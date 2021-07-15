Немецкий ликер Schwartzhog я купил случайно, даже нехотя. Но он меня приятно удивил. С первым глотком раскрылся многослойный букет ароматных трав и фруктов с преобладающими нотками цитруса и ореха. А в долгом, приятном послевкусии ощущались тонкие оттенки кофе.

Спонтанная покупка

Этот травяной ликер точно придется по вкусу любителям сложных, деликатных биттеров.

Об этой марке я слышал и раньше, но желания попробовать не возникало. Из травяных биттеров для себя давно уже выбрал Jagermeister.

Но в этот раз, готовясь к приезду друга, обнаружил, что запас любимого ликера подошел к концу. Поспешил в ближайший торговый центр. Моего фаворита на полках не оказалось.

По совету менеджера купил Schwartzhog. Как он сказал, этот немецкий напиток любят многие. По вкусу он не уступает Jagermeister, даже считается прямым конкурентом. Меня терзали сомнения, однако деваться было некуда и времени искать что-то другое не оставалось.

Немного истории

Тем большим для меня сюрпризом стало сложное и очень тонкое сочетание пряных оттенков – уникальный вкус и аромат. Теперь Schwartzhog входит в рейтинг любимых ликеров.У биттера интересная история, которая началась в средневековой Германии. Известно, что в начале XI века монахи разработали рецептуру уникального настоя из горьких трав для лечения желудка.

Я не нашел подробностей, как монастырский рецепт оказался в руках дворянского рода Харденберг. Но в 1700 году аристократы наладили массовое производство, назвав травяной ликер Schwartzhog. С тех пор монастырский рецепт передается по наследству в семействе Харденберг.

Название и изображение на этикетке связано с легендой. Черный кабан спас род Харденбергов во время междоусобных войн немецких княжеств XVI века. Визг животного разбудил воинов, предупредив о вражеской атаке. Благодарные Харденберги увековечили спасителя на фамильном гербе.

Состав

Я примерил на себя роль дегустатора, попробовав определить ингредиенты на вкус, а после – найти информацию о составе. Смог точно угадать апельсин, корицу, мяту и орех.

Мои впечатления от ликера

Биттер Schwartzhog любят не только в Германии. В 2008 году он получил высокую оценку качества (94 балла) от специалистов Beverage Testing Institute. В 2014 году стал серебряным призером на World Spirits Competition в США.Крепость напитка – 36,7%. Цвет – темно-коричневый. Готовят его на спиртовой основе, в которую вводится дистиллят горького апельсина. Также в состав входят горькие травы, пряности, фрукты и целебные коренья. Точный рецепт и метод производства хранятся в секрете.В списке от профессиональных дегустаторов также указана горечавка, галангал, клевер, полынь, анис звездчатый, шафран, имбирь, лимонник, лакрица, гранат, любисток, кабаний корень.Богатый сбалансированный вкус. Мягкий, но не слишком сладкий. Аромат тонкий, ничем не напоминает аптечные микстуры. Хотя изначально напиток создавался именно как лечебный.

Первый слой оттенков, который ощущается сразу, – цитрусы, орехи, ваниль. В послевкусии раскрываются нотки цукатов, кофе и шоколада.

Ликер очень мягкий и приятный. К плюсам добавлю отсутствие похмелья и то, что пьется он легко даже в чистом виде. Мы именно так и пили.

Некоторые советуют добавлять лед или готовить миксы со спиртными и безалкогольными напитками. Я думаю, что Schwartzhog хорош сам по себе и не стоит добавлять ничего, что заглушит его терпкость и вкус.

У этого биттера один недостаток – купить сложно. В России он пока не очень распространен.