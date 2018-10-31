Казалось бы, тема напитков из шиповника изучена «от и до» – у нас уже есть статьи, посвященные наливкам, настойкам и даже винам из этой ягоды. Ан нет – неистощимая фантазия алкогольных экспериментаторов изобрела еще несколько рецептов, не вписывающихся ни в одну из приведенных выше категорий. Ликёры из шиповника – сложные по вкусу и аромату, многоингредиентные, но достаточно легко воспроизводимые в домашних условиях напитки.

Во всех сегодняшних рецептах применяется свежий, полностью спелый шиповник. Он как раз наливается последними лучами осеннего солнышка – так и ждёт заботливых рук, которые соберут его и превратят в чудесный спиртной напиток! Ароматика обогащается дополнительными добавками – специями, другими плодами, цитрусовой цедрой, пахучим мёдом. Ликёр получится не просто вкусным и оригинальным, но еще и полезным, с большим количеством аскорбинки и других витаминов, с выраженными согревающими, антипростудными свойствами. Короче, именно то, что нужно для грядущей зимы – по слухам, самой холодной за последнее столетие!

Избегайте применения недозрелого шиповника для приготовления настоек, особенно тех, в которых плоды термически обрабатываются. Неспелые ягоды содержат критические дозы пектина – есть риск вместо напитка получить желе. В идеале ягода собирается после первых заморозков. В крайнем случае ее нужно хотя бы подержать в морозилке перед использованием – суток будет достаточно.

Ликёр из шиповника с цедрой на спирте

2 кг свежего шиповника

1 л спирта 70% или чуть больше

1 кг ароматного мёда

цедра одного лимона

цедра двух небольших апельсинов

кусочек корицы 1-1,5 см

4 бутона гвоздики

1 стакан воды

Довольно крепкий, сладкий, выразительный ликёр. Его обязательно готовить на 70% спирте – в водке недостаточно градусов, чтобы адсорбировать все вкусоароматические вещества из ягоды. Еще один незаменимый ингредиент – ароматный мёд, лучше всего цветочный или акациевый. Сахар в данном случае не является эквивалентом – мёда используется много, от него зависит минимум половина результата.

Шиповник перебрать, удалить цветоложа, вымыть и обсушить. Заполняем ягодами подходящую банку, добавляем тонко срезанную свежую цедру, корицу, гвоздику. Доверху заполняем ёмкость спиртом – он должен обязательно покрыть все плоды. Встряхиваем. По этому рецепту настаивание происходит на солнечном свету – на подоконнике, например. Но в общем этот момент непринципиален – подойдет и обычное для нашего дела «тёмное тёплое» место. Ежедневно банку нужно встряхивать. Рекомендуемый срок мацерации – целых 2 месяца.

После этого спирт нужно слить, шиповник – хорошо отжать. Настойка процеживается при помощи муслина, марли, ватки. Нагреваем воду и растворяем в ней мёд. Добавляем медовый сироп по вкусу – ликёр должен быть сладким, даже очень сладким, но приторность нам тоже ни к чему. Переливаем напиток в банку – лучше всего высокую, – отставляем в темное прохладное место и не трогаем еще 2 месяца. Мёд может дать муть – в процессе выдержки она образует осадок, и мы сможем слить чистую фракцию при помощи трубочки.

И только после этого этапа можно бутылировать напиток и провести первую пробу. Ликёр будет вкусным уже сейчас, но полностью он раскроется только через 3-4 месяца выдержки в подвале – дегустировать можно будет уже под цветущими кустами шиповника – красота!

Шиповниковый ликер на бренди

свежий очищенный шиповник - литровая банка

0,5 л бренди 1

150 г коричневого сахара

цедра небольшого лимона

1/2 палочки корицы

2-3 бутона гвоздики2

Рецепт, популярный в США – да-да, американцы тоже не брезгуют шиповником, «Rose Hip Liqueur» тут производится и в домашних условиях, и промышленно – например, фирмой KOVAL и другими. Употребляется как в чистом виде, так и в составе коктейлей. Сладость чуть пониже, чем у прошлого рецепта, а способ приготовления – попроще.

1 – бренди нужно брать выдержанный, в наших реалиях сгодится любой отечественный «коньяк» сносного качества – такой, который пьется в чистом виде без особого отвращения. Интересный результат получается, если заменить коньяк яблочным или грушевым кальвадосом.

2 – по желанию можно добавить также коробочку кардамона, 2 см ванильного стручка, щепоточку муската, треть звездочки бадьяна – в общем, любые пряности, которые вам нравятся.

Шиповник моется и очищается, высушивается и засыпается в банку вместе с сахаром, цедрой и специями. Предварительно каждую ягодку можно проткнуть вилкой до сердцевины. Ёмкость доверху заполняется алкоголем, плотно закупоривается и отправляется в тёмное тёплое место минимум на месяц. Периодически сосуд необходимо встряхивать для улучшения мацерации и полного растворения сахара.

Через месяц сливаем плотный тягучий настой, отжимаем остатки ягод. По возможности фильтруем ликёр, но идеальной прозрачности добиваться не обязательно – легкая взвесь тут вполне допустима. Пробуем, при надобности добавляем ещё немного сахара. В принципе, к дегустации можно будет приступать уже через пару месяцев, но чем дольше (в разумных пределах) вы выдержите свой ликёр – тем более цельным, округлым и гармоничным станет его вкус и аромат!

Бонус: коктейли с шиповниковым ликёром

Коктейль «Цветок сакэ» ликёр из шиповника – 15 мл

ликёр из черной бузины (можно домашний) – 15 мл

саке – 30 мл (в оригинале Sho Chiku Bai Nigori)

сухое игристое вино – 60 мл Ингредиенты смешать, перелить в широкий бокал для шампанского, украсить лимонным твистом и звёздочкой бадьяна.

Коктейль «Bulleit Proof» бурбон (Bulleit или другой) – 60 мл

шиповниковый ликёр – 22,5 мл

травяной ликёр («Hum» или Амаро) – 30 мл

сок лайма – 22,5 мл

простой сироп – 30 мл

биттер Ангостура – 2 дэш Ингредиенты встряхнуть в шейкере с колотым льдом, процедить в мартинку, украсить лаймовым твистом.

Коктейль «Манхэттенская роза» ржаной виски – 60 мл

ликер из шиповника – 15 мл

сухой вермут («Dolin») – 15 мл

биттер Ангостура – 2 дэш Готовится, как и классический Манхэттен, методом стир. В заполненный льдом смесительный стакан последовательно наливается вермут, ликер, виски, биттер, всё перемешивается барной ложкой и процеживается через стрейнер в коктейльный бокал. Украсить мараскиновой вишенкой, лучше всего – сделанной собственноручно.

Ликёр из шиповника, груши и хурмы

1 стакан доверху свежего шиповника

1 крупная груша

1 крупная, спелая, сладкая хурма

0,5 л тёмного рома

2 палочки корицы

1 коробочка кардамона

0,5 ч. л. молотого имбиря

2-3 ст. л. мёда - по вкусу

По рецепту этот ликёр готовится на темном роме, со специями и – неожиданно – имбирём. Если не хотите экспериментов - имбирь можно проигнорировать. Шиповник даст характерную кислинку, груша – «тело», полноту вкуса, а хурма – приятную, дополняющую гармонию «вяжущесть». О настойках на хурме у нас есть отдельная статья

Грушу, шиповник и хурму почистить, вымыть и обсушить, поместить в блендер и измельчить – не до состояния пюре, но мелко. Переложить массу в подходящую банку, добавить поломанные специи, залить ромом. Настаивать в темном месте 10-14 дней, периодически встряхивая. После этого срока настойку процедить, остатки плодов отжать. Добавить жидкий мёд по вкусу и отставить в прохладное место на месяц. После этого – декантировать и/или профильтровать. Пить ликер из шиповника, хурмы и груши можно будет через 2-3 месяца выдержки в бутылках.