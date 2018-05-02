Тягучая, непроглядно-черная жидкость наполняет крохотную ликерную рюмочку. То ли это алкогольный напиток, то ли ведьмино снадобье, таинственный декокт. Перед тем, как пить рижский бальзам, подносишь его к носу – и сразу оказываешься в мире средневековых аптекарей, травников и алхимиков – пахнет чарами, магией, чем-то пугающим, но и манящим одновременно. Делаешь ма-а-а-ахонький глоточек – эликсир обжигает язык, горло охватывает нестерпимая, полынная горечь. Яд, отрава? Но нет – уже через мгновение во рту расцветает невероятный букет послевкусий и ароматов, обертонов и призвуков этой классической симфонии. Еще секунда – и вторая волна жжения распространяется по телу. Но ты уже понимаешь – ничего страшного не случится, и без опаски отдаешься разливающейся по венам чародейской благости…

«Рижский»– без сомнения, один из самых характерных и ярких представителей «бальзамического» семейства. Конечно, пить рижский черный бальзам в чистом виде нравится не каждому – слишком уж шокирующе-насыщенный, травяно-горький, тягучий и плотный это напиток. Но добавишь в него пару-тройку ингредиентов или плеснешь в кофе – и вкус смягчается, а аромат приобретает еще более широкую палитру! Как и все бальзамы, «Рижский» обладает массой биологически-активных свойств. И как большая часть хорошего алкоголя – имеет старинную, переполненную событиями историю, в процессе которой напиток неоднократно видоизменялся, пока не приобрел знакомые нам черты.

История рижского бальзама или «а может быть ворона?»

Если честно, с историей «рижского черного» мало что понятно. Вроде бы и даты есть, и имена, и даже пару более или менее достоверных рецептов сохранилось – он, в википедии почитайте, – но маловероятно, чтобы все эти факты относились к напитку, который мы знаем и любим – скорее всего, в XVII-XVIII, и даже в XIX веке это был совершенно другой бальзам.

Да и те факты, которые есть, больше напоминают историю из мультика про пластилиновую ворону. Вроде бы, ехала как-то через Ригу Екатерина Вторая. А может и не Вторая. И вдруг прихватила ее то ли простуда, то ли мигрень, то ли конский сап почечные колики. И дал ей целебное снадобье Абрахам Кунце – рижский аптекарь. А может, это был и не аптекарь, а кузнец. А может и не Кунце вовсе, а его супруга, Ева София Эмане или сапожник, Андреас Бьёркгрин, или плотник, Мартин Рослау. Чем бы там не страдала императрица, но снадобье помогло. Королевская карета с мигалками отправилась в дальнейшее путешествие, а рижская аптекарская гильдия получила патент на изготовление «Бальзама Кунце». Правда, был он не черным, а желтым, так как закрашивался шафраном – как плов. И крепость была всего-то 18°. Короче, не то пальто.

Отличительная черта «Рижского» – необычная керамическая тара, существует со времен Кунце. Тогда глиняные бутылки использовали в соображениях экономии – они были дешевле стеклянных. В последующие же годы такие емкости стали вопросом престижа – и правда, выглядит симпатично, их даже коллекционируют! Да что бутылки, коллекционируют даже свинцовые пломбы, защищавшие бальзам от подделок. У известных сфагистов можно найти пломбы XIX и даже XVIII века! Целая наука…

После этого вообще началась полнейшая катавасия. В 1770 году на изготовление Бальзама был наложен запрет, причины которого покрыты завесой тайны. Но в России уже в те времена никакие запреты не были окончательными. Когда Кунце прогорел, патент на изготовление Рижского черного бальзама получил исконный латыш Семен Лелюхин. Почти сразу после смерти Лелюхина, в 1796 году Сенат снова запретил бальзам. А между 30 и 40 годами XIX века – разрешил, теперь уже французскому купцу Дюфо, которому чуть позже с такой же легкостью опять запретил. А в 1845 – патент получил Альберт Вольшмидт. А в 1863 – Иоганн-Генрих Ион. А в 1914 Николай II запретил вообще все. А в 1918 правительство новообразованной Латвийской Народной Республики все обратно разрешило.

Кстати, к концу XIX века «Черный Рижский» выпускало более 30 предприятий! Причем в Риге располагалась только малая часть из них – заводы Швабе, Вольфшмидта, Блосфельда, Хубнера, Бертеля, Отто Шварца. Также были фабрики в Стукмани, Вентспилсе, Лиепае, даже в Эстонии и Санкт-Петербурге. Да что там, славноизвестный Смирнов (который с двумя «f»)– и тот выпускал свой вариант! Так что, бальзам-то был. Вот только не вполне рижский и не совсем черный.

Фабрика Вольшмидта продолжала выпуск бальзама аж до II мировой, совершенствованием напитка занимались мастера-купажисты из династии Шрадеров. Крепость повысилась до 45°, цвет окончательно «очернился» и вообще – бальзам приобрел более или менее современные черты. Однако после оккупации Латвии Шрадеры покинули страну и взлелеянный рецепт «Рижского Черного» увезли с собой. И только в 1954 году технолог рижского ликероводочного (сейчас завод «Latvijas Balzams»), молодая Майя Подрачниеце, восстановила рецепт, используя некоторые обрывки записей, воспоминания мастеров и чудом сохранившиеся образцы Бальзама. Правильно восстановила или неправильно – уже никто не узнает. Но с того времени именно этот напиток – и только он – может называться настоящим «Черным рижским бальзамом».

Рецепт изготовления рижского бальзама – непросто, но возможно

Сейчас Rigas Melnais Balzams изготавливают только в Риге, рецептура осталась более или менее такой же, как и 70 лет назад. Правда, производитель, идя в ногу со временем, проводит довольно активную диверсификацию – кроме классического варианта выпускается также сорокоградусная версия «Элемент» с ромом. Есть в продаже варианты рижского бальзама со смородиной и вишней – обе по 30°, совсем ликёрчики. Более того, по примеру Vana Tallin из соседней Эстонии, Latvijas Balzams выпустил совсем уж «сладенький» кремовый вариант напитка, со сливками и всяким подобным.

Нас же интересует только первая, аутентичная версия. Тем более что именно ее рецепт хорошо известен – ведь он был представлен в советских рецептурных справочниках. Справочников полно в Сети, так что слова о том, что «настоящий рецепт рижского бальзама держится в строжайшей тайне» может вызвать только улыбку. Кому тайна – тому тайна.

Ингредиентов много, не все они просты и доступны. Приготовление также не очень легкое, понадобятся аптекарские весы, хорошее сырье, терпение. Напиток делается в два этапа: сначала готовится травяной настой-концентрат, который затем разбавляется коньяком, водкой, карамелью, сиропом и спиртованными ягодными морсами. Таким же способом делается Стрижамент или тот же Вана Таллинн. Но где наша не пропадала! Зато перегонять ничего не нужно – только мацерация, только хардкор! Пропорции рассчитаны на 10 л готового бальзама.

Настой-концентрат “Рижский бальзам” 0,5 л водки или разбавленного до 40% спирта;

4 г корня горечавки;

3 г листьев горькой полыни;

2,4 г молотого имбиря;

2,5 г сушеной садовой мяты;

2 г корня валерианы лекарственной;

2 г мелиссы;

2 г корня болотного аира;

1,6 г цвета горной арники;

1,6 г липового цвета;

1,6 г коры дуба;

1,5 г зверобоя;

1,2 г перца горошком;

1,2 г корки померанца (можно заменить цедрой мандарина или кумквата);

1 г мускатного ореха;

1 г вахты трехлистной.

Да уж, списочек немаленький. Но если какого-то ингредиента нет – можно и обойтись, все равно ведь экспериментируем. Весь наш «грудной сбор» ссыпаем в банку, заливаем алкоголем и отправляем в темное место на настаивание в районе месяца, периодически встряхивая емкость. Далее – сливаем, фильтруем и переходим к следующему этапу.

Купаж бальзама “Рижский” настой-концентрат – 450 мл;

несладкая малиновая настойка (рецепт есть тут) ~ 920 мл;

несладкая черничная настойка ~ 210 мл;

коньяк приличного качества – 400 мл;

карамельный сироп (жжем дочерна, рецепт тут) – 1300 мл;

300 г сахара и 150 мл воды – для сиропа;

мёд – 5 г;

масло перуанского бальзама – 1 г;

водка или спирт 45% – до 10 л общего объема.

Понятно, что некоторые позиции достать тяжко. Например, масло перуанского бальзама – продается только в латвийских аптеках, стоит дорого, да и вывозить его из Латвии, говорят, запрещено. Достанете – будет лучше. Не достанете – да и пёс с ним, грамм на 10 литров напитка, сильно ли будет чувствоваться? Да и вообще, рецепт изрядно вариативен.

Пропорции можно – и даже нужно! – подгонять «под себя». Для этого рекомендую поэкспериментировать сначала на небольшом количестве – скажем, на литре или 0.5 л. Все смешать, хорошенько взболтать, дать отстояться и попробовать. Мало трав? Надо больше настоя. Мало сладости – больше сиропа. Мало цвета – сделайте еще карамели, продукт-то дармовой! А уж когда пропорции устроили – записываем их и пересчитываем на весь остальной объем напитка.

После смешивания бальзаму необходимо как следует отстояться – в темном, прохладном месте. В это время в напитке может выпасть осадок – тогда его нужно будет декантировать и отфильтровать. Срок выдержки зависит от вашей собственной выдержки. Перед тем, как пить рижский бальзам собственного изготовления, дайте ему отдохнуть хотя бы три месяца. Лучше – больше. Но, если совсем невмоготу – можно попробовать чуть-чуть и раньше, кто ж вам запретит!

Как пить рижский бальзам? Польза и вред, эстетика, коктейли

Изначально «Рижский Черный» как только не рекламировался, каких только пользительных свойств ему не приписывали! И те же колики, и мигрень, и простуда, и всяческие желудочные хвори. В конце XIX века бальзам фабрики Вольшмидта рекомендовали пить даже от… тоски! На прикрепленной в бутылке брошюрке так и было написано «от тоски принимать по мере сил, а снаружи класть под грудь, а именно под ложечки фланелевый лоскут, обмоченный бальзамом». Да уж, по мере сил…

Так или иначе, напиток вряд ли можно назвать лекарственным средством, но определенные биологически-активные свойства он, несомненно, имеет – все-таки такой «веник» целебных трав в составе! Лично проверено, что он прекрасно помогает от похмелья, снимает усталость и головную боль, способствует пищеварению как диджестив. Однако все это относится максимум к одной рюмочке бальзама за раз. Пить его много не рекомендуется – будет погано, это также проверено вашим покорным слугой. А людям с явновыраженной гипертонией, болезнями сердца, сосудов, диабетом, воспалительными заболеваниями ЖКТ вообще лучше воздержаться от приема.

Что касается способов пития «Рижского Бальзама» – то их множество. В Риге существует даже целый бальзам-бар «Black Magic», а в Латвии проходит ежегодный конкурс барменов Riga Black Balsam Global Cocktail Challenge, где миксологи со всего мира соревнуются в искусстве составления и приготовления различных коктейлей на основе этого уникального напитка. В коктейлях он используется и в качестве биттера, для оттенения других напитков и придания им характерной горчинки, и как основной ингредиент.

Коктейль «Черный Латыш» Riga Black Balsam – 25 мл;

Водка или BlaVod – 25 мл; В стакан насыпать лед, добавить бальзам и водку, перемешать барной ложкой. Кстати, Рижский бальзам пополам с водкой в России пьют аж с начала XIX века, так что коктейль будет постарше чем знаменитый «Черный Русский».

Коктейль Black&White Riga Black Balsam – 50 мл;

Жирное молоко – 125 мл;

Карамельный сироп – 12 мл; Ингредиенты смешать в шейкере, перелить в высокий стакан. Украсить шариком ванильного мороженого и тертым шоколадом.

Коктейль Black Moon Riga Black Balsam – 30 мл;

Процеженный лимонный фреш – 10 мл;

Сироп гренадин – 10 мл. В рюмку-шот налить гренадин, сверху наслоить лимонный сок, затем бальзам.

Коктейль Riga Coffee Black Кофе – 100 мл;

Рижский бальзам – 25 мл;

Калуа или другой кофейный ликер – 12.5 мл; Бальзам, ликер и кофе смешиваются в шайкере, переливаются в бокал для айриш кофе. Сверху выкладываются взбитые сливки, насыпается немного тертого шоколада.

Также пить рижский черный бальзам можно просто со льдом – лед немного разбавит горечь и насыщенность, позволит оценить все градации аромата. Классика – просто добавить немного бальзама в горячий кофе. Это очень вкусно, намного вкуснее чем с бренди или виски. Ну а мой любимый вариант – в чистом виде, не охлажденным, из малюсенькой рюмочки. Вот тогда понимаешь, что пьешь и правда нечто не обыденное, интересное по вкусу и воздействию, позволяющее взглянуть на мир хорошего алкоголя под совершенно другим углом!