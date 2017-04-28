Продолжаем тему цветочных напитков, навеянных весной. Розелла (Hibiscus sabdariffa, «гибискус субдариффа») – это всего лишь один из видов гибискуса родом то ли из Индии, то ли из Западной Африки. Что примечательно, его изначально выращивали и продолжают выращивать не ради цветков, которые как раз таки и используются для приготовления каркаде, а для получения лубяных волокон из древесины кустарника, заменяющих жгут в производстве мешковины. Но цветы растения используются повсеместно, где бы гибискус не произрастал, а культивируют его везде, где это позволяет делать климат.

Дальше можно бесконечно разглагольствовать о полезных свойствах каркаде, как из него во всем мире готовят сотни разновидностей безалкогольных напитков, а некоторые народности используют его даже как приправу. Всё это вы найдёте в очень обширном материале англоязычной Википедии. Нам важнее знать, что для приготовления алкогольных напитков нужен не просто каркаде, а хороший каркаде. Советую сразу отказаться от фасованной продукции из маркетов – ни чего хорошего там, как правило, не водится. Прогуляйтесь по рынкам, поспрашивайте.

У гибискуса, кстати, репутация «цветка смерти». Во-первых, в индуизме он считается символом богини Кали, которая является неким символом разрушения и смерти. Но смерть для индуиста – это начало чего-то нового, поэтому Кали – одна из самых почитаемых богинь в Индии, а гибискус – одно из любимых цветущих растений. В то же время, жизнь цветка гибискуса очень быстротечна, ведь он цветет всего пару дней, а затем увядает. Как по мне, в этом не стоит высматривать дурной знак, а рассматривать как ещё одну причину побыстрее высушить цветок и перенести его сочный цвет и вкус в напиток.

На сегодняшний день самым доступным и качественным является таиландский каркаде, вот про него и поспрашивайте. В последние годы правительство Таиланда вложило огромные средства в выращивание гибискуса, не забыв о регулировании, поэтому сырьё там почти всегда хорошего качества. Конечно, лучший каркаде приходит из Судана, но его там очень мало, да и обработка не всегда радует. От китайского продукта стоит отказаться сразу – там это ни кто не регулирует. Можно ещё присмотреться к каркаде из Индии, но там… ну вы сами понимаете. В общем, ищите самый вкусный гибискус и только потом готовьте из него напитки!

Настойка из каркаде «НЛО»

700 мл водки или спирта 40-50%

3 ст. л. с горкой цветков гибискуса

цедра 1 лайма или лимона

½ стручка ванили (или экстракт, или ванильный сахар)

простой сироп по вкусу

Результатом этого рецепта является потрясающий напиток насыщенного красного (на самом деле почти черного) цвета. Даже с большим количеством сахара получается сухая настойка с мощной спиртуозной линией. Автор этого рецепта был настолько поражён его неземным вкусом, что назвал настойку «инопланетным вином».

В банке подходящего объема смешать цветки гибискуса, цедру лайма или лимона, ваниль и водку. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 1 месяц. Процедить настой через сито или несколько слоёв марли, не отжимать. Профильтровать через вату или кофейные фильтры. Подсластить по вкусу (рекомендую начинать с пары столовых ложек сиропа) и разлить в чистые бутылки. Перед дегустацией рекомендуется выдержка в течение 1-3 месяцев. Хранить в тёмном шкафу. Фактически срока годности нет, но хранение больше 1 года не рекомендуется. Настойка хороша в холодную погоду. Пить её следует неспешно, из маленьких ликёрных рюмок, созерцая…

Ликёр «Цитрусовый каркаде»

750 мл водки или спирта 40-50%

25 г цветков гибискуса

цедра 1 лимона

цедра 1 лайма

цедра 1 апельсина

200-250 мл простого сиропа

Ароматная терпкость гибискуса очень хорошо гармонирует с цитрусовыми, поэтому почти во все домашние алкогольные напитки из каркаде стараются добавлять их цедру.

Все цитрусовые хорошо промыть, обдать кипятком и натереть жестким полотенцем. Затем снять цедру и мелко её измельчить. В банке подходящего объема смешать каркаде, цедру и водку, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 5 дней, пока жидкость не приобретет яркий вкус и аромат цитрусовых. Настой слить через сито, не отжимать, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Подсластить сиропом по вкусу, разлить в бутылки и хранить в тёмном шкафу до 1 года. Перед дегустацией выдержать минимум 2 недели. Ликёр можно использовать в коктейлях вместо традиционного сауэр-микса.

Настойка на каркаде с имбирём

0,5 л водки, самогона или спирта 40-50%

2 ст. л. цветков гибискуса

3 тонких кружочка корня имбиря

простой сироп по вкусу

Популярный среди русскоговорящих самогонщиков напиток. Готовится просто и быстро, пьётся легко и непринуждённо. Не подходит для длительного хранения, но вряд ли этого можно назвать минусом рецепта. Любите жгучесть в напитках? Тогда советую приготовить другие настойки и ликёры из имбиря

Имбирь очистить и мелко нарезать (количество, на самом деле, подбирайте на вкус, но чтоб было от чего отталкиваться, начните именно с 3-х небольших пластин). В банке подходящего объема смешать все ингредиенты, кроме сиропа, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3 дня. Пару раз в день содержимое банки перемешивать интенсивным встряхиванием. Настой процедить через сито или несколько слоёв марли, добавить сироп по вкусу (до 100 мл на 1 л напитка), перелить в чистую бутылку и на хранение. Перед этим можно профильтровать. Перед подачей на стол выдержать минимум 2 недели. В дальнейшем экспериментировать с количеством каркаде и имбиря. Хранить не более 1 года (лучше даже до 6 месяцев) в тёмном шкафу.

Ликёр «Рубиновые тапочки»

750 мл водки или спирта 40-50%

25 г цветков гибискуса

25 г сушеных лепестков красной розы

1 ст. л. сухого эстрагона

200-250 мл простого сиропа

В продолжение статьи о настойках и ликёрах из лепестков розы . Гибискус и розы находятся на противоположных углах спектра аромата, но в цвете они однозначно друг другу симпатизируют. Вкус гибискуса острый и яркий (около 25% органических кислот по весу), в то время как вкус розы более мягкий и многогранный (здесь доминирует гераниол, который часто используют в парфюмерии для имитации фруктовых ароматов: персика, малины, ананаса и арбуза). Противоположности притягиваются. Рубиновый цвет этого ликёры просто захватывает дух. Почему автор назвал ликёр «рубиновыми тапочками»? Я без понятия, а вы?

Смешать водку, гибискус, лепестки роз и эстрагон в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 5 дней. После 3-х дней настаивания начинать пробовать. Когда вкус и запах напитка вас устроит, а в нём должны доминировать цветочные ноты, процедить его через сито или несколько слоёв марли, не отжимать. При необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры, подсластить простым сахарным сиропом и разлить в чистые бутылки. Хранить в тёмном шкафу. Выдержка приветствуется. Употребить в течение 1 года. Пить в чистом виде или в составе коктейлей (попробуйте приготовить с ним Дайкири, Маргариту или используйте вместо Апероля в вашем идеально Спритце).