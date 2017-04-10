Хоть и вся часть съедобного цветка пригодна для кулинарии, только лепестки (венчик цветка) являются основным источников ароматов и пигментов, поэтому для приготовления настоек и ликёров из цветов подходят только венчики. Исключением является шафран, который является рыльцами (пыльце-удерживающая часть) крокуса. Также следует отметить, что для наших целей лучше использовать сушеные лепестки – их аромат и цвет стабилизируются и концентрируются, поэтому результат более предсказуем, а для экстракции требуется меньше времени.
Сушеные цветы можно купить у бабушек или в аптеке, но лучше, конечно, высушить их самостоятельно. Для этого свежесобранные цветы нужно связать пучками и подвесить вниз венчиками в тёмном, сухом, хорошо проветриваемом помещении с минимальной влажностью (обычно для этого идеально подходит чердак). В зависимости от типа и размера цветка сушка занимает от 24 до 96 часов. Когда лепестки на ощупь сухие, но не хрупкие, следует отсоединить их от стебля и отправить в герметичные контейнеры для последующего хранения в течение 2-3 месяцев.
При изготовлении цветочных настоек и ликёров следует помнить, что не все цветы являются съедобными. Выдержка цветка в водно-спиртовом растворе не делает его менее токсичным.
Съедобные цветы
- дудник (дягиль, ангелика)
- ромашка
- лилейник
- бузина
- все фруктовые цветы
- герань
- гибискус (каркаде)
- жимолость
- хмель
- жасмин
- лаванда
- сирень
- липа
- календула (ноготки)
- настурция
- анютины глазки
- роза (в том числе чайная)
- фиалка
Несъедобные цветы
- ветреница (анемона)
- лютик
- водосбор (орлик, аквилегия)
- нарцисс
- наперстянка
- гортензия
- ирис
- ландыш
- олеандр
- пуансетия
- бирючина
- рододендрон
- сладкий горох
- глициния
Настойка «Лавандовая гармония»Лаванда хорошо известна своим успокаивающим действием, поэтому её часто добавляют в масла для массажа и туалетное мыло. Она также является классической кулинарной травой в Италии (часто входит в состав прованских трав). Настойка вбирает в себя оба эти свойства цветка, вносящим изменения своим легким цветочным ароматом в травянисто-фруктовый запах джина в голландском стиле (женевера). Нежные ноты лаванды подчеркнуты бас-аккордами ванили и сглажены ароматным мёдом для более гармоничного вкуса.
- 750 мл джина (желательно женевера)
- 25 г сушеных цветков лаванды (примерно полулитровая банка)
- 1 стручок ванили (можно заменить ванильным сахаром)
- 200-250 мл цветочного мёда
Смешать джин (или смесь джина с водкой для удешевления напитка), сушеные цветы лаванды, ваниль и мёд в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 7 дней, пока аромат настойки не приобретет яркий вкус и аромат лаванды. Когда это произойдет, процедить ликёр через сито, не отжимая твёрдый остаток. При необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Ликёр разлить в бутылки и хранить в прохладном тёмном шкафу не более 1 года. Перед использованием выдержать минимум неделю. Ликёр хорош в Манхэттене вместо вермута.
Чайный ликёр с лавандойБелый чай включает в себя обе почки и листа чайного куста, то есть он имеет некое «цветочное качество» и является естественным партнером для других цветочных ароматов. Он содержит большое количество катехинов, которые снижают риск появления атеросклеротических бляшек, связанных с инсультом и коронарным тромбозом.
- 250 мл водки
- 500 мл сухого вермута (18%)
- 25 г белого листового чая
- 25 г сушеных цветков лаванды
- 200-250 мл простого сиропа
Смешать водку, вермут, белый чай и лаванду в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и отправить настаиваться в тёмном прохладном месте от 3 до 7 дней, пока жидкость не приобретет яркий вкус и аромат лаванды. Процедить через сито или несколько слоёв марли, не отжимать. Профильтровать через вату или кофейные фильтры. Добавить к настою простой сироп, разлить в бутылки и хранить в тёмном шкафу до 1 года. Перед подачей на стол выдержать минимальные 2 недели. Напиток хорош в миксе с чаем или газировкой и долькой лимона.
Ликёр «Ромашковый ангел»Ромашка успокаивает, дягиль (angelica, отсюда и «ангел» в названии) способствует пищеварению и укрепляет иммунную систему, а эстрагон богат антиоксидантами, которые уменьшают воспалительные процессы по всему организму. Если наш организм храм, то эти три компонента его ангелы-хранители. Вкус этого ликёра многомерен – цветочный, травяной, немного горький. Дягиль обеспечивает долгое горькое послевкусие, которое работает очень мягко благодаря аромату цветов и сахарному сиропу.
- 500 мл джина (желательно женевера)
- 250 мл сухого вермута (18%)
- 25 г сушеных цветков ромашки (примерно полулитровая банка)
- 100 мл нарезанного высушенного корня дягиля (по объему)
- 3 ст. л. сушеного эстрагона
- 200-250 мл простого сиропа
Смешать джин, вермут, ромашку, корень дягиля и эстрагон в банке подходящего объема, хорошо всё перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок до 3 до 7 дней. Дегустировать начинайте с третьего дня настаивания. Когда вкус покажется оптимальным, процедить настойку через сито, не отжимая, а затем отфильтровать через вату или кофейные фильтры. Добавить простой сироп по вкусу, разлить в чистые бутылки и отправить на хранение в тёмный шкаф. Выдержка приветствуется. Употребить ликёр следует в течение 1 года. Хорошо смакует с тоником.
Настойка «Медовая жимолость»Потрясающая настойка, которая пьется легко и излучает аромат летнего вечера. Её можно использовать везде, где вы обычно используете сладкий вермут. Очень хорошо заходит в чашку горячего травяного чая.
- 750 мл бренди
- 25 г высушенных цветков жимолости (примерно полулитровая банка)
- 200-250 мл ароматного цветочного мёда
Смешать бренди, жимолость и мёд в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 7 дней, ежедневно дегустируя настой после 3 дней настаивания. Когда вкус и аромат настойки вас устроит, процедить её через сито или несколько слоёв марли, а затем отфильтровать через вату или кофейные фильтры. Разлить готовую настойку в чистые бутылки и хранить в тёмном шкафу до 1 года. Выдержка приветствуется.
Ликёр «Чистое золото»Календула – это один из тех цветочных растений, которые называются сокровищницей здоровья, в частности её цветы (ноготки). Они хороши для профилактики многих заболеваний, уменьшают воспалительные процессы и боли в животе у женщин. Кроме того, они имеют очень красивый золотистый цвет, который легко сообщается этому ликёру. Золотистый оттенок напитку также придаёт шафран, который, в принципе, можно заменить менее дорогой куркумой (тут на своё усмотрение). Календула и шафран, хоть и передают напитку потрясающий цвет, не отличаются слишком утонченным ароматом, поэтому основной вкусовой тон задаётся цедрой апельсина.
- 750 водки или спирт спирта 40-50%
- 25 г цветков календулы (ноготки, примерно полулитровая банка)
- 1 ст. л. рыльцев шафрана
- 6 средних апельсинов
- 200-250 мл простого сиропа
Апельсины ошпарить кипятком и натереть жестким полотенцем, после чего снять с них цедру. Цедру желательно измельчить. Смешать водку, цветы календулы, шафран (куркуму) и цедру апельсинов в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и отправить в тёмное прохладное место настаиваться от 3 до 7 дней. Когда вкус настойки вас устроит, процедить через сито, не отжимать. Профильтровать через вату или кофейные фильтры, добавить сахарный сироп. Разлить ликёр в чистые бутылки и отправить в тёмный шкаф на хранение. Через пару недель можно пробовать пить. Срок годности ликёра составляет минимальный 1 год.