В традиционном исполнении Ночино – это сладко-горький, тягучий и очень темный (почти как чернила) дижестив. Самое важное для домашнего ликера – собрать орехи в нужное время. Традиционно итальянцы собирают орехи в ночь с 24 на 25 июня. Считается, что в этот день в плодах концентрируется набольшее количество полезных веществ. Также итальянцы полагают, что эта ночь волшебная и знают её как день святого Джованни (Рождество Иоанна Крестителя, St. John dewy). Здесь следует принимать во внимание тот факт, что даже Северная Италия находится южнее большинства регионов СНГ, поэтому для нашего Ночино орехи можно собирать на пару-тройку дней позже.

В небольшом городке Спиламберто (Spilamberto), который расположен недалеко от Модены, в 1978 году была основана организация Ordine del Nocino Modenese, занимающаяся популяризацией Ночино местного производства. Все её члены женщины и ежегодно они организовывают конкурс на лучший ореховый ликер года.

Рецепт традиционного орехового ликера Ночино

29 зеленых грецких орехов;

1,5 литра зернового спирта 95,6%;

750 г сахара;

1 палочка корицы корицы;

6-10 бутонов гвоздики;

цедра 1 лимона;

400 мл воды.

Для своего Ночино итальянцы используют нечетное количество орехов. Чётное число считается плохой приметой.

Из всех сорванных орехов следует выбрать самые красивые, без повреждений на кожуре. После этого их нужно хорошо промыть и порезать на 4 части ножом (если орехи собраны в нужное время, то резать их будет очень просто). Рекомендуем делать это в перчатках – из кожуры будет вытекать прозрачный сок, но при окислении он будет темнеть и отмыть потом руки будет очень сложно.

Засыпьте порезанные орехи в трехлитровую банку и добавьте туда половину сахара (375 г.), специи и цедру 1 лимона. При этом очень важно, чтобы цедра была без белой кожицы, которая даст горечь итак горькому напитку. Также к напитку можно добавить пару ванильных стручков, если они оказались под рукой. Затем содержимое банки нужно залить спиртом так, чтобы он покрывал все орехи. Если это не так, можно сварить немного сиропа из оставшегося сахара и добавить его к настою.

Плотно закройте банку и отправьте её настаиваться на два месяца в светлое, желательно солнечное место, к примеру, на подоконник. Каждые два-три дня настой следует перемешивать, чтобы сахар окончательно растворился. За это время ореховая настойка должна приобрести темный, практически черный цвет.

Через два месяца из оставшегося сахара сварите сироп и добавьте его в настой. Для этого смешайте указанное в рецепте количество воды и 375 г сахара, поставьте на медленный огонь и подогревайте, постоянно перемешивая до тех пор, пока сахар полностью не растворится. После добавления сиропа настойку нужно спрятать в темное прохладное место.

Еще через месяц, а именно в день осеннего равноденствия (22-23 сентября), готовый ликер нужно будет профильтровать через несколько слоёв марли или через кофейные фильтры. Отфильтрованный Ночино нужно разлить по бутылкам и забыть его в темном прохладном месте на год – именно столько должно пройти, чтобы напиток приобрел положенный ему вкус. До этого пробовать его не рекомендуется, дабы не портить себе настроение. Впрочем, некоторые жители Италии откупоривают бутылочку свежего Ночино уже на Рождество.

Оставшиеся после фильтрации орехи выбрасывать не нужно. Их итальянцы используют для приготовления особенного вермута. Его рецепт вы найдете здесь [самый последний].

Что примечательно, полученный напиток имеет крепость 70%, но она не ощущается. Если ликер показался вам слишком крепким, разбавьте его родниковой водой до нужного градуса, правда его, градус, измерить ни как не выйдет. В некоторых итальянских семьях Ночино готовят на граппе, виноградном бренди из отжимок. Такой ликер называют Слабым Ночино (weaker nocino). Можете попробовать его приготовить на чаче домашнего приготовления.

Есть также рецепты, в которых к спирту добавляют белое сухое вино (в принципе, вино можно добавить и в этом рецепте – около 300 мл). Еще очень популярный рецепт с добавлением кофейных зерен (в количестве орехов) и молотого мускатного ореха (наравне с остальными специями). Так как Ночино делается очень долго, а выпивается мгновенно, рекомендуется сразу готовить несколько партий ликера.

Как пить домашний Ночино

Коктейль Негрони Умбрия / Negroni Umbria 30 мл Ночино

30 мл Кампари

30 мл джина Смешать все ингредиенты в смесительном стакане с большим количеством льда, процедить через стрейнер в рокс и украсить твистом апельсина.

Коктейль Полуночный Манхеттен / Midnight Manhattan 60 мл бурбона

30 мл Ночино

1 дэш апельсинового биттера Смешать все ингредиенты в смесительном стакане с большим количеством льда, процедить через стрейнер в рокс и украсить коктейльной вишней.

Коктейль Дождевик / Raincoat 30 мл Ночино

30 мл бурбона

30 мл миндального сиропа Смешать все ингредиенты в смесительном стакане с большим количеством льда, процедить через стрейнер в коктейльный бокал и посыпать молотой корицей. Коктейль Итальянский Сайдкар / The Italian Sidecar 45 мл бренди

22,5 мл Ночино

15 мл Куантро

15 мл лимонного сока Шейк со льдом, стрейн в бокал олд-фэшн с большим куском льда. Украсить твистом лимонной цедры или веточкой розмарина.

Коктейль Ромово-ореховый Александр / Rum Walnut Alexander 60 мл выдержанного рома

30 мл Ночино

30 мл жидких сливок 10-15%

15 мл сиропа демерара (1:1) Шейк со льдом, стрейн в коктейльный бокал. Посыпать тёртым мускатным орехом в качестве украшения.

Ликер является традиционным дижестивом и пить его следует после еды, чтобы улучшить пищеварение. Сам по себе напиток очень вкусный и полезный, но теплым, как и водку, пить его не следует. Оптимальный вариант – маленькими рюмками в охлажденном виде. Ликёр отлично смакует с тоником. Также с Ночино готовят много разнообразных и интересных коктейлей. Спешим поделиться рецептами некоторых из них.