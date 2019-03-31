Подобно сходству вина и чая, о которых я писал в одной из прошлых статей, общего у чая и кофе тоже много. Прежде всего, это два феномена ферментации, которая обогащает вкус и химический состав любого сырья. Так же, как ферментация трансформирует виноград в вино, а ячменный солод в пиво, она превращает плоды дерева Coffea и листья Camellia sinesis в супер-богатые химическими элементами продукты, ставшими наиболее ценными сельскохозяйственными товарами во всём мире.
Пару слов о действующих лицах. В отличие от имитаций кофейного ликёра Калуа, где за основу чаще берётся растворимый кофе, для нашей чайно-кофейной битвы лучше использовать кофе зерновой. Лучше брать зерно средней обжарки – сильно обжаренный кофе содержит в себе гораздо меньше ароматических компонентов и уходит в горечь. Молоть зёрна не нужно – замучитесь фильтровать – лучше подробить их молотком прямо перед настаиванием.
В упомянутой выше статье о винно-чайных настойках я немного рассказал о выборе чая для алкогольных изысков. Листовой китайский чай даёт самый свежий (если лист свежий, то есть чаю меньше года) вкус и чистый настой, но за неимением доступа к такому богатству сгодится и пакетированный чай: там, где указано 10-15-20 г листового чая, берите 4-6-8 чайных пакетиков. Но это, разумеется, будет неравносильной заменой и вкус ликёра заметно обеднеет. Почерпнуть идеи для других чайных алкогольных напитков вы можете в нашем материале о чайных ликёрах, где за эталон был взят словацкий аперитиво-дижестив TatraTea.
Об экономической целесообразности большинства рецептов ниже судите сами, но большие навески обусловлены короткими сроками мацерации. Потому что это работает. Эксперимента для вы можете уменьшить навеску кофе и чайного листа, увеличив сроки настаивания, но результаты могут отличаться очень сильно. Так же дела обстоят и с алкогольной базой – джин, ром и другую «элитку» можно заменить обычной водкой или качественным самогоном, а можно проявить вовлеченность в процесс и приготовить их самостоятельно. Например, сделать настоящий ром из мелассы или дистиллировать джин, обогатив тем самым ликёры массой вкусовых полутонов. Эксперимент не порок!
Кофейный ликёр «Венский Джо»Кофе – серьёзный бизнес на Дунае. Меню рядовой кофейни Вены обычно включает минимум два десятка его сортов и каждый имеет свою уникальную форму подачи. Некоторые из них сопровождаются порцией ароматного алкоголя. Ликёр «Венский Джо» вдохновлён Фарисеем (Pharisäer), старинным немецким кофейным напитком, который подают в венской кофейне Central во Внутреннем городе (Innere Stadt) – удивительная смесь душистого кофе с взбитыми сливками, маленьким стаканчиком рома и холодной водой для промывки рецепторов. На выбор сливки можно посыпать корицей или какао. Поскольку сливки будут отслаиваться по мере взросления ликёра, да и срок годности заметно убавится, их лучше добавлять во время подачи.
- 750 мл светлого или тёмного рома
- 200 г кофейных зёрен средней обжарки
- 3 палочки корицы
- 300 мл простого сиропа
Кофейные зёрна грубо измельчить и пересыпать в литровую банку. Добавить разломанные палочки корицы и залить всё ромом. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней, пока настой не приобретёт доминирующий вкус и аромат кофе (через 3 дня начинайте дегустировать). Процедить, профильтровать и перелить в чистую банку. Добавить простой сахарный сироп, подождать 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном прохладном шкафу, употребить в течение 1 года. Для подачи смешайте 60 мл ликёра с одной или двумя чайными ложками свежих сливок.
Рецепт-предложение: замените ром фруктовым бренди, сахарный сироп банкой (400 мл) сгущёнки, уменьшите количество палочек корицы до одной и вы получите прекрасный кофейно-молочный ликёр аля Латте.
Кофейный ликёр «Брюло»Кофе брюло (café brûlot) – это классический креольский согревающий напиток, особенно популярный в Новом Орлеане. Брюло можно сопоставить с гусарской жжёнкой (с французского brûlot означает «жжёный»), только вместо шампанского и рома здесь используется бренди и кофе, изрядно приправленные пряностями. Пока бренди горит в чаше с апельсиновой цедрой, гвоздикой и корицей, вилкой поддевается спираль из цедры, по которой неспешно вливается свежий кофе. Презентация и вкус этого напитка запоминается надолго, а в этом апельсиново-кофейном ликёре они останутся с вами навсегда. И готовить его гораздо проще.
- 750 мл фруктового бренди
- 100 г кофе в зёрнах средней обжарки
- измельчённая цедра 2-х апельсинов
- 3 бутона гвоздики
- 1 палочка корицы
- 300 мл простого карамелизированного сиропа
Кофе и палочку корица грубо измельчить. Смешать все ингредиенты, кроме сиропа, в банке подходящего объема, интенсивно перемешать и плотно закрыть. Банку оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней, пока жидкость не вберёт в себя достаточно и от кофе, и от апельсиновой цедры – через 3 дня начинайте пробовать. Процедить, профильтровать и смешать с сахарным сиропом. Выдержать 1-2 недели и можно приступать к дегустации. Хранить в тёмном шкафу до 1 года. Ликёр отлично смакует тёплым из маленьких кофейных чашек.
Простой карамелизированный сироп. Растопить в толстой посудине 1 стакан тростникового сахара до состояния жидкой карамели. Затем долить аккуратно 2 стакана простого сахарного сиропа и продолжать мешать около минуты, пока карамель снова приобретёт жидкое состояние. Процедить сироп через сито в термостойкий мерный стакан и добавить кипящей воды до объёма 2-х стаканов. Охладить, использовать в течение трёх месяцев.
Кофейный ликёр «Белый Русский»Названный в честь классического коктейля из водки, кофейного ликёра и сливок, он являет собой идеально приготовленный этот самый коктейль в бутылке. Сливочно-коричневый сахарный сироп усиливает жареные мотивы кофе. Хороший ингредиент для смягчения чашки кофе.
- 750 мл водки или самогона 40-50%
- 200 г кофе средней обжарки
- 120 мл сливочно-коричневого сахарного сиропа
Смешать грубо раздробленный кофе с водкой в банке подходящего объёма, плотно закрыть и оставить на 3-5 дней в тёмном прохладном месте. Процедить, профильтровать и смешать с сиропом. Хранить в холодильнике. Через пару дней ликёр можно пробовать, но выпить его нужно в течение 1 месяца. Через 2 недели в холодильнике сливки из сиропа могут собраться на поверхности напитка. Решается это банальным перемешиванием. Хорошо смакует взбитым со льдом и посыпанный тёртым мускатным орехом.
Сливочно-коричневый сахарный сироп. Смешать в толстостенной кастрюле 1 стакан густых сливок, 1 стакан тёмно-коричневого тростникового сахара, ¼ стакана измельчённого кофе сильной обжарки и ¼ стакана кондитерского какао-порошка. Довести на слабом огне до кипения, часто помешивая, снять с огня и дать настояться 10 минут. Процедить, добавить банку (400 мл) сгущенного молока и отправить в холодильник. Использовать в течение 2 недель.
Кофейный ликёр «ФундуКо»Фанатов у ароматизированного кофе не много, но кофе с фундуком обычно покоряет всех. Сладкий ореховый вкус жареного фундука оттеняет естественную горечь кофе, не меняя при этом общий вкусовой профиль. В ликёре этот тонкий баланс достигается более естественным способом, без применения химических растворителей, которые обычно используют для ароматизации кофейного зерна.
- 750 мл водки или самогона 40-50%
- 100 г кофейных зёрен средней обжарки
- 80 г поджаренного фундука
- 1 стручок ванили
- 200 мл простого сиропа из коричневого сахара
- 50 мл жидкого мёда
Кофе и фундук грубо измельчить, ванильный боб разрезать вдоль и выскоблить семечки. Всё это поместить в банку подходящего объёма и залить водкой. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Когда вкус вам понравится, процедите настойку в чистую ёмкость, добавьте сироп из коричневого тростникового сахара (с Мусковадо будет вообще огонь!) и мёд, тщательно перемешать и дать отдохнуть 2-3 недели. Снять с осадка, профильтровать и можно пробовать. Употребить в течение года.
Инструкция по применению: смешать в большой чашке 60 мл ликёра «Кофейный орех», добавить 120 мл свежесваренного кофе, украсить взбитыми сливками со щепоткой молотой корицы. Ммммм!
Кофейный ликёр «МОККА»Мокко (или Моко) означает много вещей: 1) шоколадно-кофейный напиток; 2) портовый город в Йемене, который славится своим рынком кофе; 3) сорт кофейного зерна; и 4) кофеварка для приготовления эспрессо на плите, которую впервые изготовили в Bialetti Industries в 1933 году. Этот кофейно-шоколадный ликёр (назовём его более редкой интерпретацией перевода йеменского Mokha/ Mocha – Мокка) мог быть вдохновлён любым из вышеперечисленного. И если вы решите готовить его с настоящим йеменским зерном Мока, вы только поддержите общую концепцию.
Подобно родству кофе и жареного фундука, кофе и какао-бобы (ищите в магазинах здорового питания дроблёные обжаренные какао-бобы) имеют много общих вкусовых характеристик, в том числе баланс кислотности и горечи, прожаренные вкусы от огня и расположенность к сахару, который делает их особенно приятными в этом ликёре.
- 350 мл качественной водки
- 350 мл фруктового бренди
- 100 г обжаренных дроблёных какао-бобов
- 100 г кофейных зёрен средне обжарки
- 300 мл простого сиропа из коричневого сахара
Кофе и какао грубо раздробить, пересыпать в литровую банку и добавить алкоголь. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и убрать на 3-5 дней в тёмное прохладное место. Когда вкус вас устроит, процедить через сито, профильтровать и добавить сироп, сваренный из равных частей воды и качественного коричневого тростникового сахара. Выдержать 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу, употребить в течение 6 месяцев.
Инструкция по применению: взбить в шейкере со льдом – мгновенный Мокко Мартини!
Чайный ликёр «Белый инжир»Белый чай обладает нежным ароматом луговых цветов, который усиливается здесь светлым турецким инжиром. Эта деликатная комбинация может существовать только в объятиях спирта – в виде чая этот баланс мимолётен. В качестве алкогольной основы лучше использовать более нейтральный лондонский сухой джин – женевероподобные джины с более выразительной ароматикой забьют собой тонкий вкус чая и инжира. Такой джин можно приготовить самостоятельно или попробовать использовать вместо него водку с добавлением небольшого количества джин-ботаники.
- 750 мл джина в стиле London Dry
- 15 г листового белого чая
- 12 шт. турецкого инжира (или любого светлого)
- 300 мл простого сиропа 1:1
Смешать джин, белый чай (в изначальном рецепте указано 1,5 стакана такого чая, разлапистого Бай Му Даня у меня вышло как раз 15 грамм) и нарезанный инжир в банке подходящего объема. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 5 дней. Процедить, профильтровать и смешать с сахарным сиропом. Дать отдохнуть 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном прохладном шкафу, употребить в течение 1 года.
Инструкцию по применению: замечательный ингредиент для безупречного Мартини или ледяного бокала с лимонадом.
Чайный ликёр «Зелёный мёд»Маття или Матча, измельчённый в порошок высококачественный зелёный чай, является центральным элементом в японской чайной церемонии. Технология помола обработанного паром и высушенного зелёного чая была разработана ещё во времена китайской династии Сун (960-1279 гг.). Практика взбивания маття венчиком и вдумчивого потребления полученного напитка стала целым ритуалом у дзен-буддистов.
Сегодня порошковый чай стал модным течением среди людей, озабоченных здоровым образом жизни и питанием в частности. Его стали добавлять как ароматизитор/краситель в лапшу соба, мороженое, конфеты и многочисленные кондитерские изделия. Маття ценится, прежде всего, за огромную концентрацию антиокисданта EGCG. А какой цвет! Ликёр «Зелёный мёд» получился красивого ярко-зелёного, яблочного оттенка, с лёгким травянистым ароматом зелёного чая. Настоящий дзен!
- 750 мл качественной водки или самогона 40-50%
- 15 г нежного зелёного чая (Би Ло Чунь, Маофэн и т.п.)
- ¼ стакана чая маття
- измельчённая цедра 3-х лимонов
- ¾ стакана жидкого клеверного мёда
Смешать водку, зелёный чай и маття, лимонную цедру и мёд в банке подходящего объема. Хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Через 3 дня обязательно начинать пробовать и процедить, когда во вкусе начнёт отчётливо доминировать зелёный чай, но не до горечи. Дать отдохнуть 2-3 недели, снять с осадка и можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу до 1 года.
Инструкция по применению: подавать в стакане со льдом, украшая долькой лайма, или слегка подогретым, как недорогой саке. Отлично смакует с имбирным элем.
Чайный ликёр «Прокопченный»Чайные листья Чжэн Шань Сяо Чжунь, больше известного в Европе как Лапсанг Сушонг, ферментируют по технологии красных чаёв, а затем сушат дымом от сосновых дров, придавая им очень интенсивный копчёно-смолистый вкус. В этом огненно-красном ликёре дымность чая подчёркнута испанской копчёной паприкой и пикантной остринкой подкопченного чёрного перца. Общий эффект – нокаут; использовать, чтобы заново вкурить Манхэттен или любой другой коктейль со скотчем.
- 350 мл водки или самогона 40-50%
- 350 мл дымного виски
- 10-15 г чая Чжэн Шань Сяо Чжун (Лапсанг Сушонг)
- 2 ст. л. испанской копчёной паприки Pimentón
- 1 ч. л. копчёного чёрного перца
- 300 мл простого сиропа из коричневого сахара
Смешать водку, скотч, чай, паприку и чёрный перец в банке подходящего объёма. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Через 3 дня начинать пробовать и процедить, когда вкус приблизится к желаемой насыщенности. Профильтровать, добавить простой сироп из коричневого тростникового сахара, дать отдохнуть 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу, употребить в течение 1 года.
Инструкция по применению: замешать Копчёную Мэри или Вулкан. Копчёная Мэри: в хайбол со льдом налить 60 мл нашего копчёного ликёра, 120 мл овощного сока и пару дэш Табаско, перемешать и украсить долькой лайма. Вулкан: взбить в шейкере со льдом 30 мл «подкопченного» с 60 мл серебряной текилы и парой дэш шоколадного биттера, перелить в охлаждённый коктейльный бокал с крустой из копчёной соли, украсить перчиком чили.
Чайный ликёр «Марокканская мята»Мятный чай в стиле Магриба (зелёный чай с листьями мяты) – это напиток гостеприимства по всей Северной Африке, который всегда подают гостям. Он всегда сладкий. Подобно маття, подача мятного чая очень ритуализирована, особенно в Марокко. Там его обязательно заваривает глава семейства, наливая ароматный настой из литого чайника с длинным носиком, держа его на внушительной высоте над бокалом гостя. Каскад чая, достигший своей цели без пролитой капли, эквивалент безупречно выполненного действа. Виртуозность и освежающий эффект марокканского мятного чая прекрасно улавливаются этим изысканным ликёром.
- 750 мл водки или самогона 40-50%
- 15 г нежного зелёного чая (Би Ло Чунь, Маофэн и т.п.)
- 2 стакана не измельчённой сушеной мяты
- 50 мл жидкого мёда
- 150-200 мл простого сиропа
Смешать водку, чай, мяту и мёд в банке подходящего объёма. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Когда вкус покажется насыщенным, настой процедить, профильтровать и смешать с простым сахарным сиропом по вкусу. Хранить в тёмном шкафу, употребить в течение 1 года.
Инструкция по применению: в летний зной смешать порцию освежающего ликёра со льдом и долькой лайма.
Чайный ликёр «Танинный задира»Танины, входящие в состав некоторых растений, связывают и осаждают белки и алкалоиды, защищают растения от поедания животными и выступают в качестве естественного инсектицида. Когда вы пьёте чай, красное вино или некоторые фруктовые соки (в частности, виноградный и яблочный), танины в них вызывают ощущения сухости во рту. В избытке эта реакция может быть неприятной, но если её контролировать, наш мозг будет интерпретировать эту сухость по-другому, делая жидкость в чае, соке или вине более освежающей. Танины в «Танинном задире» обеспечивают листья красного чая и хурма (здесь рекомендуется хурма сорта Хачия в форме сердца), особенно хурма, незрелые плоды которой очень ими богаты.
- 750 мл водки или самогона 40-50%
- 15 г крупнолистового чёрного/красного чая
- 2 шт. недозревшей хурмы сорта Хачия
- 50 г обжаренных дроблёных какао-бобов
- 1 стакан заваренного чёрного чая
- 1 стакан пальмового или тростникового сахара
В банке подходящего объёма смешать водку, чай, нарезанную средними кубиками хурму и какао. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Пока мацерация идёт своим чередом, сварить из заваренного чёрного чая средней крепости и сахара простой сироп: смешать, нагревать до полного растворения сахара, до кипения не доводить. Когда мацерат начнёт «хватать» за язык своей терпкостью, его нужно процедить, профильтровать и смешать с остывшим чайным сиропом. Через 2-3 недели отдыха ликёр можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу до 1 года.
Инструкция по применению: смешать с ликёром освежающий Джин-тоник или Отвёртку.
Как считаете, победила дружба?