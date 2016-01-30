Зима – самое время широко использовать сухофрукты. Например, у нас уже есть статьи о настойках на кураге, изюме и так далее. А одна из любимых сладостей вашего покорного слуги – финики. Неудивительно, что столкнувшись с рецептом ликера «Тибарин», я сразу поспешил испробовать его и поделиться с читателями «Ромового Дневника», а также – разведал для вас пару других интересных ликеров на финиках.
Тибарин – ликер с «восточным» характеромThibarine – напиток на основе фиников и специй, с выраженным ароматом восточных пряностей, финиковой сладостью и горьковатым послевкусием. Крепость фабричного ликера достигает 45°, он довольно густой, но не приторный, по вкусу чем-то напоминает егермейстер или бенедиктин. Такой ликер отлично идет слегка охлажденным в чистом виде, его добавляют в чай, коктейли, десерты.
Как же мог появиться крепкий алкогольный напиток в такой чисто мусульманской стране, как Тунис? По некоторым источникам (честно говоря, весьма сомнительным), его название связано с именем римского императора Тиберия. Якобы легионеры, стоявшие в гарнизонах Северной Африки, научились делать ликер из местных фруктов и трав, назвав его в честь своего предводителя. Скорее всего, император дал имя только городу «Тибар», а уже по городу назвали здешний ликер.
Сомнительно и древнее происхождение Тибарина. В большинстве источников указано, что ликер начали производить только 1895 году – как раз тогда, когда Тунис вошел в состав колониальной Франции. Французы – не дураки выпить, они быстро научились использовать экзотические фрукты для производства вин и других напитков.
Кстати, помимо Тибарина, в Тунисе популярна фиговая водка с говорящим названием «Буха» – так что, возможно, тут были и российские миссионеры. «Фиговая водка Буха» – звучит очень по-русски.
Тем не менее, Thibarine – вкусный и оригинальный, о чем свидетельствуют тысячи туристов, везущих из экзотических путешествий красивые бутылочки с необычным ликером. Что ж, а мы не будем, извините за каламбур, «ездить в Аравию со своими финиками» – возьмем, да и сделает свой, домашний аналог!
Рецепт тунисского ликера «Тибарин»Все не так страшно, как можно было предположить. Для приготовления тунисского ликера из фиников нам понадобится:
- 0,5 литра 70-градусного спирта
- 500 г фиников
- 1 чайная ложка тмина
- 1 чайная ложка аниса
- 1 чайная ложка кардамона (эта специя резкая, так что на первый раз количество можно уменьшить на треть)
- 2 гвоздички
- 1 грамм молотого муската
- по 1/2 чайной ложки сухого эстрагона, мяты и хельбы (греческий пажитник)
- 1/2 средней палочки корицы
- 150-200 граммов мёда
- 300 мл воды
- Сложить все специи в банку и залить спиртом. Настаивать в темном месте неделю, после чего – тщательно отфильтровать.
- Финики освободить от косточки, забросить в кастрюлю, залить холодной водой и вскипятить. Дать повариться около 5 минут, слегка остудить, добавить мед, тщательно перемешать.
- Финики вместе с полностью остывшим отваром смешать с травяной настойкой и отставить в темное место на 2 недели.
- По прошествии этого срока – тщательно профильтровать (настой будет фильтроваться плохо, поэтому процедуру придется повторить несколько раз, с каждым разом увеличивая количество слоев марли). В конце – прогнать через ватный диск или бумажный фильтр.
- Пробовать можно уже сейчас, но лучше дать ликеру отдохнуть хотя бы пару недель. При длительном хранении напиток становится заметно лучше!
Также в готовый напиток можно добавить дубовой щепы средней обжарки и дать настояться пару месяцев, если хватит терпения – оригинальный Thibarine выдерживается в дубовой бочке.
Простейший финиковый ликерПомимо ликера «Тибарин», существуют и другие рецепты алкогольных настоек на финиках – более простые, но не факт, что менее вкусные.
Для простейшего ликера из фиников нам понадобится:
- 0,5 литра водки
- 300 граммов фиников
- 150 граммов мёда
Приготовить настойку весьма просто. Финики освобождаем от косточек, заливаем водкой и настаиваем 5 дней. После того, как они размякли и разбухли, банку достаем, жидкость сливаем, а фрукты разминаем мадлером или ложкой в кашицу. Снова отправляем в банку и заполняем ее доверху ранее слитым алкоголем. Через неделю настой нужно тщательно процедить. В микроволновке растопить мед и добавить его в напиток, хорошо размешать и дать отстояться еще неделю, процедить через ватный фильтр.
Ликер из фиников на брендиДля приготовления этого напитка нам понадобится коньяк. Можно выбирать продукт среднего качества, но не самый дешевый «шмурдяк» – пряности и финики скроют огрехи простенького бренди, но не превратят «Гринвич» в «Реми Мартин».
Итак, берем:
- 0,7 л коньяка
- 200 граммов фиников
- 2 небольших гвоздички
- 1/2 стручка ванили (или ванильный экстракт, о дозировке и приготовлении читайте в данной статье).
Готовить этот ликер еще проще, чем предыдущий. Вынимаем из фиников косточки, режем кусочками, ваниль отделяем от бобов, режем тонкими полосками. Порезанный стручок и бобы, вместе с финиками и гвоздикой отправляются в банку и заливаются алкоголем. Срок настаивания – 4 недели в темном теплом месте. После этого настойку нужно хорошенько отфильтровать, при надобности – добавить сахарный сироп и дать отдохнуть еще недельку-другую. Если за это время в напитке выпал осадок – отфильтровать повторно.
Как видите, сделать алкогольный напиток из фиников, включая знаменитый ликёр «Тибарин» совсем несложно! Что финики? Съешь и забудешь. А такая настоечка еще долго будет радовать вас своим оригинальным вкусом и ароматом, расслабляя, поднимая настроение и заряжая позитивом, хлебнул рюмашку-другую – и как будто понежился на средиземноморском песочке под горячим тунисским солнцем!