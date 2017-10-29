Тыквенный крем-ликёр не в новинку. Его обожают не только в США, где блюда и напитки из осеннего плода возведены в культ, но и далеко за их пределами. Пьют его не только на Хэллоуин, когда это наиболее актуально, но и на любой другой почитаемый праздник, особенно на Рождество. Что примечательно, готовят его не многие, ведь купить тыквенный сливочный ликёр буржуину как дважды два – его производством занимается целое полчище ликёроводочных заводов. В США это: Pennsylvania Dutch, Fulton’s Harvest, Heritage Hill, Mothers, Forbidden Secret и Maya. Готовят его и в Ирландии, под эгидой Molly’s и небезызвестного производителя вкусных сливочных ликёров Baileys. У нас такие диковинные напитки редкость, поэтому готовить мы их будем самостоятельно. Тем более Хэллоуин на носу!

Тыквенное пюре для ликёров и не только

Основой всех тыквенных крем-ликёров всегда является тыквенное пюре. С его готовки мы и начнём. Для начала нужно разогреть духовку до 190С. Взять целую тыкву, помыть её, отрезать стебель и разрезать пополам. Удалить из каждой половинки семена и волокна. Положить половинки тыквы на противень, поместить в духовку и запекать около 45 минут, пока кожица не станет тёмной и сморщенной. Достать запеченные половинки, дать им остыть и без проблем достать мякоть обычной ложкой. Затем её нужно пюрировать в блендере около 30 секунд, пока не получится красивая однородная масса. Тыквенное пюре для ликёров и будущих кулинарных шедевров готово!

Если духовки у вас не оказалось, пюре можно приготовить другим способом. Возьмите тыкву любого размера и нарежьте её мякоть небольшими кубиками, примерно по 2,5 см. Переложите кубики в кастрюлю подходящего объема и залейте водой, чтобы та покрыла тыкву полностью. Варите на среднем огне до готовности (пока кубики не станут мягкими). После этого из тыквы можно делать пюре в блендере, как описано выше. Хранится тыквенное пюре до 7 дней в холодильнике. Из плода весом 1,3-1,5 кг получается около 500 мл пюре.

Итак, пюре готово. Пора заняться ликёром!

Домашний пряный тыквенный крем-ликёр с ромом

250 мл густых сливок (20%)

250 мл тыквенного пюре

80 г кондитерского сахара

½ ч. л. молотого имбиря

½ ч. л. молотой корицы

½ ч. л. тёртого мускатного ореха

¼ ч. л. молотой гвоздики

¼ ч. л. молотого душистого перца

½ ч. л. ванильного экстракта (8 г ванильного сахара)

500 мл тёмного рома

Универсальный рецепт, с которым можно экспериментировать до бесконечности. Прежде всего, можно смело брать другую алкогольную основу, ведь тёмный ром – удовольствие не из дешевых. Тот же пряный ром, который будут стоить на порядок дешевле, отлично впишется в концепцию сливочного пряного ликёра. Можно сильно удешевить напиток, если использовать домашние заготовки: эрзац-ром или, скажем, домашнюю Бехеровку . Что касается пряностей, то здесь это стандартный набор специй для тыквенного пирога. Эту смесь можно приготовить заранее в большом количестве и использовать не только для приготовления напитков, но и для выпечки. В следующем рецепте вы найдёте инструкцию, как сделать такую смесь самостоятельно. Что ж, поехали!

Поместить сливки, сахар, тыквенное пюре и пряности в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая подогревать до получения однородной массы, до кипения не доводить. Дать смеси остыть и добавить ром. Хорошо перемешать, процедить через сито и перелить в чистые бутылки. Пить ликёр можно через 1-2 часа выдержки в холодильнике, но лучше оставить его там на ночь. Срок хранения ликёра в холодильнике от 1 месяца.

Домашний пряный тыквенный крем-ликёр с виски

125 мл цельных сливок (10-15%)

80 мл сгущенного молока

50 мл выразительного виски (скотч, ржаной)

1,5 ст. л. тыквенного пюре

1 ч. л. растворимого кофе

1/2 ч. л. специй для тыквенного пирога*

1/8 ч. л. молотой корицы

1/2 ч. л. ванильного сахара

Другая версия ликёра со сгущенным молоком. Очень похож на рецепт домашнего Бейлиса других сливочных ликёров . Виски смело заменяем его имитацией или другими домашними поделками. Обратите внимание, что в рецепте приведены пропорции для приготовления примерно 250 мл ликёра, так что не забудьте пересчитать их под свои объемы. Удачи!

Добавить все ингредиенты в блендер и смешивать в течение примерно 30 секунд, пока не получится однородный напиток. Процедить через сито и отправить на 3-5 часов или на ночь в холодильник. Подавать со льдом, на стакане можно предварительно сделать сахарную крусту (обмакнуть края в густом сиропе, а затем в коричневом сахаре).

*Специи для тыквенного пирога:

3 ст. л. молотой корицы

2 ч. л. молотого имбиря

1,5 ч. л. молотого душистого перца

1,5 ч. л. молотой гвоздики

2 ч. л. молотого мускатного ореха

Смешать все пряности и хранить в герметичном контейнере до 1 года.

Коктейли с тыквенным крем-ликёром

Осенний восход/Autumn Sunrise 60 мл тыквенного крем-ликёра

30 мл золотой текилы

кофе-эспрессо Сварить кофе в чашку для капучино, добавить текилу и тыквенный ликёр. Украсить взбитыми сливками и тёртым шоколадом.

Тыквенный пломбир/Pumpkin Sundae 30 мл тыквенного крем-ликёра

30 мл ванильной водки

15 мл шоколадного сиропа

7,5 мл простого сиропа Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в бокал тумблер. Посыпать молотой корицей.

Октябрьский оползень/October Mudslide 60 мл тыквенного крем-ликёра

60 мл водки

30 мл жирных сливок (30%) Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в бокал тумблер. Посыпать молотой корицей.

Тыква-тини/Pumpkin-tini 90 мл тыквенного крем-ликёра

60 мл карамельной водки Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в коктейльный бокал. Посыпать тёртым шоколадом.

Тыквенно-сливочный ликёр хорошо смакует в чистом виде со льдом, но в коктейлях он раскрывается совсем по-другому. Кстати, если приготовленного ликёра мало, а на Хэллоуин хочется угощать гостей чем-то этаким, советуем посмотреть рецепты тематических коктейлей , где вы наверняка найдете парочку хороших сочетаний даже под самый скромный домашний бар.

А ещё наш ликёр отлично смакует с медовым бурбоном, Амаретто, выразительным ромом или виски и другими похожими напитками. Но лучше все он раскрывается в чашечке кофе!