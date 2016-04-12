Существует 2 основных способа приготовления домашних ликеров: настоять-отфильтровать-перегнать или просто настоять. Некоторые ингредиенты при перегонке сильно меняют аромат, из некоторых уходит лишняя горечь или другие неприятные вкусы. На поверку оказывается, что можжевеловка – это совсем не то же самое, что домашний джин, а мятная настойка вовсе не похожа на ментоловый ликер. К счастью, анис – исключение из этого правила.

Анисовый ликёр – немного об ингредиентах

Чистые анисовые настойки обладают приятным специфическим запахом. Но вкус их слегка бедноват – поэтому в рецепты анисовых ликеров следует добавлять другие ингредиенты. Аромат они не перебьют – попробуй его перебей, – но по органолептическим свойствам напиток станет интереснее и богаче. Анис замечательно сочетается почти со всеми зонтичными, к которым относится и он сам (напомним, речь идет не о звездчатом бадьяне, а о классическом анисе в зернышках) – тмином, кориандром, фенхелем, дудником, укропом, а также – гвоздикой, корицей, цитрусовой цедрой, кофе.

Еще одно отличие такого домашнего ликера от настоящей домашней самбуки – отсутствие цветков черной бузины. По слухам, именно это растение дало название знаменитому итальянскому пойлу. В бузине содержатся опасные для здоровья гликозиды. При перегонке они разлагаются, но в чистом виде являются натуральной отравой, поэтому, делая самбуку без перегонки, этот компонент обязательно следует исключить!

В общем, довольно ботаники – к рецептам!

Ликер анисовый «самбука по-простому»

Литр водки или разведенного спирта;

2/3 стакана аниса;

Цедра одного среднего апельсина;

Цедра половины небольшого лимона;

Стакан коричневого сахара – демерара или аналог;

Вода (для сиропа).

Этот напиток больше остальных напоминает «ту самую» самбуку, поскольку в рецепт его входит только анис, цедры лимона и апельсина. Ликёр выйдет желтоватым, слегка облагородить цвет поможет коричневый сахар, его можно заменить на обычный сахар + немного карамели.

Готовится напиток – проще некуда. Анис и цедра забрасываются в банку и заливаются водкой, отправляются в темное место. Перед этим анис можно слегка – не больше минуты – прогреть на сковородке, чтобы лучше раскрыть его аромат. Срок настаивания – 2-3 недели. Из сахара делается сироп типа rock candy. Настойка фильтруется и разбавляется остуженным сиропом. После тщательного смешивания напитку нужно отдохнуть не менее 2-х недель, после чего его смело можно объявлять готовым.

Кофейная самбука без перегонки

0.5 литра 50%-ного спирта (думаю, без проблем можно заменить водкой);

Анис – 2 чайные ложки;

Кофе молотый (грубого помола) – 3 чайные ложки с горкой;

Какао-порошок – 1.5 чайных ложки с горкой;

Сахар, вода (для сиропа) – опционально.

Глицерин (для загустения) – по желанию.

Рецепт моего авторства. С недавних пор у нас продается «Sambuca Coffee» некоего сомнительного производителя. На вкус – гадость, а вот цвет отличный, а при поджигании вообще выглядит бесподобно, куда лучше стандартной прозрачной. Вот я и решил совместить приятное с красивым и настоять ликер сразу и на анисе, и на кофе, а заодно и замаскировать неприятный цвет.

Готовится всё крайне просто. Кофе, какао и анис складываем в баночку и заливаем алкоголем. Тщательно смешиваем. Настаиваем 2-3 недели в тёплом месте, ежедневно встряхивая. После этого – хорошенько процеживаем через марлю, затем через ватный или бумажный фильтр. Варим стандартный сахарный сироп (1:1 с водой) и подслащиваем напиток по вкусу – он должен быть сладким, но не приторным. Если хотите, чтобы ликер был густым – добавьте пару капель пищевого глицерина. Еще пару недель отдыха – и все!

Этот ликер хорошо идет в теплом виде, под кофе и десерты. Если не делать сироп, а просто размешать в настойке сахар – его можно будет поджечь, как настоящую самбуку.

Быстрый рецепт анисового ликёра

1 литр водки;

3 чайные ложки аниса;

1 чайная ложка фенхеля;

1 чайная ложка семян кориандра;

Цедра половины лимона (только желтая часть);

150 граммов сахара;

Полстакана воды.

Рецепт из старинной кулинарной книги. Нам будет нужно:

Готовится напиток несложно. Воду нужно поместить в кастрюльку, всыпать туда же специи и цедру, довести до кипения и добавить сахар. Варить, помешивая, пока сахар не растворится, после этого – подержать на самом слабом огне еще минут 15. Теперь прямо в горячую смесь вливается водка. Все закрывается крышкой и настаивается около часа, кастрюльку можно дополнительно укутать полотенцем.

Полностью остывшую жидкость процедить через марлю (можно не очень тщательно), перелить в герметичную емкость. Попробовать можно уже сейчас, но лучше дать настояться недельку-другую. После отдыха напиток по необходимости еще раз профильтровать с помощью ваты и все – домашний анисовый ликер готов!

«Ромовый Дневник» желает читателям возможности проводить самые сложные домашние эксперименты, но не забывать, что иногда вкуснейший и ароматнейший напиток можно приготовить и простыми методами!