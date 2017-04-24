Прежде всего, покупные розы для приготовления домашних алкогольных напитков не подходят, ведь их опрыскивают пестицидами и прочей агрохимией. Нет, нам нужны цветы из экологически чистого района, выросшие вдали от дорог. Подойдут любые представители рода «Шиповник», которых насчитывается более 350 официально зарегистрированных и ещё более 3000 не оцененных видов. В своих садах домовладельцы чаще всего выращивают Шиповник морщинистый (Rosa rugosa) и так называемую чайную розу (Rosa odorata) – они то нам и подойдут как нельзя лучше.

Цветы лучше собирать в начале июня, с утра, пока солнце не «вытянуло» из них все ароматы. Не берите розы на следующий день после дождя. Если вы читали статью о цветочных настойках, то вы уже должны знать, что для их приготовления лучше использовать подсушенные лепестки. В той же статье написано и как их, собственно, сушить. Но венчики розы даже в свежем виде обладают очень сильным ароматом, поэтому в некоторых рецептах фигурируют именно свежие, а не сушеные лепестки. Обращайте на это внимание!

Ликёр «Сотернская роза»

500 мл Сотерна (примерно 15% алкоголя)

250 мл водки или спирта 40-50%

25 г сушеных лепестков роз (примерно полулитровая банка)

200-250 мл простого сиропа

В прошлой статье я рассказывал вам об удивительном десертном вине Сотерн , который готовят в Бордо. Так вот, из него можно приготовить потрясающий, ароматный, очень-очень летний напиток с добавлением лепестков роз, которые как нельзя лучше сочетаются с фруктовым характером вина. Сотерны, как вы знаете, стоят каких-то баснословных денег, но для подобных домашних напитков можно использовать самые простые экземпляры, к примеру, простенький Chateau Liot 2009 года (примерно 750р/0,75л) или Petit Guiraud 2012 года (примерно 800р/0,75л). Ещё и на попробовать останется. Сотерн, разумеется, можно заменить и другим, менее премиальным десертным вином.

Смешать Сотерн, водку и лепестки роз в банке подходящего объема, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 5 дней, пока настойка не приобретет отчетливый вкус и аромат розы. Процедить настойку через сито или несколько слоёв марли, твёрдые фракции не отжимать. При необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Добавить сахарный сироп по вкусу, сваренный из равных частей воды и сахара. Разлить готовый ликёр в чистые бутылки и дать ему отдохнуть 2-3 недели. Подавать комнатной температуры или слегка охлажденным в небольших рюмках. Летом можно использовать для приготовления коктейля Апероль Шприц.

Персидский розовый ликёр

20-30 ароматных роз

700 мл сахара (по объему)

500 мл воды

0,9-1 л нейтрального спирта

Рецепт из книги «Folk Wines, Cordials and Brandies How to Make Them», Jagendorf, M. A., 1963 год. Согласно автору, этот рецепт ему передал хозяин дома, в котором он гостил в Захедане, Персия (юго-восток Ирана). Автор рекомендует готовить ликёр в начале июня (но следует брать во внимание более жаркий персидский климат).

Взять лепестки от 10-20 душистых роз и поместить в банку подходящего объема. Залить лепестки спиртом, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на месяц, не забывая 1-2 раза в неделю содержимое банки перемешивать. В кастрюле смешать сахар, воду и лепестки ещё десятка роз, накрыть крышкой и довести до кипения, а затем проварить на медленном огне около 1 часа. Сироп процедить, остудить, процедить настойку. Смешать обе жидкости, при необходимости профильтровать, дать настояться ещё 12 часов, а затем разлить в чистые бутылки. Хранить в тёмном прохладном месте до 1 года. Выдержка приветствуется.

Ликёр из лепестков роз с малиной

750 мл водки или спирта 40-50%

25 г сушеных лепестков роз (примерно полулитровая банка)

250 мл свежей малина (по объему)

цедра 1 мандарина (можно заменить апельсином)

100-250 мл простого сиропа

Восхитительный эфирный фруктовый ликёр, в котором, к удивлению, роза остается на заднем плане, уступая место яркой малине. Превосходный ингредиент для приготовления освежающих коктейлей. Вот, кстати, один из них: 2 части ликёра, 1 часть сауэр-микса, 4 части содовой, лимон и ягоды малины на украшение, смешивать в шейкере (только сауэр-микс и ликёр, содовую доливать в стакан).

В банке подходящего объема объединить воду, лепестки роз, малину и цедру мандарина/апельсина, тщательно перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок от 3 до 5 дней. Когда жидкость приобретет сильный запах и вкус розы настойку можно сливать через сито или несколько слоёв марли, не отжимая твёрдые фракции. При необходимости жидкость можно профильтровать через вату или кофейные фильтры. Добавить простой сахарный сироп по вкусу и разлить готовый напиток в чистые бутылки. Хранить в тёмном прохладном месте до 1 года. Перед употреблением выдержать минимальные 2 недели.

Настойка из розы с корицей

4 жмени лепестков розы

250 мл водки

500 мл спирта 95%

65 г сахара

1 ч. л. молотой корицы

500 мл чистой воды

Простая, изысканная и очень ароматная настойка. Не такая слащавая и утонченная, как вышеупомянутые ликёры, но от того ещё более привлекательна для истинного мастера самогоноварения.

Смешать сухие лепестки розы с 20 г сахара и водки в банке подходящего объема. Добавить спирт и корицу, после чего банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на срок до 10 дней. Каждый день банку слегка встряхивать. Оставшийся сахар растворить в воде и добавить к настойке. Подождать ещё 10 дней, процедить, не отжимать. При необходимости профильтровать, разлить в чистые бутылки и оставить отдыхать в тёмном месте минимум на 3 месяца. Пить настойку следует из небольших рюмок, слегка охлажденной. Хранить не больше 1 года.

Ликёр лечебный «Розовый Ночино»

2 жмени лепестков розы

20-25 зелёных грецких орехов

300 г сахара

300 мл спирт

300 мл воды

2-3 см коры корицы

цедра 1 лимона

По мотивам легендарного Ночино – итальянского ликёра из зелёных грецких орехов, которые традиционно собирают в 20х числах июня. Что примечательно, в Италии ликёры из лепестков роз пользуются не меньшим спросом. Гибридный напиток прижился в Польше, где его активно используют для лечения расстройств желудка – достаточно выпить 30-50 мл ликёра. Ещё раз, это напиток не для обильных возлияний, пить его нужно в малых дозах и только в подходящих случаях.

Орехи промыть, разрезать пополам или проколоть в нескольких местах шилом, а затем поместить в банку подходящего объема. Добавить сироп, сваренный из равных частей воды и сахара, мелко натертую цедру лимона, корицу и лепестки роз. Влить спирт, банку плотно закрыть и оставить в солнечном месте на 40-60 дней. Периодически содержимое нужно перемешивать. По истечении положенного времени процедить ликёр через несколько слоёв марли, профильтровать через вату или кофейные фильтры и разлить в бутылки из тёмного стекла. Хранить в прохладном месте. Перед употреблением выдержать минимум 3 месяца.