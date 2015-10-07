В наших широтах, пожалуй, именно яблоко является самым распространенным и доступным фруктом. На нашем сайте есть масса статей о яблочных настойках, наливках, вине, сидре и даже кальвадосе. Но этим яблочная тема вовсе не исчерпывается! Сегодня мы разберем рецепты ликера «Sour Apple» из кислых яблок, освежающей настойки с мятой и мелиссой, а также – классического азербайджанского ликера «Нахичевань» из яблок и груш. Отчет о практических работах по этим ликерам читайте в конце статьи.

Не оскомина, а «мягкая кислинка»! Рецепт ликера из кислых яблок на водке

Недавно хорошая знакомая привезла из Германии целый набор штофичиков – малюсеньких бутылочек с классическими ГДР-овскими ликерами. Какая у них сливянка – словами не передать! Но сейчас не о ней. Среди прочего в коробке была бутылочка с Sauren Apfel Likör – кисло-яблочным ликером. Я с сомнением отведал этот странный напиток и был удивлен – он оказался очень вкусным, с приятным яблочным ароматом, ярким кислым вкусом (напоминает напиток «Зеленое Яблоко» в его лучшие времена) и тонким, едва уловимым, пряным послевкусием.

Оказалось, что такой ликер производят не только в Германии, но и, например, в Голландии, на легендарном Bols-е, в Ирландии, под брендом «Mickey Finn’s» и в других странах. Рецепт этого напитка несложен, главное – найти яблоки подходящего сорта. Американцы сплошь используют для этого алкоголя сорт «Гренни Смит» (впрочем, они для всего его используют). Нам же подойдет обыкновенная антоновка или ренет (Симиренко).

Итальянцы говорят – «не пытайся стрясти зеленые яблоки, когда яблоня созреет – плоды сами упадут». Но мы все же, уподобившись незабвенному Ньютону, труханем деревце разок-другой – авось, и кислые фрукты сгодятся – не для изобретения физического закона, так для приготовления интересного ликера из яблок в домашних условиях.

Пол литра водки или сортировки 40%, 2 больших зеленых яблока, цедра, натертая с одного лайма, около 200 граммов сахара + вода (для сиропа), малюсенькая щепотка муската, половинка гвоздички и пищевой краситель – для ярко-зеленого цвета (можно обойтись и без него).

Яблоки режем на четвертинки, вырезаем сердцевину с семечками и нарезаем на кусочки 2х2 см. С лайма нужно снять цедру и отправить ее вместе с кусочками яблока и специями в банку. Настаивать надо около месяца, в темном и теплом месте. По окончании этого срока сливаем настойку через марлю и готовим стандартный сахарный сироп. Аккуратно, буквально по столовой ложке, вливаем сироп в настой. Сахар должен не перебить кислинку, а лишь оттенить ее – иначе вся наша затея с Sour Apple провалится. Процесс нужно остановить, когда вам покажется, что напиток вот-вот станет достаточно сладким – при дальнейшем настаивании сладость слегка усилится. В ликер добавляется зеленый краситель – естественный цвет настойки, желто-бежевый, не очень красив. Красителя достаточно пару крупинок, совсем немного. Напиток должен отдохнуть еще недельки полторы-две, после чего его нужно будет еще раз отфильтровать и все – можно подавать на стол!

Этот ликер будет хорошо вписываться в коктейли – например, «Яблочный Мартини», его хорошо пить с кисло-сладкими фруктами, мороженым или дегустировать просто так, под разговоры в хорошей компании.

«Нахичевань» – грушево-яблочный ликер с азиатскими корнями

Ликер «Нахичевань» – сладкий, насыщенный алкогольный напиток, который, по слухам, издавна готовят в Азербайджане. Нахичевань – это столица одноименной автономной республики, азербайджанского эксклава, в честь нее и назван ликер. А разве им там, в Азербайджане, можно пить алкоголь? Хотя да, запретный плод же…

Этот ликер из яблок в домашних условиях готовится достаточно просто. Для приготовления нам будут нужны:

Яблоки и груши – 1 литр в тертом виде. По рецепту фрукты идут в равных долях, но я бы советовал груш взять меньше – они, все-таки, намного ароматнее, да и вкус у них ярче. Если выбрать яблоки кислого сорта – вкус ликера будет богаче и красочней.

Водка (а еще лучше – яблочный самогон) – 1 л.

Сахар – 750 граммов

Вода – 3 стакана.

Фрукты очистить от семечек и сердцевины, измельчить с помощью крупной терки, и положить в банку. Оставшееся пространство залить водкой так, чтобы места почти не осталось. Эта настойка выдерживается на солнце – по идее, так она будет светлее, чем при выдержке в темном месте. Срок настаивания – до месяца. После этого настойку нужно процедить через марлю, мякоть – хорошо отжать и всю жидкость профильтровать еще раз через ватку. Приготовить стандартный сахарный сироп и понемногу вводить его в ликер, пока он не станет достаточно сладким на ваш вкус. Количество сиропа зависит от сладости фруктов. Отстоять напиток еще 2 недели, после чего – дополнительно профильтровать.

«Нахичевань» – классический сладкий ликер, он хорошо идет с мороженым, с чаем, под разнообразные десерты и фрукты, а также – в составе коктейлей.

Пряный яблочный ликер на водке с мятой и мелиссой

В этом ликере используется необычное сочетание яблок и мяты, которое подчеркивается остротой имбиря и травяным ароматом мелиссы. Не всегда же добавлять к яблокам насточертевшую корицу – она и так входит в 50% настоек! Нужно попробовать и что-то более оригинальное.

Итак, на 0.5 литра водки нам необходимо обзавестись 3-4 яблоками, лучше всего взять по 2 кислых и сладких, но обязательно нужно, чтобы фрукты были ароматными. Добавить к ним по 2 грамма сушеной перечной мяты и мелиссы (в чем между ними разница и как выбрать правильную мяту – читайте в статье и мятных ликерах), стандартный сахарный сироп – по необходимости, имбирь – треть чайной ложки.

С яблок аккуратно срезать тоненькую кожуру – нам нужна только она, всего около 100 граммов. Остальное можно слопать. Травки перебираются и освобождаются от посторонних предметов, «Яблочная цедра», вместе с мятой и мелиссой, отправляется в банку и заливается водкой под крышку, хорошенько встряхивается. Срок настаивания – 2 недели. После этого настойку нужно слить через марлю и отжать гущу. Далее в напиток нужно понемногу вводить сахарный сироп, пока сладость не станет достаточной. Этот ликер не должен быть приторным, только слегка сладковатым для мягкости. В банку добавить имбирь, хорошенько взболтать и настаивать еще 2-3 дня, периодически пробуя – чтобы напиток не стал слишком острым. По готовности – профильтровать через плотный ватный или тканевый фильтр.

Этот ликер из яблок на водке лучше всего употреблять в чистом виде, в качестве диджестива.

И напоследок – цитата от большого поклонника хорошего алкоголя Э.М. Ремарка:

— Хотите яблоко? Яблоки продлевают жизнь! — Нет, спасибо. — А сигару? — Они тоже продлевают жизнь? — Нет, они укорачивают её. Потом это уравновешивается яблоками.

Готовьте яблочные ликеры с «Ромовым Дневником»! Живите долго и вкусно!

P.S. Небольшой отчет от автора статьи.

Приготовил все 3 указанные настойки.

Яблоко с мятой: получился очень мятный ликер с едва уловимым яблочным ароматом и красивым золотистым цветом. В следующий раз трав буду класть меньше, имбиря – больше, свежего и прямо в настойку. Оценка: 4-

Нахичевань: эксперимент следует признать неудачным. Какая-то вязкая темная масса с явственным ароматом плодово-ягодной “жужки”. Вкус – более-менее, но ничего особенного. Сладкая, хотя сахар я не добавлял. Делать больше не буду, оценка: 3-

Зеленое яблоко: вместо цедры лайма использовал сушеные зеленые лимоны. Самый удачный эксперимент. Цвет – красивый, зеленый (красителя добавил совсем чуть-чуть), прозрачный, пахнет яблочком (правда, почему-то, не зеленым, а обычным) и лимоном, на вкус – кисло-сладкий, в общем похожий на тот немецкий “Соур Апфел”. Оценка: 4+, быть может после отдыха балл поднимется.

Резюмируя: первый и третий рецепт – неплохи, второй – лучше оставить без внимания, несмотря на красивое название.