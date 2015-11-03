Ваниль – уникальная пряность, одна из самых распространенных в мире. Она прекрасно вяжется с алкоголем, поэтому не придумать ликер на основе ванили было бы глупо и преступно! Они есть, и даже несколько. Сегодня мы научимся готовить самый легендарный из них – итальянский ликер «Гальяно», а также – узнаем самый простой рецепт приготовления ванильного ликера в домашних условиях.
Galliano – ликер не просто выдержанный, а закаленный!«Гальяно» – один из самых популярных ликеров в мире, неотъемлемая часть многих коктейлей, таких как «Харви Уоллбенгер», «Туттоси», «Золотой Вулкан» и так далее. Делается он на основе разнообразных травок, произрастающих на севере Италии, по склонам Альп, с добавлением ванили и фруктовых экстрактов.
Настоящий Galliano «Ванильное Нёбо» – ликер сложнейший, его производство включает 7 этапов мацерации и 6 – дистилляции, ингредиентов используется всего около 30. Точный рецепт этого ванильного ликера, естественно, держится в строжайшей тайне, но любителей халявы не победишь – разгадывают, и притом весьма удачно.
Как ни странно, это красивый, сладенький, где-то даже «гламурный» напиток назван не в честь эпатажного модельера Джона Гальяно, а в честь другого человека – Джузеппе Гальяно, военного героя Италии. Во времена Эфиопской войны этот майор с двумя тысячами солдат противостоял 80-тысячному войску абиссинцев.
Его подвигом вдохновился Артуро Вакари – винокур из Тосканы, назвавший в честь полководца свой новый ликер. Отряд Гальяно держался 44 дня – и травы держатся на спиртовой основе никак не меньше этого срока. Символично.
Со времени изобретения напитка – 1896 года – правом его производства успели повладеть несколько мировых брендов, включая «Реми Куантро». Сейчас ликер выпускает компания «Bols». Линейка включает в себя классический Galliano, вариацию кофейного ликера со вкусом Ристретто, а также – весьма оригинальный Galliano Balsamico с бальзамическим уксусом. Конечно, так заморачиваться мы не будем – поговорим только о самом знаменитом ванильном ликере, тем более что и его рецепт совсем не прост.
Простой ванильный ликер в домашних условияхПрежде, чем взяться за Гальяно, давайте рассмотрим пару рецептов обыкновенного ванильного ликера. Ваниль нравится почти всем (за исключением, разве что, главного редактора «Ромового Дневника»), такой напиток идеален для добавления в кофе, многие коктейли, к мороженому и десертам.
Для приготовления нам понадобятся целые стручки ванили – лучше выбирать свежие, достаточно крупные, легко гнущиеся. Конечно, можно заменить стручки ванилином или ванильным сахаром. Но это уже будет, как говорится «не то пальто». Лучше постараться и достать «натур-продукт», иначе можно и пакетик ванилина в водку насыпать и пить.
Маленький совет – чтобы стручки ванили хорошо хранились и меньше сохли, их следует класть в герметично закрывающуюся банку как можно меньшего объема. Таким образом вы сможете использовать свежую ваниль на протяжении нескольких месяцев.
- Водка – 1 литр. Можно взять спирт, если хотите сделать продукт покрепче, но экспериментальным путем доказано, что лучше всего вкус и аромат из ванили вытягивает спиртовой раствор 35-40 градусов.
- Стручки ванили – 3 штучки крупных.
- Коричневый сахар – 400 граммов. Для этого рецепта нужен именно тростниковый сахар – он придаст напитку нежно-бежевый цвет и легкую нотку рома в аромате. Эксперты советуют использовать марку «Демерара», но подойдет и любой другой. В крайнем случае можно приготовить инвертный сироп из обычного сахара – но тогда напиток получится уж слишком простым.
- Вода (для сиропа) – 50 мл.
-
Стручки режутся ножом или ножницами наискось, кусочками 4-5 миллиметровой толщины.
-
Сырье заливается водкой и настаивается в темном месте не менее 3-4 недель, можно больше. Раз в день-два настойку нужно встряхивать.
-
После настаивания жидкость обязательно нужно тщательно профильтровать через плотный ватный фильтр.
-
Готовим сироп из воды и сахара, периодически снимая пену. Чтобы сахар не кристаллизовался в готовом ванильном ликере, сироп нужно инвертировать. Для этого в готовящийся сироп надо добавить 1/5 чайной ложки соды. Зачем это делается – читайте подробно в статье о сахарных сиропах.
-
Прямо в горячий сахарный сироп вливается ванильная настойка, при постоянном перемешивании. Если вы хотите регулировать сладость, можно сделать наоборот – понемногу вливать сироп в водку и постоянно пробовать. Этот напиток должен быть сладким.
-
После смешивания ликер желательно отстоять 2-3 месяца в темном месте – тогда его вкус станет более цельным и округлым, вкусы «подружатся» между собой. Но если невтерпеж – можно использовать и без выдержки.
Вот и все, мы приготовили ванильный ликер в домашних условиях. Он отлично подходит к кофе, может использоваться для пропитки тортов, коржей. Но можно пить и просто так, маленькими стопочками, не охлаждая.
Самодельный ликер ГальяноСкажу сразу – сделать настоящий Galliano дома не получится, мы можем произвести только хорошую копию, напоминающую оригинальный напиток. Тем не менее, ликер должен получится, несомненно, вкусным. Готовится он сложно, в несколько этапов, да и некоторые ингредиенты не так-то легко достать. Но где наша не пропадала!
Я привожу 2 рецепта, отличаются они методом приготовления и сроком выдержки. В обоих используются анисовый и фруктовые экстракты. Если вы не можете достать экстракты – их можно приготовить самостоятельно, залив кусочки фруктов водкой (а лучше – 70%-ным спиртом) и настояв на протяжении месяца в темном месте. После этого жидкость нужно тщательно профильтровать и дать отстояться еще недельку. В принципе, экстракты можно заменить фруктовыми соками, увеличив их содержание в 4-5 раз, но соки украдут градус напитка – это нужно учитывать при разбавлении спирта. Для приготовления анисового экстракта нужно взять 2-3 столовых ложки аниса на 0.5-литровую баночку водки, настаивать столько же, сколько и аналоги на фруктах.
Также экстракты можно приготовить путем соединения ароматического масла соответствующего фрукта со спиртом (четверть чайной ложки аромомасла, 2 столовых ложки чистого спирта, отстоять пару дней).
Рецепт домашнего Galliano №1В этом рецепте ванильного ликера «Гальяно» используется корень дягиля (подробнее о нем читайте в статье о ликере «Анжелика»), корица, гвоздика, мускат, экстракты. Напиток подкрашивается желтым пищевым красителем – этого можно не делать, но тогда вы не получите ярко-желтого цвета оригинального ликера. На литровую банку нам будет нужно:
- Сушеный рубленый корень дягиля – 1 чайная ложка.
- Палочка корицы – одна, длиной 7-8 сантиметров.
- 1 гвоздичка.
- Щепотка молотого муската.
- Крупный стручок ванили.
- Сахар – 500 миллилитров, 2 стакана.
- Лимонный сок – столовая ложка.
- По половине чайной ложки экстракта аниса, ананаса и банана.
- Краситель желтый – 2-3 капли.
- В оригинальном рецепте для сгущения напитка применяется пищевой глицерин – 1 чайная ложка, но вполне можно обойтись и без него.
- Водка – около 0.5 литра.
- Вода – полстакана.
- Сначала нужно изготовить экстракты или решить, чем мы будем их заменять. В принципе, не случится ничего страшного, если вы поместите все фрукты в равных количествах в банку с водкой и настоите одновременно так, как это указано выше.
- Дягиль, корица, гвоздика, мускат и ваниль укладываются в кастрюльку с толстым дном, заливаются водой и доводятся до кипения. Все это стоит в кипятке не более 15 секунд (важно не передержать, чтобы настой не стал слишком пряным), после чего – фильтруется через чайное ситечко или дуршлаг, а потом, когда жидкость слегка подостынет – через ватный или кофейный фильтр. Все специи, кроме ванили, можно выбросить.
- Кастрюльку нужно помыть и влить в нее ароматизированную жидкость. Довести до кипения, добавить сахар и ваниль, кипятить одну минуту, снимая пенку. Остудить до комнатной температуры.
- В сироп вводится лимонный сок, экстракты и водка. Все хорошенько перемешивается и переливается в банку под самую крышечку. Банка должна постоять не менее недели в темном месте, за это время ваниль отдаст свой аромат напитку.
- После настаивания жидкость процеживается через ватку несколько раз, пока не станет абсолютно прозрачной.
- В ликер нужно добавить краситель и глицерин (если вы их используете), разлить по бутылкам и закупорить. Перед употреблением домашний Гальяно должен постоять не менее 2-3 месяцев.
Рецепт Galliano №2Этот рецепт ненамного проще предыдущего, в нем тоже используются фруктовые экстракты, а также – кардамон и иссоп. Нам будет нужно:
- Корень дягиля – 2 чайные ложки.
- Щепотка муската.
- Семена кардамона – четверть чайной ложки. Нужны только семена, их необходимо извлечь из коробочки.
- Сушеный иссоп – чайная ложка.
- Водка – 400 граммов.
- Вода – ¾ стакана.
- Сахар – 350 граммов.
- Экстракты банана и ананаса – чайная ложка.
- Экстракт мандарина – 13 капель (можно заменить экстрактом апельсина или обойтись вовсе без него).
- Экстракт аниса – столовая ложка.
- Ванильный экстракт – столовая ложка (как приготовить ванильный экстракт читайте в статье о ликере Калуа).
- Аскорбиновая кислота – 1 таблетка + щепотка лимонной кислоты. Этот ингредиент противодействует окислению фруктовых экстрактов и сохраняет прозрачный цвет ликера, а также – сообщает напитку приятную легкую кислинку. В принципе, можно его не использовать.
Все ингредиенты, кроме сахара и воды поместить в банку, залить водкой и настаивать 2 недели в темном прохладном месте. Периодически встряхивать. После настаивания – тщательно отфильтровать.
Отдельно сделать сахарный сироп из всего сахара и воды. Варить, пока смесь не начнет желтеть, периодически снимая пенку. Остудить и соединить с настойкой, после этого – дать настояться еще месяц в темном месте.
Как мы видим, все не так уж сложно. Домашний Гальяно – ликер намного более богатый и интересный, нежели обычный ванильный ликер – усилия, затраченные на его приготовление, окупятся сторицей!