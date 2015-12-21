Статья посвящается всем тем, кто только сейчас осознал, что до Нового Года осталось чуть больше недели. Тем, кто в эту минуту выпучил глаза и начал в панике перебирать варианты, судорожно перелистывать рецепты Ромового в поисках «быстрых» напитков к новогоднему столу. Упрощаю задачу максимально – сливочные ликеры можно пить хоть в день их приготовления. Но лучше подождать, ну хоть пару деньков. Irish Cream, кстати, на Западе считается таким себе рождественским напитком, почти как Эгг Ног. Ну, почти.

В качестве спиртовой основы можно использовать не только ирландский виски. Его можно смело заменить бурбоном или каким-нибудь недорогим скотчем – они сделают напиток мягким, как и практически любой ирландский whiskey. А вот ржаной (rye) или скотч с острова Айла сообщат ликеру сложность и глубину. Наконец, сливочный ликер очень хорош и с бренди, здесь главное найти очень мягкий и без резкости во вкусе коньячок. Ну а если тратиться не охота, можно попробовать свои домашние «имитации», к примеру, домашний коньяк и виски.

Сливочный ликер с домашней сгущенкой

950 мл цельного молока

120 г сахара (тростникового)

1 стручок ванили

120 мл густых сливок

60 г слайсов миндаля

60 г какао-бобов (орешки)

3 ст. л. кофейных зерен

1/8 ч. л. морской соли

350-360 мл виски

Варим сами сгущенку. Звучит великолепно. Автор этого рецепта всерьез озадачился проблемой почти всех Айриш Кримов – густое, тягучее тело, которое дурно сочетается с некоторыми напитками, к примеру, с чаем. Ликер не такой густой, как наш домашний Бейлиз , но не менее вкусный и даже в чем то лучше. Сложные ингредиенты заменяем, дополняем, видоизменяем.

Смешиваем молоко, сахар и стручок ванили (разрезанный и почищенный от семечек) в большой кастрюле с толстым дном. Чем больше кастрюля в диаметре, тем быстрее будет испаряться молоко, что нам и нужно. Доводим молоко до кипения на среднем огне, постоянно и интенсивно его перемешиваем, очищая дно и бока кастрюли, чтобы молоко не пригорело. Когда молоко закипело, уменьшаем огонь до минимума. Продолжаем варить, помешивая, пока оно не уварится до 530-590 мл.

Вместо стручка ванили можно использовать эквивалент ванильного экстракта, ванилина или ванильного сахара. Стручок ванили можно заменить 1-2 ч.л. ванильного сахара или ванилином на кончике ножа. Какао-бобы (орешки) можно заказать в Интернете, а можно заменить эквивалентом какао-порошка, но это будет не одно и то же.

Если варить на относительно среднем огне и интенсивно перемешивать, то процесс этот займет около получаса. На минимальном огне – около 2х часов. После этого уже сгущенное молоко нужно перелить в измерительную жаропрочную мерную емкость, чтобы узнать точный объем, а затем добавить к нему сливки, жареный миндаль, нарезанный на тонкие слайсы, какао-бобы, кофейные зерна и соль. Подогреть до образования пара, снять с огня и подержать под крышкой 10 минут.

Молоко процедить через мелкое чайное сито и дать ему остыть в течение 5-10 минут, время от времени помешивая, чтобы ускорить остывание. При желании домашнюю сгущенку можно немного перебить (перемешать) погружным блендеров – так уменьшится вероятность образования комочков жира при хранении ликера в холодильнике. Теперь нужно добавить виски или имитацию виски из самогона/водки/спирта: вливает виски тонкой струйкой, интенсивно перемешивая молоко.

Пить ликер можно сразу, но лучше подождать пару дней. Хранить желательно в стерильных бутылках в холодильнике. Здесь не используется ни каких консервантов, кроме сахара, поэтому домашний сливочный ликер хранить можно не дольше 2х месяцев, а лучше употребить его за месяц. Пить его можно просто со льдом или добавлять в кофе, черный чай, различные коктейли (очень вкусно с мороженым, бананами и какао). Ликер хорошо сочетается с ройбушем, особенно карамельным.

Ликер Irish Cream «заграничный»

180 мл густых сливок

420 мл сгущенного молока

420 мл любого виски

1 ст.л. растворимого кофе

2 ст.л. шоколадного сиропа

Рецепт очень напоминает наш старый добрый домашний Бейлиз (1 рецепт), но с некоторыми поправками. Его почему-то очень полюбили на западе, видимо из-за простого рецепта и доступных для них ингредиентов. Мне все же импонирует первый рецепт, но этот тоже сойдет за «классику». Впервые, а может быть и нет, его описала голландка Иветт ван Бовен в своей книге «Home Made Winter».

В ликер также можно добавить (это для размышлений): пару яиц, 1 ч.л. ванильного экстракта, 1/3 ч.л. лимонного экстракта, ¼ ч.л. кокосового и/или миндального экстракта. Как готовить экстракты вкратце упомянул достопочтенный дон Помазан в статье с рецептами ванильных ликеров – изучайте. Простор для полета фантазии есть.

Готовить сливочный ликер голландки очень просто. Нужно поместить все ингредиенты в блендер и взбить до однородной массы. На этом все премудрости и заканчиваются. Пить можно сразу, но лучше подождать пару дней. Хранить ликер следует в чистой бутылке в холодильнике до 2 месяцев. Шоколадный сироп, кстати, можно использовать и самодельный, но лучше не заморачиваться и купить в магазине. Лучший вариант – сиропы Monin или что-то в этом роде.

Шоколадно-орехово-сливочный ликер «Nutella»

180 г пасты Nutella с фундуком

120 г сахара

1 ч.л. ванильного экстракта

300 мл густых сливок

500 мл хорошей водки

Да, вот такой вот необычный напиток. Помнится, в детстве эту вкусняху поглощал ложками, и счастью моему не было предела. Сейчас, конечно, Nutella стоит не дешево, но к новогоднему столу… ну чтоб разочек… ну чтоб поностальгировать…

В средней кастрюле смешать Нутеллу, сахар и ванильный экстракт (его рецепт смотреть в статье с рецептом кофейного ликера, там же написано, в каких пропорциях его можно заменить ванилином или ванильным сахаром). Варить основу на среднем огне, интенсивно помешивая и добавляя сливки. Перемешивать и варить до тех пор, пока смесь не начнет кипеть и не образуется гладкая «сливочная» масса. Снять с огня и дать остыть до комнатной температуры. Помешивая влить водку, при желании добавить еще – тут по вкусу. Дать ликеру отдохнуть пару дней и подавать к столу. Хранится он в холодильнике минимум 3 недели, дальше как повезет.

Радуйте себя, радуйте своих близких, друзей, близких друзей. Читайте Ромовый Дневник и не знайте бед ;) Всего вам самого наилучшего в наступающем!