Бейлиз – это кремовый ликер, который отлично подходит для употребления в качестве аперитива, десерта или ингредиента для коктейлей. Несмотря на растущую популярность этого напитка у потребителей, далеко не все его поклонники знают, с чем пьют Бейлиз. [1] Поэтому перед употреблением этого ликера важно знать, с чем его можно смешивать и с какой едой он сочетается.

Как правильно пить Бейлиз?

Чистый Бейлис. В этом случае в бокал или стакан наливают небольшое количество напитка и наслаждаются его богатым кремовым вкусом.

Со льдом. Особенность этого способа заключается в том, что напиток становится прохладным.

С кофе. Бейлис часто добавляют в кофе, чтобы придать ему дополнительную сладость и кремовость. Этот способ особенно популярен для завершения обеда или ужина, а некоторые производители даже начали выпускать кофе со вкусом ликера.

В коктейле. Baileys часто используют и в качестве ингредиента для таких коктейлей, как «Ирландский кофе», «Бруно» или «Мудслайд». В этом случае ликер идеально сочетается с другими ингредиентами и создает более сложный и интересный вкус.

С молоком. Можно смешать Бейлис с молоком и получить кремовый напиток с мягким вкусом.

В виде шотов

Baileys можно употреблять в различных формах. Существует несколько способов, как можно правильно пить этот напиток:

Бейлиз – это отличный ингредиент для шотов. Он придает им кремовый и сладкий вкус. Если выделять 5 наиболее популярных шотов, на основе этого ликера, то особого внимания заслуживают:

Бомба;

Колада;

Крем Брюле;

Бейлиз и Шотландский виски;

Бейлиз и Амаретто.

Бейлис Бомба

Налить в высокий стакан половину пинты (около 300 мл) темного пива. В другую стопку (обычно 1,5 унции или 45 мл) налить Бейлиз. Положить стопку в стакан с пивом так, чтобы она находилась чуть выше пивной линии. Выпить сразу после сбрасывания стопки, чтобы она смешалась с пивом.

Этот популярный коктейль-шот, который создается путем сбрасывания стопки Baileys в стакан темного пива. Ликер и пиво смешиваются, образуя пенную, кремовую и сладкую смесь. Чтобы приготовить этот шот, нужно:

Бейлис Колада

Налить 30 мл Бейлиза, 30 мл белого рома и 60 мл ананасового сока в шейкер. Добавить кубики льда и хорошо взбить. Процедить напиток через стрейнер и налить в стакан со льдом. Украсить коктейль кокосовой стружкой и долькой ананаса.

Это коктейль на основе Baileys, рома и ананасового сока. В результате смешивания ингредиентов создается легкий, фруктовый и сладкий напиток. Чтобы приготовить Коладу, нужно:

Бейлиз Крем Брюле

Налить 45 мл Бейлиза, 15 мл ванильного сиропа и 30 мл крема в шейкер. Добавить кубики льда и хорошо взбить. Процедить напиток через стрейнер и налить в стакан. Посыпать сверху коричневым сахаром и использовать газовую горелку, чтобы поджечь шот и создать эффект крем-брюле. Украсить коктейль карамелью или ванильной палочкой.

Это коктейль на основе Baileys, крема и ванили. Он создает вкус, напоминающий мороженое крем-брюле. Чтобы приготовить Бейлиз Крем Брюле, нужно:

Бейлис и Шотландский виски

Этот шот обычно подается безо льда. В него входит по 20 мл Бейлиза и шотландского виски. Причем напитки нужно наливать в разные стаканы. Сначала следует выпить ликер, а затем виски. В результате можно насладиться оригинальным сочетанием сладкого ликера и крепкого виски.

Допускается смешивание обоих напитков в одном стакане. Но нужно учитывать, что такой шот получится довольно крепким.

Бейлиз и Амаретто

Налить по 15 мл Baileys и амаретто в один стакан. Аккуратно перемешать их с помощью барной ложки. Выпить шот одним глотком.

Этот шот обычно подается со льдом и апельсиновой цедрой. Он состоит из равных долей ликера и амаретто. Для приготовления шот нужно:

C чем можно смешивать ликер

Ирландский кофе;

Бруно;

Мартини с Бейлизом;

Мудслайд;

Бейлиз Шейк.

Бейлиз считается отличным ингредиентом для коктейлей. Он придает им кремовый и сладкий вкус. Самыми популярными коктейлями на основе этого ликера являются:

Ирландский кофе

Этот коктейль со сливочным вкусом состоит из кофе, Бейлиз, сахара и взбитых сливок.

Чтобы приготовить Ирландский кофе, необходимо:

Приготовить кофе и налить его в нагретый стакан. Добавить одну чайную ложку сахара и тщательно размешать. Добавить 30 мл Baileys. Положить на поверхность взбитые сливки.

Ирландский кофе подают исключительно горячим. Стоит учитывать, что существуют различные вариации этого напитка. Например, можно добавить кокосовое молоко или использовать другие сорта ликера.

Бруно

Налить 30 мл Бейлис, 15 мл гренадина и 15 мл вермута в шейкер со льдом. Встряхнуть шейкер, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Процедить коктейль в бокал, заполненный льдом. Украсить коктейль кусочком апельсина или лимона.

Это коктейль на основе гренадина, ликера и вермута. Для приготовления Бруно нужно:

Бруно имеет глубокий и насыщенный вкус благодаря сочетанию сладости гренадина, терпкости вермута и мягкого вкуса ликера. Этот коктейль обычно подается со льдом и кусочком цитруса в качестве гарнира.

Мартини с Бейлизом

Отвечая на вопрос, с чем пьют Бейлиз, нужно сказать, что этот ликер часто сочетают с мартини.

Рецепт приготовления данного коктейля выглядит так:

Нужно налить 45 мл мартини и 15 мл Baileys в стакан для смешивания напитков со льдом. Далее следует перемешать напиток до того, как он достигнет нужной температуры. После этого выполняется процеживание напитка в бокал для мартини. На последнем этапе нужно украсить коктейль кусочком цитруса (например, лимоном или апельсином).

Этот коктейль имеет более сладкий и мягкий вкус. Он также может иметь кремовый оттенок благодаря добавлению Бейлиз. Его подают как закуску к различным блюдам или в качестве десерта.

Мудслайд

Налить 30 мл кофейного ликера, 30 мл Бейлиса и 30 мл водки в шейкер со льдом. Встряхнуть шейкер, чтобы все ингредиенты хорошо смешались. Процедить коктейль в бокал для коктейлей, заполненный льдом. Украсить коктейль по желанию (например, шоколадной крошкой или взбитыми сливками).

Мудслайд состоит из кофейного ликера, Baileys и водки. Чтобы приготовить такой коктейль, нужно:

Мудслайд имеет сладкий и кремовый вкус. Он обычно подается со льдом. Этот коктейль может быть идеальным выбором для десерта или вечерней закуски.

Бейлиз Шейк

Добавить в блендер 2 кружки ванильного мороженого и 60 мл Baileys. Добавить 120 мл молока и несколько кубиков льда. Включить блендер и смешать все ингредиенты до получения гладкой и однородной консистенции. Разлить коктейль в стаканы и украсить сверху взбитыми сливками или шоколадной крошкой.

Это прохладный молочный коктейль, который содержит Бейлиз и мороженое. Чтобы приготовить такой шейк, необходимо:

Бейлиз Шейк – это отличный способ охладиться в жаркую погоду и насладиться нежным вкусом ликера и мороженого. Также можно экспериментировать с добавлением других ингредиентов: шоколадного сиропа или карамели.

С какой едой сочетается ликер

Также следует ответить на вопрос, с чем подают Бейлиз. Этот кремовый ликер хорошо сочетается со многими продуктами и напитками. Чаще всего Бейлиз сочетают с:

Кофе. Этот ликер добавляет кофе сладости и кремовости.

Шоколад. Бейлиз и шоколад считаются идеальными партнерами, поскольку оба имеют сладкий и богатый вкус.

Ваниль. Этот кремовый ликер и ваниль обладают схожими вкусовыми нотками. Поэтому они хорошо сочетаются между собой.

Фрукты. Данный напиток также хорошо сочетается с клубникой, бананами и малиной.

Разобравшись с тем, с чем пьют Бейлиз чаще всего, стоит отметить, что такие продукты, с которыми употреблять этот кремовый ликер не стоит:

Соленая или острая еда. Бейлис имеет сладкий вкус, который никак не сочетается с солью и специями в острой или соленой еде.

Сладкие напитки. Этот ликер уже сам по себе является сладким напитком. Поэтому его не рекомендуется сочетать с другими подобными напитками.

Кислые напитки. Лимонад или тоник могут конкурировать с нежным вкусом Бейлиза. Поэтому лучше избегать такого сочетания.

Сухие напитки. Водка или джин могут перебить нежный вкус Baileys. Поэтому они редко сочетаются в одном коктейле.

Из каких бокалов пьют Бейлиз и почему?

Рокс-стакан. Это короткий и широкий стакан, который часто используют для сервировки Бейлиза «на камнях» (с добавлением льда). Такой бокал подходит для употребления как классического кремового ликера, так и в составе коктейлей.

Стопка. Это маленький бокал, который часто используют для подачи десертных ликеров, в том числе и Бейлиза. Этот бокал имеет обычно объем 60-90 мл. Он подходит для тех, кто хочет выпить небольшую порцию ликера.

Бокал-чаша. Это большой закругленный бокал с длинной ножкой. Он используется для подачи крепких ликеров, в том числе и Бейлиза. Его форма позволяет наслаждаться ароматом напитка, а длинная ножка предотвращает нагревание содержимого руками.

Коктейльный бокал. Это узкий и длинный бокал, который используют для сервировки коктейлей на основе Baileys. Его форма позволяет наслаждаться ароматом коктейля и обеспечивает удобство при потреблении.

Чтобы знать, как пить Бейлиз, следует уметь подбирать бокалы к этому напитку. Существуют различные типы бокалов, которые используются для подачи и потребления данного ликера. Каждый из существующих вариантов имеет свою уникальную форму и размер. Далее представлены наиболее популярные варианты бокалов для употребления Бейлис:

Обычно выбор бокала зависит от личных предпочтений и традиций. Важно, чтобы бокал был удобным в использовании и позволял наслаждаться вкусом и ароматом напитка.

Когда стоить пить Бейлиз?

В качестве десерта. Бейлис – отличное дополнение к десертам. Его можно добавить, например, в кофейный торт, шоколадный брауни, печенье и другие сладости. Этот ликер также прекрасно сочетается с фруктами, особенно с клубникой и бананами.

Вечером после ужина. Бейлиз можно употреблять как дижестив – напиток, который помогает переваривать пищу. Он обладает сладким вкусом и небольшим содержанием алкоголя. В результате можно расслабиться и насладиться вечером.

В баре. Бейлиз часто добавляют в коктейли и шоты.

В качестве подарка. Это прекрасный подарок для любителей сладкого. Он упакован в элегантную бутылку и имеет довольно длительный срок годности, что делает его идеальным выбором для подарка.

В холодную погоду. Бейлиз позволяет быстро согреться в холодную погоду. Его можно добавить в горячий шоколад, кофе или чай. Этот напиток также можно просто выпить в чистом виде, чтобы почувствовать тепло и комфорт.

Разобравшись с тем, как пить Бейлиз, остается ответить на один вопрос – когда стоит пить этот ликер? Его можно употреблять в разных ситуациях:

В целом Бейлиз можно пить в любое время дня и в любой ситуации, если хочется насладиться сладким и нежным вкусом алкоголя.

