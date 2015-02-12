С чем будем иметь дело? Калуа, созданный в мексиканском штате Юкатан в 1936 году четырьмя предприимчивыми амиго, является оригинальным и самым продаваемым в мире кофейным ликёром. Производится он посредством смешивания обжаренных и грубо смолотых кофейных зёрен арабики с водой, тростниковым спиртом и ванильным экстрактом. Перед розливом в бутылки напиток отдыхает восемь недель и подкрашивается карамельным сиропом для насыщенного тёмно-коричневого цвета.

На сегодняшний день (апрель 2019) в линейке компании Kahlua, принадлежащей холдингу Pernod Ricard, представлено 7 отдельных кофейных ликёров: оригинальный Kahlua, крепкая версия Kahlúa Especial, Kahlúa Chili Chocolate (чили и шоколад), Kahlúa Mint Mocha (мята и шоколад), Kahlúa Salted Caramel (карамель с солью), Kahlúa French Vanilla (французская ваниль) и готовый коктейль Espresso Martini. Мы попробуем приготовить оригинальный Калуа, но при должном понимании домашних напитков приготовить остальные версии кофейного ликёра будет совсем не сложно.

Чтобы приготовить действительно близкую к Калуа имитацию, придётся провести некоторое исследование. Благо, ориентиры есть и их много. Что нам известно о производстве мексиканского кофейного ликёра на данный момент:

Кофе. Арабика из штата Веракрус. Медленная обжарка при температуре ниже нормальной, что приводит к меньшей карамелизации сахаров и, как правило, к более яркому кофейному вкусу с высокой кислотностью и средним телом. Помол грубый, заваривание холодное (Cold Brew).

Вывод: оптимально использовать арабику средней обжарки, помол грубый (желательно на жерновой кофемолке – так сохраняется более точная кислинка), как для френч-пресса, или немного мельче (но крупнее, чем для эспрессо), предпочтительней холодное заваривание, которое даёт менее горький и мягкий экстракт.

Подсмотрено на производстве в Веракрус.

Ванилин. На заводах Калуа используют ванильный экстракт, приготовленный из стручков ванили, также выращенной в Веракрус. Технология его приготовления остаётся «секретом бренда», но вряд ли она сильно отличается от стандартного приготовления экстракта.

Вывод: оптимально использовать ванильный экстракт, но эквивалент в виде стручков ванили остаётся рабочим вариантов (в среднем 1 ч. л. экстракта = 2,5 см стручка ванили с семечками). Ванильный сахар не будет равносильной заменой, но за неимением другого можно использовать и его (1 ч. л. экстракта = 10-15 г сахара). От ванилина рекомендуем отказаться сразу – его сильный химозный вкус и сложность в навеске не совместимы с желаемым тонким вкусовым балансом.

Спирт. Ещё один «секрет бренда», но точно известно, что это тростниковый спирт, полученный из тростникового сахара. Оригинальный (классический) Калуа содержит 20% спирта по объёму (21,5% для американского штата Огайо). До 2004 года крепость ликёра составляла 26,5% спирта по объёму. В линейке Kahlua также есть более крепкая версия ликёра Kahlúa Especial, которая содержит 35% спирта.

Вывод: оптимально использовать ром с достаточно выраженным вкусом тростникового сырья. Для самогонщиков рекомендуем обратить внимание на наши рецепты ромов из мелассы, которые дают именно такой напиток (смотрите в сторону более рафинированного рома с «ромовыми маслами», второй рецепт в материале).

Плантация сахарного тростника для Калуа в Веракрус

Сахар. Здесь большой пробел, так как нигде не удалось найти достоверную информацию о его добавлении (известно только, что для цвета в ликёр добавляет карамельный колер). При этом на официальном сайте производителя указано, что оригинальный Калуа содержит сахара 44 г/100 мл. Обычно пишут, что в него добавляют кукурузный сироп, но это не точно (хоть и смахивает на правду).

Вывод: в оригинальном Калуа сенсорное восприятие сладости не совсем соответствует 44% сахара (он действительно очень тягуч, но не приторный), в домашнем – всё зависит от вида кофейного экстракта. Для свежесмолотого кофейного зерна мы рекомендуем начать с 300 г/л, для растворимого кофе – 300-350 г/л, для эспрессо – 350-440 г/л. Если вы решите использовать вместо рома водку или сортировку, можно схитрить и взять выразительный тростниковый сахар (коричневый, демерара, турбинадо, мускавадо), который придаст напитку необходимые мотивы мелассы.

Органолептика. Для ориентира опишем вкусо-ароматический профиль ликёра. Внешний вид: прозрачный, но практически не проницаемый для света, глубокий коричневый цвет. Аромат: кофе, тёмный шоколад, ваниль. Вкус: слегка густой и сладкий; доминирует тёмный шоколад и кофе, с выраженной ванилью, оттенками сладкой ириски и экзотических пряностей (мускатный орех, корица), лёгкая дымность. Послевкусие: продолжительное тёплое и пряное, мокко, эспрессо и белый шоколад.

По полочками разложили, теперь можно готовить.

Чего-то не хватает? Точно, хорошего рецепта ванильного экстракта, которого нам здесь понадобится не мало (и вообще он частый ингредиент многочисленных ликёров-наливок-настоек). Кстати, ванильные стручки, которые мы бросали в кофейно-ромовую смесь, можно использовать повторно, пару раз точно.

Рецепт ванильного экстракта Спирт. Лучшей алкогольной основной для ванильного экстракта считается нейтральный спирт крепостью 35% по объёму – он извлекает экстрактивных веществ на 10% больше, чем чистый спирт. Можно разбавить до этой крепости водку или спирт, также подойдут ром, бренди или виски, которые привнесут свои вкусовые оттенки (особенно хорош в этом ром с его тропическими мотивами). Ваниль. Мадагаскарская ваниль, также известная как ваниль «бурбон», имеет классический, мощный, более привычный нам вкус ванили. Таитянская ваниль более фруктовая и цветочная, в то время как мексиканская сладко-пряная – она лучше подойдёт для нашего кофейного ликёра. Для домашнего ванильного экстракта вам понадобится: 250 мл водки/спирта/рома/бренди/виски 35%

250 мл водки/спирта/рома/бренди/виски 35% 8 стручков ванили ~25 грамм Ваниль нужно разделать на две части вдоль, выскрести ножом семечки и кинуть их в чистую стеклянную баночку (желательно из тёмного стекла). Сами стручки нужно измельчить на небольшие пластины по 2 см и тоже добавить в банку. Залить ваниль спиртовой основой, плотно закупорить и отправить настаиваться в тёмное прохладное место на 30 дней. Первую неделю экстракт нужно каждый день встряхивать, остальные три – 2-3 раза в неделю. Использовать экстракт можно уже через 30 дней настаивания, но полностью он раскроется через 6 месяцев – после этого срока его можно процедить и хранить от 5 до 10 лет (со временем экстракт будет становиться только лучше).

Итак, осталось приготовить нашу имитацию кофейного ликёра Калуа с другими формами кофейного экстракта, в частности с более доступным и понятным «некофеманам» растворимым кофе и счастливым обладателям кофе-машин, c эспрессо. Первой версии этой статьи уже почти 4 года (изначально было 3 рецепта с растворёнкой и 1 рецепт с эспрессо), но благодаря активному участию в жизни проекта наших читателей, проверку на прочность прошли только два рецепта (по ним даже отснят видео-материал нашими друзьями из проекта «Добровар»). Рецепты проверены и одобрены общественностью!

Имитация Калуа с растворимым кофе

Рецепт ранее известный как «Оптимальный рецепт Калуа». Используем принцип концентрации кофейного экстракта увариванием. Предпочтение лучше отдать так называемому сублимированному (freeze dried, «вымороженный») растворимому кофе – он дороже, зато экстрактных веществ в нём гораздо большем, чем в порошковом или гранулированном.

Имеем по итогу: крепость ~20%, сахар ~36%, объём ~1,9 л (при условии уваривании сиропа на ~170 мл жидкости, можно сделать замеры и добавить воды или использовать не весь сироп, если стоит задача попасть именно в указанный диапазон крепости/сладости/объёма).

10 ч. л. растворимого кофе

700 г сахара – лучше тростникового

700 мл чистой воды

950 мл рома или водки

6 ч. л. ванильного экстракта

В кастрюле с толстым дном объединить сахар, кофе и воду. Довести до кипения, убавить огонь до минимума и уваривать около 1 часа. Снять сироп с огня, накрыть кастрюлю пищевой плёнкой и дать сиропу настояться 12 часов. Затем добавить к нему водку/ром и ванильный экстракт (или стручки ванили, ванильный сахар). После этого оперировать предыдущим рецептом с 4-го пункта инструкции приготовления.

Имитация Калуа с эспрессо

250 мл эспрессо из кофемашины/кофеварки

450 г сахара – лучше тростникового

500 мл рома или водки 40-50%

3-4 ч. л. ванильного экстракта

Рецепт ранее известный как «Espresso Infused Vodka». Готовится быстро, результат предсказуем, но сильно зависит от качества кофе, кофемолки, эспрессо-машины и алкогольной основы. Имеем по итогу: крепость ~25% (если спиртовая основа 50%) или ~19-20% (если спиртовая основа 40%), сахар ~44% (классика), объём ~1 л.

Эспрессо довести до кипения, выключить огонь и растворить в нём сахар. Охладить сироп до комнатной температуры, перелить в банку подходящего объёма, добавить водку и ванильный экстракт (или стручки ванили, ванильный сахар). Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 6 дней (не важно, в каком виде была использована ваниль, но со стручками лучше снимать пробу), пару раз в день перемешивать, особенно если используется ваниль в стручках. Процедить, профильтровать через ватный или кофейный фильтр и разлить в чистые бутылки. Дать ликёру отдохнуть 2-3 недели и можно приступать к дегустации.

Что ж, у нас есть 3 абсолютно разных имитации кофейного ликёра Калуа, которые, как вы уже смогли понять, приготовить в домашних условиях совсем не сложно. Осталось только добавить в бокал с такой амброзией пару кубиков льда для неспешного потягивания или замешать вкусный коктейль, для которых Калуа подходит идеально. Здесь обязательно стоит обратить внимание на коктейли Чёрный и Белый русский, а также легендарный шот Б-52. Но палитра коктейлей с кофейными ликёрами гораздо шире и однажды мы обязательно расскажем, как к этому разнообразию подступиться лучше всего.

Удачных экспериментов и правильного понимания умеренного потребления алкогольных напитков всем!