Хоть и вся часть съедобного цветка пригодна для кулинарии, только лепестки (венчик цветка) являются основным источников ароматов и пигментов, поэтому для приготовления настоек и ликёров из цветов подходят только венчики. Исключением является шафран, который является рыльцами (пыльце-удерживающая часть) крокуса. Также следует отметить, что для наших целей лучше использовать сушеные лепестки – их аромат и цвет стабилизируются и концентрируются, поэтому результат более предсказуем, а для экстракции требуется меньше времени.

Сушеные цветы можно купить у бабушек или в аптеке, но лучше, конечно, высушить их самостоятельно. Для этого свежесобранные цветы нужно связать пучками и подвесить вниз венчиками в тёмном, сухом, хорошо проветриваемом помещении с минимальной влажностью (обычно для этого идеально подходит чердак). В зависимости от типа и размера цветка сушка занимает от 24 до 96 часов. Когда лепестки на ощупь сухие, но не хрупкие, следует отсоединить их от стебля и отправить в герметичные контейнеры для последующего хранения в течение 2-3 месяцев.

Совет! Во многих рецептах фигурирует сухой вермут крепостью 18%. Было бы глупо использовать для этого какой-нибудь Martini Extra Dry. Приготовьте вермут самостоятельно, используя рецепты из Во многих рецептах фигурирует сухой вермут крепостью 18%. Было бы глупо использовать для этого какой-нибудь Martini Extra Dry. Приготовьте вермут самостоятельно, используя рецепты из этой статьи , но не добавляйте сахар, чтобы получился именно сухой вермут нужной вам крепости.

При изготовлении цветочных настоек и ликёров следует помнить, что не все цветы являются съедобными. Выдержка цветка в водно-спиртовом растворе не делает его менее токсичным.

Съедобные цветы

дудник (дягиль, ангелика)

ромашка

лилейник

бузина

все фруктовые цветы

герань

гибискус (каркаде)

жимолость

хмель

жасмин

лаванда

сирень

липа

календула (ноготки)

настурция

анютины глазки

роза (в том числе чайная)

фиалка

Несъедобные цветы

ветреница (анемона)

лютик

водосбор (орлик, аквилегия)

нарцисс

наперстянка

гортензия

ирис

ландыш

олеандр

пуансетия

бирючина

рододендрон

сладкий горох

глициния

Настойка «Лавандовая гармония»

750 мл джина (желательно женевера)

25 г сушеных цветков лаванды (примерно полулитровая банка)

1 стручок ванили (можно заменить ванильным сахаром)

200-250 мл цветочного мёда

Лаванда хорошо известна своим успокаивающим действием, поэтому её часто добавляют в масла для массажа и туалетное мыло. Она также является классической кулинарной травой в Италии (часто входит в состав прованских трав). Настойка вбирает в себя оба эти свойства цветка, вносящим изменения своим легким цветочным ароматом в травянисто-фруктовый запах джина в голландском стиле (женевера). Нежные ноты лаванды подчеркнуты бас-аккордами ванили и сглажены ароматным мёдом для более гармоничного вкуса.

Смешать джин (или смесь джина с водкой для удешевления напитка), сушеные цветы лаванды, ваниль и мёд в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 7 дней, пока аромат настойки не приобретет яркий вкус и аромат лаванды. Когда это произойдет, процедить ликёр через сито, не отжимая твёрдый остаток. При необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Ликёр разлить в бутылки и хранить в прохладном тёмном шкафу не более 1 года. Перед использованием выдержать минимум неделю. Ликёр хорош в Манхэттене вместо вермута.

Чайный ликёр с лавандой

250 мл водки

500 мл сухого вермута (18%)

25 г белого листового чая

25 г сушеных цветков лаванды

200-250 мл простого сиропа

Белый чай включает в себя обе почки и листа чайного куста, то есть он имеет некое «цветочное качество» и является естественным партнером для других цветочных ароматов. Он содержит большое количество катехинов, которые снижают риск появления атеросклеротических бляшек, связанных с инсультом и коронарным тромбозом.

Смешать водку, вермут, белый чай и лаванду в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и отправить настаиваться в тёмном прохладном месте от 3 до 7 дней, пока жидкость не приобретет яркий вкус и аромат лаванды. Процедить через сито или несколько слоёв марли, не отжимать. Профильтровать через вату или кофейные фильтры. Добавить к настою простой сироп, разлить в бутылки и хранить в тёмном шкафу до 1 года. Перед подачей на стол выдержать минимальные 2 недели. Напиток хорош в миксе с чаем или газировкой и долькой лимона.

Ликёр «Ромашковый ангел»

500 мл джина (желательно женевера)

250 мл сухого вермута (18%)

25 г сушеных цветков ромашки (примерно полулитровая банка)

100 мл нарезанного высушенного корня дягиля (по объему)

3 ст. л. сушеного эстрагона

200-250 мл простого сиропа

Ромашка успокаивает, дягиль (angelica, отсюда и «ангел» в названии) способствует пищеварению и укрепляет иммунную систему, а эстрагон богат антиоксидантами, которые уменьшают воспалительные процессы по всему организму. Если наш организм храм, то эти три компонента его ангелы-хранители. Вкус этого ликёра многомерен – цветочный, травяной, немного горький. Дягиль обеспечивает долгое горькое послевкусие, которое работает очень мягко благодаря аромату цветов и сахарному сиропу.

Смешать джин, вермут, ромашку, корень дягиля и эстрагон в банке подходящего объема, хорошо всё перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок до 3 до 7 дней. Дегустировать начинайте с третьего дня настаивания. Когда вкус покажется оптимальным, процедить настойку через сито, не отжимая, а затем отфильтровать через вату или кофейные фильтры. Добавить простой сироп по вкусу, разлить в чистые бутылки и отправить на хранение в тёмный шкаф. Выдержка приветствуется. Употребить ликёр следует в течение 1 года. Хорошо смакует с тоником.

Настойка «Медовая жимолость»

750 мл бренди

25 г высушенных цветков жимолости (примерно полулитровая банка)

200-250 мл ароматного цветочного мёда

Потрясающая настойка, которая пьется легко и излучает аромат летнего вечера. Её можно использовать везде, где вы обычно используете сладкий вермут. Очень хорошо заходит в чашку горячего травяного чая.

Смешать бренди, жимолость и мёд в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 7 дней, ежедневно дегустируя настой после 3 дней настаивания. Когда вкус и аромат настойки вас устроит, процедить её через сито или несколько слоёв марли, а затем отфильтровать через вату или кофейные фильтры. Разлить готовую настойку в чистые бутылки и хранить в тёмном шкафу до 1 года. Выдержка приветствуется.

Ликёр «Чистое золото»

750 водки или спирт спирта 40-50%

25 г цветков календулы (ноготки, примерно полулитровая банка)

1 ст. л. рыльцев шафрана

6 средних апельсинов

200-250 мл простого сиропа

Календула – это один из тех цветочных растений, которые называются сокровищницей здоровья, в частности её цветы (ноготки). Они хороши для профилактики многих заболеваний, уменьшают воспалительные процессы и боли в животе у женщин. Кроме того, они имеют очень красивый золотистый цвет, который легко сообщается этому ликёру. Золотистый оттенок напитку также придаёт шафран, который, в принципе, можно заменить менее дорогой куркумой (тут на своё усмотрение). Календула и шафран, хоть и передают напитку потрясающий цвет, не отличаются слишком утонченным ароматом, поэтому основной вкусовой тон задаётся цедрой апельсина.

Апельсины ошпарить кипятком и натереть жестким полотенцем, после чего снять с них цедру. Цедру желательно измельчить. Смешать водку, цветы календулы, шафран (куркуму) и цедру апельсинов в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и отправить в тёмное прохладное место настаиваться от 3 до 7 дней. Когда вкус настойки вас устроит, процедить через сито, не отжимать. Профильтровать через вату или кофейные фильтры, добавить сахарный сироп. Разлить ликёр в чистые бутылки и отправить в тёмный шкаф на хранение. Через пару недель можно пробовать пить. Срок годности ликёра составляет минимальный 1 год.