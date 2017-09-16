Завершаем цикл статей о черноплодной рябине, но уверены, что это не последний материал об этом уникальном сырье. Вспомним, что мы уже готовили из черноплодки. Сначала это были вина – напиток не простой в приготовлении, но стоящий всех тех усилий. Затем были рецепты настоек – простые, можно даже сказать примитивные, как раз для тех, кто не любит возиться со сложными рецептурами. И, наконец, рецепты наливок – совсем другой уровень, с термической обработкой и без неё, с листьями фруктовых деревьев и ягод. Что ж, остались ликёры. Без лишних слов предлагаем вам три достаточно простых, но точно заслуживающих внимания рецепта.

Ликёр из черноплодной рябины с вишневыми листьями

1 кг ягод черноплодной рябины

130 вишневых листьев

1 кг белого сахара

2 ч. л. лимонной кислоты

8 г ванильного сахара

1 л чистой воды

0,5 л пищевого спирта

1 средний апельсин

Рецепт можно сказать легендарный, опробован если не тысячами самогонщиков, то, как минимум, сотнями. Похожий рецепт вы можете встретить в статье с наливками из черноплодки, но этот считается более классическим. Я внёс кое-какие изменения, при которых ликёр получается более выразительным и гармоничным. Также попробуйте добавить в рецептуру веточку розмарина, которая должна отлично показать себя с ненавязчивым цитрусовым ароматом апельсина.

Черноплодку и листья вишни промыть, просушить и бросить в кастрюлю с толстым дном. Добавить воду, довести до кипения и проварить на слабом огне 10 минут. Добавить сахар и лимонную кислоту, перемешать, проварить ещё 10 минут. Добавить ванильный сахар и сок апельсина, перемешать, отставить кастрюлю на 24 часа сначала при комнатной температуре до остывания, а затем в холодильнике. По истечении суток процедить отвар через несколько слоёв марли, добавить к нему спирт, перелить в чистую бутылку и отправить на выдержку в течение 2-3 месяцев минимум. Перед дегустацией можно снять с осадка и профильтровать.

Домашний ликёр из черноплодки пряный

1 кг ягод черноплодной рябины

500 мл чистого пищевого спирта 95,6%

500 мл водки/самогона 40-50%

4-5 бутонов гвоздики

½ стручка ванили (8 г сахара или 1-1,5 ч. л. экстракта)

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

500 г белого сахара

Простой рецепт для тех, кто не смог раздобыть вишнёвые листья, а ликёр сделать всё же хочется. Рябину лучше собирать после первых морозов – в ней концентрируется вкус, становится больше сахара, а не очень приятная терпкость уходит. Единственный недостаток этого рецепта – ликёр будет нуждаться в длительной выдержке.

Если вы собирали черноплодку до первых заморозков, перед приготовлением ликёра поместите ягоды в морозилку на 2-3 дня. После морозилки ягоды нужно разморозить и поместить в банку подходящего размера, можно немного подавить деревянной ложкой. После этого можно добавить пряности, цедру лимона и апельсина без альбедо, водку и спирт. Содержимое хорошенько перемешать, банку плотно закрыть и отправить настаиваться в тёмное прохладное место на месяц. Затем настой процедить через несколько слоёв марли, можно профильтровать. Дальше есть два варианта:

засыпать ягоды сахаром, ежедневно встряхивать, пока сахар не растворится, а затем слить сироп и объединить его с настоем;

сварить из сахара и 250 мл воды густой сироп и добавит к настою.

После добавления сиропа готовый ликёр можно профильтровать и перелить в чистые бутылки из тёмного стекла (или хранить напиток в тёмном месте, чтоб тот не окислялся на солнце) и отправить на выдержку в течение трёх, а лучше шести месяцев – выдержка для этого ликёра играет ключевую роль.

Ещё один ликёр из черноплодки с пряностями

2-3 кг ягод черноплодки

700 мл спирта крепостью 60-75%

500 мл чистой воды

1 кг белого сахара

сок 1 крупного лимона

4 ст. л. ароматного мёда

1 стручок ванили (16 г сахара, 2 ч. л. экстракта)

4-6 бутонов гвоздики

Ликёр получается плотным, сладким, но при этом имеет лёгкую горечь и кислоту, что делает его уникальным среди прочих настоек, наливок и ликёров. Однозначно один из лучших напитков, который можно приготовить из черноплодной рябины.

Ягоды черноплодной рябины, если они собирались до морозов, поместить в морозилку на 3 дня, предварительно убрав гребни. После их нужно разморозить, поместить в банку подходящего объема, добавить спирт, сахар, гвоздику и ваниль. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 недели. Раз в несколько дней содержимое нужно встряхивать. По истечении положенного времени слить настой через несколько слоёв марли, а ягоды залить водой на пару часов, затем слить и добавить к ранее слитому настою. Подождать 2 недели, добавить мёд и сок лимона, перелить ликёр в чистые бутылки. Дать выдержку в течение 6 месяцев. Периодически напиток можно сливать с медового осадка и тогда он получится идеально прозрачным. Перед дегустацией можно профильтровать.