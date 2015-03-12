Рецепты апельсиновых ликеров: Гранд Марнье, Трипл Сек, Кюрасао

По заявке одного из наших читателей представляем вашему вниманию несколько рецептов апельсиновых ликеров. Найдены они в книгах и других источниках, преимущественно заграничного происхождения, поэтому некоторые моменты не ясны и требуют адаптации, что мы незамедлительно и сделали. Приготовление нижеизложенных напитков сильно отличается от оригинальной рецептуры «породистых» ликеров, но в конечно итоге вы получите прекрасные аналоги, которые не стыдно будет налить своим гостям или использовать в коктейлях.

Итак, королем сегодняшнего вечера, прежде всего, является неповторимый французский ликер Гранд Марнье (Grand Marnier), созданный Луи-Александром Марнье Лапостолем в 1880 году (таким образом, ликер немного старше не менее популярного Куантро). Что примечательно, именно с этим ликером впервые был приготовлен уже легендарный Б-52 и возможно еще целая плеяда классических коктейлей – не с Cointreau, который лет на 5 моложе Grand Marnier, а именно с ликером на основе коньяка и диких карибских апельсинов.

Гранд Марнье – один из любимых напитков британской королевской семьи. И в 2006 в честь 80-летия королевы Елизаветы II Лапостелль выпустили специальную серию бутылок в ее любимых фиолетовых цветах.

Если не вдаваться в подробности, то Гранд Марнье, Куантро и Трипл Сек – это все разновидности ликеров семейства Кюрасао, то бишь, апельсиновых ликеров (подробнее о данном семействе можно прочесть в статьи о Блю Кюрасао ). Различие лишь в технологии производства и названии бренда, к примеру, Трипл Сек, что понятно из названия, перегоняют три раза, а в Куантро используют цедру двух разных видов апельсина (померанцев).

Но суть одна: цедра вымачивается в спирте (этот процесс называется мацерацией), затем смешивается еще с одной порцией спирта и несколько раз перегоняется. Но вот Гранд Марнье выделяется из общей массы – в качестве алкогольной основы используется не что иное, как французский виноградный бренди, по большему счету коньяк. В довесок ликер еще выдерживают в дубовых бочках пол десятилетия, что уже делает его уникальным и неповторимым. Но имитировать его куда проще, чем остальных представителей семейства Кюрасао.

Рецепт ликёра Гранд Марнье #1

700 мл бренди (коньяка);

1,5 ч.л. чистого апельсинового экстракта;

240 мл ароматного мёда;

½ ч.л. глицерина (для вязкости, не обязательный ингредиент);

по щепотке молотой корицы и кориандра.

Все ингредиенты смешать, плотно закупорить и отправить настаиваться на 1 месяц в тёмное прохладное место. Через месяц процедить и разлить по бутылкам. Вообще, чем дольше ликёр будет стоять в закупоренном виде, тем лучшего он получится в итоге.

На дно выпадет осадок – это мёд. Осадок этот абсолютно безвредный, но вид ликёра портит очень сильно, поэтому его лучше убрать декантацией (слить напиток через трубочку, оставив осадок в банке). Чтобы избежать этого осадка мёд можно вообще заменить сахаром, сварив сироп. Количество сахара придется определить самостоятельно, но по логике разумно взять количество, равное объему мёда, то есть 240 г сахара. Достаточно добавить столько же воды и прокипятить сироп 5 минут, убирая белую пену.

В большинстве домашних напитков достаточно использовать обычный мёд, который первым подвернется под руку. Но для приготовления экзотических напитков лучше брать экзотический мёд, который сделает из обычной, блеклой имитации нечто особенное, приближенное к оригиналу. К примеру, в ликере Драмбуи используется вересковый мёд, а в Гранд Марнье – цитрусовый, если быть точнее – мёд флёрдоранж (флёр д’оранж), собранный пчелами с цветков померанцевого дерева. Подобные экзотические продукты можно попробовать найти в интернет-магазинах или специализированных супермаркетах, где предусмотрены редкие заграничные товары.

Теперь об апельсиновом экстракте. Его можно поискать в супермаркетах, а можно приготовить дома. По факту он готовится так же, как и ванильный экстракт, рецептом которого мы поделились в статье о домашних кофейных ликерах (она здесь). Нужно взять 1 апельсин, срезать с него цедру, не цепляя белую кожицу, и залить её 100 мл водки или спирта (вообще, лучше использовать 75% спирт). Но не суть, главное вытянуть из цедры все эфирные масла, а это лучше всего делает спирт. Да, настаивать такой экстракт нужно от 1 до 3 недель, а хранить не более года.

Рецепт ликёра Гранд Марнье #2

в источнике ликер числиться, как «Grand Orange-Cognac Liqueur»

80 г цедры апельсина;

120 г сахара;

480 мл коньяка;

½ ч.л. глицерина (опционально, для плотности).

Цедру лучше срезать мелкой тёркой, пока не наберется 80 г. Высыпать её в миску и засыпать сахаром, после чего деревянной ложкой или пестиком перетирать до тем пор, пока сахар не впитается в цедру.

Цедра апельсина, перетертая с сахаром.

Пересыпать засахаренную цедру в банку, налить туда коньяк, хорошо перемешать, плотно закупорить и отправить настаиваться в темное прохладное место на 2-3 месяца. Один раз в месяц можно перемешивать. После настаивания напиток хорошо отфильтровать, еще раз перемешать деревянной ложкой и перелить в бутылку. Пить готовый ликёр рекомендуется через 3 месяца после розлива.

Домашний Трипл Сек (Triple Sec)

4 больших, спелых, сладких апельсинов;

600 мл водки;

350 мл сахара.

В качестве бонуса предлагаем вам альтернативный рецепт ликёра Трипл Сек без дистилляции.

Снять цедру !двух апельсинов, не задевая белую кожицу. Выдавить сок из всех четырех апельсинов и при необходимости разбавить его водой – общий объем нужно довести до 480 мл. Перелить сок в кастрюлю, добавить туда цедру и сахар, поставить её на огонь. Довести до кипения, интенсивно перемешивая, затем варить 10 минут на медленном огне. Остудить до комнатной температуры и смешать с водкой. Перелить в банку и дать настояться 3-4 месяца. Затем процедить и профильтровать, если в этом есть необходимость.

Домашний Кюрасао (Curaçao)

4 апельсина;

240 мл жидкого мёда;

700 мл виски.

Для общего ознакомления.

Настоять цедру 4 апельсинов на виски 1 месяц. Процедить, убирая цедру, добавить мёд и настаивать, пока напиток полностью не осветлиться – мёд должен выпасть в осадок. Декантировать с осадка и при необходимости профильтровать через плотную ткань.

Желаем вам самых вкусных ликеров!