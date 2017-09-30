Конечно, по ареалу произрастания тёрна наше путешествие будет больше напоминать ралли Париж – Дакар, ведь мы отправимся с одной части света в другую, хоть и без смены континента (впрочем, терновый куст был замечен даже в Тунисе, а это, на минуточку, другой континент).

Из прошлых статей о тёрне, а их было не мало (терновые настойки, наливки, терновое вино и легендарный sloe gin), мы выяснили, что тёрн + алкоголь = вкусный, ароматный, пикантный, пронизанный тёплыми лучами лета и яркими осенними красками напиток. Домашние ликёры из тёрна исключением не являются. А какой самый известный ликёр из терновника? Правильно, sloe gin. Ещё раз заглядывать на туманный Альбион мы не будем, а вот использовать оставшиеся после приготовления плоды – дело полезное.

Пакуйте чемоданы, мы отправляемся в солнечную Испанию, где гордые баски из тёрна готовят пачаран (его рецепт ищите в настойках), а обычные обыватели используют… впрочем, вы сами всё увидите!

Ликёр «Терновый Шерри»

плоды тёрна, оставшиеся от sloe gin

1 л среднего по цене хереса

1 ст. л. сахара (необязательно)

Просто один из вариантов дальнейшей переработки плодов тёрна, оставшихся после приготовления легендарного ликёра sloe gin. Сами по себе ягоды после настаивания их на джине довольно горькие и для десертов подходят не очень, так что самый логичный выход – пустить их дальше в производство потрясающих напитков. Не выбрасывать же? Единственное замечание к этому рецепту: не используйте самый дешевый херес, лучше отдать предпочтению среднему по качеству и цене.

Заполнить до половины полуторалитровую банку оставшимися после приготовления sloe gin ягодами тёрна. Налить доверху херес. Банку плотно закрыть, желательно герметично (можно предварительно закрыть горлышко банки пищевой плёнкой), чтобы была возможность ставить банку вниз горлышком. В течение недели раз в день банку нужно переворачивать. Затем оставить её на 3-6 недель в тёмном прохладном месте. Через пару недель можно попробовать напиток, чтобы убедиться, что он прогрессирует. На этой же стадии в банку можно всыпать столовую ложку сахара. По истечении 3-6 недель готовый ликёр можно сливать, фильтровать и разливать в чистые бутылки.

Ликёр «Терновый Порто»

около 500 г плодов тёрна, оставшихся от sloe gin

750 мл среднего по цене портвейна

около 100 г сахара

200 мл коньяка (любого виноградного или фруктового бренди)

Не спеша перемещаемся в Португалию. На этот раз оставшиеся после приготовления тернового джина плоды смачиваются портвейном с небольшим количеством сахара, а затем напиток укрепляется коньяком. Результатом является невероятно ароматный и вкусный ликёр крепостью 15-20%.

В банке подходящего объема смешать тёрн, сахар и вино. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 6-8 недель. Первые пару недель содержимое желательно ежедневно встряхивать. Также через пару недель рекомендуется напиток попробовать и при необходимости добавить ещё сахара, если это потребуется.

Когда ликёру подошёл срок, его нужно слить через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры, добавить коньяк или любой фруктовый бренди и перелить в чистые бутылки. После розлива дать ликёру отдохнуть недельку-другую и можно приступать к дегустации.

Шоколадные конфеты sloe gin Ещё одна безумно гениальная идея переработки тёрна от sloe gin – приготовить с ним шоколадные конфеты. Готовятся они предельно просто: Плоды от тернового джина разложить в один слой на противне с бортами или специальные лотки для выпечки (или соорудить такой лоток из фольги, а внутри постелить пергамент). Посыпать плоды молотой корицей и измельченной апельсиновой цедрой по вкусу. На водяной бане растопить хорошего качества чёрный шоколад. Равномерно залить растопленным шоколадом плоды тёрна. Лоток отправить в морозилку до полного затвердевания шоколада. Порезать массу на порционные конфеты. Готово! Ещё одна безумно гениальная идея переработки тёрна от sloe gin – приготовить с ним шоколадные конфеты. Готовятся они предельно просто: Когда будет кушать конфеты, не забудьте, что в тёрне до сих пор присутствуют косточки. Такие конфеты великолепно сочетаются с терновым портвейном, который вы только что приготовили. Lechyd da!

Ликёр из тёрна Баргнолино (Bargnolino)

Куда ж без чувственной Италии, которую часто называют «первым садом Европы»? Баргнолино – типичный ликёр для провинций Парма и Пьяченца, который назван в честь ягод растения Prunus Spinosa, известный нам как терновник. Плоды тёрна в Италии вульгарно называют “prugnolo”, но на диалекте Пьяченца ягода именуется “bargnò”.

Это очень выразительный и яркий напиток, который итальянцы пьют очень умеренно, в отличие от Лимончелло, бутылочка которого у покладистого итальянца задерживается лишь на пару сиест. К сожалению, это одна из тех алкогольных композиций, исполнять которую положено очень долго – на приготовление уходит более двух месяцев. Разумеется, приложенные усилия воздадутся стократ.

1 кг спелых плодов тёрна

500 г сахара

1 л чистого пищевого спирта 95,6%

350 мл итальянского красного сухого вина

1 средняя палочка корицы

граппа (необязательно)

Ягоды тёрна промыть, просушить и поместить в банку подходящего объема вместе с сахаром. Добавить спирт, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 50-60 дней. Первый 2-3 недели раз в два дня содержимое нужно энергично встряхивать, чтобы полностью растворить сахар. Затем настой нужно слить, добавить к нему вино (в оригинальном рецепте это Gutturnio Superiore DOC, прочтите его характеристику и найдите достойную альтернативу) с палочкой корицы и оставить в плотно закрытой таре ещё на 15 дней в таком же тёмном и прохладном месте.

Полученный напиток слить через сито или несколько слоёв марли, профильтровать через вату или кофейные фильтры, а затем перелить в чистые бутылки. Баргнолино готов. Если вы хотите компенсировать градус, который был потерян после добавления вина, добавьте в ликёр хорошей граппы (или любого другого фруктового бренди), примерно 1/6 от общего объема напитка, чтобы крепость напитка составила 40%.

Домашний ликёр из тёрна с бузиной и кардамоном

Немного Востока в наше паломничество. Экспериментальный рецепт от одного зарубежного алкогольного энтузиаста. Бузина созревает примерно в одно и то же время с тёрном, но мы помним, что тёрну нужно померзнуть, иначе напиток получится с неприятной горчинкой.

Для этого плоды в этом рецепте подмораживаются и прокалываются зубочисткой (пуристы любят прокалывать плоды серебряной иглой). Плотный фруктовый континентальный вкус тёрна и чёрной бузины оттеняется ярким тропическим ароматом апельсиновой цедры и насыщенным восточным послевкусием кардамона.

плоды тёрна (по потребности)

ягоды чёрной бузины (по потребности)

цедра 1 апельсина

200 г сахарной пудры

4 коробочки зелёного кардамона

Водка или самогона 40-50% (по потребности)

Плоды тёрна перед использованием поместить в морозилку на час, а затем достать и проколоть каждую ягоду зубочисткой. Бузину (только чёрная, красная - ядовитая) промыть, просушить и освободить от стеблей. В литровую банку, не трамбуя, поместить слоями подготовленные ягоды, примерно поровну и под самое горлышко. Добавить сахар, цедру апельсина и кардамон, предварительно сделав на коробочках надрезы. Залить всё доверху водкой, хорошенько перемешать, плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 6 недель.

В процессе настаивания встряхивать содержимое банки раз в несколько дней до полного растворения сахара. По прошествии 6 недель напиток можно попробовать и при необходимости добавить ещё сахар, после чего его нужно настоять с встряхивание до растворения сахара. Если вкус ликёра вас устроил, его следует процедить через сито или несколько слоёв марли, профильтровать и перелить в чистые бутылки. Выдержка приветствуется, хотя бы до Нового Года.

Французский терновый ликёр Épine

Французской романтики напоследок. Англичане используют ягоды тёрна, чтобы приготовить изумительный sloe gin. Французы же пошли ещё дальше, проявив при этом невиданную бережливость, свой терновый аперитив они готовят на терновых листьях. Называется этот напиток дословно “épine apéritif” и готовить его нужно на основе вина…

Немного об ингредиентах. Вино только красное, но можно использовать домашние поделки, в частности вина из ежевики или бузины. Терновые листья нужно собирать на ранних стадиях их появления, примерно в середине весны (тут полагайтесь на своё чутьё, ведь в разных регионах листья вяжутся по-разному). Не рекомендуется использовать больше листьев, чем указано в рецепте – как и все виды слив, тёрн содержит амигдалин, концентрация которого особенно высока именно в листьях. Разумеется, сахар делает напиток безопасным для здоровья (если не считать, что это алкоголь), но готовьте ликёр на свой страх и риск!

2,5 литра красного вина

250-300 мл бренди

500 г сахара

около 0,5 л листьев тёрна (по объему)

Поместить все ингредиенты в банку подходящего объема, хорошенько перемешать и плотно закрыть. Оставить банку в тёмном прохладном месте на две недели. Периодически содержимое нужно перемешивать, чтобы сахар полностью растворился. После настаивания слить ликёр через несколько слоёв марли, профильтровать через вату или кофейные фильтры и перелить в чистые бутылки. Как с почти всеми домашними алкогольными напитками, французский épine apéritif улучшается с выдержкой. Santé!

Внимание, наш тур подошёл к логическому завершению! Не спешите распаковывать чемоданы, ведь впереди ещё столько неизведанного…