Ликёр Fireball популярен у американской молодежи, его дегустируют на особо бурных зимних вечеринках как текилу, шотами, иногда – в подожженном виде, а также в составе коктейлей. Из-за жгучего вкуса не каждый решается пропустить через свое горло «Огненный Шар». Ну а нам, привыкшим к острому алкоголю, «Фаербол» станет интересной альтернативой обычной перцовке с оригинальной добавкой корицы и пряностей. Приготовить его получится и без редкого канадского виски – на покупном или домашнем бурбоне.

Адаптируем рецепт виски «Fireball». Немного об ингредиентах.

Когда я впервые прочитал о виски «Fireball», мне сразу вспомнилось, что в Канаде проживает большая украинская диаспора. Быть может, именно украинцы, скучающие по родной «горiлцi з перцем», просто подкорректировали рецепт под местное сырье – канадский виски.

А может быть, как пишут в некоторых источниках, ликёр был придуман неким безвестным барменом в 1880-х, в одну из самых суровых на севере Америки зим, как внешнее и – особенно – внутренне средство от обморожений. Так или иначе, сейчас права на выпуск напитка под брендом «Шаровая Молния» (или «Огненный Шар», что лучше отражает обжигающий вкус напитка), принадлежат канадской компании «Sazerac».

Для приготовления «Фаербола» в домашних условиях нам понадобится:

Алкогольная основа.

В идеале – канадский виски, не обязательно самый лучший. Часто используют бурбон, например «Slow Hand», подойдут и другие встречающиеся у нас бурбоны. Все авторитетные штатовские источники утверждают, что качество виски не особенно важно – все равно корица и перец перебьют его вкус. Так что можно смело брать выдержанный на щепе домашний виски из кукурузы, или даже зерновой дистиллят. На форумах многие самогонщики очень нахваливают обычную перцовку, в которой вместо водки применяется домашний бурбон.

Официальная реклама файербола гласит: Райски вкусный, адски жгучий!

Перец.

В Канаде используют чили – и свежий, и сушеный. О выборе и жгучести перца вы можете прочитать в моей статье о перцовках. Перец можно брать фактически любой, но его обязательно пробовать, ибо от остроты напрямую зависит его количество и время настаивания.

Пряности.

Конечно, главная пряность в «fireball» – это корица, на этикетке даже написано «Cinnamon Whisky», «Коричный Виски». Кроме этого, в домашних рецептах иногда встречается кардамон, анис, ваниль и даже лакрица – что кому по душе.

В общем, главное – чтобы напиток был сильно острым, с ярким коричным ароматом и умеренной мягкой сладостью. Все остальное должно лишь создавать фон, но никак не доминировать!

Ликёр «Fireball» – рецепт классический

Алкоголь – 750 мл;

Палочки корицы – 5-6 штук;

Сушеные перцы чили – 4-5 штук;

Простой сахарный сироп – 20 мл;

Именно этот метод изготовления фигурирует в большинстве англоязычных источников. В рецепте применяется бурбон среднего качества.

Готовится напиток в 2 этапа. Сначала нужно взять банку, влить в нее виски, добавить корицу и сироп (что такое «простой сахарный сироп» и как его сделать – читайте тут), все перемешать и поставить в теплое темное место на 5 дней, периодически встряхивая.

Лайфхак для ленивых: чтобы после настаивания не переливать напиток в другую емкость, корицу, как и другие крупные пряности, можно поместить в марлевый мешочек, который закрепить прямо крышкой банки. Выйдет что-то вроде чайного пакетика.

После того, как 5 дней прошло, в банку добавляются сушеные перцы. Через 2 дня настойку нужно попробовать – остроты в ней должно быть чуть более чем достаточно, часть жгучего вкуса уйдет при хранении. Если мало – дайте постоять еще день. Повторяйте пробы ежедневно, пока вкус напитка не станет обжигающим. Как только сие свершилось – настойку нужно отфильтровать, при надобности – подсластить сиропом, дать отдохнуть еще пару дней.

Все, ваш ликер fireball готов!

Рецепт второй: Fireball со специями

800 мл виски;

50 г сахара;

50 мл воды;

10 г молотой корицы;

5 г ванильного сахара (лучше меньше);

1 крупный свежий перец;

10 горошин черного перца;

1/3 чайной ложки тмина;

½ коробочки кардамона.

Готовится напиток даже проще, чем по прошлому рецепту. Перец режем колечками, черный перец слегка раздавливаем скалкой, добавляем все специи, заливаем алкоголем и отправляем настаиваться минимум на 2 дня. После этого жидкость нужно пробовать на остроту каждый день. Когда капсаицинчики своё отработали – банку вытаскиваем, жидкость фильтруем через марлю, потом – через ватный фильтр. Делаем простой сахарный сироп и добавляем в настойку до появления легкой сладости. Даем напитку отдохнуть еще пару дней – и все, виски fireball готов!