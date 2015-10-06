Персик – один из немногих фруктов, не утрачивающих полезные свойства при обработке, поэтому настойки на нем получаются не только вкусными, но и отчасти полезными – для желудка, почек, нервной системы. Во многих рецептах абрикосовых ликеров абрикосы смело можно заменять персиками – только класть их нужно в полтора раза меньше, так как они значительно ароматнее и ярче раскрываются в алкоголе.
Этот фрукт создан в Китае путем селекции горького миндаля, так что косточку также можно смело пускать в дело, если вы любите, чтобы в напитке была легкая горьковатая «амареттинка». Единственная проблема персиковых ликеров – обилие мякоти, дающей неприятную муть и осадок. Спастись от этого несложно – нужна многократная фильтрация и длительное отстаивание. Но терпение – черта, и так присущая всем любителем домашних настоек, так что приступаем без лишних предисловий.
Наверняка в мире есть что-то лучше вражды. Например, персики. Персики лучше вражды. Томми Джо РэтлиффОт редакции: а домашний персиковый ликер – еще лучше, так как обладает не только умиротворяющим вкусом, заставляющим забыть о негативных эмоциях, но и легким успокаивающим эффектом.
№1. Рецепт простого персикового ликераЭтот ликер весьма прост для приготовления подручными средствами. Все, что нужно – спелые, как можно более ароматные фрукты, хорошая водка или спирт и, конечно, время. В классический рецепт также входят специи, но если вы хотите получить побольше именно «персиковости» – можно обойтись и без них.
- 1 кг спелых персиков
- 1 л водки/спирта/самогона 40-50%
- 350 г сахарного песка
- вода - по неободимости
- 1/2-1 палочка корицы
- 1 звёздочка бадьяна
- Мытые персики, освобожденные от косточки, заливаются кипятком на пару минут, после чего сразу же остужаются в холодной воде.
- После этого кожица будет легко сниматься ножом – ее нужно удалить, а мякоть растолочь блендером в пюре.
- Часть кипятка, который использовался для бланшировки – граммов 100-200 – нужно влить в массу, после чего – грубо отжать из нее сок, с помощью нескольких слоев марли.
- К соку добавляется водка и специи, все хорошенько взбалтывается и отправляется в темное теплое место минимум на 2 недели.
- После этого ликер нужно несколько раз пропустить через ватный фильтр, подсластить по вкусу, а затем – отправить еще на недельку-другую в то же место дозревать. Если в процессе отстаивания в напитке появилась муть – процедуру фильтрации следует повторить.
№2. Домашний персиковый ликер с косточкойЭтот ликер также несложен, к тому же – его не придется так тщательно фильтровать, из-за того, что фрукты в нем не толкутся в кашу, а режутся дольками. Автор рекомендует добавить к персиковым косточкам еще горсть абрикосовых. Но в принципе это не обязательно – если абрикосовых у вас нет, можно обойтись и без них, тогда напиток будет менее миндальным на вкус и запах.
- 4-5 спелых персиков среднего размера
- ядрышки персиковой косточки
- 10-12 шт. абрикосовых косточек (опционально)
- 500 мл водки/спирта/самогона 40-50%
- 200 мл чистой воды
- 200 г сахарного песка
- Персики очистить от кожуры, как в прошлом рецепте, затем – нарезать средними дольками.
- Косточки разбить молотком или орехоколом, извлечь ядрышки, запарить на минуту-другую в кипятке и очистить от горькой шкурки.
- Целые ядрышки и дольки фруктов уложить в подходящую банку – почти доверху – и залить водкой так, чтобы она полностью заполнила объем и покрыла ингредиенты.
- Все это дело настаивается – как водится, в темном и теплом месте – 2 недели, после чего настойка сливается, а мякоть – хорошенько отжимается через марлю. Оставшиеся спиртованные фрукты можно есть или использовать для выпечки.
- Приготовить стандартный сахарный сироп, остудить и смешать его с настойкой.
- Дать напитку отдохнуть еще неделю, при надобности – отфильтровать, после чего наш домашний персиковый ликер можно дегустировать!
№3. Персиковый ликер с цедрой на водке и брендиЭтот напиток максимально приближен к De Kuyper Peach Tree – наверное, самому известному персиковому ликеру в мире. Поэтому с ним вполне можно готовить классические коктейли – например, тот же «Секс на пляже». Ликер сладкий, тягучий, имеет очень-очень легкий амареттистый привкус, так как для приготовления используются не ядрышки, а целые косточки.
- 800 г (4-5 шт) спелых персиков
- 300 мл водки/спирта/самогона 40-50%
- 200 мл бренди (коньяка)
- 200 г сахарного песка
- 200 мл чистой воды
- 1 ч. л. лимонной цедры
- 1 ч. л. апельсиновой цедры
- В этом рецепте персики не освобождаются от шкурки – и правильно, ведь кожица дает аромат и цвет, благодаря чему ваш домашний персиковый ликер будет не только вкусным, но также – ароматным и красивым, безо всяких красителей и усилителей запаха. Все, что нужно сделать – помыть фрукты и нарезать их очень тонкими пластинками, как можно тоньше.
- Кусочки персиков и целые косточки из-под них укладываются в банку, туда же отправляется цедра цитрусовых.
- Отдельно готовится простой сахарный сироп, которым заливается наша ароматная масса.
- Добавляем в ёмкость весь бренди. Объем банки заполняется водкой под самую крышку, все хорошенько взбалтывается и отправляется в темное и прохладное место на 3-4 недели.
- После окончания настаивания жидкость сливается через марлю, а оставшаяся мякоть – усердно отжимается с помощью той же марли.
- Получившийся настой нужно еще раз отфильтровать, на этот раз – более тщательно, через ватный или бумажный фильтр.
- Перед употреблением ликеру надо будет «отдохнуть» еще две недели, после чего его нужно еще раз слить с осадка и пропустить через фильтр – для вящей прозрачности, после чего ваш собственный «Peach Tree» объявляется готовым!
№4. Домашний персиковый ликер на бурбонеПерсик хорошо сочетается с кукурузным виски – все-таки «Персиковый Штат», Джорджия и «Бурбоновый Штат», Кентукки – непосредственные соседи. Поэтому, если у вас завалялась бутылочка Jim Beam – можно приготовить такой напиток. А если не завалялась – можно эффективно облагородить дважды перегнанный кукурузный самогон. Но и водка тоже подойдет, чего уж там…
Данный ликер обладает сильным миндальным привкусом, так как вместо косточки в нем используется «прадедушка» персика – горький миндаль. Внимание! Миндаль в больших количествах опасен, поэтому строго следуйте рецептуре! О вреде синильной кислоты мы подробно говорили в статье о черемуховых настойках.
- 1 л бурбона или кукурузного самогона
- 2 средние персика или нектарина
- 1/2 небольшой палочки корицы
- 2 зернышка горького дикого миндаля
- 200-250 г сахарного песка
- Фрукты помыть, вынуть косточку, порезать дольками.
- В банку положить кусочки персиков, туда же кинуть миндаль и разломанную корицу, всыпать сахар и залить банку алкоголем под горлышко.
- Настаивать неделю, после чего – открыть и вынуть миндаль. Закрыть и настаивать еще неделю.
- Отфильтровать и попробовать напиток, в случае излишней горечи и крепости можно добавить немного сахарного сиропа.
- Отстоять еще 4-5 дней, при надобности – повторно отфильтровать.
№5. САМЫЙ быстрый фреш-ликер из персиковНе хотите ждать месяц и даже неделю? Вам нужен персиковый ликер ПРЯМО СЕЙЧАС? Не горячитесь – у нас есть один рецептик, который вам поможет! Этот напиток делается очень быстро, по сути он представляет собой не ликер, а алкогольно-фруктовый молочный коктейль – густой, сладкий и вкусный (подобные мы готовили на Новый Год).
- 2 спелых персика
- 100 мл хорошей сгущенки
- 100 мл нежирных сливок (10-15%)
- 60 мл цельного, нежирного молока (до 2%)
- 60 мл водки/спирта/самогона 40-50%
- 115 мл бурбона, на крайняк – столько же водки
- Персики очистить от кожицы, как в предыдущих рецептах (можно и не очищать, если вы уж ОЧЕНЬ спешите), порезать и перемолоть в труху с помощью блендера;
- Вливаем виски и водку, продолжая перемешивать массу;
- Поочередно добавляем сгущенку, сливки и молоко, снижаем скорость до минимума… ждем еще минутку… Все!
И в завершение – мудрая цитата от знаменитого афориста Марка Твена:
«Даже сладкий персик был когда-то горьким миндалем, пока не получил высшее образование».Команда «Ромового Дневника» надеется, что наши статьи помогут вам стать еще более образованными – во всяком случае в том, что касается алкогольных напитков!