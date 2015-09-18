В западных СМИ этому напитку уделяют очень много внимания, а на кулинарных блогах разрастаются настоящие баталии, поводом для которых служит рецепт этого самого тернового джина.

Что примечательно, напиток сам по себе очень прост и состоит всего из трех ингредиентов: джина, плодов терна и сахара. Пропорции и технологии могут отличаться, но это всего лишь джин, терн и сахар. И чтобы приготовить настоящий sloe gin, не нужно быть большим докой в самогоноварении или доктором наук в молекулярной химии. Достаточно иметь пару сотен рублей на самый обычный джин, немного терна и очень-очень много терпения.

Sloe gin настолько популярен в Европе, что Gordon’s пришлось прогнуться и выпустить свою версию ликера. Несмотря на его историю…

Напиток возник совсем недавно (по меркам алкогольной истории). До начала 20-го века о нем, как правило, отзывались пренебрежительно. К примеру, в одной из британских поэм 1717 года похожий напиток описывается как «смесь сахара, терна и мусора продовольственных магазинов» (джин тогда очень не любили). В 1838 году смесь джина и тернового сока описывали более хлестко: «смесь, которую жители Лондона пьют только в порту» (или около того, возможно имеется ввиду, что пить эту дрянь впору портовым бродягам). Но сегодня терновый джин готовят многие и гордятся этим.

Рецепт тернового джина

Для этого ликера лучше всего брать дикий терн – он мелкий, терпкий и лучше всего раскрывается в джине. Собирать его желательно поздней осенью после первых морозов, когда в плодах содержится максимальное количество сахара и уходит горечь. С некоторых урожаев, если терновник достаточно сладкий, sloe gin можно готовить и без сахара.

Что касается алкогольной основы, то здесь только джин. Он не обязательно должен быть высокого качества, но это должен быть джин, а не его «аналоги» всё из того же мытищинского апелласьона. Есть, к примеру, халтурка под названием «Вереск» - оно, чтобы это ни было на самом деле, не подходит.

Возьмите Beefeater или Gordon’s. Если в кармане звенит, а не хрустит, можно обратить внимание на менее популярные бренды, их много, но они могут быть не такими крепкими – предпочтительно брать джин крепостью более 43%. Можно разбавить немного водочкой, но не более чем на четверть.

Сахар подойдет обычный. Можно, конечно, взять тростниковый, но на вкус это ни как не повлияет и его нужно брать больше. Рецепт сам предельно прост, но пропорции можете подгонять под себя. Я привел самые оптимальные.

500 граммов спелого дикого терна

250 грамм сахарного песка

1 литр хорошего крепкого джина

Терн промыть и тщательно перебрать, избавляясь от порченых ягод. Проколоть каждый плод вилкой или зубочисткой до самой косточки. Если используете дикий терн, то его нужно будет положить в морозилку на пару часов, а затем разморозить – говорят, эта процедура улучшает вкусовые качества плодов. Как минимум, заморозка разрушит волокна и сок будет извлекаться лучше.

Теперь ягоды нужно сложить в банку подходящего объема, добавить сахар и залить это все джином. Плотно укупорить и интенсивно перемешать. Поставить в прохладное темное место настаиваться на 3 месяца.

Первые пару недель настой нужно хорошо перемешивать ежедневно, чтобы сахар растворился полностью и быстрее вытянул терновый сок. Потом перемешивать можно реже, один раз в неделю. Через три месяца готовый ликер можно сливать. Он будет мутным, и отфильтровать его очень сложно из-за слизистой мякоти терна. Можно попробовать фильтровать через кусочек муслина, а можно просто отстоять напиток и затем аккуратно слить его с осадка.

Хранить sloe gin нужно в темном шкафу и чем дольше, тем лучше. Опытным путем было установлено, что оптимальный срок выдержки 6 лет – ликер получается очень сбалансированным и ровным. Но можно ограничиться и годом, правда напиток будет немного резковат.

Многие советуют выровнять вкус корицей или гвоздикой. Думаю щепотка того или другого не будет лишней. Специи можно добавить не сразу, а за три-четыре дня до окончания настаивания. Также рекомендую попробовать сделать терновый джин без сахара. Получится чисто мужской напиток, особенно если использовался настоящий, крепкий лондонский джин.

Для слабого пола ликер можно слегка разбавить чистой водой. В Европе крепость этого замечательного напитка по закону не должна быть ниже 25%. Кстати, не спешите выбрасывать ягоды, оставшиеся после приготовления напитка. В статье с рецептами терновых ликёров есть целых три варианта использования этого добра (небольшой спойлер: ягоды можно залить хересом, портвейном или чёрным шоколадом). В общем, пробуйте!