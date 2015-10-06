Персик – один из немногих фруктов, не утрачивающих полезные свойства при обработке, поэтому настойки на нем получаются не только вкусными, но и отчасти полезными – для желудка, почек, нервной системы. Во многих рецептах абрикосовых ликеров абрикосы смело можно заменять персиками – только класть их нужно в полтора раза меньше, так как они значительно ароматнее и ярче раскрываются в алкоголе.

Этот фрукт создан в Китае путем селекции горького миндаля, так что косточку также можно смело пускать в дело, если вы любите, чтобы в напитке была легкая горьковатая «амареттинка». Единственная проблема персиковых ликеров – обилие мякоти, дающей неприятную муть и осадок. Спастись от этого несложно – нужна многократная фильтрация и длительное отстаивание. Но терпение – черта, и так присущая всем любителем домашних настоек, так что приступаем без лишних предисловий.

Наверняка в мире есть что-то лучше вражды. Например, персики. Персики лучше вражды. Томми Джо Рэтлифф

№1. Рецепт простого персикового ликера

1 кг спелых персиков

1 л водки/спирта/самогона 40-50%

350 г сахарного песка

вода - по неободимости

1/2-1 палочка корицы

1 звёздочка бадьяна

Мытые персики, освобожденные от косточки, заливаются кипятком на пару минут, после чего сразу же остужаются в холодной воде. После этого кожица будет легко сниматься ножом – ее нужно удалить, а мякоть растолочь блендером в пюре. Часть кипятка, который использовался для бланшировки – граммов 100-200 – нужно влить в массу, после чего – грубо отжать из нее сок, с помощью нескольких слоев марли. К соку добавляется водка и специи, все хорошенько взбалтывается и отправляется в темное теплое место минимум на 2 недели. После этого ликер нужно несколько раз пропустить через ватный фильтр, подсластить по вкусу, а затем – отправить еще на недельку-другую в то же место дозревать. Если в процессе отстаивания в напитке появилась муть – процедуру фильтрации следует повторить.

От редакции: а домашний персиковый ликер – еще лучше, так как обладает не только умиротворяющим вкусом, заставляющим забыть о негативных эмоциях, но и легким успокаивающим эффектом.Этот ликер весьма прост для приготовления подручными средствами. Все, что нужно – спелые, как можно более ароматные фрукты, хорошая водка или спирт и, конечно, время. В классический рецепт также входят специи, но если вы хотите получить побольше именно «персиковости» – можно обойтись и без них.

№2. Домашний персиковый ликер с косточкой

4-5 спелых персиков среднего размера

ядрышки персиковой косточки

10-12 шт. абрикосовых косточек (опционально)

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

200 мл чистой воды

200 г сахарного песка

Персики очистить от кожуры, как в прошлом рецепте, затем – нарезать средними дольками. Косточки разбить молотком или орехоколом, извлечь ядрышки, запарить на минуту-другую в кипятке и очистить от горькой шкурки. Целые ядрышки и дольки фруктов уложить в подходящую банку – почти доверху – и залить водкой так, чтобы она полностью заполнила объем и покрыла ингредиенты. Все это дело настаивается – как водится, в темном и теплом месте – 2 недели, после чего настойка сливается, а мякоть – хорошенько отжимается через марлю. Оставшиеся спиртованные фрукты можно есть или использовать для выпечки. Приготовить стандартный сахарный сироп, остудить и смешать его с настойкой. Дать напитку отдохнуть еще неделю, при надобности – отфильтровать, после чего наш домашний персиковый ликер можно дегустировать!

Этот ликер также несложен, к тому же – его не придется так тщательно фильтровать, из-за того, что фрукты в нем не толкутся в кашу, а режутся дольками. Автор рекомендует добавить к персиковым косточкам еще горсть абрикосовых. Но в принципе это не обязательно – если абрикосовых у вас нет, можно обойтись и без них, тогда напиток будет менее миндальным на вкус и запах.

На известной картине Серова «Девочка с персиками» изображена Вера Мамонтова, взгляд которой, как говорят искусствоведы, «выражает игривость, лукавство и одухотворенность». «Девочку под персиковым ликером», который принесли позже, Серов писать не стал – взгляд у нее стал еще более лукавым, но вся одухотворенность куда-то пропала…

№3. Персиковый ликер с цедрой на водке и бренди

800 г (4-5 шт) спелых персиков

300 мл водки/спирта/самогона 40-50%

200 мл бренди (коньяка)

200 г сахарного песка

200 мл чистой воды

1 ч. л. лимонной цедры

1 ч. л. апельсиновой цедры

В этом рецепте персики не освобождаются от шкурки – и правильно, ведь кожица дает аромат и цвет, благодаря чему ваш домашний персиковый ликер будет не только вкусным, но также – ароматным и красивым, безо всяких красителей и усилителей запаха. Все, что нужно сделать – помыть фрукты и нарезать их очень тонкими пластинками, как можно тоньше. Кусочки персиков и целые косточки из-под них укладываются в банку, туда же отправляется цедра цитрусовых. Отдельно готовится простой сахарный сироп, которым заливается наша ароматная масса. Добавляем в ёмкость весь бренди. Объем банки заполняется водкой под самую крышку, все хорошенько взбалтывается и отправляется в темное и прохладное место на 3-4 недели. После окончания настаивания жидкость сливается через марлю, а оставшаяся мякоть – усердно отжимается с помощью той же марли. Получившийся настой нужно еще раз отфильтровать, на этот раз – более тщательно, через ватный или бумажный фильтр. Перед употреблением ликеру надо будет «отдохнуть» еще две недели, после чего его нужно еще раз слить с осадка и пропустить через фильтр – для вящей прозрачности, после чего ваш собственный «Peach Tree» объявляется готовым!

Этот напиток максимально приближен к De Kuyper Peach Tree – наверное, самому известному персиковому ликеру в мире. Поэтому с ним вполне можно готовить классические коктейли – например, тот же «Секс на пляже» . Ликер сладкий, тягучий, имеет очень-очень легкий амареттистый привкус, так как для приготовления используются не ядрышки, а целые косточки.

№4. Домашний персиковый ликер на бурбоне

Персик хорошо сочетается с кукурузным виски – все-таки «Персиковый Штат», Джорджия и «Бурбоновый Штат», Кентукки – непосредственные соседи. Поэтому, если у вас завалялась бутылочка Jim Beam – можно приготовить такой напиток. А если не завалялась – можно эффективно облагородить дважды перегнанный кукурузный самогон . Но и водка тоже подойдет, чего уж там…

Данный ликер обладает сильным миндальным привкусом, так как вместо косточки в нем используется «прадедушка» персика – горький миндаль. Внимание! Миндаль в больших количествах опасен, поэтому строго следуйте рецептуре! О вреде синильной кислоты мы подробно говорили в статье о черемуховых настойках.

1 л бурбона или кукурузного самогона

2 средние персика или нектарина

1/2 небольшой палочки корицы

2 зернышка горького дикого миндаля

200-250 г сахарного песка

Фрукты помыть, вынуть косточку, порезать дольками. В банку положить кусочки персиков, туда же кинуть миндаль и разломанную корицу, всыпать сахар и залить банку алкоголем под горлышко. Настаивать неделю, после чего – открыть и вынуть миндаль. Закрыть и настаивать еще неделю. Отфильтровать и попробовать напиток, в случае излишней горечи и крепости можно добавить немного сахарного сиропа. Отстоять еще 4-5 дней, при надобности – повторно отфильтровать.

№5. САМЫЙ быстрый фреш-ликер из персиков

2 спелых персика

100 мл хорошей сгущенки

100 мл нежирных сливок (10-15%)

60 мл цельного, нежирного молока (до 2%)

60 мл водки/спирта/самогона 40-50%

115 мл бурбона, на крайняк – столько же водки

Персики очистить от кожицы, как в предыдущих рецептах (можно и не очищать, если вы уж ОЧЕНЬ спешите), порезать и перемолоть в труху с помощью блендера; Вливаем виски и водку, продолжая перемешивать массу; Поочередно добавляем сгущенку, сливки и молоко, снижаем скорость до минимума… ждем еще минутку… Все!

Не хотите ждать месяц и даже неделю? Вам нужен персиковый ликер ПРЯМО СЕЙЧАС? Не горячитесь – у нас есть один рецептик, который вам поможет! Этот напиток делается очень быстро, по сути он представляет собой не ликер, а алкогольно-фруктовый молочный коктейль – густой, сладкий и вкусный (подобные мы готовили на Новый Год ).

И в завершение – мудрая цитата от знаменитого афориста Марка Твена:

«Даже сладкий персик был когда-то горьким миндалем, пока не получил высшее образование».

Команда «Ромового Дневника» надеется, что наши статьи помогут вам стать еще более образованными – во всяком случае в том, что касается алкогольных напитков!