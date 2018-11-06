На «Ромовом» уже есть статья, посвященная классическим брусничным настойкам. Там же вкратце описаны полезные свойства этой ягоды, в полной мере присущие всем напиткам на ее основе. Сегодня мы поговорим о «женском счастье» – сладких, тягучих, терпко-кисло-горьких ликерах из брусники, обсудим рецепты со всего мира: на водке, вине, спирте, золотом роме и джине, с самыми разными добавками и без них.

Ликер из брусники на водке с белым вином

0,5 кг замороженной брусники

цедра одного лимона

2 стакана сахарного песка

1 стакан десертного белого вина - Сотерн, Мускат

1 стакан чистой воды

0,5 л водки/спирта/самогона 40-50%

Легкий, но насыщенный по вкусоароматике, приятный напиток крепостью не более 20 градусов. То, что нужно для дамских посиделок или вдумчивой дегустации в качестве диджестива.

Напиток начального уровня сложности. Размораживаем бруснику (если у вас есть свежая, ее не помешает положить на сутки в морозилку, чтобы размягчилась мякоть), слегка раздавливаем каждую ягодку. Варим сироп из всей воды и сахара, остужаем. Тонко счищаем цедру с небольшого лимона, кладем в банку вместе с брусникой. Заливаем вином, сиропом и водкой, хорошенько встряхиваем и переставляем в тёмное тёплое место.

Через сутки при необходимости долить в банку водки доверху, чтобы избежать окисления. Встряхивать ежедневно. Общее время мацерации – месяц. После этого сливаем настой, отжимая остатки ягод, тщательно фильтруем через марлю и ватку. Пробуем, подслащиваем или немного разбавляем чистой водой, если это необходимо. Перед дегустацией такому ликеру необходимо отстояться в прохладном месте ещё месяца два-три – к этому времени он достигнет апогея своих вкусоароматических свойств.

Домашний брусничный ликёр на джине

1 кг брусники

2 л джина

0,5 кг сахара

1 ч. л. лимонного сока

Более крепкий и интересный по вкусовым нюансам напиток. Подойдет любой достаточно выраженный лондонский или плимутский джин , чем богаче ботаника – тем лучше. Если заменить джин водкой или сортировкой, вкус будет плосковатым и далеко не таким богатым, но все равно достаточно приятным. В таком случае целесообразно будет заменить сахар мёдом и добавить в состав небольшое количество любимых специй: корицы, ванили, муската.

Также несложный по технологии ликёр. Бруснику перебрать, вымыть и поместить в морозилку на ночь, извлечь и дать разморозиться при комнатной температуре. Уложить ягоды в банку, залить джином и оставить в солнечном, тёплом месте на 3 недели. Периодически проворачивать банку, чтобы содержимое равномерно освещалось. После этого – слить настой, отжать ягоду, профильтровать будущий ликёр при помощи ватного тампона или кофейного фильтра.

Теперь напиток нужно подсластить. Совсем не обязательно сыпать в него сразу весь сахар – добавьте немного, размешайте и попробуйте капельку. Сладости достаточно? Переходим к следующему этапу. Лимонного сока нужно буквально несколько капель. Цель его добавления – не подкислить ликер (брусника и так даст достаточно кислоты), а только подчеркнуть аромат. Если напиток и так кажется вам излишне кислым – лимон можно не добавлять. Почти всё! Жидкость нужно как следует перемешать и отправить в прохладное место ещё на 2 месяца – дозревать.

Рецепт брусничного ликёра с ромом, водкой и спиртом

2 кг ягод брусники

0,5 л золотого рома

1 л водки

200 мл спирта 95,6%

0,4 кг нейтрального мёда или сахара

200 мл чистой не кипяченой воды

Сразу три алкогольных компонента – ром даст основу вкуса, водка – объём, а спирт – крепость, необходимую, чтобы «вытащить» из брусники все нюансы вкуса и аромата. Ром рекомендуется брать золотой, насыщенный, ароматный, естественно не Spiced. Если будете использовать ром крепостью 60-70%, можно попробовать обойтись без спирта.

Бруснику подготовить так же, как в предыдущих рецептах. Поместить в банку и залить всем алкоголем вперемешку. Настаивать месяц-полтора в тёмном тёплом месте. После этого настой слить, ягоды слегка отжать. Теперь у нас есть три варианта:

Просто сварить медовый или сахарный сироп и подсластить настойку по вкусу. Засыпать остатки брусники сахаром и поставить банку в солнечное место на 3-4 дня. За это время сахар вытянет из ягод остатки вкуса, аромата и алкоголя. Сироп сцедить, добавить в ликёр, сколько необходимо, остальное использовать для выпечки. Отжатую бруснику поместить в кастрюльку, залить водой, добавить сахар или мёд. Довести до кипения, проварить пару минут, остудить и отжать. Подсластить настой сиропом в нужном количестве.

Далее всё просто – готовый ликёр необходимо выдержать в прохладном месте в течение 3-6 месяцев, при необходимости декантировать и/или повторно отфильтровать. Употреблять исключительно с удовольствием!

Пряный ликёр из брусники на спирту

1 кг брусники

400 г мёда - цветочного, разнотравье

1,1 л спирта 70%

800 мл чистой воды

8 бутонов гвоздики

10 горошин чёрного перца

1 средняя палочка корицы

Отличительная черта этого ликёра – использование пряностей, причем в достаточно больших количествах. В оригинальный рецепт входит корица, гвоздика, чёрный перец, также напиток можно разнообразить, добавив ко всему этому немного бадьяна, муската, кусочек стручка ванили или ванильный экстракт – в общем, вы ограничены только собственной фантазией!

Подготовленную бруснику растолочь в кашу блендером или другим удобным способом. Добавить мёд, целые специи, залить спиртом, плотно закрыть. Срок настаивания – 5-6 недель, каждые пару дней банку нужно встряхивать. После полутора месяцев настой слить, а остатки ягод залить чистой водой. Оставить ещё на недельку при комнатной температуре – за это время вода вытянет остатки вкуса и алкоголя, затем слить через марлю. Отжимать больше не нужно.

Смешайте спиртовой и водный настой, попробуйте, при надобности подсластите мёдом или разбавьте небольшим количеством чистой воды. Теперь ликёр можно профильтровать – удобнее всего оставить его в высокой бутылке на пару дней, чтобы выпал осадок, а затем слить при помощи трубочки. После этого чистую фракцию можно дополнительно пропустить через ватный или бумажный фильтр, но из-за плотности и сладости ликера сделать это будет нелегко. Теперь настойку нужно переставить в прохладное темное место для дозревания.

Водочные ликёры на бруснике в принципе можно пробовать уже через 2 месяца, спиртовому рекомендуется отстояться по крайней мере месяца 3-4. С каждым днём ваш напиток будет становиться всё лучше и лучше – так что стоит проявить немного терпения!