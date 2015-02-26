В классическом исполнении ликер готовится на основе виноградного бренди, яичных желтков, молока и сахара/мёда. Сегодня его производят многие компании, в том числе небезызвестный De Kuyper, с конвейера которого сходят многие знаменитые ликеры (Пизан, Блю Кюрасао и многие другие).

Первый яичный ликер был изготовлен в Голландии по рецепту эмигрантов в Суринаме и районе Ресифи (Бразилия), где вместо яичных желтков использовалась мякоть авокадо. Именно этому фрукту ликер обязан своим названием, а не труженики юриспруденции, так как авокадо на языке ацтеков звучал как «ahuacatl», позднее звучащее на испанском как “avogado”. В Нидерландах авокадо так и не смогли культивировать, поэтому мякоть фрукта заменили желтками, чтобы добиться нужной консистенции.

Иногда в напиток добавляют ваниль, сгущенное молоко и сливки. Именно эти три ингредиента стали основой для большинства рецептов яичного ликера Адвокат домашнего приготовления. Мы будем его готовить по трём разным рецептам исходя из предпочтений домочадцев. Первый рецепт наиболее распространен и включает в себя все вышеупомянутые компоненты.

Рецепт яичного ликера Адвокат со сгущенкой и сливками

10 желтков

250 мл виноградного бренди (коньяка)

1 банка сгущенного молока

120 мл сливок (10-15%)

2 г ванилина (1 упаковка)

Итак, чтобы приготовить яичный ликер в домашних условиях, нам понадобится:

Очень важно использовать качественную алкогольную основу, поэтому обычный разбавленный спирт или водка отпадают напрочь, но можете пробовать на свой страх и риск и с ними. Бренди можно заменить виноградным спиртом, недорогим виски ирландского происхождения (не «копченым») или пряным ромом. Сгущенка должна быть качественной, но лучше отдать предпочтение не слишком густому продукту.

Ещё важнее тщательно отделить желтки от белков, так как последний может, а так, скорее всего и будет, образовать в напитке неприятные комочки. Также обязательно убрать с желтков белковые канатики. Вот вам небольшой лайфак на тему, как быстро и без особых усилий отделить желток от белка: втяните пластиковой бутылкой желток и перенесите его на другую тарелку.

Отделить желтки от белков и поместить их во вместительную миску, добавить туда ванилин и сгущенное молоко. Хорошо все перемешать венчиком или блендером до образования однородной массы. Получится очень густая масса – так надо, не пугайтесь. Теперь влейте в миску коньяк, перемешайте, влейте сливки и снова тщательно перемешайте. Всё, ликер практически готов. Перелейте напиток в любую емкость объемом 1 л с герметичной крышкой и отправьте его на 4 дня в темное прохладное место. За время настаивания взбалтывать ликер не обязательно (только в случае его очевидного расслоения). По истечении 4 дней профильтруйте напиток через сито или несколько слоёв марли, разлейте по бутылкам и отправьте еще на 7-10 дней отстаиваться, созревать.

По вкусовым качествам данный ликер не отличить от Адвоката производства De Kuyper. Рецепт проверен огромным количеством самогонщиков и просто любителей домашних спиртных напитков. По консистенции напоминает домашний Бейлис, только ещё гуще. В некоторых случаях его в буквальном смысле приходится есть ложкой (с классическим вариантом, кстати, так и поступают – к бокалу чистого Адвокат обязательно подают ложечку).

Рецепт Адвоката на молоке (аутентичный)

8 желтков куриных яиц

240 г сахара;

400 мл молока;

500 мл бренди.

Отделяем желтки от белков, используя наш лайфхак. Молоко доводим до кипения и отставляем в сторону. На водяной бане венчиком взбиваем желтки с сахаром до полу-кремового состояния, внимательно следя за тем, чтобы желтки не свернулись. Для этого нужно соорудить правильную водяную баню: в кастрюльку налить немного воды и поставить её на медленный огонь, сверху поставить емкость для смешивания, проследив за тем, чтобы вода в кастрюле не касалась дна емкости, то есть обычной металлической миски. Вода не должна интенсивно кипеть, иначе желтки могут свариться. Когда желтки станут похожи на не густой соус, в них нужно постепенно, постоянно перемешивая, влить теплое молоко. Снять миску с водяной бани и дать взбитой жидкости остыть до комнатной температуры, после чего добавить коньяк и ещё раз тщательно перемешать. Разлить готовый яичный ликер по стерилизованным бутылкам и отправить его в прохладное темное место на 3-4 дня созревать.

Этот вариант ликера подойдет всем тем, кто боится сальмонеллёза и любит напитки, которые по консистенции действительно напоминают напитки. Придется немного повозиться и использовать термическую обработку. Для начала нужно обзавестись следующими ингредиентами:

Через 3-4 дня этот вариант ликера можно смаковать. Очень вкусно добавлять этот Адвокат в кофе или фруктовые салаты. Ещё лучше полить им блинчики, особенно с фруктовыми начинками. Также напиток очень часто добавляют в коктейли, к примеру, с различными газировками (50 ликера/150 спрайта), но с домашним Адвокатом этого лучше не делать.

Все варианты домашнего ликера нужно хранить в холодильнике, в стерильных бутылках, так как в его состав входит целый ряд пищевых продуктов, имеющих свойство портиться. Кроме того, вне холодильника ликер очень быстро расслаивается и сахарится. Срок годности домашнего яичного ликера составляет от 3 до 6 месяцев, при условии, что он хранится в холодильнике.

Наконец, предлагаем вам оригинальный рецепт напитка, который действительно заслуживает называться классическим Адвокатом. Совсем для параноиков и ярых ненавистников продукции курочки Рябы.

Рецепт ликера Адвокат с авокадо (Creme d’avocat)

3 больших спелых авокадо (желтых внутри)

250 г сахара

500 мл белого рома

250 мл воды

1 лайм (сок)

5 г лецитина (можно купить в аптеке)

Перетереть мякоть плодов авокадо и сразу же их залить соком 1 лайма, добавить сахар и лецитин (его используют при изготовлении шоколада и ряда других продуктов для создания устойчивых эмульсий и уменьшения вязкости). Залить это всё разбавленным водой ромом и хорошо взбить до однородной кремовой массы. Процедить, дать настояться 3-4 дня и наслаждаться вкуснейшим напитком с многовековой историей.

Что ж, надеемся ваш яичный ликер, приготовленный в домашних условиях, получится действительно таким же вкусным и необычным, как его задумали жители Голландии. Пить Адвокат лучше в чистом виде, комнатной температуры или охлажденным, но без льда. Отличный дижестив. Перед употреблением обязательно взболтать!

