Тыквенный крем-ликёр не в новинку. Его обожают не только в США, где блюда и напитки из осеннего плода возведены в культ, но и далеко за их пределами. Пьют его не только на Хэллоуин, когда это наиболее актуально, но и на любой другой почитаемый праздник, особенно на Рождество. Что примечательно, готовят его не многие, ведь купить тыквенный сливочный ликёр буржуину как дважды два – его производством занимается целое полчище ликёроводочных заводов. В США это: Pennsylvania Dutch, Fulton’s Harvest, Heritage Hill, Mothers, Forbidden Secret и Maya. Готовят его и в Ирландии, под эгидой Molly’s и небезызвестного производителя вкусных сливочных ликёров Baileys. У нас такие диковинные напитки редкость, поэтому готовить мы их будем самостоятельно. Тем более Хэллоуин на носу!
Тыквенное пюре для ликёров и не толькоОсновой всех тыквенных крем-ликёров всегда является тыквенное пюре. С его готовки мы и начнём. Для начала нужно разогреть духовку до 190оС. Взять целую тыкву, помыть её, отрезать стебель и разрезать пополам. Удалить из каждой половинки семена и волокна. Положить половинки тыквы на противень, поместить в духовку и запекать около 45 минут, пока кожица не станет тёмной и сморщенной. Достать запеченные половинки, дать им остыть и без проблем достать мякоть обычной ложкой. Затем её нужно пюрировать в блендере около 30 секунд, пока не получится красивая однородная масса. Тыквенное пюре для ликёров и будущих кулинарных шедевров готово!
Если духовки у вас не оказалось, пюре можно приготовить другим способом. Возьмите тыкву любого размера и нарежьте её мякоть небольшими кубиками, примерно по 2,5 см. Переложите кубики в кастрюлю подходящего объема и залейте водой, чтобы та покрыла тыкву полностью. Варите на среднем огне до готовности (пока кубики не станут мягкими). После этого из тыквы можно делать пюре в блендере, как описано выше. Хранится тыквенное пюре до 7 дней в холодильнике. Из плода весом 1,3-1,5 кг получается около 500 мл пюре.
Итак, пюре готово. Пора заняться ликёром!
Домашний пряный тыквенный крем-ликёр с ромомУниверсальный рецепт, с которым можно экспериментировать до бесконечности. Прежде всего, можно смело брать другую алкогольную основу, ведь тёмный ром – удовольствие не из дешевых. Тот же пряный ром, который будут стоить на порядок дешевле, отлично впишется в концепцию сливочного пряного ликёра. Можно сильно удешевить напиток, если использовать домашние заготовки: эрзац-ром или, скажем, домашнюю Бехеровку. Что касается пряностей, то здесь это стандартный набор специй для тыквенного пирога. Эту смесь можно приготовить заранее в большом количестве и использовать не только для приготовления напитков, но и для выпечки. В следующем рецепте вы найдёте инструкцию, как сделать такую смесь самостоятельно. Что ж, поехали!
- 250 мл густых сливок (20%)
- 250 мл тыквенного пюре
- 80 г кондитерского сахара
- ½ ч. л. молотого имбиря
- ½ ч. л. молотой корицы
- ½ ч. л. тёртого мускатного ореха
- ¼ ч. л. молотой гвоздики
- ¼ ч. л. молотого душистого перца
- ½ ч. л. ванильного экстракта (8 г ванильного сахара)
- 500 мл тёмного рома
Поместить сливки, сахар, тыквенное пюре и пряности в кастрюлю и поставить на медленный огонь. Постоянно помешивая подогревать до получения однородной массы, до кипения не доводить. Дать смеси остыть и добавить ром. Хорошо перемешать, процедить через сито и перелить в чистые бутылки. Пить ликёр можно через 1-2 часа выдержки в холодильнике, но лучше оставить его там на ночь. Срок хранения ликёра в холодильнике от 1 месяца.
Домашний пряный тыквенный крем-ликёр с вискиДругая версия ликёра со сгущенным молоком. Очень похож на рецепт домашнего Бейлиса и других сливочных ликёров. Виски смело заменяем его имитацией или другими домашними поделками. Обратите внимание, что в рецепте приведены пропорции для приготовления примерно 250 мл ликёра, так что не забудьте пересчитать их под свои объемы. Удачи!
- 125 мл цельных сливок (10-15%)
- 80 мл сгущенного молока
- 50 мл выразительного виски (скотч, ржаной)
- 1,5 ст. л. тыквенного пюре
- 1 ч. л. растворимого кофе
- 1/2 ч. л. специй для тыквенного пирога*
- 1/8 ч. л. молотой корицы
- 1/2 ч. л. ванильного сахара
Добавить все ингредиенты в блендер и смешивать в течение примерно 30 секунд, пока не получится однородный напиток. Процедить через сито и отправить на 3-5 часов или на ночь в холодильник. Подавать со льдом, на стакане можно предварительно сделать сахарную крусту (обмакнуть края в густом сиропе, а затем в коричневом сахаре).
*Специи для тыквенного пирога:
- 3 ст. л. молотой корицы
- 2 ч. л. молотого имбиря
- 1,5 ч. л. молотого душистого перца
- 1,5 ч. л. молотой гвоздики
- 2 ч. л. молотого мускатного ореха
Смешать все пряности и хранить в герметичном контейнере до 1 года.
Коктейли с тыквенным крем-ликёромТыквенно-сливочный ликёр хорошо смакует в чистом виде со льдом, но в коктейлях он раскрывается совсем по-другому. Кстати, если приготовленного ликёра мало, а на Хэллоуин хочется угощать гостей чем-то этаким, советуем посмотреть рецепты тематических коктейлей, где вы наверняка найдете парочку хороших сочетаний даже под самый скромный домашний бар.
Осенний восход/Autumn Sunrise
- 60 мл тыквенного крем-ликёра
- 30 мл золотой текилы
- кофе-эспрессо
Сварить кофе в чашку для капучино, добавить текилу и тыквенный ликёр. Украсить взбитыми сливками и тёртым шоколадом.
Тыквенный пломбир/Pumpkin Sundae
- 30 мл тыквенного крем-ликёра
- 30 мл ванильной водки
- 15 мл шоколадного сиропа
- 7,5 мл простого сиропа
Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в бокал тумблер. Посыпать молотой корицей.
Октябрьский оползень/October Mudslide
- 60 мл тыквенного крем-ликёра
- 60 мл водки
- 30 мл жирных сливок (30%)
Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в бокал тумблер. Посыпать молотой корицей.
Тыква-тини/Pumpkin-tini
- 90 мл тыквенного крем-ликёра
- 60 мл карамельной водки
Смешать все ингредиенты в шейкере со льдом, процедить в коктейльный бокал. Посыпать тёртым шоколадом.
А ещё наш ликёр отлично смакует с медовым бурбоном, Амаретто, выразительным ромом или виски и другими похожими напитками. Но лучше все он раскрывается в чашечке кофе!