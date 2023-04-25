Самбука – это популярный итальянский ликер, основу которого составляет анис. Крепость этого напитка равна 38-42 градусам, а калорийность – 240 ккал на 100 мл. Этот ликер делают из пшеничного спирта, сахара, аниса и разнотравья. Самбука популярна среди любителей клубной жизни. Ее также употребляют, как дижестив после еды.

История самбуки

Первые упоминания об этом ликере датированы позапрошлым веком. Считается, что первым самбуку выпустил итальянец Луиджи Манци. Однако также существует версия, что до этого кочевые арабы уже завозили в столицу Италии похожий напиток.

После окончания Второй мировой войны Анджело Молинари создал свой рецепт самбуки и учредил предприятие по ее производству. С тех пор этот ликер стал популярен во всем мире.

Происхождение названия

Как правильно пить самбуку

Происхождение наименования этого ликера точно не установлено, но есть несколько популярных версий. Одна из них говорит о том, что наименование произошло от арабского слова «заммут». Оно означает «анис» - главный ингредиент самбуки. [1] Существует и альтернативная версия. Она связывает это наименование с бузиной, которая также является составляющей напитка. Еще одна версия утверждает, что самбука названа в честь города в провинции Тоскана или одной из разновидностей арабского корабля.

Любители этого ликеры должны обязательно знать, как пить самбуку. В зависимости от личных вкусов и ситуации, в домашних условиях ее можно пить разными способами:

Чистой. Этот ликер можно пить после еды, предварительно охладив его в морозилке. При этом важно контролировать себя и учитывать, сколько самбуки было выпито. Следует помнить, что это ликер с высоким градусом.

С зернами кофе. Это классический способ употребления данного ликера. Он предусматривает добавление в бокал трех зерен. Они являются символами здоровой, счастливой и богатой жизни.

Со льдом или минералкой. Данный ликер часто разбавляют холодной минералкой или льдом. В результате можно смягчить его сладкий вкус и снизить градус.

С огнем. Самбуку можно поджигать в стопке или снифтере, чтобы усилить ее аромат и температуру. После того, как пламя погаснет, ликер выпивают залпом.

В двух стаканах. Это способ требует применения двух бокалов разной формы. Напиток наливают в снифтер и поджигают. Далее его переливают в стакан олд-фэшн и накрывают его снифтером. После того, как огонь погаснет, ликер выпивают из стакана, а пары из снифтера вдыхают через трубочку.

В составе коктейлей. Самбука хорошо сочетается с разными напитками и соками. Благодаря этому, можно создавать интересные коктейли. Далее описаны рецепты 5 наиболее популярных вариантов коктейлей с этим итальянским ликером.

Хиросима

Небо

Своим видом и действием этот коктейль похож на ядерный взрыв. Для его приготовления понадобится самбука абсент, Бейлис и гренадин. Сначала нужно налить гренадин, а затем аккуратно добавить слои самбуки, Бейлиса и абсента. Далее следует осторожно поджечь коктейль. Пить «ядерную смесь» нужно залпом.Этот коктейль идеально подойдет для жаркого дня. Для его приготовления понадобится самбука, серебряная текила, Blue Curacao и Бейлис. Чтобы правильно приготовить Небо в домашних условиях, нужно в стакан со льдом добавить самбуку и текилу, а затем пару капель Blue Curacao и Бейлиса. Сверху необходимо добавить абсента и затем поджечь коктейль. Небо принято пить через трубочку.

Фредди Крюгер

Казантип

Жидкий азот

Этот коктейль подойдет для десерта или романтического свидания. Чтобы его правильно приготовить, понадобится водка, самбука, молоко и вишневый сироп. Все ингредиенты сначала нужно смешать в шейкере, а затем перелить в бокал для мартини. Напиток рекомендуется украсить вишенкой или цедрой лимона.Этот яркий коктейль был особенно популярен на фестивале Казантип. Чтобы правильно приготовить этот коктейль, потребуется абсент, самбука, Бейлис и гренадин. Сначала нужно налить гренадин, а затем слоями добавить все остальные ингредиенты. После этого остается поджечь коктейль и пить залпом.

Это холодный и освежающий коктейль. Он также идеально подойдет для жаркого лета. Чтобы правильно приготовить Жидкий азот, понадобится самбука, кокосовое молоко и сливочное мороженое. Сначала нужно растопить мороженое и добавить его в шейкер. Далее необходимо добавить туда итальянский ликер и кокосовое молоко. После этого следует смешать в шейкере все ингредиенты. Дальше нужно перелить напиток в высокий бокал и поставить его в холодильник на несколько минут. Перед подачей его следует украсить ломтиком ананаса и вишней.

3 необычных способа, как можно пить ликер самбука

Самбука с молоком

Самбука с минералкой

Самбука в чае, кофе или соке

Как пить горящую самбуку: пошаговая инструкция

Этот итальянский ликер можно употреблять не только в чистом виде или с перечисленными выше добавками, но и более необычными способами. Они добавят разнообразия и зрелищности процессу употребления самбуки. К тому же некоторые необычные сочетания позволят снизить градус напитка.Перед тем, как смешать самбуку с молоком, рекомендуется узнать, что такое экзотическое сочетание понравится ценителям сладких и мягких напитков. Для приготовления подобного домашнего коктейля понадобится самбука (50 мл) и холодное молоко (100 мл). Ликер нужно налить в стакан и потом заполнить его молоком. Далее его следует перемешать ложкой и употребить, насладившись необычным сочетанием.Этот освежающий и легкий вариант коктейля подходит для знойного летнего дня. Для его приготовления понадобится самбука и минералка. Стакан нужно наполнить кубиками льда и добавить туда самбуку и минералку. Все содержимое бокала следует тщательно перемешать ложкой. Напиток нужно пить через трубочку.Отвечая на вопрос, с чем пить самбуку, стоит обратить внимание на возможность ее добавления в чай, кофе или сок. Такое сочетание позволяет придать напиткам сладкий аромат аниса. Для этого понадобится самбука (10-20 мл) и любимый горячий или холодный напиток (150-200 мл). Чтобы правильно приготовить необычный домашний коктейль, нужно добавить самбуку в стакан или кружку и залить ее чаем, кофе или соком. После этого нужно тщательно перемешать содержимое стакана ложкой и насладиться необычным вкусом. Этот способ употребления популярного итальянского ликера подойдет для любителей экспериментов с вкусами.Еще одним необычным вариантом коктейля с этим ликером является так называемая горящая самбука во рту. Это экстремальный и опасный способ, требующий осторожности и опыта. Чтобы правильно приготовить коктейль, понадобится самбука (20 мл) и спички или зажигалка. Далее нужно налить итальянский ликер в рот и задержать его там, не проглатывая. После этого нужно открыть широко рот и поджечь напиток. Ему следует дать погореть несколько секунд, а затем закрыть рот и проглотить напиток.

Стоит добавить, что в домашних условиях ни в коем случае не нужно повторять этот способ без надежного страховщика!

На одну порцию тебе потребуются:

самбука (20-50 мл);

стопка или бокал с толстыми стенками;

спички или зажигалка.

4 идеи сочетания самбуки с безалкогольными ингредиентами

Самбука + гранатовый сок

Самбука + лимонад

Самбука + имбирный эль

Самбука + клюквенный сок + лимонад

Чем закусывать самбуку

Сыр и ветчина. Это классическая итальянская закуска. Она хорошо сочетается с анисовым ароматом самбуки. Желательно выбирать соленые или острые сыры: пармезан, горгонзолу или пекорино, а также тонко нарезанную ветчину: прошутто или панчетту .

Рыбная закуска. Итальянский ликер можно закусывать различными морепродуктами: креветками, устрицами, кальмарами или осьминогами. Они добавят свежести и легкости этому напитку.

Маринады. Самбуку можно закусывать оливками, соленьями, маринованными грибами или огурцами. Они придадут кислотности и контраста к сладкому вкусу ликера .

Сладости. Этот напиток часто закусывают шоколадом, конфетами, орехами или фруктами. Такой вариант подойдет для любителей десертных напитков.

Хлеб и масло. Это простая и сытная закуска также хорошо подходит к самбуке. При этом желательно выбирать свежий или поджаренный хлеб и качественное масло. Дополнительно можно добавить чеснок или зелень. Они создадут особый аромат.

Красная икра. Это изысканная и дорогая закуска, создающая контраст с сладким вкусом ликера. Следует выбирать натуральную икру без консервантов. Эта закуску нужно подавать на бутербродах с маслом или сметаной.

Салаты. Это легкая и полезная закуска, добавляющая свежести к самбуке. Рекомендуется выбирать салаты из зелени, овощей, фруктов или злаков. Их можно заправлять оливковым маслом, лимонным соком или уксусом.

Самбуку можно сочетать с разными безалкогольными ингредиентами. В результате можно придать ей новые вкусы и ароматы. Сегодня, чтобы понизить градус этого ликера, чаще всего используется гранатовый или клюквенный сок, лимонад и имбирный эль.Это сочетание создает красивый розовый цвет и сладко-кислый вкус. Для его приготовления понадобится самбука (30 мл) и гранатовый сок (150 мл). Чтобы правильно приготовить такой коктейль в домашних условиях, нужно налить самбуку в стакан и залить ее гранатовым соком. После этого следует все перемешать и насладиться прекрасным вкусом полученного напитка.Это сочетание создает освежающий и легкий напиток. Для его приготовления потребуется самбука (30 мл) и лимонад (150 мл). Сначала нужно налить ликер в стакан со льдом и затем залить его лимонадом. Содержимое стакана следует тщательно перемешать.Это сочетание создает пряный и острый вкус. Чтобы его правильно приготовить в домашних условиях, потребуется самбука (30 мл) и имбирный эль (150 мл). Как и в предыдущих случаях, сначала нужно налить ликер в стакан и все залить имбирным элем. Содержимое стакана следует обязательно тщательно перемешать.Это сочетание создает фруктовый и кислый вкус. Для его приготовления потребуется самбука (30 мл), клюквенный сок (75 мл) и лимонад (75 мл). Рецепт приготовления подобного напитка является традиционным – сначала в стакан добавляет самбука со льдом, а затем клюквенный сок и лимонад. Все содержимое следует обязательно перемешать ложкой.Чтобы снизить градус, этот популярный итальянский ликер можно закусывать разными продуктами. Выбор продуктов зависит исключительно от собственного вкуса и предпочтений. Если выделять самые популярные варианты, то особого внимания заслуживает:

Влияние самбуки на организм

Полезные свойства самбуки связаны с ее составом. В нем присутствуют анис, травы и эфирные масла. Анис способствует улучшению пищеварения, устранению вздутия и газов. Он также стимулирует аппетит и секрецию желудочного сока. Анис обладает противовоспалительным, противокашлевым, мочегонным и успокаивающим действием.

Такие травы, как бузина, горечавка и чабрец, имеют полезные свойства для организма. Они могут помогать при простуде, гриппе, бронхите, астме, аллергии, головной боли, бессоннице и депрессии.

Эфирные масла имеют антисептическое, антибактериальное, антигрибковое и антиоксидантное действие. Они также улучшают настроение, снимают стресс и усталость. К тому же эфирные масла повышают иммунитет и тонус организма. В целом этот напиток способствует появлению аппетита и улучшению работы ЖКТ.

Также не стоит забывать, что самбука - это крепкий ликер с высоким градусом. Поэтому его влияние зависит от того, сколько именно выпил человек. При условии чрезмерного употребления самбука может нанести вред печени, сердцу, поджелудочной железе и другим органам. Это связано с высокой крепостью самбуки (38-42 градуса) и большим содержанием сахара. Также стоит помнить, что при поджигании самбуки есть риск возникновения ожогов, взрывов или пожаров. Это связано с высокой горючестью самбуки и необходимостью соблюдать меры предосторожности при ее поджигании.

Источник