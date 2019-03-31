Подобно сходству вина и чая, о которых я писал в одной из прошлых статей, общего у чая и кофе тоже много. Прежде всего, это два феномена ферментации, которая обогащает вкус и химический состав любого сырья. Так же, как ферментация трансформирует виноград в вино, а ячменный солод в пиво, она превращает плоды дерева Coffea и листья Camellia sinesis в супер-богатые химическими элементами продукты, ставшими наиболее ценными сельскохозяйственными товарами во всём мире.

Пару слов о действующих лицах. В отличие от имитаций кофейного ликёра Калуа, где за основу чаще берётся растворимый кофе, для нашей чайно-кофейной битвы лучше использовать кофе зерновой. Лучше брать зерно средней обжарки – сильно обжаренный кофе содержит в себе гораздо меньше ароматических компонентов и уходит в горечь. Молоть зёрна не нужно – замучитесь фильтровать – лучше подробить их молотком прямо перед настаиванием.

В упомянутой выше статье о винно-чайных настойках я немного рассказал о выборе чая для алкогольных изысков. Листовой китайский чай даёт самый свежий (если лист свежий, то есть чаю меньше года) вкус и чистый настой, но за неимением доступа к такому богатству сгодится и пакетированный чай: там, где указано 10-15-20 г листового чая, берите 4-6-8 чайных пакетиков. Но это, разумеется, будет неравносильной заменой и вкус ликёра заметно обеднеет. Почерпнуть идеи для других чайных алкогольных напитков вы можете в нашем материале о чайных ликёрах, где за эталон был взят словацкий аперитиво-дижестив TatraTea.

Об экономической целесообразности большинства рецептов ниже судите сами, но большие навески обусловлены короткими сроками мацерации. Потому что это работает. Эксперимента для вы можете уменьшить навеску кофе и чайного листа, увеличив сроки настаивания, но результаты могут отличаться очень сильно. Так же дела обстоят и с алкогольной базой – джин, ром и другую «элитку» можно заменить обычной водкой или качественным самогоном, а можно проявить вовлеченность в процесс и приготовить их самостоятельно. Например, сделать настоящий ром из мелассы или дистиллировать джин, обогатив тем самым ликёры массой вкусовых полутонов. Эксперимент не порок!

Кофейный ликёр «Венский Джо»

750 мл светлого или тёмного рома

200 г кофейных зёрен средней обжарки

3 палочки корицы

300 мл простого сиропа

Кофе – серьёзный бизнес на Дунае. Меню рядовой кофейни Вены обычно включает минимум два десятка его сортов и каждый имеет свою уникальную форму подачи. Некоторые из них сопровождаются порцией ароматного алкоголя. Ликёр «Венский Джо» вдохновлён Фарисеем (Pharisäer), старинным немецким кофейным напитком, который подают в венской кофейне Central во Внутреннем городе (Innere Stadt) – удивительная смесь душистого кофе с взбитыми сливками, маленьким стаканчиком рома и холодной водой для промывки рецепторов. На выбор сливки можно посыпать корицей или какао. Поскольку сливки будут отслаиваться по мере взросления ликёра, да и срок годности заметно убавится, их лучше добавлять во время подачи.

Кофейные зёрна грубо измельчить и пересыпать в литровую банку. Добавить разломанные палочки корицы и залить всё ромом. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней, пока настой не приобретёт доминирующий вкус и аромат кофе (через 3 дня начинайте дегустировать). Процедить, профильтровать и перелить в чистую банку. Добавить простой сахарный сироп, подождать 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном прохладном шкафу, употребить в течение 1 года. Для подачи смешайте 60 мл ликёра с одной или двумя чайными ложками свежих сливок.

Рецепт-предложение: замените ром фруктовым бренди, сахарный сироп банкой (400 мл) сгущёнки, уменьшите количество палочек корицы до одной и вы получите прекрасный кофейно-молочный ликёр аля Латте.

Кофейный ликёр «Брюло»

750 мл фруктового бренди

100 г кофе в зёрнах средней обжарки

измельчённая цедра 2-х апельсинов

3 бутона гвоздики

1 палочка корицы

300 мл простого карамелизированного сиропа

Кофе брюло (café brûlot) – это классический креольский согревающий напиток, особенно популярный в Новом Орлеане. Брюло можно сопоставить с гусарской жжёнкой (с французского brûlot означает «жжёный»), только вместо шампанского и рома здесь используется бренди и кофе, изрядно приправленные пряностями. Пока бренди горит в чаше с апельсиновой цедрой, гвоздикой и корицей, вилкой поддевается спираль из цедры, по которой неспешно вливается свежий кофе. Презентация и вкус этого напитка запоминается надолго, а в этом апельсиново-кофейном ликёре они останутся с вами навсегда. И готовить его гораздо проще.

Кофе и палочку корица грубо измельчить. Смешать все ингредиенты, кроме сиропа, в банке подходящего объема, интенсивно перемешать и плотно закрыть. Банку оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней, пока жидкость не вберёт в себя достаточно и от кофе, и от апельсиновой цедры – через 3 дня начинайте пробовать. Процедить, профильтровать и смешать с сахарным сиропом. Выдержать 1-2 недели и можно приступать к дегустации. Хранить в тёмном шкафу до 1 года. Ликёр отлично смакует тёплым из маленьких кофейных чашек.

Простой карамелизированный сироп. Растопить в толстой посудине 1 стакан тростникового сахара до состояния жидкой карамели. Затем долить аккуратно 2 стакана простого сахарного сиропа и продолжать мешать около минуты, пока карамель снова приобретёт жидкое состояние. Процедить сироп через сито в термостойкий мерный стакан и добавить кипящей воды до объёма 2-х стаканов. Охладить, использовать в течение трёх месяцев.

Кофейный ликёр «Белый Русский»

750 мл водки или самогона 40-50%

200 г кофе средней обжарки

120 мл сливочно-коричневого сахарного сиропа

Названный в честь классического коктейля из водки, кофейного ликёра и сливок, он являет собой идеально приготовленный этот самый коктейль в бутылке. Сливочно-коричневый сахарный сироп усиливает жареные мотивы кофе. Хороший ингредиент для смягчения чашки кофе.

Смешать грубо раздробленный кофе с водкой в банке подходящего объёма, плотно закрыть и оставить на 3-5 дней в тёмном прохладном месте. Процедить, профильтровать и смешать с сиропом. Хранить в холодильнике. Через пару дней ликёр можно пробовать, но выпить его нужно в течение 1 месяца. Через 2 недели в холодильнике сливки из сиропа могут собраться на поверхности напитка. Решается это банальным перемешиванием. Хорошо смакует взбитым со льдом и посыпанный тёртым мускатным орехом.

Сливочно-коричневый сахарный сироп. Смешать в толстостенной кастрюле 1 стакан густых сливок, 1 стакан тёмно-коричневого тростникового сахара, ¼ стакана измельчённого кофе сильной обжарки и ¼ стакана кондитерского какао-порошка. Довести на слабом огне до кипения, часто помешивая, снять с огня и дать настояться 10 минут. Процедить, добавить банку (400 мл) сгущенного молока и отправить в холодильник. Использовать в течение 2 недель.

Кофейный ликёр «ФундуКо»

750 мл водки или самогона 40-50%

100 г кофейных зёрен средней обжарки

80 г поджаренного фундука

1 стручок ванили

200 мл простого сиропа из коричневого сахара

50 мл жидкого мёда

Фанатов у ароматизированного кофе не много, но кофе с фундуком обычно покоряет всех. Сладкий ореховый вкус жареного фундука оттеняет естественную горечь кофе, не меняя при этом общий вкусовой профиль. В ликёре этот тонкий баланс достигается более естественным способом, без применения химических растворителей, которые обычно используют для ароматизации кофейного зерна.

Кофе и фундук грубо измельчить, ванильный боб разрезать вдоль и выскоблить семечки. Всё это поместить в банку подходящего объёма и залить водкой. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Когда вкус вам понравится, процедите настойку в чистую ёмкость, добавьте сироп из коричневого тростникового сахара (с Мусковадо будет вообще огонь!) и мёд, тщательно перемешать и дать отдохнуть 2-3 недели. Снять с осадка, профильтровать и можно пробовать. Употребить в течение года.

Инструкция по применению: смешать в большой чашке 60 мл ликёра «Кофейный орех», добавить 120 мл свежесваренного кофе, украсить взбитыми сливками со щепоткой молотой корицы. Ммммм!

Кофейный ликёр «МОККА»

Мокко (или Моко) означает много вещей: 1) шоколадно-кофейный напиток; 2) портовый город в Йемене, который славится своим рынком кофе; 3) сорт кофейного зерна; и 4) кофеварка для приготовления эспрессо на плите, которую впервые изготовили в Bialetti Industries в 1933 году. Этот кофейно-шоколадный ликёр (назовём его более редкой интерпретацией перевода йеменского Mokha/ Mocha – Мокка) мог быть вдохновлён любым из вышеперечисленного. И если вы решите готовить его с настоящим йеменским зерном Мока, вы только поддержите общую концепцию.

Подобно родству кофе и жареного фундука, кофе и какао-бобы (ищите в магазинах здорового питания дроблёные обжаренные какао-бобы) имеют много общих вкусовых характеристик, в том числе баланс кислотности и горечи, прожаренные вкусы от огня и расположенность к сахару, который делает их особенно приятными в этом ликёре.

350 мл качественной водки

350 мл фруктового бренди

100 г обжаренных дроблёных какао-бобов

100 г кофейных зёрен средне обжарки

300 мл простого сиропа из коричневого сахара

Кофе и какао грубо раздробить, пересыпать в литровую банку и добавить алкоголь. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и убрать на 3-5 дней в тёмное прохладное место. Когда вкус вас устроит, процедить через сито, профильтровать и добавить сироп, сваренный из равных частей воды и качественного коричневого тростникового сахара. Выдержать 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу, употребить в течение 6 месяцев.

Инструкция по применению: взбить в шейкере со льдом – мгновенный Мокко Мартини!

Чайный ликёр «Белый инжир»

750 мл джина в стиле London Dry

15 г листового белого чая

12 шт. турецкого инжира (или любого светлого)

300 мл простого сиропа 1:1

Белый чай обладает нежным ароматом луговых цветов, который усиливается здесь светлым турецким инжиром. Эта деликатная комбинация может существовать только в объятиях спирта – в виде чая этот баланс мимолётен. В качестве алкогольной основы лучше использовать более нейтральный лондонский сухой джин – женевероподобные джины с более выразительной ароматикой забьют собой тонкий вкус чая и инжира. Такой джин можно приготовить самостоятельно или попробовать использовать вместо него водку с добавлением небольшого количества джин-ботаники.

Смешать джин, белый чай (в изначальном рецепте указано 1,5 стакана такого чая, разлапистого Бай Му Даня у меня вышло как раз 15 грамм) и нарезанный инжир в банке подходящего объема. Банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 5 дней. Процедить, профильтровать и смешать с сахарным сиропом. Дать отдохнуть 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном прохладном шкафу, употребить в течение 1 года.

Инструкцию по применению: замечательный ингредиент для безупречного Мартини или ледяного бокала с лимонадом.

Чайный ликёр «Зелёный мёд»

Маття или Матча, измельчённый в порошок высококачественный зелёный чай, является центральным элементом в японской чайной церемонии. Технология помола обработанного паром и высушенного зелёного чая была разработана ещё во времена китайской династии Сун (960-1279 гг.). Практика взбивания маття венчиком и вдумчивого потребления полученного напитка стала целым ритуалом у дзен-буддистов.

Сегодня порошковый чай стал модным течением среди людей, озабоченных здоровым образом жизни и питанием в частности. Его стали добавлять как ароматизитор/краситель в лапшу соба, мороженое, конфеты и многочисленные кондитерские изделия. Маття ценится, прежде всего, за огромную концентрацию антиокисданта EGCG. А какой цвет! Ликёр «Зелёный мёд» получился красивого ярко-зелёного, яблочного оттенка, с лёгким травянистым ароматом зелёного чая. Настоящий дзен!

750 мл качественной водки или самогона 40-50%

15 г нежного зелёного чая (Би Ло Чунь, Маофэн и т.п.)

¼ стакана чая маття

измельчённая цедра 3-х лимонов

¾ стакана жидкого клеверного мёда

Смешать водку, зелёный чай и маття, лимонную цедру и мёд в банке подходящего объема. Хорошо перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Через 3 дня обязательно начинать пробовать и процедить, когда во вкусе начнёт отчётливо доминировать зелёный чай, но не до горечи. Дать отдохнуть 2-3 недели, снять с осадка и можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу до 1 года.

Инструкция по применению: подавать в стакане со льдом, украшая долькой лайма, или слегка подогретым, как недорогой саке. Отлично смакует с имбирным элем.

Чайный ликёр «Прокопченный»

350 мл водки или самогона 40-50%

350 мл дымного виски

10-15 г чая Чжэн Шань Сяо Чжун (Лапсанг Сушонг)

2 ст. л. испанской копчёной паприки Pimentón

1 ч. л. копчёного чёрного перца

300 мл простого сиропа из коричневого сахара

Чайные листья Чжэн Шань Сяо Чжунь, больше известного в Европе как Лапсанг Сушонг, ферментируют по технологии красных чаёв, а затем сушат дымом от сосновых дров, придавая им очень интенсивный копчёно-смолистый вкус. В этом огненно-красном ликёре дымность чая подчёркнута испанской копчёной паприкой и пикантной остринкой подкопченного чёрного перца. Общий эффект – нокаут; использовать, чтобы заново вкурить Манхэттен или любой другой коктейль со скотчем.

Смешать водку, скотч, чай, паприку и чёрный перец в банке подходящего объёма. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Через 3 дня начинать пробовать и процедить, когда вкус приблизится к желаемой насыщенности. Профильтровать, добавить простой сироп из коричневого тростникового сахара, дать отдохнуть 2-3 недели и можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу, употребить в течение 1 года.

Инструкция по применению: замешать Копчёную Мэри или Вулкан. Копчёная Мэри: в хайбол со льдом налить 60 мл нашего копчёного ликёра, 120 мл овощного сока и пару дэш Табаско, перемешать и украсить долькой лайма. Вулкан: взбить в шейкере со льдом 30 мл «подкопченного» с 60 мл серебряной текилы и парой дэш шоколадного биттера, перелить в охлаждённый коктейльный бокал с крустой из копчёной соли, украсить перчиком чили.

Чайный ликёр «Марокканская мята»

750 мл водки или самогона 40-50%

15 г нежного зелёного чая (Би Ло Чунь, Маофэн и т.п.)

2 стакана не измельчённой сушеной мяты

50 мл жидкого мёда

150-200 мл простого сиропа

Мятный чай в стиле Магриба (зелёный чай с листьями мяты) – это напиток гостеприимства по всей Северной Африке, который всегда подают гостям. Он всегда сладкий. Подобно маття, подача мятного чая очень ритуализирована, особенно в Марокко. Там его обязательно заваривает глава семейства, наливая ароматный настой из литого чайника с длинным носиком, держа его на внушительной высоте над бокалом гостя. Каскад чая, достигший своей цели без пролитой капли, эквивалент безупречно выполненного действа. Виртуозность и освежающий эффект марокканского мятного чая прекрасно улавливаются этим изысканным ликёром.

Смешать водку, чай, мяту и мёд в банке подходящего объёма. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Когда вкус покажется насыщенным, настой процедить, профильтровать и смешать с простым сахарным сиропом по вкусу. Хранить в тёмном шкафу, употребить в течение 1 года.

Инструкция по применению: в летний зной смешать порцию освежающего ликёра со льдом и долькой лайма.

Чайный ликёр «Танинный задира»

750 мл водки или самогона 40-50%

15 г крупнолистового чёрного/красного чая

2 шт. недозревшей хурмы сорта Хачия

50 г обжаренных дроблёных какао-бобов

1 стакан заваренного чёрного чая

1 стакан пальмового или тростникового сахара

Танины, входящие в состав некоторых растений, связывают и осаждают белки и алкалоиды, защищают растения от поедания животными и выступают в качестве естественного инсектицида. Когда вы пьёте чай, красное вино или некоторые фруктовые соки (в частности, виноградный и яблочный), танины в них вызывают ощущения сухости во рту. В избытке эта реакция может быть неприятной, но если её контролировать, наш мозг будет интерпретировать эту сухость по-другому, делая жидкость в чае, соке или вине более освежающей. Танины в «Танинном задире» обеспечивают листья красного чая и хурма (здесь рекомендуется хурма сорта Хачия в форме сердца), особенно хурма, незрелые плоды которой очень ими богаты.

В банке подходящего объёма смешать водку, чай, нарезанную средними кубиками хурму и какао. Тщательно перемешать, банку плотно закрыть и оставить в тёмном прохладном месте на 3-5 дней. Пока мацерация идёт своим чередом, сварить из заваренного чёрного чая средней крепости и сахара простой сироп: смешать, нагревать до полного растворения сахара, до кипения не доводить. Когда мацерат начнёт «хватать» за язык своей терпкостью, его нужно процедить, профильтровать и смешать с остывшим чайным сиропом. Через 2-3 недели отдыха ликёр можно пробовать. Хранить в тёмном шкафу до 1 года.

Инструкция по применению: смешать с ликёром освежающий Джин-тоник или Отвёртку.

Как считаете, победила дружба?