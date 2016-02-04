Зачем же рецепты с ягодами зимой? – спросите вы. А я отвечу – так даже лучше. Замороженные ягоды всегда предпочтительней в настойках, наливках и ликерах. Заморозка способствует лучшему отделению сока, следовательно, напитки получаются более насыщенными во вкусе и аромате. Разумеется, всё это верно лишь для домашних заготовок. Но, как говорится, на безрыбье и сам раком станешь. Двери супермаркетов всегда открыты.

Ежевика – ягода полезная и очень-очень вкусная. Для ликеров подходит идеально. Урожаи ягода дает приличные, ветви, как правило, ломятся от черных плодов, похожих на малину. Культивируется она плохо, по крайней мере, у нас, поэтому за ягодой придется топать в лес. Искать её следует на опушках, по низинам берегов рек и ручьев, в зарослях кустарника. За ежевикой нужно идти где-то в конце июля (тут многое зависит от климата).

В западном фольклоре говорят, что на Михайлов день (29 сентября) на ежевику плюёт дьявол, поэтому собирать ягоды после этой даты считается моветоном.

Самым, пожалуй, коммерчески успешным напитком на основе ежевики считается ликер «Rocky Mountain Blackberry», который производит компания Leopold Bros. Основали её, что понятно из названия, два брата – Скотт и Тодд Леопольды. Ликер готовят в Денвере. Ежевику собирают в Скалистых горах (Rocky Mountain) в конце лета. Полученный из ягод сок смешивают с виски, после чего напиток выдерживается в бочках из-под бурбона. Получается очень интересный напиток со сложным ягодным вкусом и ароматом.

Бутылочка «Rocky Mountain Blackberry» стоит хороших денег, посему предлагаю вам приготовить ликер самостоятельно. Наиболее приближенным к оригиналу является первый рецепт. Остальные четыре являются просто вкусными ежевичными ликерами, которые, судя по всему, просто ни кто не взялся производить в промышленных масштабах. Идея, кстати, отличная…

Домашний ликер Rocky Mountain Blackberry

600 г мороженой ежевики

60 г сахара

1 л виски

1 лавровый лист

Виски. В рецепте фигурирует скотч, что очень странно, ведь в США господствует бурбон. Впрочем, любой напиток, который можно назвать «виски», станет достойным компаньоном летней ягоды. Если вы самогонщик со стажем и освоили мастерство приготовления зерновых дистиллятов – смело используйте их, желательно настоянных на дубовой щепе. Отлично впишется домашний бурбон и даже кукурузный самогон. На 1 л нашего дистиллята следует брать не больше одного лаврового листа, желательно поменьше.

Смешать все ингредиенты и настаивать в течение 3-4 недель в темном прохладном месте. Можно настаивать и больше, но ягоды нужно изъять не позже 6 недель настаивания, иначе они могут сообщить напитку нежелательные древесные ноты. После настаивания наш самобытный «Rocky Mountain Blackberry» нужно процедить, профильтровать через ватный фильтр и отправить на созревание хотя бы на 2-3 недели.

Ежевичный виски классический

500 г ежевики

сахар или сахарная пудра

виски

Напиток целиком и полностью готовится по технологии тернового джина , который мы с вами давным-давно освоили. Ингредиенты просто другие:

Во-первых, простерилизуйте литровую банку. Ягоды промойте, а затем просушите или хотя бы обмакните салфетками. Засыпьте сухую ежевику в нашу стерильную емкость, добавляйте сахар, пока он вперемешку с ягодами не займет 2/3 объем банки, а затем налейте доверху любой виски или зерновой дистиллят. Перед тем, как отправлять банку в укромный уголок, подождите пару минут, пока виски/дистиллят не заполнит все полости между ягодой, а затем долейте еще, чтобы жидкости было под самую крышку.

Настаивать обязательно в темном месте 2 недели, встряхивая ликер 1-2 раза в день, затем еще 6-8 недель, встряхивая содержимое банки не чаще 1 раза в неделю. После этого ликер нужно профильтровать и выдержать минимум 10-12 месяцев, а затем пить.

Как и терновый джин, этот напиток нуждается в длительной выдержке. Ягоды, кстати, выбрасывать определенно не стоит – они станут отличным дополнением к ванильному мороженому.

Пряный ежевичный бренди

450 г свежей или мороженой ежевики

500-750 мл бренди

240 г сахара

240 г воды

½ ч.л. бутонов гвоздики

½ ч.л. горошин душистого перца

2 палочки корицы

1 ч.л. тертого мускатного ореха

Из сахара и воды сварить простой сироп, охладить. Ягоды ежевики промыть, подавить и пересыпать в банку подходящего объема. Добавить все ингредиенты, плотно укупорить. Настаивать в темном прохладном месте 1 месяц. Процедить, профильтровать через ватный фильтр, выдерживать 1-3 месяца.

Ежевичный ликер с чаем

950 мл ежевичного сока

470 г сахара

щепотка бутонов гвоздики

пара листов эстрагона

лимонная цедра по вкусу

1 ч.л. чая Ассам (придаст слегка копченый привкус)

500 мл водки или зернового самогона 45-50%

Ликер очень похож на одну из вариаций чайного ликера . Прошу взять на заметку!

В кастрюлю добавить сок ежевики (чтобы получить сок, достаточно перетереть ягоды через сито), сахар, гвоздику, эстрагон и лимонную цедру. Довести до кипения, добавить листья чая. Убавить огонь до минимума и варить основу около 10 минут. Чай желательно убрать через 5 минут (для этого его можно положить в специальный чайный пакет или сито). Охладить жидкость до комнатной температуры и добавить алкоголь. Выдерживать в темном месте минимум 1 месяц.

Ежевичный ликер с лимонным душком

2 стакана ежевики

1 стакан сахара

1 стакан 50% самогона или спирта

1 стакан коньяка

1 стакан сахарного сиропа

1 ч.л. измельченной лимонной цедры

1 ст. л. лимонного сока

Положить промытые и просушенные ягоды в банку, добавить сахар и хорошо их помять. Дать постоять в течение часа. Добавить самогон/спирт и коньяк, хорошо встряхнуть. Добавить простой сахарный сироп (здесь можно использовать светлый кукурузный сироп), 1 столовую ложку лимонного сока и 1 чайную измельченной цедры. Настаивать в течение 2 недель в темном прохладном месте. Процедить, профильтровать. Дать ликеру отдохнуть 1 неделю и снова процедить-отфильтровать. Выдержать 1 месяц.

Не пропустите рецепты наливки из ежевики - возможно они придутся вам по вкусу больше.

Пить все ликеры можно в чистом виде или в составе коктейлей, добавлять в чай. Ежевичные ликеры очень хорошо смакуют с яблочным соком. Рекомендуют запасаться им на зиму и откупоривать, когда душа затосковала по лету!