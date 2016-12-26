Сделать ликер из хурмы в домашних условиях несложно – нужны только целые, не подмороженные фрукты да спирт, водка или другой алкоголь. Для полного раскрытия оригинального вяжущего, слегка «коньячного» привкуса хурму лучше брать слегка недозрелую – есть её всё равно невкусно, зато аромата в таких плодах больше, фильтровать напиток будет проще, а сладости мы при надобности добавим сахаром – делов-то. Самый простой рецепт настойки из хурмы – порезать фрукт, положить в банку, залить водкой, настоять – нам не интересен. Сегодня мы рассмотрим более изысканные сочетания – хурму с апельсином, хурму с айвой и специями на бренди, с имбирем и ванилью на роме – в общем, будет интересно!

О хурме сложена интересная корейская сказка. Однажды к окошку хижины, в которой плакал ребенок, подкрался тигр. Заботливая мать пыталась успокоить мальца традиционным корейским методом – запугиванием и угрозами. «Не плачь, а то отдам тебя шакалу!» – говорила она. Но ребенок продолжал реветь. «Не плачь, отдам волку!» – усиливала экспрессию мамаша, но и это не помогало. «Не плачь, или отдам тигру!» – тигр облизнулся, но корейчонок плакать не перестал. Тогда женщина сказала: «не плачь, дам хурму» – и слёзы враз прекратились. «Что ж это за зверь такой, которого боятся больше меня?» – в ужасе подумал тигр. От греха подальше он поспешил скрыться и больше жителей деревни не беспокоил. А хурма с тех пор стала оберегом – символом защиты от несчастий.

Приготовление в домашних условиях ликера из хурмы с апельсином

хурма – 5 средних плодов;

апельсины – 4 небольших;

водка – 1 литр;

сахар – 1 стакан;

шафран – щепотка.

Для начала нужно срезать тонкую-тонкую цедру с двух апельсинов. Цедра с остальных цитрусовых нам не нужна – извлекаем мякоть из всех четырех, режем. Если шкурка на хурме грубая – снимаем ее. Хурму нарезаем небольшими ломтиками, перемешиваем с апельсинами. Укладываем все фрукты в банку слоями, пересыпая сахаром – 2-3 слоев будет достаточно. Отставляем банку в теплое место на пару дней, пока весь сахар не преобразуется в сироп. Теперь берем водку и смело льем ее в нашу фруктовую смесь. Добавляем щепотку шафрана и ставим емкость в темное место на три недели. Периодически ее следует встряхивать. Через три недели почти готовый напиток нужно тщательно отфильтровать. Для начала лучше взять марлю, отжать через нее остатки фруктов, а потом 2-3 раза пропустить жидкость через ватный или любой другой фильтр.

Рецепт довольно прост, но интересен. Делается этот ликер из хурмы на водке или разбавленном спирте. В числе ингредиентов указан шафран – он нужен только для цвета, если шафрана нет – вполне можно без него обойтись.

Перед употреблением эту настойку из хурмы на водке желательно выдержать несколько недель в прохладном месте, после чего повторно профильтровать. Но если совсем невмоготу – можно пить и сразу, слегка охлажденным или в составе коктейлей.

Между прочим, повсеместным распространением хурмы мы обязаны Мэтью Перри. Нет, ну что вы – это не Чендлер из «Друзей», а коммодор американских ВМС, который в XIX веке открыл до того очень консервативную Японию для Нового Света. В качестве презента морской волк прихватил из Страны Восходящего Солнца пару ящиков хурмы – экзотический фрукт очень понравился американцам, сейчас его выращивают во Флориде и Калифорнии. Кстати, именно из этой страны до нас дошло большинство рецептов ликеров из хурмы – в Штатах они очень популярны.

Ликер из хурмы с имбирём на роме

одна большая хурма – или 2 маленьких;

имбирь свежий – 2 кусочка размером с игральную кость;

ваниль – кусочек стручка длиной 2 см;

тёмный ром – 0.5 литра.

В напитке используется необычное сочетание сладкого, вяжущего и пряного, для пущего оттенения этого вкусового калейдоскопа в ликер добавляют также несколько бобов ванили. Короче, фьюжн тот еще! Если рома у вас нет – никто не мешает приготовить такой же ликер из хурмы на водке или спирту – все равно будет вкусно, хоть и не так аутентично.

Готовится ликёр даже проще предыдущего. Хурму нужно разрезать на 8-10 долек, ссыпать в банку и залить ромом (водкой, ромово-водочной смесью в пропорции 1:2). Настаивать в темном теплом месте 2 недели, после чего имбирь порезать мелкими кубиками, ваниль – измельчить, бобы раздавить и добавить все в банку. Снова отставить емкость в темное место – на этот раз дня на 3-4.

По прошествии этого срока попробуйте напиток – если имбирь и ваниль недостаточно ярко раскрылись, подержите настойку еще немного. После этого – тщательно, несколько раз профильтруйте через кофейный фильтр или ватку. При надобности – подсластите. Пить можно уже сейчас, но учтите, что со временем этот напиток становится значительно вкуснее!

Пряный ликер из хурмы с айвой

хурма – 1 большая;

айва – 1 большая;

шиповник – 0.5 стакана;

корица – 1 средняя палочка;

кардамон – 1 коробочка;

гвоздика – 1-2 бутончика;

мускат – щепотка;

мёд – максимум 2 столовых ложки;

бренди – 0.7 литра.

Айва – штука крайне ароматная, с хурмой ее сочетают издавна, и не только в настойках, но и в компотах, вареньях и прочих вкусностях. В данный рецепт входит ряд специй – если вы не любите какую-то из них, то без колебаний убирайте ее. Лучший алкоголь для такого ликера – бренди, подойдет любой отечественный коньяк сносного качества. Но в принципе можно сделать такую настойку на хурме на водке или сортировке – ингредиентов в рецепте много и вкус бренди в готовом продукте все равно будет чувствоваться лишь слегка.

Хурму для этого рецепта рекомендуется брать полностью спелую. В случае, если не найдете айвы – ее можно заменить грушей, но айва все-таки значительно ароматнее. Мед подойдет любой нейтральный – цветочный, липовый, разнотравье. Гречневый или другой мед с ярким вкусом не используйте – если нет другого выхода, лучше обойтись сахарным или фруктозным сиропом.

Готовить напиток не сложно. Хурму и айву разрезать на 10-12 долек. Шиповник освободить от плодоножек и слегка раздавить. Добавить специи и залить все алкоголем, отставить в темное место на 14 дней, периодически встряхивать. После этого срока настойку процедить, тщательно профильтровать – спелая хурма и шиповник дают много мути. Мед разогреть до жидкого состояния и добавить в напиток. Лучше добавлять его понемногу и пробовать ликер, чтобы не пересластить его. Оставить настойку для отдыха в темном месте еще минимум на 3 недели, после этого – повторно профильтровать при надобности. Готово!

Как мы видим, сделать ликер из хурмы в домашних условиях вовсе не сложно – доверьтесь своей интуиции, при надобности не бойтесь вносить в рецепты коррективы по собственному усмотрению. «Ромовый Дневник» желает вам исключительно удачных и вкусных экспериментов!