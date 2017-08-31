Арбуз – плод не только сладкий и вкусный, но и вполне подходящий для приготовления самого разного алкоголя. В одной из прошлых статей мы уже говорили об арбузном вине, сегодня же мы узнаем, как готовить в домашних условиях арбузные ликеры. Рунет забит примитивными рецептами ликера из уваренного арбузного сока с ванилью, мы же постарались раздобыть для вас куда более интересные рецепты – например, арбуза на коньяке, ликера с лимоном и кактусовым соком, даже неожиданного остро-сладкого ликера из арбуза и перца халапеньо – вообще огонь! Короче, выбрать есть из чего!

Бахчевые вообще лучше всего подходят для приготовления именно ликеров – их тускловатый вкус хорошо раскрывается в концентрированных, насыщенных напитках небольшой крепости (чтобы алкоголь не перебил тонкий аромат сырья) и высокой сладости, ведь сахар – естественный усилитель вкуса. У нас уже есть статья о дынных ликерах типа «Мидори» – вещь отличная! Арбузный ликер тоже производится промышленно, например, его делает вездесущий «De Kuyper» (хотя такого плода, из которого данный бренд не готовит бухло, наверное, вообще не существует). Но нас, конечно, интересует не заграничная экзотика, а свой, собственноручно приготовленный ликер из недорогого и доступного осенью плода. Об этом и поговорим.

«Обколотый арбуз» – простейший арбузный ликёр

арбуз средних размеров – 5-6 кг;

водка или другой алкоголь с нейтральным вкусом – белый ром, например – 0.5 литра.

О «пьяном арбузе», наверное, слышали все – ягода накачивается водкой, режется и подается на стол. Все пьяные и довольные, гештальт завершен. Но просто набухаться – не наша цель. На основе «пьяного арбуза» мы сделаем хороший, выдержанный напиток, который приятно будет смаковать долгими зимними вечерами в хорошей компании. Для такого ликера, кстати, даже не понадобится банка – все будем делать прямо в самом арбузе, в том-то и оригинальность рецепта.

Делать ликер просто и весело! Нам понадобится целая бутылка алкоголя и арбуз.

В верхней части арбуза – там, где расположен черенок, делаем ножом круговой надрез диаметром с горлышко нашей бутылки. Вырезаем корку вместе с несъедобной белой «подкоркой», также можно чайной ложкой вычерпать немного мякоти. В образовавшееся отверстие аккуратно вставляем бутылку с алкоголем, надежно закрепляем подручными средствами – например, просто облокачиваем о стену, и ждем. Через несколько часов ягода поглотит алкоголь, отверстие нужно будет заткнуть, арбуз перемотать скотчем (чтоб его не разорвало) и подождать недельку. Можно пойти другим путем – взять большой шприц и потихоньку, через одно и то же отверстие, вводить в арбуз алкоголь. Дело муторное, но это надежнее, чем предыдущий вариант. Как только плод поглотил все 0.5 литра – точно так же перематываем его скотчем и оставляем на неделю в покое. Под действием алкоголя через 7-10 дней арбузная «плоть» размягчится и отдаст сок, который можно будет просто слить и отфильтровать от семечек и остатков мякоти. Попробуйте получившийся «полуфабрикат». Мало алкоголя? Добавьте еще. Мало сладости? Растворите в жидкости немного сахара. Хотелось бы добавить дополнительных вкусов? Возьмите по чуть-чуть ванили, корицы, лимонной цедры или что вы там любите. Ну а теперь – все по проверенной схеме. Бутылка или банка, 1-2 недели выдержки в темном теплом месте, после этого – фильтрация и по крайней мере месячный отдых. А уж после этого – можно приступать к дегустации!

Если пропорции выдержаны правильно, приготовленный таким нехитрым способом в домашних условиях ликер из арбуза получается легким и ненавязчивым, по крепости он не превосходит вино, выходит довольно сладким даже без сахара, обладает бледно-розовым, а после тщательной фильтрации – почти прозрачным цветом и тонким арбузным ароматом. Употреблять его хорошо в слегка охлажденном виде или в составе коктейлей.

Арбузный ликер с лимоном и… кактусами! Польский рецепт

один большой арбуз – 7-8 кг;

кактусовый сок – 2 литра;

сахар – 0,75–1,25 кг (в зависимости от сладости арбуза и сока);

лимоны – 4 средних;

спирт 65-70° – 2 литра.

Арбуз разрезать, вырезать мякоть и отжать сок в кастрюльку при помощи марли или тонкой хлопковой ткани. Добавить сок кактусов и лимонов, внести 0.75 кг сахара и попробовать – жидкость должна быть весьма сладкой, в случае надобности содержание сахара увеличить. Кастрюлю поставить на плиту, нагревать на небольшом огне, постоянно помешивая, не допуская закипания, пока сахар не будет полностью растворен в соке. Чуть подостывшую смесь выливаем в большую банку (не менее 6-7 литров на наши пропорции), добавляем спирт, плотно закрываем крышкой и ставим на 3 недели в темное место. Если в банке будет выпадать осадок – ее нужно встряхивать. Через три недели напиток фильтруется через ватный или другой фильтр, для упрощения задачи его можно не трогать последние пару дней настаивания, а потом просто декантировать при помощи трубочки.

Кактусовый сок встречается в супермаркетах, но довольно редко. Сделать его можно и самому – из плодов опунции обыкновенной (из нее, кстати, делают и самостоятельную настойку – рецепт есть в этой статье ), хотя опунция отжимается неохотно – в общем, решать вам, можно поэкспериментировать и обойтись вообще без этого ингредиента – напиток все равно должен выйти интересным!

Пробовать арбузный ликер можно уже сейчас, но после пары месяцев выдержки он станет значительно лучше!

Арбуз на коньяке

спелая, сочная арбузная мякоть без косточек – 2 кг;

коньяк – 1 литр;

сахар – 350 граммов.

В оригинале – коньяк, но можно взять и любой другой крепкий напиток, от водки или хорошего самогона (арбузный бренди – вообще идеал!) до не слишком благоуханного виски или светлого рома.

Делается напиток фактически так же, как большинство фруктовых ликеров. Арбузную мякоть режем крупными кубиками, укладываем в банку и заливаем алкоголем. Выдерживаем 10 дней в теплоте и темноте. После этого настойку сливаем, а остатки мякоти засыпаем сахаром и переставляем на подоконник или в другое солнечное место. Когда сахар полностью растворился – сливаем сироп и соединяем его с настойкой. Лучше понемногу вливать сироп в настойку и пробовать – чтобы не сделать ликер совсем уж приторным. После этого напиток нужно профильтровать и выдержать по крайней мере месяц. Все, можно пробовать!

Арбузный ликер с халапеньо – американский рецепт

мякоть арбуза без косточек – примерно полкило;

перчик халапеньо – средний стручок;

спирт или самогон 55-60° – 350 мл;

простой сахарный сироп – 250-350 мл.

Сладко, остро, неожиданно, обжигающе вкусно! Этот оригинальный напиток придется по вкусу гурману, отлично подойдет для отвязных алкогольных тусовок и просто чтобы удивить гостей. Кстати, это – не единственный пример подобного ликера, например тут есть рецепт настойки на малине с чили, а вот тут – канадского ликера «Fireball» с острым перцем, корицей и медом. Сочетания сладкого и острого вкусов в алкоголе – это интересно, оригинально, да и согреться в случае чего поможет не хуже, чем классическая перцовка.

Делается этот оригинальный напиток довольно просто. Для начала перчик нужно порезать колечками, поместить в банку вместе с семенами и залить спиртом. Через сутки попробуйте капельку настойки – если она уже достаточно острая, кусочки халапеньо нужно извлечь, если нет – подождать еще 12 часов и так до результата. Теперь берем мякоть арбуза, режем кусочками, укладываем в банку, заливаем получившейся у нас перцовкой – то есть «халапеньовкой» – и оставляем в темном месте на неделю. После этого жидкость нужно профильтровать, подсластить сиропом из равных частей воды и сахара (что такой «простой сироп» и как его готовить читайте здесь). Еще через пару недель отдыха все будет готово!

Как мы видим, в приготовлении арбузных ликеров в домашних условиях совершенно ничего сложно нет, а напитки получаются весьма вкусными и точно оригинальными! Так что покупаем побольше «ягодок», пока они окончательно не закончились, вооружаемся рецептами от «Ромового» и арБузим на славу!