществ и способах их нейтрализации – я уже описал в статье о черемуховых настойках. Поэтому сегодня – только рецепты, только хардкор! Главное не забывайте – черемуху с алкоголем нельзя настаивать дольше 6-и недель, иначе напиток «обогатится» синильной кислотой, а оно нам совсем не нужно. Большинство наливок и ликеров из черемухи в домашних условиях делаются сладкими с помощью сахара – антидота этой самой кислоты. Поэтому если в рецепте указан сахар-песок – не заменяйте его фруктозой!

Проверенная классика. Наливки из черемухи на водке

Домашняя наливка из красной черемухи

1 кг свежих ягод красной черемухи

1 л водки/спирта/самогона 40%

200 г сахарного песка

Вначале черемуху нужно помыть и подвялить – на теплом сухом чердаке 2-3 дня или в духовке пару часов, на самом-самом маленьком огне. Далее ягода расталкивается пестиком или блендером до состояния кашицы, заливается спиртным и отправляется настаиваться в темное место. Через 4 недели (а может и меньше, зависит от вкуса и аромата ягоды) настойку нужно хорошенько процедить через ватный фильтр. Жидкость выливается в кастрюлю, в нее вводится сахар и все это дело доводится почти до кипения, а затем – остужается. На этом этапе напиток надо попробовать и, в случае чего, добавить еще сахара. Остуженную наливку из красной черемухи нужно отстоять еще минимум неделю, после чего – снова профильтровать и перелить в бутылки.

Как уже говорилось, из черемухи делается все, вплоть до вина. Но, судя по отзывам самогонщиков на форумах, напитки естественного брожения из этой ягоды часто получаются плохо, а то и не получаются вовсе. Поэтому не будем рисковать и рассмотрим рецепты наливок только на алкогольной основе – так оно надежнее.

Наливка из черемухи на водке по этому рецепту получается не только вкусной, но и безопасной, так как синильная кислота разрушается как раз при высокой температуре, хоть и слегка теряется аромат из-за кипячения.

Наливка из черной черемухи на водке

300 г свежей чёрной черемухи

400 мл водки или самогона 40-45%

100 г сахарного песка

Перед использованием мытая и перебранная черемуха подсушивается на воздухе приблизительно три дня. Далее ягоды нужно выложить на деревянную поверхность. Разогреть духовку не более чем на 100 градусов, выключить ее и сунуть туда черемуху. Когда ягода начнет пахнуть – ее нужно достать. Следите за тем, чтобы она не запеклась, а только подвялилась, не превышайте температуру! После этого черемуха остужается и ссыпается в подходящую банку – так, чтобы заполнить ее под самую крышку. Весь оставшийся объем заполняется водкой. Банка отправляется на солнце на срок от 3-х дней до недели. Периодически ее нужно поворачивать так, чтобы солнечные лучи освещали и прогревали содержимое равномерно. После 3-х дней настаивания напиток нужно пробовать на вязкость и терпкость. Когда наливка станет достаточно насыщенной – ее пора сливать. Настоявшуюся наливку нужно слить через марлю, мякоть отжать. Жидкость поместить в кастрюльку, туда же добавить сахар и трижды доводить до кипения, а после остужать до комнатной температуры. После того, как эти манипуляции закончены, а напиток остыл, его нужно пропустить через ватный фильтр, разлить по бутылкам и отстоять не меньше двух недель в темном месте.

Этот рецепт, в принципе, аналогичен предыдущему, за исключением количества ягод и времени настаивания. Ягоды спиртуются не больше недели, поэтому если вам ну вот прям срочно нужна черемуховка – попробуйте использовать данный метод.

Классическая слоеная наливка из черемухи

500 г чёрной дикой черемухи

2 л водки или самогона 40-50%

300 г сахарного песка

В подходящую банку насыпается слой черемухи в палец толщиной. Сверху – сахар, после чего – опять слой ягод и слой сахара, до заполнения всего объема тары. Оставшееся пространство заливается водкой – аккуратно, чтобы слои не перемешались. Банка закрывается крышкой и отстаивается около месяца в темном теплом месте. После окончания процесса мацерации жидкость сливается через марлю, туда де отжимается мякоть. Пробуйте. Недостаточно сладко? Добавьте сахара и хорошенько размешайте. Нормально? Тогда наливку нужно пропустить через вату и разлить по бутылкам. Пробовать можно через недельку-другую, когда напиток отдохнет.

Говорят, этот рецепт имеет сибирские корни. Но это спорно – слишком уж он похож на рецепт классической ягодной ратафии. Впрочем, должно получиться вкусно.

Наливка из черёмухи с виноградом и айвой

750 г ягод чёрной черемухи

350 г тёмного домашнего винограда

150 г спелой японской айвы

2 ч. л. сушеной мяты или пару свежих веточек

400 г сахарного песка

500 мл пищевого спирта 95,6%

250 мл чистой водки/самогона 40%

250 чистой кипяченой воды

Ягоды перебрать, промыть под проточной водой и просушить. Айву промыть и нарезать тонкими ломтиками. Поместить ягоды и айву в банку подходящего объема, добавить сахар, хорошенько встряхнуть и оставить на 2 дня на подоконнике. За это время сахар должен раствориться и вытянуть часть сока из ягод и айвы. Добавить смесь из спирта, водки и воды, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 месяца. Через 2 месяца настаивания добавить в банку сушеную или свежую мяту. Через 3 месяца наливку процедить, профильтровать и перелить в чистые бутылки. Перед дегустацией напиток следует выдержать хотя бы 2-3 месяца.

Подчеркнуть тонкий аромат черемухи поможет айва, из которой самой по себе получаются ну просто восхитительные напитки . Виноград добавит ягодных мотивов и плотности вкуса, а мята свежести и травянистых оттенков. Интересный и уникальный напиток!

Ликеры из черемухи в домашних условиях

Пряный ликер из красной черемухи на водке

2-х литровая банка ягоду красной черемухи

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

1 кг сахарного песка

10 г ванильного сахара

10 г корицы в палочках

5 г молотого мускатного ореха

Ягоды пропускаются через мясорубку, к ним добавляется сахар и специи, все тщательно перемешивается и отстаивается 1-2 дня в темном месте. После этого в банку заливается водка, все хорошенько взбалтывается и настаивается около 20 дней. Содержимое нужно периодически встряхивать, оставить в покое только в последнюю неделю. Напиток аккуратно сливается с осадка, пропускается через ватный фильтр и пробуется. Если сахара мало – в ликер можно добавить сахарный сироп, этот напиток должен быть сладким. Дайте ликеру отдохнуть несколько дней и все – можно пробовать!

Домашний ликер из черной черемухи

3 стакана свежей черной черемухи

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

1 стакан сахарного песка

500 мл воды для сиропа

Свежие ягоды заливаем алкоголем и настаиваем в темном месте около месяца. После настаивания жидкость сливаем и фильтруем, а целые ягодки оставляем – они еще пригодятся. Варим сироп из указанного количества воды и сахара (подробнее о сахарном сиропе и его разновидностях читайте в этой статье). После того, как сироп закипел и с него снята пенка – отправляем туда же спиртованные ягоды, провариваем минут 5, после чего – остужаем и фильтруем. Настойку и черемуховый сироп соединяем и отправляем отдохнуть на несколько дней в темное место. Если появился осадок – напиток нужно профильтровать, потом разлить по бутылкам.

Черемуха – ароматная и оригинальная ягода, дающая напитку красивый цвет и яркий запах. Ее сам бог велел использовать для производства сладких, насыщенных ликеров, которые так хорошо добавлять в кофе, чай, шампанское или пить просто так, под десерт.

Все, ваш домашний ликер из черемухи готов!

Повторение – мать учения, поэтому еще раз напомню – не готовьте домашние настойки с использованием листьев и коры черемухи – они содержат опасные вещества, выделяющие бензальдегид. Берите только ягоды – напитки из них получаются очень вкусными!