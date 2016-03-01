Самбука – один из самых популярных в мире ликеров, точно входящий в топ-10. Делается он, как и большинство других сходных напитков, в два этапа – сначала изготавливается концентрированная настойка, которая затем перегоняется для получения ароматного спирта, обладающего очень насыщенным запахом. Поэтому для всех рецептов приготовления самбуки в домашних условиях обязателен дистиллятор, пусть даже самый простой. Для тех же, кто пока не обзавелся перегонным кубом, на нашем сайте есть несколько рецептов имитаций самбуки – настоек, схожих с этим ликером по вкусу и аромату.

Можно ли приготовить настоящую самбуку?

Ответ – однозначно да. Несмотря на повальную популярность и некий флёр таинственности, напускаемый производителями, этот напиток несложен в изготовлении. Основная причина славы самбуки, как по мне – коктейль «Горящая Самбука», ну, вы знаете, с «закуриванием» горячими парами – это и правда весело, эффективно и оригинально. Есть и другие методы пития – о них подробно написал Артём в данной статье

Насчет техпроцесса все просто – вам понадобится только аппарат и терпение, да несколько ингредиентов, которые можно купить в аптеке или у бабушек. В общем и целом, по принципу производства самбука схожа с домашним джином или ментоловым ликером. А вот по составу – все несколько сложнее. Давайте по порядку.

Анис

Основной ингредиент самбуки. Именно им напиток умопомрачительно пахнет – для одних – и невыносимо воняет – для других. Причем не бадьян, а именно анис – не звездочки, а семена, вроде зиры или тмина. Именно с этой пряностью связана история появления самбуки – анисовку впервые завезли в Италию арабы, она использовалась как лекарственное средство, а позднее – и как алкогольный напиток, пришедшийся по нраву местным жителям, которые и доработали рецепт.

Бузина

А вот второй основной ингредиент более спорный. Это – цветки или ягоды бузины черной. Бузина на латыни – «Sambúcus», казалось бы все понятно. Но представители компании «Molinari» – самбучного гегемона – упрямо отнекиваются от этого ингредиента, утверждая, что в составе его нет, а свое название Самбука получила то ли от одноименного городка, то ли от сарацинского судна, на котором привозили анисовку, то ли бог знает от чего еще…

Не поймешь – это какой-то странный маркетинговый ход или правда? Другие производители самбуки, в том числе старейший – MANZI di Civitavecchia, – не отрицает присутствие Sambúcus nígra в своем напитке, и во всех рецептах опытных самогонщиков она присутствует, в основном в виде богатых эфирными маслами цветков. В общем, как говорится, «в огороде бузина, а в Киеве – дядька».

К сведению! С таким ингредиентом, как бузиновые соцветия, часто возникают проблемы – он не всегда есть в аптеках. В средней полосе сезон сбора цветов начинается в мае — июне, то есть совсем скоро. Так что если вы решили делать самбуку – как раз успеете набрать этого сырья бесплатно.

Другие компоненты

Производители самбуки пишут на этикетках о некоем таинственном травяном сборе, входящем в состав напитка – он, как всегда, держится в строжайшей тайне. Но тайны – на то и тайны, чтобы их разгадывать. Домашние дистилляторы создали множество рецептур, которые, по отзывам, гораздо богаче и вкусом, и послевкусием, и ароматом, чем та же «Molinari Sambuca Extra». Чаще всего к анису добавляют бадьян, солодку, цитрусовые цедры, кардамон, чабрец, ваниль и много чего еще.

Короче, составов для самбуки много, самые интересные из них я опишу в конце статьи, а для начала – метод изготовления на примере самого простого рецепта, в который входит только анис.

Как сделать самбуку? Техпроцесс.

Шаг первый – приготовление настойки.

Итак, ингредиенты крайне простые – литр 70% спирта, 100 граммов аниса и 300 граммов фруктозы.

Анис засыпаем в банку, заливаем спиртом и отправляем в темное теплое место на 5 дней. Больше настаивать не имеет смысла, концентрация эфирных масел в таких насыщенных настоях больше не повышается. После настаивания жидкость сливаем через марлю, анисовый жмых хорошенько отжимаем и отбираем от него третью часть – все остальное нам больше не нужно.

Внимание! Настойку пробовать нельзя, даже 30 граммов – при такой насыщенности это опасно, особенно если в напитке присутствует черная бузина – в «сыром» состоянии она содержит гликозид самбунигрин, сильный яд, который расщепляется при перегонке!

Шаг второй – перегонка.

В настойку добавляем 250 мл чистой воды и заливаем в перегонный куб, туда же отправляем треть мацерированного аниса, который мы отобрали ранее. Анис можно положить не в саму ёмкость, а в сухопарник – но это уже на ваш страх и риск. Гоним на медленном огне, максимальная скорость выгонки – 3 капли в секунду, иначе в жидкость могут попасть брызги и самбука неизбежно помутнеет. Отбираем головы – 15-20 миллилитров. Объем основной фракции должен составить около 700 мл, можно взять 750, но очень аккуратно – «хвосты» самбуки очень мутные и начинают идти сразу после того, как градус снижается до 70.

Шаг третий – разбавление и выдержка.

В итоге мы должны получить приблизительно 700-750 мл 70-градусного ароматного спирта. Беда самбуки – опалесценция, этой проблемы мы касались в статье о домашнем джине . Поэтому ликер желательно делать крепким – не менее 43-44 градусов, так он и гореть будет лучше, а резкость все равно не почувствуется из-за изрядного количества сахара.

Соответственно, измеряем крепость спиртометром и разводим чистой фильтрованной родниковой водой по нашему калькулятору. Учтите, что результат будет приблизительным – спиртометры не покажут 100% правильные данные из-за того, что в напитке очень много эфирных масел. Поэтому лучше взять граммов 100 нашего ароматного спирта, смешать и записать пропорции, которые потом применить к основной массе.

В разведенную самбуку добавляем 350 граммов фруктозы. Лучше использовать именно фруктозу, так как сахар может сообщить ликеру неприятный желтоватый оттенок, а с качественной фруктозой такое происходит редко.

Вот практически и все. Готовый напиток отправляется на выдержку – не менее 4-х недель, лучше всего – 2 месяца, после чего он полностью готов к употреблению!

Самбука своими руками. Рецепты и составы трав

Рецепт №1 – классический

Анис – 50 граммов;

Бадьян – 50 граммов;

Цветы бузины черной – 25 граммов;

Лимонная цедра – 3 грамма.

Представляем вам несколько различных рецептов самбуки, которые отличаются навеской и составом ингредиентов. Все рецепты взяты с различных форумов самогонщиков и проверены авторами. Компоненты указаны из расчета на 1 литр 70-градусного спирта.Этот состав вы можете найти на любом мало-мальски компетентном алкогольном сайте, но я все равно его приведу, а дальше будут рецепты похитрее.

Метод приготовления общий, единственный нюанс – в перегонный куб нужно добавить весь бадьян и треть остальной массы пряностей.

Рецепт №2 – самбука кофейная

Зерна аниса – 100 граммов;

Бадьян (целый) – 25 граммов;

Соцветия бузины –25 граммов;

Корень лакрицы (солодки) – 2 грамма;

Кардамон – 3 грамма;

Зерна кофе (арабика) – 30 штук;

Лимонная цедра – 3 грамма.

Чуть более сложный состав, который даст в результате самбуку с легким кофейным ароматом.

Нюансы: кофе перед настаиванием растолочь в ступке. Не молоть, а именно разбить на кусочки. В бак закидывать, как и в прошлой версии, весь бадьян и треть остальной массы.

Рецепт №3 – самбука красная

Анис – 50 г;

Бадьян – 25 г;

Цветы бузины черной – 22 г;

Плоды бузины черной – 10 мл;

Гвоздика – 2 бутончика;

Кориандр – ¼ ч.л.;

Чабрец – 1 ч.л.;

Самый сложный состав. По этому рецепту напиток подкрашивается и слегка подкисляется свежими ягодами черной бузины уже после перегонки. Этого можно не делать – тогда получится просто оригинальная самбука с богатым ароматом и чуть желтоватым цветом, так как некоторые специи по рецепту добавляются непосредственно в варящийся сироп.

Нюансы: настаивается и перегоняется самбука точно так же, как в предыдущих рецептах. Однако в данном случае используется ароматизированный сахарный сироп, который готовится следующим образом.

На 250 мл сахара нужно взять 250 мл воды, свежую цедру с пятой части лимона, 2 гвоздички и на кончике ножа молотой корицы и ванилина, а лучше – ванильного экстракта (как приготовить экстракт – читайте в этой статье). Сироп варить около 10-15 минут, снимая пену, после чего – остудить под крышкой и процедить. Смешать сироп и дистиллят, добавить в него порядка половины чайной ложки плодов черной бузины для подкрашивания, дать настояться дней 5-7, до приобретения красноватого цвета, после чего – тщательно отфильтровать.

Рецепт №4 – миндальная самбука

Анис – 30 г;

Бадьян – 30 г;

Цветы бузины – 15 г;

Цедра с 2-х лимонов;

Горький миндаль – 2 шт.;

Половина крупного мускатного ореха.

Есть и такой вариант рецепта приготовления самбуки в домашних условиях. Полученный напиток будет меньше отдавать анисом и бадьяном, но в нем будет присутствовать много цитрусового аромата и интересный миндальный оттенок – как у домашнего Амаретто

Нюансы: перед настаиванием миндаль раздробить – не в пыль, а кусочками. В куб или сухопарник закладывать только бадьян, остальное – на выброс.

Как мы видим, самбуку своими руками приготовить вполне по силам каждому, кто имеет какой-никакой самогонный аппарат. Рецепты можно и нужно адаптировать под свои вкусы – добавлять или изымать из них те или иные ингредиенты, экспериментировать с навеской, перегонкой, сиропом. Помните, что рецепт – это лишь рекомендации, и только вам решать, следовать ли им неукоснительно или вносить свои коррективы!