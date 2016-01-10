«Vana Tallinn» - весьма удачное детище советского спиртпрома, напиток, который был одновременно и отличным сувениром из «нашей заграницы», и солидным подарком на юбилей, и средством «решения вопросов» в кабинетах чинуш. Сегодня мы подробно поговорим о ликере «Старый Таллинн» - его не очень продолжительной, но окруженной ореолом искусственно созданных мифов истории, узнаем, как и с чем его пьют, и, конечно же – научимся самостоятельно готовить ликер Vana Tallinn в домашних условиях.

«Тайна» возникновения рецепта ликёра Вана Таллин

Боже, сколько белиберды написано в этих ваших интернетах относительно истории ликера! Тут вам и древние алхимики, придумавшие зелье вечной молодости, и озеро Юлемисте, однажды разлившееся и затопившее старинные пещеры, в которых хранились ингредиенты для этого самого зелья (какие, интересно? сахарный колер и ромовый экстракт?), и украденные принцессы, и чуть ли не драконы…

Но одна «легенда» настолько потрясла меня, что я даже приведу ее полностью:

«В XVII веке Таллинн переживал тяжелые времена – на Эстонию напали оккупанты с… Ямайки! Город был осажен, а его защитники, обороняясь, бросали в проклятых узурпаторов что придется – в дело пошло даже фрукты: лимоны, апельсины, мандарины. В итоге случился пожар, прихваченные захватчиками бочки с ромом загорелись, смешались с цитрусовыми, а когда ямайцы отступили и огонь утих, местные жители обнаружили, что ром превратился в дивный благоуханный напиток»

Даже писать не могу – сижу и ржу. Што?! Эстонцы XVII века, кидающиеся со стен апельсинами? Оккупанты с Ямайки? Так и представляю себе этих дредастых воинов под триколором с изображением Джа идущих в атаку – в зубах у каждого папироска, в руках – бутылка рома, а горнисты заливисто играют «No Woman, No Cry»…

На самом деле, все весьма прозаично. Рецепт ликера, позднее названного «Старым Таллином» запатентован в 1962 году, создали его Яан Сиимо и Бернард Юрмо – технологи эстонского предприятия Liviko, которое и поныне является единственным производителем напитка. Ну, кроме нас с вами. Изначально был только один вариант ликера – 45-градусный, самый популярный как в самой Эстонии, так и по всему Союзу. Позднее появились и другие версии:

40-градусный Authentic, чтимый в Западной Европе;

50-градусный для горячих скандинавских парней (он так и называется, «Крепкий»);

Vana Tallinn Winter Spice с кардамоном, мускатом, анисом и имбирем;

очень популярный в самых разных коктейлях кремовый Vana Tallinn Cream крепостью всего 16%;

и другие представители «дамского» подсемейства по 16° – Orange Cream, Chocolate Cream и Coffee Сream с соответствующими вкусами.

Дальше мы будем говорить только о «том самом», советском, первоначальном, 45-градусном варианте со вкусом рома, яркой карамельной ноткой, фоновым цитрусовым послевкусием и легкими ароматами корицы и ванили.

Ликер Вана Таллин в домашних условиях

На любом сайте вы прочитаете, что «точный рецепт ликера Vana Tallinn держится в строжайшем секрете». Так-то оно так, да не совсем – в СССР на него, как и на другую ликеро-водочную продукцию существовали ГОСТы, в которых рецептура была описана, что называется «от и до».

Только вот беда – в Союзе в напиток не стеснялись от души пихать ромовый экстракт, а это все-таки химия. Известно, что современный ликер делается именно с ромом – можно почитать на этикетках в гугле. Прошу заметить – не «на роме», а именно «с ромом», в составе он указан только на третьей позиции, после спирта и сахара. Если вас, как и меня, смущает применение эссенций – используйте столько рома, сколько позволяет кошелек, оптимально – треть. Подойдет любой, даже дешевый, лучше – темный, главное, чтобы у него был характерный ромовый «душок».

И еще один момент – цитрусовые. По классике в состав должно входить масло из померанцевой корки. В статье о кюммеле мы уже разобрались, чем можно заменить померанец, классический вариант – мандарин, лучше – мандарин пополам с помело.

Этот рецепт, вычитанный на форуме homedistiller, рассчитан на 10 литров готового продукта, для чего вначале делается 1 литр концентрата, который потом разводится водкой и сахаром. Навеска ингредиентов мелкая, поэтому так гораздо удобнее.

Рецепт концентрата Вана Таллин

1 литр 50-градусной сортировки;

200 граммов сахара + немного воды для карамели;

4 средних мандарина;

один большой апельсин;

1-2 лимона;

палочка корицы 3-4 см или чайная ложка без горки молотой;

ваниль – 3 стручка или ванилин – 1/6 чайной ложки;

ромовая эссенция – 30 мл (не нужна, если используете ром).

С приготовлением все довольно просто. Аккуратно срезаем цедру с цитрусовых – так, чтобы не захватить белую горькую корку, нам нужна только цветная оболочка, в которой и содержатся аромамасла. Добавляем к этому мелко порезанную корицу и ваниль. Выжимаем сок из половины лимона.

Жжем сироп почти до черного цвета, добавляем к цедре и заливаем спиртом с эссенцией. Теперь все это дело нужно хорошенько взболтать и поставить в теплое место дней на 7-10, после чего – хорошо отфильтровать, лучше дважды. Все, концентрат для vana tallinn готов.

Приготовление ликера

Для приготовления самого ликера нужно взять 100 мл нашего концентрата и добавить к нему 900 граммов 50-градусного спирта (или же сортировки с ромом в пропорции 2:1), а также – сироп, сваренный из 350 г сахара и 100-150 мл воды. Все хорошо перемешайте и пробуйте. Мало вкуса и аромата? Понемногу добавляйте концентрат. Мало цвета? Сделайте еще карамели.

После того, как вкус вас устроил, ликер нужно отстоять еще минимум неделю, так как в нем может выпасть осадок. После этого – декантировать через трубочку и по необходимости профильтровать. Все!

Упрощенный способ приготовления

Для приготовления в домашних условиях рецепт ликера «Старый Таллин» можно еще немного упростить – взять 2 литра водки и 1 литр рома (в таком случае ром лучше подыскать крепкий, градусов 56-60), смешать, добавить туда цедру и остальные ингредиенты (естественно, их количество нужно уменьшить втрое) и настоять дней 10-14, после чего – профильтровать, добавить сахарный сироп, дать отдохнуть еще недельку и употреблять!

Как пить Вана Таллин и коктейли с ним

Этот ликер принято употреблять в чистом виде, а также – добавлять в кофе, черный и травяной чай, пунши и другие горячие напитки. С чем пить Vana Tallinn в холодном виде? Он прекрасно сочетается с яблочным, лимонным, ананасовым соком, ванильным сиропом, вермутом, шампанским (20 мл ликёра на бокал сухого игристого даст вам коктейль «Royal Tallinn», а обычное полусладкое, смешанное с ликером в равных долях – коктейль «Серп и Молот»). Закусывать ликёр лучше всего шоколадом, сливочными десертами и свежими цитрусовыми.

Есть несколько более интересных коктейлей, в состав которых входит «Старый Таллинн»

Коктейль Кофе Вана Таллин / Vana Tallinn Coffee Горячий черный кофе с ликером и сливками: кофе американо – 150 мл

ликер «Vana Tallinn» – 40 мл

взбитые сливки – 2 ст. л.

тертый шоколад – для украшения Горячий черный кофе с ликером и сливками: Бокал для горячих коктейлей предварительно разогреть. Влить горячий кофе, добавить ликер и перемешать. Сверху уложить взбитые сливки, украсить тёртым шоколадом.

Коктейль Холодные губы / Cold Lips Лонг-дринк с интригующим названием: Vana Tallinn – 20 мл

светлый ром – 20 мл

клюквенный сок – 80 мл

2 клубнички Лонг-дринк с интригующим названием: Ром, ликёр и клюквенный сок взболтать со льдом в шейкере, все перелить в хайбол. Классическое украшение – клубничка на ободке, можно также украсить сахарной хрустой и/или твистом из цедры лайма.

Коктейль Старый Томас / Old Thomas Крепкий и вкусный коктейль. Подается в рюмке сауэр: бренди – 60 мл

«Старый Таллин» – 20 мл

лимонный сок – 2 ч. л.

апельсиновый сок – 1 ч. л. Крепкий и вкусный коктейль. Подается в рюмке сауэр: Все ингредиенты взболтать в шейкере, процедить в рюмку. Подавать безо льда.

Коктейль Три Сестры / Three Sisters Вариация на тему коктейля «Две сестры» с абсентом и вермутом (и архитектурный ансамбль первой половины XV века в историческом центре Таллина - прим. ред.): Вана Таллин – 25 мл

Кампари – 25 мл

вермут Rosso – 25 мл Вариация на тему коктейля «Две сестры» с абсентом и вермутом (и архитектурный ансамбль первой половины XV века в историческом центре Таллина - прим. ред.): Все ингредиенты взболтать в шейкере со льдом, процедить в бокал Мартини, украсить долькой лимона.

Коктейль Венера / Venus Простой и красивый коктейль с Вана Таллин: Vana Tallinn – 40 мл

имбирный эль - 120 мл

сок лайма - 10 мл

биттер Ангостура – 1 дэш

апельсиновая корка Простой и красивый коктейль с Вана Таллин: Смешать все ингредиенты в высоком хайболе со льдом, сбрызнуть эфирными маслами апельсиновой корки.

Все вышеперечисленные коктейли вполне можно сделать с домашним ликером «Вана Таллин», приготовленным по нашему рецепту!