Да, простейшая настойка на киви – порезать фрукт, залить водкой или самогоном, настоять, добавить сахар – это не очень вкусно. Честно сказать, больше напоминает компот невнятного происхождения с водкой, нежели ликер. Но к чему нам вся эта профанация? Грамотно используя добавки и правильно выдерживая основные моменты технологии, мы обязательно получим вкуснейший напиток – приготовленный в домашних условиях ликер из киви будет вкусным, красивым, ароматным и уж точно оригинальным, гостей удивить у вас получится!

Домашний ликер из киви – рецепт с лаймом и кардамоном

7-8 средних киви;

0,5 литра спирта 70°;

300 мл воды;

100 граммов сахара;

половина среднего лайма;

кардамон – буквально треть коробочки.

Основной недостаток киви – неяркий аромат. С этой проблемой мы справимся при помощи двух ингредиентов – лаймовой цедры (она даже по цвету прямо-таки просится в наш напиток) и совсем мизерной добавки кардамона.

Для приготовления этого напитка оптимально подходит именно спирт, так как он лучше вытягивает вкусовые и ароматические соединения из мякоти фруктов, вода тут используется только для приготовления сиропа. Но на крайняк можно взять и водку, а сахар просто растелепать в настойке после приготовления.

Киви почистить и нарезать кружочками толщиной порядка 0,5 см, а там как получится. С лайма аккуратно срезать цедру, нужна только зеленая, остальное – в утиль. Киви и цедру уложить в банку, добавить кардамон, все залить спиртом, плотно закрыть и отставить в темное теплое место. Через неделю-полторы настойку нужно аккуратно слить, пока она не обесцветилась. Плоды, напитавшиеся спиртом, придется выбросить – если попробовать их отжать, в напиток попадет столько мути, что потом его будет невозможно отфильтровать. Слитую жидкость пропускаем через ватку или бумажное полотенце столько раз, сколько потребуется – до полной или хотя бы относительной прозрачности. Цвет настойки на этом этапе получается, к сожалению, не зеленым, а буровато-желтым, это нормально. Если хочется удовлетворить внутреннего перфекциониста и добиться яркого изумрудного цвета – не грех воспользоваться зеленым пищевым красителем, ничего особо страшного в нем нет. Из всей воды и сахара варим сироп, остужаем и понемногу добавляем в ликер – пока он не станет настолько сладким, насколько вы хотите. После этого напиток обязательно нужно повторно отстоять минимум 2-3 недели в темном прохладном месте. Если за это время он снова даст осадок – профильтруйте его еще раз.

Все, мы сделали вкусную настойку на спирте из киви с лаймом и кардамоном – пейте ее хорошо охлажденной, маленькими глоточками, наслаждаясь интенсивным ароматом и интересным вкусом с легко «кивной» кислинкой!

Ликер из киви на спирте и белом вине

киви – 1 кг;

спирт 60% – 0,7 л;

хорошее белое сухое вино – бутылка;

сахар (желательно тростниковый) – 100 г;

корица в палочках – отрез длиной 3 см;

половинка лимона.

В этом рецепте также используются цитрусовые – на этот раз сок и цедра более доступных лимонов, в качестве усилителя аромата применяется корица. Мацерируется напиток на спирту, затем разбавляется вином и выдерживается. Белое вино не перебьет тонкий вкус киви, но придаст напитку недостающую бархатистость и облагородит аромат.

Ингредиентов довольно много, но готовится напиток просто. Мытые киви режем вместе с кожурой и укладываем в подходящую банку. С лимона срезаем цедру, вырезаем мякоть, все это также отправляем в банку – то, что осталось посредине, выкидываем. Добавляем корицу и заливаем все это дело спиртом. Автор рекомендует настаивать напиток в теплом темном месте ровно 4 дня – за это время спирт вытянет из плодов все, что нужно, но не разрушит мякоть, настойку будет проще фильтровать. Через 4 дня сливаем настой, хорошенько фильтруем доступным способом, добавляем в него вино, размешиваем сахар и отправляем в прохладное место минимум на 2 месяца – чтобы ингредиенты «подружились» между собой, а вкус напитка округлился. Все, можно пить!

Водка или самогон на киви и клубнике

10 средних киви;

500 мл (примерно 350-400 граммов) клубники;

цедра с половины лимона;

водка – опционально, около 1,5 литра;

сахар – примерно 120-150 граммов.

Для этого рецепта уже используется именно водка (можно заменить хорошим самогоном без посторонних привкусов). Мягкий, сладкий аромат клубники отлично сочетается с резковатым киви, подчеркивая вкус, но не перебивает его. Из дополнительных ингредиентов – немного лимонной цедры.

Тоже ничего сложного! Киви чистим, режем. Клубнички разрезаем на 2 или 4 части – в зависимости от размера. Клубнику можно брать как свежую, так и замороженную. Добавляем лимонную цедру, укладываем в банку и заливаем водкой так, чтобы все плоды были полностью покрыты. Настаиваем все это дело порядка 10-15 дней, после чего – аккуратно сливаем и фильтруем.

Остатки плодов не отжимаем – засыпаем их сахаром и переставляем на солнышко на 2-3 дня – пока весь сахар не превратится в сироп, заодно вытянув из фруктов оставшийся спирт. Смешиваем оба настоя по вкусу, чтобы не было излишней сладости. Фильтруем повторно и отставляем в прохладное место недели на 3-4. Если за это время выпадет осадок – наш домашний ликер из киви вновь нужно будет профильтровать, после чего он объявляется полностью готовым к дегустации!

Джин на киви с имбирем и лимоном

киви – 7-8 штук;

джин – 0.7 литра;

лимон – один небольшой;

сахар – по вкусу;

имбирь – 3-4 грамма свежего корня.

И снова «не нашенский» алкоголь! Что делать – с киви хорошо гармонирует именно джин (кстати, отлично подойдет домашний джин по нашим рецептам ). На самом деле киви в данном напитке является не основным ингредиентом, но он отлично подчеркнет легкую остроту имбиря, сгладит резкий аромат лимона и станет тем «цементом», который соединит все ингредиенты воедино.

Киви чистим и режем кубиками. С половинки лимона срезаем тонкую цедру и добавляем к киви. Сок выдавливаем из всего оставшегося лимона. Добавляем немного – порядка столовой ложки – сахара, все заливаем джином и отравляем настаиваться на полторы-две недели. После этого настой аккуратно сливаем, фильтруем, при надобности – дополнительно подслащиваем. Готово будет после двухнедельной выдержки, но попробовать можно уже сейчас!

Как мы видим, нет ничего сложного в том, чтобы сделать в домашних условиях ликер из киви – рецептов предостаточно! Затратив немного усилий, даже из этого «неподходящего» фрукта мы получим превосходный десертный напиток, вкусный и ароматный, который непременно обрадует и своего создателя, и знакомых дегустаторов!