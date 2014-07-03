Jägermeister – один из самых лучших немецких напитков, которые заслужил статус самого культового напитка не только за счет хорошего маркетинга со стороны создателей. Популярность смог приобрести данный продукт за счет своего уникального, на редкость сбалансированного и приятного вкуса, который присущ далеко не всем крепким алкогольным напиткам.

Что такое егермейстер? Несколько интересных фактов о немецком ликере

Калорийность: 167 ккал;

Белок: менее 1 грамма;

Жир: Менее 1 грамма;

Углеводы: 19 грамм;

Клетчатка: менее 1 грамма;

Сахар: 19 грамм.

Егермейстер является ликером, который смог заполучить любовь множества людей, считающих себя истинными ценителями любой алкогольной продукции по всему миру. Однако, что его делает таким особенным? Информация о том, какой состав у данного напитка находится в строжайшем секрете. Единственное, что известно о нем – использование более 56 различных трав и специй, которые и составляют данный напиток. Именно на них происходит настаивание спирта, который в свою же очередь дистиллируется, а также выдерживается в бочках, сделанных из дуба. Обладает напиток егермейстер 35 градусами крепкости. Одна порция ликера Jagermeister (1,5 унции) содержит.

Раньше, как поговаривают, данный напиток использовали не для того, чтобы поднять себе настроение, а как лекарственное средство, которое хорошо сказывалось на желудочно-кишечный тракт. На самом деле он является самым обычным дижестивом, который помогает улучшить пищеварение, как и множество других сладких напитков. В сегодняшней статье мы расскажем вам о том, как правильно пить

Егермейстер, чтобы не быть профаном в мире употребления такого замечательного целебного напитка. Кроме этого он является достаточно интересным из-за некоторых интересных фактов, которые известны по всему миру. Одними из таких интересных моментов считаются следующие факты:

Напиток Егермейстер придумал сын владельца завода, на котором до этого изготавливался лишь два напитка: уксус и вино. Логотип напитка полностью связан с одной старой легендой, по преданию которой будущий монах и святой Губерт увидел оленя в рождественский вечер, который обладал одной особенностью – свечением и крестом над своей головой.

За все время своего существования, а это не секундочку 80 лет, упаковка не претерпела ни единого изменения. Некоторые люди считают о том, что в качестве одного ингредиента напитка, используется кровь оленя. Причина в том, что одна из британских готик-рок-групп, которая называлась Inkubus Sukkubus спела об этом в своей песне. Данный напиток обладает большим количеством различных показаний к применению для улучшения состояния здоровья и организма в целом, так как способен помочь со снижением воспалительных процессов, уровня сахара в крови, риска инсульта и появления других сердечно-сосудистых заболеваний.

Вот что такое Егермейстер на самом деле. Если ранее вы не встречались с подобным напитком, то тогда мы рекомендуем обязательно попробовать его.

Как правильно пить егермейстер: два основных способа

Как и большинство других крепких алкогольных напитков, включая и не менее легендарную во всем мире Бехеровку, травяной ликер Егермейстер пьется исключительно в чистом виде. Существует два основных способа его употребления.

Первым является классический или по-другому в виде ледяного шота (ice-shot), как это любят делать жители Германии.

Чтобы сделать это, напиток отправляют в морозилку.

Вынимают его после того, как он охладиться до температуры в - 18 градусов.

После чего наливают в рюмку-шот, которая также должна быть в морозилке.

С помощью низкой температуры биттер ликер Егермейстер становится более тягучим и густым, тем самым раскрываются все вкусовые качества напитка. Их невозможно ощутить, когда он выпивается при комнатной температуре. Принять его следует сразу после плотного употребления пищи. При этом необязательно, чтобы его температура снижалась до экстремально низких. Чтобы употребить его, необходимо добавить в напиток пару кубиков льда.

Однако существуют другой способ употребления настойки: при комнатной температуре небольшими глотками, считая о том, что он позволяет раскрыть свои вкусовые качества.

Чем закусывать Егермейстер?

Поскольку ликер Егермейстер является дижестивом, то употреблять его следует только после плотной трапезы, однако его можно сделать как часть обычного ужина или же в качестве дополнить употребление напитка с применением различных закусок на свой выбор – начиная от соленой пищи и заканчивая мясом. Также неплохим вариантом закуски станет корица.

Следует сказать о том, что каких-либо «классических» видов закуски под немецкий ликер не существует. Поэтому каждый человек волен выбирать то, что подойдет для Егермейстера по своим предпочтениям, однако закусывать сладостями и фруктами его мы точно не советуем.

Причина заключается в том, что когда в организм одновременно поступает спирт и сахар, то тогда в первую очередь происходит переработка глюкозы, а алкоголь будет тем самым пагубно влиять на организм. В итоге после такого употребления – сильное похмелье с самого утра.

С чем мешать Егермейстер

Самое важное понять каким образом и с чем пьют Егермейстер. Существует несколько вариантов, которые являются основными: с содовой, соком и лимонадом, мороженым, пивом, сиропом, водкой, приправами и соусами, а также кофе. Ниже подробнее расскажем о том, как употреблять данный немецкий ликер с этими напитками.

С содовой

С соком и лимонадом

С мороженым

С пивом

Одним из наиболее простым способом при употреблении ликера Егермейстер, чтобы растянуть своё удовольствие, считается разбавка с содовой. Наиболее правильно пропорцией будет четверть стакана ликера, а остальное разбавленным напитком. При этом по своему вкусу соотношение можно менять. Кроме этого в него также можно сверху добавить немного льда.Если вы не любитель смешивать напитки с содовой и не знаете с чем пьют Егермейстер, то тогда вы можете добавить в него обычный лимонад или же фруктовый сок. Лучшего всего смешивать с яблочными или апельсиновыми вкусами, так он раскрывает свой вкус лучше всего. Однако никто не будет запрещать смешивать с другими, проведя личный эксперимент, например, используя вишневый или персиковый вкус.Другим необычным способом употребить любой десерт считается следующий вариант: в бокал для виски налейте шот егермейстера, поле чего вы можете либо бросить мороженое в него (пару шариков) или же наоборот – влить в него ликер. Однако, не следует сильно налегать на такую алкогольную сладость, так как она обладает двумя негативными последствиями – сильное опьянение и высокое содержание калорий.Интересным способом приукрасить вкусовой потенциал напитка – сделать шот егеря и пива. Чтобы сделать такую смесь, можно использовать любой тип пива – как лагер, так и эль.

С сиропом

С водкой

С приправами и соусами

Добавьте Егеря с виски, абрикосовым соком, соком лайма, кетчупом, горчицей, а также щепоткой соли или перца по вкусу.

Смешайте Егеря с лимонным соком, щепоткой соли и Табаско, перца, паприкой, средиземноморские травы, хрен, сельдерей, помидоры черри, чтобы украсить и томатный сок.

Некоторым людям кажется вкус напитка Егермейстер слишком крепким и горьким, именно поэтому был способ смягчить его с помощью сиропом любого вкуса. Наибольшее раскрытие вкуса происходит с помощью таких вкусов, как ваниль, вишня или же малина.Одной из наиболее тяжелых по последствиям вариантов считается смешивание Егермейстера с водкой. Однако мы готовы порекомендовать вам не просто смешивать эти два напитка, но и также добавить в этот шот немного гренадина и вуаля – наиболее дерзкая версия вашего напитка готова.Не менее интересным вариантом, который является более смелым сочетанием для способа употребления такого величайшего и многоуважаемого алкогольного напитка. И существует два варианта, которые вам следует попробовать для начала:

С помощью таких интересных вариантов вы также сможете получить эстетическое и гастрономическое удовольствие, которое запомниться вам на всю жизнь.

С кофе

Полезные советы при употреблении Егермейстера

Множество ценителей любят смешивать свой кофе с различными алкогольными напитками: коньяк, виски, и в некоторых случаях даже самбуку. Так почему бы не воспользоваться другим бодрящим напитком, чтобы украсить всю вкусовую палитру напитка? Горьковатый вкус Егеря сможет лучше всего дополнить кофе, тем самым открывая ваши вкусовые предпочтения совершенно с другого ракурса.Представьте, что вам придется сегодня выпить вместе с друзьями этот замечательный травяной напиток. И если после употребления этого напитка ты можешь проснуться с головной болью, то возможно, следует просто изменить стратегию по употреблению данного пойла. Представляем вашему вниманию некоторые советы, связанные с тем, как пить Егермейстер «по-умному», вот несколько полезных советов:

Охладите Егермейстер заранее. Этот напиток лучше всего подавать охлажденным. Поместите его в морозильник на несколько часов перед вечеринкой. Ледяной Егермейстер приобретает мягкий, насыщенный вкус, и его употребление становится настоящим удовольствием.

Начните с малого. Если вы не привыкли к крепким напиткам, начните с небольших порций. Сначала попробуйте маленький шот, чтобы понять, как ваш организм реагирует на этот травяной ликер.

Не забывайте про закуски. Егермейстер – крепкий напиток, поэтому важно закусывать, чтобы снизить его воздействие на желудок. Отлично подойдут сыры, мясные нарезки, оливки или фрукты. Так вы избежите резких перепадов уровня сахара в крови и неприятных ощущений.

Пейте медленно и наслаждайтесь вкусом. Егермейстер – это не тот напиток, который стоит пить залпом. Ощутите его богатый, травяной вкус, насладитесь каждым глотком. Так вы избежите быстрого опьянения и лучше почувствуете все оттенки вкуса.

Соблюдайте меру. Как и с любым алкогольным напитком, важно знать свою меру. Старайтесь не превышать количество, которое вы обычно употребляете. Это поможет избежать сильного похмелья и неприятных последствий на следующий день.

Пейте много воды

Употребляйте Егермейстер в чистом виде

Важно поддерживать водный баланс. После каждого шота Егермейстера выпивайте стакан воды. Это поможет избежать обезвоживания и уменьшит вероятность головной боли наутро.

Алголь в любом виде будет обезвоживать организм, а учитывая то, что градус Егеря высокий, то он сможет сделать это гораздо быстрее, чем любое вино или пиво. Необходимо чередовать стакан воды (полный) с каждым шотом этого напитка. С помощью воды происходит замедление процесса, связанного с обезвоживанием организма.Да, выше мы уже сказали о том, что имеется множество вариантов классных коктейлей, которые могут раскрыть вкус напитка. Однако крепкий алкоголь и сахар являются несовместимыми вещами, которые могут привести к жесткому похмелью.

Поэтому, если вы не можете пить его в чистом виде, то в течение дня сократите суточную дозу потребления продуктов, содержащих сахар, что насладиться этим напитком в виде коктейлей вечером.

Не стоит употреблять его на пустой желудок

Коротко о главном

Jägermeister – исконно немецкий напиток, который популярен по всему миру за свой неповторимый вкус приправ, натуральных целебных трав.

Jägermeister можно употреблять смешивая различные алкогольные и безалкогольные напитки: сироп, водка, кофе, приправами и соусами, пивом, мороженным, сиропом, содовой, лимонадом и соком, а также смешивая с различными коктейлями.

Не следует закусывать Jägermeister с фруктами и сладостями, так как это может привести к негативным последствиям на весь организм;

Суточная доза Jägermeister 400 мл, иначе могут начаться проблем с желудочно-кишечным трактом;

Существует две похожие легенды о том, что создание напитка связана с историей о будущем монархе – святым Губерт, который в рождественский вечер обнаружил оленя со свечением и крестом над своей головой. Другой легендой считается о святом Евстафии, который обнаружил оленя во время охоты. Оба они обратились в христианство и являются одними из 14 святых помощников.

Как и любой другой спиртосодержащий продукт, следует употреблять его перед плотной трапезой. Сконцентрируйте своё внимание на употребление продуктов, которые обладают большим количеством белков, жиров и углеводов, так как их усвоение происходит дольше всего. В том случае, если вы будете пить и употреблять пищу одновременно, то тогда чередуйте её. Самыми лучшими помощниками в этом будут горячие блюда и высококалорийные закуски. Если вы понимаете, что доступа к еде не будет, то как следует употребите пищу перед тем, как начинать выпивать, тем самым на утро вы не будете “болеть”, и с утра сможете быть “как новенький”.