В прошлой статье были поведаны рецепты вишневых настоек. В целом, если добавить к ним сахар, то получится нечто похожее на ликер. Но сегодняшние рецепты готовятся по другой технологии, а в некоторых из них используются и другие компоненты. Так, вы узнаете, как приготовить мятно-вишневый ликер или напиток, в состав которого одновременно входит и водка, и коньяк (что-то похожее встречается среди вишневых наливок).

Еще раз вернемся к синильной кислоте. Она очень опасна для человеческого организма и она же содержится в вишневой косточке (точнее в ней содержится гликозид амигдалина, который в желудке превращается в опасный яд). Я лично рекомендую косточки не удалять, чтобы улучшить вкусовые и ароматические качества ликера (вплоть до миндального привкуса). Однако своим здоровьем распоряжаетесь только вы, и принимать решение вам придется самостоятельно. В пользу моих умозаключений: содержание синильной кислоты в косточках вишни ничтожно мало, по непроверенным данным – сахар нейтрализует цианиды, из хорошей книги – синильная кислота переходит в спиртованный напиток только после 6 месяцев выдержки на косточке.

Все рецепты опробованы реальными людьми. Ни один дегустатор не пострадал. В рецептах можно использовать, как свежую, так и замороженную ягоду.

Простой вишневый ликер “Вишняк”

225 г спелой свежей вишни

225 г сахарного песка

480 мл водки или коньяка

В этом рецепте не добавляется сахарный сироп, поэтому содержание алкоголя будет ощущаться больше. Вместо вишни можно использовать любые свежие фрукты.

Вишню помыть и удалить черенки. Каждую ягоду проколоть зубочисткой, а лучше разрезать ножом до оголения косточки. Засыпать подготовленную ягоду в литровую банку, сверху насыпать сахар. Не перемешивать и не встряхивать! Залить водку или коньяк, смывая сахар. Закрыть банку плотной крышкой и поставить напиток настаиваться на верхней полке 3 месяца. Во время настаивания банку не трогать вообще. По истечении трех месяцев ликер профильтровать через несколько слоёв марли и разлить по бутылкам.

Рецепт вишневого ликера на спирту

1 кг спелой свежей вишни

1 л пищевого спирта

1 кг сахара

0,5 л воды

Вишню помыть, отделить от косточки, размять и сложить в банку. Косточки подробить (можно не все) и добавить к вишне. Залить спирт, перемешать, банку плотно закрыть и выдержать в темном прохладном месте 2-3 недели. Процедить через марлю и добавить простой сироп: развести сахар в воде и на медленном огне помешивать до полного растворения сахара. Охладить сироп и смешать с настойкой вишни. Рекомендуется проявить терпение и выдержать напиток хотя бы пару месяцев ради сбалансированного вкуса.

Вишневый ликер с мятой (Cherry Mint)

600 г спелой свежей вишни

10 вишневых косточек

10 свежих листьев мяты/2 ст. л. сушеной/1 ст. л. экстракта

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

цедра ½ лимона

120 г сахара

Вишню помыть, убрать косточки, порезать её пополам и немного размять. Десяток косточек раздробить, поместив их в тканевый мешочек и побив молотком. Положить раздавленную вишню и косточки в банку. Добавить сахар, цедру половины лимона (без белой кожицы), листья мяты и водку. Настаивать ликер в течение 7 дней на солнце, а затем перенести в темное прохладное место на 4 недели. Процедить и отфильтровать, перелить в чистую бутылку. Пить вишневый ликер по данному рецепту рекомендуется через 2 месяца выдержки.

Ликёр «Вишневый сауэр»

700 мл по объему черешни (сладкой вишни)

550 мл по объему кислой вишни (сушеной или подвяленной*)

500 мл водки/спирта/самогона 40-50%

300-350 мл коньяка (любого фруктового бренди)

250-350 мл простого сахарного сиропа

сделать слегка подвяленную вишню, которая одарит вас более благородным вкусом, можно путём выдержки ягод на солнце в течение 3-4 дней или её томления в течение 3-5 часов в духовке, разогретой до 60-80°C



Ягоды черешни или сладкой вишни перебрать, промыть, просушить и подавить с сахарным сиропом в банке подходящего объема деревянной ложкой. Добавить сушеную или вяленную кислую вишню, водку и бренди, хорошо перемешать. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на неделю. Через неделю слить готовый ликёр через сито или несколько слоёв марли, при необходимости профильтровать через вату или кофейные фильтры. Перелить напиток в чистые бутылки и хранить в тёмном шкафу до 1 года. Выдержка приветствуется.

Вишневый ликёр “Дуэт”

600 г спелой свежей вишни

2 ст. л. сахарной пудры

цедра ½ лимона

480 мл коньяка

240 мл водки/спирта 40-50%

120 мл сахарного сиропа

Вишню помыть и от половины ягод оторвать черенки, а остальные отрезать по самую косточку (отрезать стебельки так, чтобы оголялась косточка). Вишню с оторванными черенками поколоть зубочисткой (4-5 отверстий). Засыпать ягоды в литровую банку, посыпать сахарной пудрой и дать ей растворится (2-3 часа). Банку встряхнуть, добавить цедру половины лимона, коньяк и водку, чтобы они покрыли ягоды полностью. Настаивать напиток нужно 6 недель в тепле (+23-25 оС). Процедить и хорошо отжать ягоды. Добавить охлажденный сахарный сироп (сварить 1:1 или 1:2 по вкусу). Хорошо перемешать и поставить ликер на выдержку. Через неделю его можно пить.

Как видите, приготовить вишневый ликер в домашних условиях не сложно, но придется обзавестись самообладанием и выдержкой. Категорически не рекомендуется пить приготовленные ликёры сразу же после настаивания или добавления сиропа. С каждым днём напиток будет становится более вкусным и сбалансированным. Надеемся, что наши читатели терпеливы!