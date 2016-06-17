Поклонников у черешни было не так уж и мало. К примеру, на Руси это дерево появилось благодаря Юрию Долгорукому, который развёл черешневые сады в Москве. Долгое время это было первое и единственное плодородное дерево столицы. Ягода эта не просто так считается символом приходящего лета. Лопать её можно вёдрами, что не только вкусно, но и полезно. В черешне в изобилии содержатся витамины А, С, Р, РР, В, В2 и В9, которые улучшаю работу нервной и сердечно-сосудистой систем, а также укрепляют кости, зубы, зрение и т.д.

А вообще на красивые слова я не мастак, в этом у нас преуспел достопочтенный дон Помазан. Благо, на днях он ставил небольшую партию черешневого вина, а затем настойки и наливки. Так что ждём его отчёты и рецепты, приправленные остроумными замечаниями и полюбившимся многим литературным стилем. Я же взял на себя смелость поделиться с вами несколькими рецептами ликера из этой чудной ягоды, сухо и без ярких эпитетов. Надеюсь, вышло толково.

Домашний ликер из черешни на водке

500 г спелой черешни

300 г сахара

½ палочки корицы

2 шт. гвоздики

9 шт. миндаля

½ апельсина (желательно померанца)

700 мл водки/самогона/спирта 40-50%

опционально 500 мл красного сухого вина

Черешню промыть под проточной водой, убрать все черенки. Переложить ягоды в большую миску и слегка помять деревянной толкушкой, чтобы черешня пустила сок. Добавить сахар, половину палочки корицы, гвоздику, миндаль, очищенный от кожуры, цедру половины апельсина без белой прожилки. Переложить всё в ёмкость для настаивания, залить водкой (можно киршвассером), плотно укупорить и дать настояться в тёмном прохладном месте 6 недель. Во время настаивания содержимое ёмкости желательно несколько раз в неделю встряхивать.

Ежегодно в мире собирают около 2 млн тонн черешни.

После 6 недель настаивания слить ароматную воду через сито в отдельную ёмкость, хорошо отжать ягоды. Если решили добавлять красное сухое вино, то самое время. Просто добавьте его к нашему настою и подождите еще 3-4 недели, прежде чем приступать к дегустации. Если же вино вы добавлять не будете, то пить этот вкуснейший черешневый ликер с нежным пряным ароматом можно уже через пару дней после фильтрации. Приятного!

… другая вариации этого ликера водка + спирт:

500 г черешни

300 г сахара

½ палочки корицы

3-4 шт. гвоздики

10 шт. миндаля

500 мл водки

250 мл спирта 95,6%

Черешневый ликер на спирту

800 г черешни (смесь желтой и красной)

500 мл простого сахарного сиропа

5 г молотой корицы (или коры)

5 бутонов гвоздики

цедра 1 лимона

1 л спирта 70%

0,25 красного сухого вина

Черешню без косточки, перебранную и промытую, переложить в банку подходящего объема, добавить специи и цедру с одного лимона. Настоять в тёмном прохладном месте в течение 3-х недель. Затем процедить настой через марлю, хорошо отжать ягоды. Добавить простой сахарный сироп, сваренный из 1 части сахара и 1 части воды. Добавить сухое красное вино, хорошо перемешать. Разлить по бутылкам, плотно укупорить. К дегустации можно приступать после 3-х недель выдержки. Рекомендую перед дегустацией ликер охладить. Приятного!

Ликер “Черешневый ром”

1 кг спелой черешни

½ стручка ванили (или экстракт, или сахар)

5 бутонов гвоздики

¾ стакана свежего мёда

0,5 л белого рома

50 мл спирта 95,6%

Черешню перебрать, промыть, убрать черенки и косточки (можно с десяток оставить). Переложить ягоду в банку, добавить нарезанную ваниль (или эквивалент в виде ванильного сахара или ванильного концентрата, подробнее здесь), гвоздику и залить всё мёдом. Закрыть банку и оставить в таком виде на 24 часа. Затем добавить ром и спирт, банку плотно укупорить и оставить её, по меньшей мере, на 3 месяца в тёмном прохладном месте. Через 3 месяца настой процедить через пару слоёв марли, хорошо отжать ягоды. Оставить его на 4 дня, чтобы выпал осадок, снять с осадка, профильтровать через вату или кофейные фильтры. Разлить готовый ликер по бутылкам. Оптимальная выдержка – еще 3 месяца. Если готовить напиток в июне, то полный вкус он наберет как раз к Новому Году.

Черешня на коньяке №1

2 кг спелой черешни

0,8 кг сахара

400 мл воды

0,5 л коньяка (бренди)*

1 палочка корицы

1 стручок ванили/8-16 г ванильного сахара * - вместо коньяка можно использовать ром

Спелую красную черешню перебрать, промыть, убрать черенки и косточки (можно оставить пару десятков). Порезать ягоды пополам и залить их сахарным сиропом, сваренным из 800 г сахара и 400 мл воды. Через сутки слить сироп (ягоды отложить), добавить ваниль или ванильный сахар, корицу. Поставить сироп на слабый огонь и довести до кипения, постоянно помешивая. Снять с огня, остудить, добавить коньяк, процедить и залить этой смесью ягоды. Выдержать пару недель, процедить и разлить по бутылкам (ягоды можно рассыпать по бутылкам для красоты). Крепость напитка в районе 18%.

Черешня на коньяке №2

Немцы, французы и англичане так и не придумали какого-либо названия для черешни. Они противопоставляют её кислой вишне, называя черешню вишней сладкой. Именно поэтому рецепты черешневого ликера искать в немецко- франко- англоговорящих странах очень сложно.

Готовится по пропорциям первого рецепта на коньяке. Подготовить ягоду аналогичным образом, добавить специи и залить сразу коньяком (можно водкой), чтобы он полностью покрывал черешню. Настаивать в течение 4-х недель, после чего процедить через несколько слоёв марли и хорошо отжать. Добавить на каждый 1 л напитка 0,5 кг сахарной пудры, хорошо размешать до полного растворения сахара. Профильтровать через ткань, разлить по бутылкам на оставшиеся ягоды. Перед дегустацией домашний ликер из черешни на коньяке выдержать минимум 2 недели для лучшей мацерации. Крепость напитка в районе 20%.

Остаётся лишь добавить, что все рецепты из этой статьи можно применить и для приготовления ликеров из вишни. Одновременно с тем, все рецепты ликеров из вишни (а ещё настоек и наливок) практически не применимы к черешне – всё-таки ягода менее яркая, чем вишня. Ждём с нетерпением сезон последней, запасаемся спиртом.