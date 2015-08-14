Когда я впервые услышал о мятном ликере – пришел в состояние легкого когнитивного диссонанса. Никогда не любил мятные жвачки и конфеты, пользовался ими только когда надо было заглушить запах алкоголя в подростковом возрасте – чтоб мамка не унюхала. Годы прошли, и если бы не аномальная жара, не дающая спокойно дышать этим летом, я о мятном ликере бы и не вспомнил. Но сейчас – просто грежу этим напитком. Так хочется ощутить его божественную прохладу, его промозглость, его леденящую стужу, так хочется, наконец, хоть немножко… померзнуть!

Домашний мятный ликер – немного о разновидностях и ингредиентах

В общем, пока мятная настойка готовится – поделюсь несколькими интересными на мой взгляд рецептами. Скажу сразу, что в Сети их весьма немного, пришлось выискивать в старинных кулинарных книгах и зарубежных сайтах. Конечно, везде есть рецепт простенького мятного ликера в домашних условиях, который делается по стандарту – листья мяты заливаются водкой, стоят 10 дней, разбодяживаются сахарным сиропом – знакомая песня. Но хочется, все же, чего-то более интересного, изысканного что ли – ведь это мятный ликер, а не жидкий «Колгейт»!

Весь алкоголь на основе мяты делится на относительно несладкие мятные настойки (пожалуй, самое то в жару), обычные ликеры, ментоловые ликеры («Сrеmе de Menthe»). И добавки – чего только не пихают к мяте! И тмин, и цитрусовую цедру, и укроп, и можжевельник. С ней сочетаются многие фрукты (рецепты фруктовых настоек с мятой есть в статьях о сливянках, абрикосовых и вишневых ликерах). Но идеальным освежающим дополнением к этой травке остается, конечно же, лимон.

Теперь немного о мяте. Несмотря на то, что видов ее очень много, у нас доступны для покупки только 2 – «Мята Перечная» («Peppermint») и «Мята Садовая, или Колосистая» (тот самый «spearmint», так веселящий детишек). Нам подходят оба сорта – перечная немного жестче и выраженнее. И ту, и другую можно купить в пачке в аптеке и свежей или сушеной – у бабулек на рынке. Большинство тех, кто экспериментировал с мятными настойками, советуют брать «домашнюю» – она богаче раскрывает вкус и аромат в напитке и не дает неприятного привкуса пожухлой травы. Для настоек нужны только листья и соцветия.

Если иного выхода нет – можно все-таки купить травку в аптеке. Но в ней частенько бывает много стеблей, порченных листьев и всякого постороннего мусора загадочного происхождения – придется перебирать. Мелисса (т.н. «лимонная мята») для мятного ликера не подходит – это растение гораздо более теплое и нейтральное, нужного «леденящего» эффекта оно не даст. Для настаивания используется только спирт, водка или хороший самогон – элитку брать нет смысла, так как мята все равно ее полностью забьет. С остальными ингредиентами разберемся в процессе.

Мятный ликер в домашних условиях – рецепты без перегонки

№1. Ратафия мятная по старинному рецепту

30-40 граммов мяты (сушеной)

1 л спирта

200 граммов сахара

200 мл воды

Тем, кто пока что, как и я сам, не является счастливым обладателем самогонного аппарата, остается сделать только мятную настойку – напиток, может и не столь изысканный, но весьма вкусный, а кроме того – допускающий массу вариантов приготовления.Этот старинный напиток, как и все ратафии, делается на чистом спирте (90°), а сахарным сиропом разводится уже после настаивания.

Мята забрасывается в банку, заливается спиртом и настаивается от 3-х дней (я бы выдержал неделю) в теплом месте. После этого жидкость отфильтровывается. Отдельно готовится сироп из воды и сахара в равных частях. После того, как он закипит, с поверхности снимается пена и прямо в горячий сироп медленно, тоненькой струйкой, вливается настой, при постоянном помешивании. Далее нужно сделать плотный фильтр и через него перелить всю смесь в бутылку. Все вместе отстаивается в теплом месте еще неделю. Напиток можно еще раз отфильтровать и переставить в темное прохладное место на несколько недель.

При первом смешивании мятную настойку можно попробовать на сладость и крепость – содержание сахара и воды всегда можно увеличить. Ратафию лучше хранить в темных бутылках, если вы хотите сохранить ее естественный зеленоватый оттенок.

№2. Лимонно-мятный ликер

водка (45%-ный спирт или самогон) – 1 л

мята перечная – 1 пучок (приблизительно 100 г свежих листьев)

лимон – 3-4 небольших

сахар – 2 стакана (можно меньше, если не любите сладкое)

В этом рецепте настойки используется всегда удачное сочетание «мята-лимон». Разбавить ликер газировкой или тоником, сунуть побольше льда – и вот тебе уже готов освежающий летний напиток, слегка напоминающий « Мохито ».

С лимонов срезается цедра (можно прямо кусочками, а не на терке), белая шкурка удаляется. Мякоть мелко режется. От мяты отщипываются листья, слегка разминаются в руке и вместе с цедрой и мякотью лимонов отправляются в банку. Все это дело заливается спиртным и отправляется в теплое темное место на 4-5 дней. После этого смесь процеживается через несколько слоев марли, жмых хорошенько отжимается. В жидкость добавляется сахар, тщательно перемешивается. Напиток вновь нужно отстоять – не меньше недели, после чего – отфильтровать через мелкий фильтр (напр. ватный тампон).

Этот лимонно-мятный ликер очень хорошо идет сильно охлажденным, также отлично вяжется с соками и шампанским.

№3. Пряная мятная настойка

водка – 500 мл

мята сушеная перечная – 10 г

семена укропа – 5 г

можжевельник (ягоды) – 3 г

имбирь (молотый) – 1,5 г

корица (молотая) – 1 г

сахар – 15 г

Это – более «мужской» напиток, с доминирующей ноткой мяты, пряным ароматом и темно-коричневым цветом.

Приготовление несложное. Все ингредиенты (вместе с сахаром) помещаются в банку и заливаются водкой. Банка закрывается, хорошенько встряхивается и отправляется в темное место на 14 дней. Теперь мятную настойку нужно дважды отфильтровать – через марлю, хорошенько отжав через нее гущу, а потом – через ватку, чтобы освободить от мелких частиц. Не забывайте, что такой напиток со временем будет становиться только вкуснее.

Ментоловый (мятный) ликер с перегонкой

Этап первый. Мацерация.

А для тех, у кого имеется домашний дистиллятор, самым интересным, несомненно, будет именно этот рецепт. Такой мятный ликер в домашних условиях приготовить, конечно, сложнее, но зато на выходе получится почти «элитный» продукт – сравнимый с джином или самбукой.На 0,5 литра 96-градусного спирта нам понадобится 50 граммов сушеной перечной мяты и 150 мл воды, а также, на выбор – либо 10 граммов тмина (более пряный аромат), либо – подсушенная цедра с четверти апельсина и четверти лайма. Все ингредиенты отправляются в банку, заливаются спиртом, водой и настаиваются на протяжении недели. По прошествии этого времени мятную настойку нужно отфильтровать и отжать остатки через марлю (она станет темно-темно зеленой, почти черной). От нее отлить 50 мл для последующего подкрашивания.

Этап второй. Выгонка.

Этап третий. Разбавление и окрашивание.

Настой разбавляется водой примерно 1:1 (чтобы получилось 1,2-1,5 литра жидкости) и отправляется на перегонку. Можно отобрать головы (до 30 мл). Хвосты отбирать обязательно – в них может концентрироваться «прелый» травяной аромат. Получаем 600 мл основной фракции, а остальное – бракуем в хвосты. Для экономии, после отбора основной фракции можно отставить сосуд с ней в сторону, а оставшийся дистиллят постепенно выгонять в другую ёмкость, грамм по 50 – если жидкость хорошо пахнет, ее можно добавить в напиток.В получившуюся мятную водку нужно добавить 150-200 граммов чистой некипяченой воды и 150 мл сиропа. Сироп готовится из сахара и воды в соотношении 3:1. Теперь у нас есть 2 варианта – оставить все как есть (мятный ликер будет бесцветным) либо – придать ему изумрудно-зеленый оттенок, добавив те 50 мл настойки, которые мы отлили после фильтрации. Домашний мятный ликер в любом случае обязательно отстоять минимум неделю, а лучше – еще больше. Из-за этого его вкус округлится, аромат станет более мягким, а также – исчезнет мутность, которая часто появляется после того, как дистиллят смешивают с сиропом.

Два варианта ментолового ликера – естественного цвета и крашеный настоем

Приятной вам борьбы с летним зноем!