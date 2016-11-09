По местной легенде региона Пьемонт, что в северной Италии, Франжелико изобрел в 18-ом веке монах-отшельник по имени Фра Анжелико (Fra. Angelico, «брат Ангельский»). Сублимировав его имя, ликер нарекли Франжелико. Название напитка – не единственное, что напоминает о его происхождении. Дабы сохранить аутентичность и таинственность ликера, компания Barbero, которая решила воссоздать его рецепт в 80-х годах прошлого столетия, поместила напиток в стилизованную под монаха бутылку, благодаря которой он стал узнаваем по всему миру.

Разумеется, рецепт Франжелико засекречен и нам остается лишь догадываться, что там намешали монахи более 300 лет назад. Точно известно, в состав входит фундук, ваниль, какао и карамель для окрашивания напитка. Опытные дегустаторы также уловили в нём цейлонскую корицу, дикие ягоды, цветы апельсина. Сам ликер отличается богатым вкусом с тонами жареного фундука в сочетании с какао, ягодами, тёмным шоколадом и пряными травами. Нижеизложенные рецепты являются лишь направлением для ваших экспериментов – кто знает, может именно один из читателей Ромового разгадает рецепт полностью.

О практике в дистилляции я написал неспроста. Оригинальный Франжелико готовится с применением перегонки ароматного спирта: жаренный и измельченный фундук вымачивают в спирте, который затем дистиллируют для получения орехового спирта. Экстракты ягод, трав, какао, ванили, корицы и других ингредиентов добавляют уже в готовый дистиллят, после чего напиток выдерживают несколько месяцев в бочке и подкрашивают карамелью перед розливом в бутылки. Конечно, не последнее место в этой рецептуре занимает фундук. Для производства ликера используется местный лесной орех сорта Тонда Джентиле (сейчас ликер производят в коммуне Канале, расположенной всё в том же Пьемонте). Он легко чиститься, в том числе и от шелухи после обжарки, благодаря чему даже перед дистилляцией продукт мацерации не горчит.

Я также решил добавить рецепты и других ореховых ликеров. Очень рекомендую обратить внимания на последние два, где фигурирует грецкий орех как достойная альтернатива дорогому сегодня фундуку. В наших статьях мы уже пару раз его задействовали: первый раз в рецепте итальянского ликер Ночино, второй – в рецепте имбирно-орехового ликера, который для меня лично стал открытием прошлой осени. Кстати, все ореховые ликеры из данной статьи рекомендую попробовать именно как имбирно-ореховый – с молоком 50/50.

Рецепт ликера Франжелико №1

380 г очищенных лесных орехов

0,5 л водки или граппы

120 мл коньяка

½ стручка ванили (4 г сахара, ½ ч. л. экстракта)

80 мл воды

80 г сахара

Фундук (лесной орех) можно поджарить на сковородке или в духовке. На сковородке жарить до тех пор, пока орехи не станут слегка золотистого цвета. В духовке, разогретой до 180оС, для этого достаточно 10-15 минут, с периодическим ворошением фундука. Обжаренные лесные орехи слегка измельчить, переложить в банку подходящего объема, залить водкой с коньяком и оставить настаиваться в темном прохладном месте минимум на 2 недели. Содержимое банки желательно периодически встряхивать.

Когда настой вберет в себя достаточное количество орехового запаха и вкуса, слить его через несколько слоёв марли, а орехи хорошо отжать. Их сахара и воды сварить сироп, добавлять к настою по чуть-чуть, пока не будет достигнута оптимальная сладость. Добавить пол стручка ванили (или 4 г ванильного сахара, или ½ ч. л. ванильного экстракта), настоять ещё 5 дней (разумеется, если используется сахар или экстракт, настаивать ни чего не нужно), процедить, профильтровать и разлить в бутылки. Перед дегустацией отдых с 2 недели минимум.

Рецепт ликера Франжелико №2

500 г очищенных лесных орехов

1 ч. л. рубленного сушеного корня дягиля

½ стручка ванили (4 г ванильного сахара)

500 мл водки или граппы

¼ ч. л. экстракта миндаля

350 г сахара

250 мл воды

1 ч. л. глицерина для плотности (по желанию)

1-2 капли желтого пищевого красителя (по желанию)

Фундук крупно нарезать, разместить на противне и запекать в разогретой до 180оС духовке 10-15 минут. Вынуть их духовки, остудить и переложить в банку подходящего объема. Добавить туда же корень дягиля, пол стручка ванили, экстракт миндаля и залить всё водкой. Настаивать в тёмном прохладном месте 1 месяц, периодически встряхивать. После положенного срока слить настой через сито, отжать орехи, профильтровать будущий ликер через вату или кофейные фильтры. Из сахара и воды сварить простой сироп, добавить его к настою. Оставить ликер на старение в течение 3-х месяцев. После ещё раз профильтровать, добавить по желанию глицерин и краситель, выдержать ещё 2 месяца и подавать к столу.

Рецепт ликера Франжелико №3

250 мл водки

250 мл коньяка

250 г очищенных лесных орехов

1 стручок ванили

1 ч. л. какао-бобов (можно заменить зернами кофе)

1 апельсин

60 г мёда

60 г сахара

120 мл воды

1 палочка корицы

Орехи подержать в духовке, разогретой до 180оС, 10-15 минут, после чего укутать в полотенце и подождать несколько минут. После этого фундук нужно раскатать в полотенце, чтобы от него отпала шелуха. Чистые ядра крупно измельчить и переложить в банку подходящего объема. Залить водку и коньяк, настаивать 1 неделю в тёмном прохладно месте, периодически встряхивать. Не сливая настой добавить в него разрезанный вдоль стручок ванили (можно заменить 8 г ванильного сахара и 1 ч. л. ванильного экстракта), какао-бобы или кофейные зерна средней обжарки, хорошо всё перемешать и дать настояться еще 1 недели с периодическим встряхиванием настоя.

Через положенную неделю слить наш орехово-пряный настой через мелкое сито или несколько слоёв марли. В небольшой кастрюле смешать воду, сахар, мёд, измельченную палочку корицы, цедру одного апельсина и довести смесь до кипения. Перемешивать до полного растворения сахара и мёда, остудить, смешать с настоем. Перед дегустацией выдержать ликер 1-2 месяца в холодильнике, где его и положено хранить.

Домашний ликер из лесных орехов

230 г жареного фундука

250 мл водки

125 мл коньяка

125 г белого сахара

125 г коричневого сахара

350 мл воды

1 ч. л. ванильного экстракта

1 ч. л. глицерина (по желанию)

карамель для подкрашивания (по желанию)

Орехи крупно измельчить, переложить в банку подходящего объема и залить водкой с коньяком. Настаивать в тёмном прохладном месте 6 недель, периодически встряхивать. Процедить, профильтровать. При желании отстоять ещё 2 дня и снова профильтровать. Их сахара и воды сварить простой сироп, остудить его и добавить в настой. Добавить туда же экстракт ванили и глицерин, если вы решили использовать его для придания напитку плотности. При желании ликер можно подкрасить карамельным красителем или карамелью (как сделать карамель читайте в этой статье). Выдержка приветствуется.

Ликер из грецких орехов №1

250 г ядрышек грецкого ореха

250 мл водки

125 мл бурбона

300-400 мл простого сиропа

1 ч. л. ванильного экстракта

В духовке, разогретой до 180оС, поджарить орехи до легкого золотистого цвета. Пока они горячие, переложить в банку подходящего объема и залить водкой с бурбоном, после чего банку сразу же нужно герметично закрыть. Настаивать в тёмном прохладном месте 1 месяц, периодически встряхивать. Процедить, профильтровать. Добавить в настой сироп по вкусу, ванильный экстракт, который можно заменить ванильным сахаром (примерно 8 г). Выдержать напиток месяц и подавать к столу.

Ликер из грецких орехов №2

250 г ядрышек грецкого ореха

350 мл коньяка

1 палочка корицы

3 бутона гвоздики

250 мл воды

250 мл мёда

1 ч. л. ванильного экстракта

1 ч. л. цедры апельсина

1 ч. л. цедры лимона

В духовке, разогретой до 180оС, поджарить орехи до легкого золотистого цвета. Пока они горячие, переложить в банку подходящего объема и коньяком (можно любым другим интересным бренди), после чего банку сразу же нужно герметично закрыть. Настаивать в тёмном прохладном месте 1 месяц, периодически встряхивать. Процедить, профильтровать. Объединить воду и мёд, довести до кипения, кипятить 2-3 минуты, снимая образующуюся пену. Снять медовый сироп с огня, сразу добавить туда корицу и гвоздику, подождать, пока сироп остынет до комнатной температуры. Сироп объединить с настоем, добавить цедру лимона и апельсина, ванильный экстракт, настоять ещё 2 дня. Процедить, профильтровать. Отдых 2-3 месяца.

Пить ореховые ликеры можно в любое время года. Они хорошо смакуют в чистом виде со льдом после еды, с кофе в любое время дня, а также с мороженым. Также из них готовят многообразные коктейли, которые вы без проблем найдете на просторах Интернета (советую ознакомиться с рецептом согревающего коктейля «Сумасшедший монах» с горячим шоколадом – зима близко). Но лучше всего любой ореховый ликер смакует с молоком и миндальным сиропом.