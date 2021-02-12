Всегда думал, что пиво примерно одинаковое на вкус, какая бы страна его не производила. То есть если производитель ответственно подходит к своему делу, то и разницы не будет. Но как, же я ошибался. Однажды на просмотр футбольного матча ко мне в гости пришел друг с пивом.

Я очень удивился тому, что ни одной из марок я не узнал и уже немного разочаровался. Оказывается, это были просто иностранные баночки. В итоге, теперь я пью пиво не только российских производителей, и вот что я обычно выбираю.

Miller Genuine Draft (Миллер Дженьюин Драфт)

Есть люди, которые предпочитают только какой-то один тип пива. Я считаю, что это неправильно. Удивительно, что пиво может быть разнообразным, но каждый из вариантов по-своему достойный. Иногда лучше подойдет светлое, а иной раз можно взять темное или с дополнительными вкусами.

Что же касается Миллера, то это легкое пиво, не обладающее резкой горечью. Оно отлично подходит для утоления жажды в знойный день. Вкус у него мягкий, без резкого запаха хмеля. Что интересно, оно не проходит пастеризацию, что позволяет сохранить нотки пивной бочки даже в жестяной банке.

Производится оно в Чехии. Приобрести Miller Genuine Draft можно примерно по 90 руб. за баночку 0,5 л. Однако несмотря на легкость вкуса, алкоголя в нем 4,7 %. С ним нужно быть осторожнее.

Пиво Миллер Дженьюин Драфт.

Важно! Пиво в жестяных банках лучше сохраняет вкус, цвет и аромат, так как защищено от попадания солнечных лучей.

Blue Moon Belgian White (Блю Мун бельгийское светлое)

Это еще один чешский представитель, но приготовлено оно по бельгийским традиционным рецептам. Стоит сказать, что это крафтовое пиво, хотя и производится в больших количествах. И у него есть достаточно большая армия почитателей.

Оно отлично подойдет для любителей сладковатого пива. Характерные особенности Blue Moon Belgian White - это добавление цедры апельсина и кориандра во время приготовления. Естественно, цитрусовые нотки будут отчетливо слышны во вкусе.

Что меня поразило, это количество алкоголя. Казалось бы, пиво сладковатое, должно быть полегче, но содержание алкоголя составляет 5,4 %. Стоимость такой баночки в районе 90 рублей. Многие его считают женским напитком, но могу вам сказать, они точно ошибаются.

Blue Moon Belgian White.

Интересно! Эта марка выпускает пиво и с другими вкусами, например, с манго.

Paulaner Hefe-Weissbier (Пауланер Хефе-Вайсбир)

Это немецкое пиво, и эта страна не зря считается одной из лучших по качеству производства пива. Что же касается марки Пауланер, то она достаточно известна как в Германии, так и в России. Пауланер Хефе-Вайсбир - это светлое пшеничное нефильтрованное пиво, которое обладает светло-янтарным цветом.

Хочу вам сказать, что при приготовлении этого пива применяется специальная запатентованная методика. Она заключается в использовании своеобразного вида дрожжей (верхового брожения). Paulaner имеет оригинальный вкус, в котором ощущается и кислинка, и горчинка, и немного сладости.

Обойдется оно примерно в 150 рублей за банку. Что же касается алкоголя, то его там содержится 5,5 %. За счет своего яркого вкуса это пиво подходит под любую закуску, благо их сейчас в магазинах просто огромное количество. Говорю вам это, основываясь на собственном опыте.

Paulaner Hefe-Weissbier.

Важно! Это пиво считается натуральным, так как не проходит фильтрацию.

Guinness Draught (Гиннесс Драфт)

Когда речь заходит про горький алкоголь, то сложно обойти стороной ирландцев. Именно они готовят это невообразимое пиво Гиннесс Драфт. Это классический темный ирландский стаут, который обладает темно-коричневым оттенком.

Готовится Гиннесс из жженого и карамельного солода. Также среди ингредиентов заявлены жареный хмель и ячмень. Guinness Draught обладает невероятным терпким вкусом, в котором можно различить нотки кофе. Пиво отлично подходит к жареному мясу или копченостям.

Его особенность состоит в том, что в банке есть специальная азотная капсула, которая не дает пиву газифицироваться. Но в то же времяблагодаря ей, при наливании пива в бокал все равно будет образовываться мягкая и приятная пенка. Стоимость банки составляет примерно 150 руб.

Guinness Draught.

Важно! Капсула активируется сразу после открытия банки.

Gintarinis Dark Ale (Гинтаринис Дарк Эйл)

Это самый дешевый вариант. Стоит оно примерно 65 рублей, но это не говорит о том, что этот сорт пива хуже остальных. Оно, как и другие упомянутые марки, обладает достойным качеством. Родиной этого пива является Литва.

Gintarinis Dark Ale - это темное пиво, во вкусе которого хорошо слышен солод и свежеиспеченный хлеб. Само пиво достаточно плотное и готовится из жареного ячменя. Если говорить об алкоголе, то содержание его составляет 5,9 %.

Большинство представителей темного пива могут похвастать большим количеством алкоголя (в отличие от этого), что иногда только портит впечатления от продукта. Меня, надо сказать удивил тот факт, что такое роскошное пиво производится в бывшей союзной республике.

Gintarinis Dark Ale.

Подводя итоги, хочу еще упомянуть Oktoberfest. Это такой фестиваль пива, который ежегодно проводится в Германии. Слышал про него разную, противоречащую друг другу информацию. Речь идет о качестве пива, которое там подают.

Одни утверждают, что ничего вкуснее они не пробовали, другие, что точно такое же продается в каждом русском ларьке. Так какое же оно там на самом деле? Если кто был участником Oktoberfest, то поделитесь своими впечатлениями.

Дорогие читатели, помните что злоупотребление алкоголем наносит вред вашему организму. Берегите себя!