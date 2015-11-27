Тыквенная настойка на водке – смелый эксперимент, на который недавно решился мой брат. То есть, тогда мы думали, что это эксперимент – на самом деле напитки из тыквы делаются давно, и самые разнообразные: от настоек-наливок-ликеров, до вина, кваса и браги для самогона. Забегая вперед скажу, что напиток вышел просто удивительным – насыщенным, ароматным, без характерного для многих бахчевых (например, огурца) «овощного» привкуса. А вкус – просто нечто незабываемое! Сейчас вспоминаю, и прямо слюнки текут. Единственное, с чем возникла проблема – это название. «Тыковка»? «Гарбузiвка»? В общем, как бы то ни было, предоставляю рецепт моего брата + еще 2 интересных, на мой взгляд, ликера на тыкве.

Тыквенная настойка – единственное бухло, полезное для печени!

Тыквы обладают огромным спектром полезных свойств. Но самое интересное для людей, увлекающихся домашним алкоголем – ее гепатопротекторные свойства, положительное влияние на печень. Вот так напился, к примеру, перцовки , печень расшалилась, догнался «тыковкой» – и все прошло.

А если серьезно – тыква на самогоне или водке действительно фигурирует в народной медицине как средство от вздутия печени – только употреблять ее нужно по столовой ложке в день, перед едой за полчаса.

А еще на сайтах с «бабушкиными секретами» всякие Малышевы да Малаховы советуют делать настойку семян тыквы. Помогает она… не поверите! – от алкоголизма! Рецепты я приводить не буду – от греха подальше. Но интересен сам принцип действия этого «антиалкогольного» напитка. Человеку, страдающему алкоголизмом (конечно же, диагноз должна вынести та же бабушка), нужно вместо обычной водки за обедом налить чарку-две семечковой настойки. Через пару минут «больного» станет бить озноб, начнется расстройство желудка, рвота, головокружение. Тут он, значится, пить-то и бросит! Что ж, так можно и марганцовкой от пьянства лечить. Или просто Малахова показать. Я бы, честно говоря, заставил автора «рецепта» испробовать собственное «лекарство». Причем несколько раз, да побольше.

Настойка на семенах тыквы – антигельминтное средство, она действительно имеет сильное слабительное действие и вызывает расстройство желудка. Поэтому в развлекательных целях дегустировать ее я не советую. Но к настойкам мякоти тыквы все это ни в коей мере не относится.

«Гарбузiвка» – свежая тыква на спирте

тыква – около килограмма;

спирт или самогон 50° – 800 мл;

мёд – 1 столовая ложка.

Та самая, вкусная, ароматная и без излишеств. Все, что нам будет нужно на литровую банку:

Процесс приготовления весьма прост. Тыкву очистить от шкурки и сердцевины, порезать кусочками примерно 5х5 см. и поместить в банку, туда же положить мед. Всё это дело залить алкоголем и поставить в темное место на 2 недели. Периодически взбалтывать. По прошествии этого времени жидкость слить и отстоять еще недельку, не встряхивая. За это время в напитке отслоится плотный, плохо фильтруемый, осадок – верхние, прозрачные фракции нужно будет слить с помощью трубочки и дополнительно пропустить через ватный фильтр. Осадок можно также тщательно отфильтровать и соединить с настойкой из тыквы. Подсластить по вкусу. Все, напиток готов!

«Pumpkin Smash» – тыквенный ликер на водке

тыква – 1 кг;

водка – 1 литр или чуть меньше;

сахар – 150 граммов;

вода (для сиропа) – 150 мл;

корица, мускат (молотые) – по щепотке;

ванильный сахар – 10 граммов или ванильный экстракт – несколько капель.

Готовим простую тыквенную настойку как в прошлом рецепте, но без мёда. Отдельно готовим стандартный сахарный сироп, в который добавляем ванилин и пряности. Профильтрованную и осветленную настойку смешиваем с сиропом и оставляем на пару недель в темном прохладном месте, после чего – еще раз фильтруем.

Автор рецепта утверждает, что данная настойка из тыквы максимально приближена к ликеру «Pumpkin Smash», выпускаемому одним из самых именитых производителей бухла в мире – голландским «Болсом». Так это или нет – сказать сложно, ибо на постсоветском пространстве эта элитка не водится. Но, судя по отзывам, напиток получается весьма достойным, а готовить его не сложно.

Тыквенный ликер по этому рецепту должен отстаиваться не меньше 2-3 месяцев. За это время его вкус гармонизируется, ароматы объединятся, а резкость – уйдет.

Пикантный крем-ликер из тыквы на роме

ром – 0.5 литра;

сахар обычный – 1 стакан;

сахар тростниковый – 1 стакан;

тыквенное пюре – 450 граммов (об этом чуть ниже);

корица – 6 маленьких палочек;

гвоздика – 6 штучек;

ванильные бобы – 2 шт. (или ванильный сахар или экстракт);

вода – 0.5 литра или чуть меньше, если вы хотите сделать ликер покрепче.

Этот рецепт – более сложный и дорогой, чем предыдущие, в результате он дает насыщенный «дамский» напиток, идеальный в качестве диджестива, добавки в различные коктейли или пропитки коржей для пирогов и тортов.

Этот рецепт – американский, поэтому в составе указано тыквенное пюре. В Штатах оно продается в супермаркетах, в баночках – как у нас сгущенка. Но сделать этот продукт вполне можно и самостоятельно, это очень просто.

Берем тыкву (на наше количество пюре нужен где-то килограммовый плод), режем ее на 4 части, освобождаем от мякоти, а шкурку оставляем. Кусочки отправляются в духовку, разогретую до 170-180°, шкуркой вниз. Процесс приготовления может занять от 45 до 90 минут. Когда тыква стала более мягкой, она освобождается от шкурки, а мякоть расталкивается блендером в фарш. Все, тыквенное пюре готово! Теперь приступаем собственно к тыквенной настойке. Берем кастрюльку, наливаем в нее воду, засыпаем сахар и доводим до кипения, снимая пенку. Когда сахар растворился – кидаем в сироп 450 граммов имеющегося у нас пюре и все пряности. Все хорошенько смешать и слегка взбить венчиком. Варится эта жижа около получаса, на минимальном огне – аромат специй и тыквы должен стать ярким. Теперь самое сложное. Слегка остуженное варево нужно отфильтровать. Для этого можно воспользоваться тряпочкой неплотной структуры или сложенным в несколько раз куском марли. Марлю выкладываем в дуршлаг, высыпаем туда кашу, даем жидкости стечь, а потом выжимаем остатки – но не сильно, чтобы в ликере не было слишком уж много мути. Согласно данному рецепту должно получиться около 2-2.5 стакана жидкости. При надобности ее нужно еще раз профильтровать. Прямо в теплый тыквенный напиток вливаем ром и даем остыть, после чего – убираем ёмкость в темное тёплое место недели на 2-3.

Если ликер из тыквы получился излишне мутным – его можно профильтровать через ватный фильтр. Но совсем прозрачным он не будет, да и не должен он быть таковым. В идеале после повторной фильтрации напиток должен постоять еще месяцок – на этот раз в прохладном месте.

Готово!