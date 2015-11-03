Ваниль – уникальная пряность, одна из самых распространенных в мире. Она прекрасно вяжется с алкоголем, поэтому не придумать ликер на основе ванили было бы глупо и преступно! Они есть, и даже несколько. Сегодня мы научимся готовить самый легендарный из них – итальянский ликер «Гальяно», а также – узнаем самый простой рецепт приготовления ванильного ликера в домашних условиях.

Galliano – ликер не просто выдержанный, а закаленный!

«Гальяно» – один из самых популярных ликеров в мире, неотъемлемая часть многих коктейлей, таких как «Харви Уоллбенгер», « Туттоси », «Золотой Вулкан» и так далее. Делается он на основе разнообразных травок, произрастающих на севере Италии, по склонам Альп, с добавлением ванили и фруктовых экстрактов.

Настоящий Galliano «Ванильное Нёбо» – ликер сложнейший, его производство включает 7 этапов мацерации и 6 – дистилляции, ингредиентов используется всего около 30. Точный рецепт этого ванильного ликера, естественно, держится в строжайшей тайне, но любителей халявы не победишь – разгадывают, и притом весьма удачно.

Как ни странно, это красивый, сладенький, где-то даже «гламурный» напиток назван не в честь эпатажного модельера Джона Гальяно, а в честь другого человека – Джузеппе Гальяно, военного героя Италии. Во времена Эфиопской войны этот майор с двумя тысячами солдат противостоял 80-тысячному войску абиссинцев. Его подвигом вдохновился Артуро Вакари – винокур из Тосканы, назвавший в честь полководца свой новый ликер. Отряд Гальяно держался 44 дня – и травы держатся на спиртовой основе никак не меньше этого срока. Символично.

Со времени изобретения напитка – 1896 года – правом его производства успели повладеть несколько мировых брендов, включая «Реми Куантро». Сейчас ликер выпускает компания «Bols». Линейка включает в себя классический Galliano, вариацию кофейного ликера со вкусом Ристретто, а также – весьма оригинальный Galliano Balsamico с бальзамическим уксусом. Конечно, так заморачиваться мы не будем – поговорим только о самом знаменитом ванильном ликере, тем более что и его рецепт совсем не прост.

Простой ванильный ликер в домашних условиях

Прежде, чем взяться за Гальяно, давайте рассмотрим пару рецептов обыкновенного ванильного ликера. Ваниль нравится почти всем (за исключением, разве что, главного редактора «Ромового Дневника»), такой напиток идеален для добавления в кофе, многие коктейли, к мороженому и десертам.

Для приготовления нам понадобятся целые стручки ванили – лучше выбирать свежие, достаточно крупные, легко гнущиеся. Конечно, можно заменить стручки ванилином или ванильным сахаром. Но это уже будет, как говорится «не то пальто». Лучше постараться и достать «натур-продукт», иначе можно и пакетик ванилина в водку насыпать и пить.

Маленький совет – чтобы стручки ванили хорошо хранились и меньше сохли, их следует класть в герметично закрывающуюся банку как можно меньшего объема. Таким образом вы сможете использовать свежую ваниль на протяжении нескольких месяцев.

Водка – 1 литр. Можно взять спирт, если хотите сделать продукт покрепче, но экспериментальным путем доказано, что лучше всего вкус и аромат из ванили вытягивает спиртовой раствор 35-40 градусов.

Стручки ванили – 3 штучки крупных.

Коричневый сахар – 400 граммов. Для этого рецепта нужен именно тростниковый сахар – он придаст напитку нежно-бежевый цвет и легкую нотку рома в аромате. Эксперты советуют использовать марку «Демерара», но подойдет и любой другой. В крайнем случае можно приготовить инвертный сироп из обычного сахара – но тогда напиток получится уж слишком простым.

Вода (для сиропа) – 50 мл.

Стручки режутся ножом или ножницами наискось, кусочками 4-5 миллиметровой толщины. Сырье заливается водкой и настаивается в темном месте не менее 3-4 недель, можно больше. Раз в день-два настойку нужно встряхивать. После настаивания жидкость обязательно нужно тщательно профильтровать через плотный ватный фильтр. Готовим сироп из воды и сахара, периодически снимая пену. Чтобы сахар не кристаллизовался в готовом ванильном ликере, сироп нужно инвертировать. Для этого в готовящийся сироп надо добавить 1/5 чайной ложки соды. Зачем это делается – читайте подробно в статье о сахарных сиропах. Прямо в горячий сахарный сироп вливается ванильная настойка, при постоянном перемешивании. Если вы хотите регулировать сладость, можно сделать наоборот – понемногу вливать сироп в водку и постоянно пробовать. Этот напиток должен быть сладким. После смешивания ликер желательно отстоять 2-3 месяца в темном месте – тогда его вкус станет более цельным и округлым, вкусы «подружатся» между собой. Но если невтерпеж – можно использовать и без выдержки.

Вот и все, мы приготовили ванильный ликер в домашних условиях. Он отлично подходит к кофе, может использоваться для пропитки тортов, коржей. Но можно пить и просто так, маленькими стопочками, не охлаждая.

Самодельный ликер Гальяно

Скажу сразу – сделать настоящий Galliano дома не получится, мы можем произвести только хорошую копию, напоминающую оригинальный напиток. Тем не менее, ликер должен получится, несомненно, вкусным. Готовится он сложно, в несколько этапов, да и некоторые ингредиенты не так-то легко достать. Но где наша не пропадала!

Я привожу 2 рецепта, отличаются они методом приготовления и сроком выдержки. В обоих используются анисовый и фруктовые экстракты. Если вы не можете достать экстракты – их можно приготовить самостоятельно, залив кусочки фруктов водкой (а лучше – 70%-ным спиртом) и настояв на протяжении месяца в темном месте. После этого жидкость нужно тщательно профильтровать и дать отстояться еще недельку. В принципе, экстракты можно заменить фруктовыми соками, увеличив их содержание в 4-5 раз, но соки украдут градус напитка – это нужно учитывать при разбавлении спирта. Для приготовления анисового экстракта нужно взять 2-3 столовых ложки аниса на 0.5-литровую баночку водки, настаивать столько же, сколько и аналоги на фруктах.

Также экстракты можно приготовить путем соединения ароматического масла соответствующего фрукта со спиртом (четверть чайной ложки аромомасла, 2 столовых ложки чистого спирта, отстоять пару дней).

Рецепт домашнего Galliano №1

Сушеный рубленый корень дягиля – 1 чайная ложка.

Палочка корицы – одна, длиной 7-8 сантиметров.

1 гвоздичка.

Щепотка молотого муската.

Крупный стручок ванили.

Сахар – 500 миллилитров, 2 стакана.

Лимонный сок – столовая ложка.

По половине чайной ложки экстракта аниса, ананаса и банана.

Краситель желтый – 2-3 капли.

В оригинальном рецепте для сгущения напитка применяется пищевой глицерин – 1 чайная ложка, но вполне можно обойтись и без него.

Водка – около 0.5 литра.

Вода – полстакана.

Сначала нужно изготовить экстракты или решить, чем мы будем их заменять. В принципе, не случится ничего страшного, если вы поместите все фрукты в равных количествах в банку с водкой и настоите одновременно так, как это указано выше. Дягиль, корица, гвоздика, мускат и ваниль укладываются в кастрюльку с толстым дном, заливаются водой и доводятся до кипения. Все это стоит в кипятке не более 15 секунд (важно не передержать, чтобы настой не стал слишком пряным), после чего – фильтруется через чайное ситечко или дуршлаг, а потом, когда жидкость слегка подостынет – через ватный или кофейный фильтр. Все специи, кроме ванили, можно выбросить. Кастрюльку нужно помыть и влить в нее ароматизированную жидкость. Довести до кипения, добавить сахар и ваниль, кипятить одну минуту, снимая пенку. Остудить до комнатной температуры. В сироп вводится лимонный сок, экстракты и водка. Все хорошенько перемешивается и переливается в банку под самую крышечку. Банка должна постоять не менее недели в темном месте, за это время ваниль отдаст свой аромат напитку. После настаивания жидкость процеживается через ватку несколько раз, пока не станет абсолютно прозрачной. В ликер нужно добавить краситель и глицерин (если вы их используете), разлить по бутылкам и закупорить. Перед употреблением домашний Гальяно должен постоять не менее 2-3 месяцев.

В этом рецепте ванильного ликера «Гальяно» используется корень дягиля (подробнее о нем читайте в статье о ликере «Анжелика» ), корица, гвоздика, мускат, экстракты. Напиток подкрашивается желтым пищевым красителем – этого можно не делать, но тогда вы не получите ярко-желтого цвета оригинального ликера.

Рецепт Galliano №2

Корень дягиля – 2 чайные ложки.

Щепотка муската.

Семена кардамона – четверть чайной ложки. Нужны только семена, их необходимо извлечь из коробочки.

Сушеный иссоп – чайная ложка.

Водка – 400 граммов.

Вода – ¾ стакана.

Сахар – 350 граммов.

Экстракты банана и ананаса – чайная ложка.

Экстракт мандарина – 13 капель (можно заменить экстрактом апельсина или обойтись вовсе без него).

Экстракт аниса – столовая ложка.

Ванильный экстракт – столовая ложка (как приготовить ванильный экстракт читайте в статье о ликере Калуа).

Аскорбиновая кислота – 1 таблетка + щепотка лимонной кислоты. Этот ингредиент противодействует окислению фруктовых экстрактов и сохраняет прозрачный цвет ликера, а также – сообщает напитку приятную легкую кислинку. В принципе, можно его не использовать.

Этот рецепт ненамного проще предыдущего, в нем тоже используются фруктовые экстракты, а также – кардамон и иссоп.

Все ингредиенты, кроме сахара и воды поместить в банку, залить водкой и настаивать 2 недели в темном прохладном месте. Периодически встряхивать. После настаивания – тщательно отфильтровать.

Отдельно сделать сахарный сироп из всего сахара и воды. Варить, пока смесь не начнет желтеть, периодически снимая пенку. Остудить и соединить с настойкой, после этого – дать настояться еще месяц в темном месте.

Как мы видим, все не так уж сложно. Домашний Гальяно – ликер намного более богатый и интересный, нежели обычный ванильный ликер – усилия, затраченные на его приготовление, окупятся сторицей!