Зима – самое время широко использовать сухофрукты. Например, у нас уже есть статьи о настойках на кураге, изюме и так далее. А одна из любимых сладостей вашего покорного слуги – финики. Неудивительно, что столкнувшись с рецептом ликера «Тибарин», я сразу поспешил испробовать его и поделиться с читателями «Ромового Дневника», а также – разведал для вас пару других интересных ликеров на финиках.

Тибарин – ликер с «восточным» характером

Thibarine – напиток на основе фиников и специй, с выраженным ароматом восточных пряностей, финиковой сладостью и горьковатым послевкусием. Крепость фабричного ликера достигает 45°, он довольно густой, но не приторный, по вкусу чем-то напоминает егермейстер или бенедиктин. Такой ликер отлично идет слегка охлажденным в чистом виде, его добавляют в чай, коктейли, десерты.

Как же мог появиться крепкий алкогольный напиток в такой чисто мусульманской стране, как Тунис? По некоторым источникам (честно говоря, весьма сомнительным), его название связано с именем римского императора Тиберия. Якобы легионеры, стоявшие в гарнизонах Северной Африки, научились делать ликер из местных фруктов и трав, назвав его в честь своего предводителя. Скорее всего, император дал имя только городу «Тибар», а уже по городу назвали здешний ликер.

Сомнительно и древнее происхождение Тибарина. В большинстве источников указано, что ликер начали производить только 1895 году – как раз тогда, когда Тунис вошел в состав колониальной Франции. Французы – не дураки выпить, они быстро научились использовать экзотические фрукты для производства вин и других напитков.

Кстати, помимо Тибарина, в Тунисе популярна фиговая водка с говорящим названием «Буха» – так что, возможно, тут были и российские миссионеры. «Фиговая водка Буха» – звучит очень по-русски.

Тем не менее, Thibarine – вкусный и оригинальный, о чем свидетельствуют тысячи туристов, везущих из экзотических путешествий красивые бутылочки с необычным ликером. Что ж, а мы не будем, извините за каламбур, «ездить в Аравию со своими финиками» – возьмем, да и сделает свой, домашний аналог!

Рецепт тунисского ликера «Тибарин»

0,5 литра 70-градусного спирта

500 г фиников

1 чайная ложка тмина

1 чайная ложка аниса

1 чайная ложка кардамона (эта специя резкая, так что на первый раз количество можно уменьшить на треть)

2 гвоздички

1 грамм молотого муската

по 1/2 чайной ложки сухого эстрагона, мяты и хельбы (греческий пажитник)

1/2 средней палочки корицы

150-200 граммов мёда

300 мл воды

Сложить все специи в банку и залить спиртом. Настаивать в темном месте неделю, после чего – тщательно отфильтровать. Финики освободить от косточки, забросить в кастрюлю, залить холодной водой и вскипятить. Дать повариться около 5 минут, слегка остудить, добавить мед, тщательно перемешать. Финики вместе с полностью остывшим отваром смешать с травяной настойкой и отставить в темное место на 2 недели. По прошествии этого срока – тщательно профильтровать (настой будет фильтроваться плохо, поэтому процедуру придется повторить несколько раз, с каждым разом увеличивая количество слоев марли). В конце – прогнать через ватный диск или бумажный фильтр. Пробовать можно уже сейчас, но лучше дать ликеру отдохнуть хотя бы пару недель. При длительном хранении напиток становится заметно лучше!

Все не так страшно, как можно было предположить. Для приготовления тунисского ликера из фиников нам понадобится:

Также в готовый напиток можно добавить дубовой щепы средней обжарки и дать настояться пару месяцев, если хватит терпения – оригинальный Thibarine выдерживается в дубовой бочке.

Простейший финиковый ликер

Помимо ликера «Тибарин», существуют и другие рецепты алкогольных настоек на финиках – более простые, но не факт, что менее вкусные.

Для простейшего ликера из фиников нам понадобится:

0,5 литра водки

300 граммов фиников

150 граммов мёда

Приготовить настойку весьма просто. Финики освобождаем от косточек, заливаем водкой и настаиваем 5 дней. После того, как они размякли и разбухли, банку достаем, жидкость сливаем, а фрукты разминаем мадлером или ложкой в кашицу. Снова отправляем в банку и заполняем ее доверху ранее слитым алкоголем. Через неделю настой нужно тщательно процедить. В микроволновке растопить мед и добавить его в напиток, хорошо размешать и дать отстояться еще неделю, процедить через ватный фильтр.

Ликер из фиников на бренди

Для приготовления этого напитка нам понадобится коньяк. Можно выбирать продукт среднего качества, но не самый дешевый «шмурдяк» – пряности и финики скроют огрехи простенького бренди, но не превратят «Гринвич» в «Реми Мартин».

Итак, берем:

0,7 л коньяка

200 граммов фиников

2 небольших гвоздички

1/2 стручка ванили (или ванильный экстракт, о дозировке и приготовлении читайте в данной статье).

Готовить этот ликер еще проще, чем предыдущий. Вынимаем из фиников косточки, режем кусочками, ваниль отделяем от бобов, режем тонкими полосками. Порезанный стручок и бобы, вместе с финиками и гвоздикой отправляются в банку и заливаются алкоголем. Срок настаивания – 4 недели в темном теплом месте. После этого настойку нужно хорошенько отфильтровать, при надобности – добавить сахарный сироп и дать отдохнуть еще недельку-другую. Если за это время в напитке выпал осадок – отфильтровать повторно.

Как видите, сделать алкогольный напиток из фиников, включая знаменитый ликёр «Тибарин» совсем несложно! Что финики? Съешь и забудешь. А такая настоечка еще долго будет радовать вас своим оригинальным вкусом и ароматом, расслабляя, поднимая настроение и заряжая позитивом, хлебнул рюмашку-другую – и как будто понежился на средиземноморском песочке под горячим тунисским солнцем!