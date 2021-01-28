Отправляясь в магазин за бутылкой виски, каждый покупатель надеется подобрать лучший напиток из всех представленных на полках. Но, справиться с этой задачей могут немногие. Основными препятствиями на пути к достижению цели становятся большой ассортимент и отсутствие необходимых знаний.

Естественно, есть люди, которые хорошо разбираются в марках и сортах, при этом большинство ориентируется только по рекламам. К примеру, по телевизору или на сайтах часто попадаются виски Ballantines, Jim Beam и т.д. Если, вы хотите больше узнать о напитке, а также определить лучшие марки, тогда стоит ознакомиться из представленной подборкой.

Шотландские сорта

Начинать с этой страны нужно по нескольким причинам. Во-первых, Шотландия уже давно спорит с Ирландией за право считаться родиной легендарного алкоголя. Во-вторых, здесь расположено большое количество заводов по изготовлению крепкого виски. Здесь производиться известный виски Ballantines, а также напитки следующих брендов:

Johnnie Walker;

Macallan;

Chivas Regal;

Cardhu.

Под маркой Ballantines было выпущено несколько сортов алкоголя, которые стали победителями в 2018 году по версии The Spirits Business. Занять лидирующие позиции бренду помог не только отменный вкус напитков, но и несколько важных наград. Виски получил 5 серебряных и 7 золотых звезд на разных конкурсах. Что касается вкусовых качеств, то особое отличие получили разновидности «Limited» и «Hard Fired».

Первый вариант похвалили за привкус пралине и ирисок, а второй вариант отличился невероятно приятным вкусом нуги. Еще одним известным представителем шотландских напитков является Johnnie Walker. Он известен благодаря линейке виски Black Label, Red Label и т.д. В ассортименте можно найти как элитные виды алкоголя, так и недорогие экземпляры.

Отличительным свойством бренда является ярко выраженный дымный вкус. Дополнительно стоит рассмотреть элитный алкоголь от известного бренда Chivas Regal. Производитель специализируются на изготовлении напитков премиум сегмента. Они отличаются невероятно мягким привкусом, а также нежным ароматом. Если хотите найти что-то эксклюзивное, тогда стоит выбрать виски Macallan.

Ирландские сорта

Ярким представителем указанных напитков является популярный бренд Jameson. Напитки, выпущенные под указанной маркой, отличаются доступной ценой. Некоторые ценители виски считают его вкус слишком простым. Но, у каждого индивидуальные предпочтения, поэтому не стоит судить напиток только по этим рассуждениям.

Отдельного внимания также заслуживает популярная марка Tullamore Dew. За долгие годы своего существования бренд получил много позитивных отзывов от истинных сомелье и рядовых потребителей. Наиболее распространенными вариантами из этой линейки являются виски 12 лет выдержки.

Американские сорта

США тоже внесли свой вклад в производство крепких напитков. Наиболее популярными американскими марками Jack Daniel’s и Jim Beam. Первый вариант был признан лучшим во всем мире (в 1904 году). Эксперты отмечают, что указанный сорт виски обладает мягким вкусом и дымным ароматом.

Jim Beam является одним из самых известных бурбонов в мире. Главными отличиями этого сорта является насыщенный вкус и приятный аромат. Стоит упомянуть также минимальный срок выдержки. В данном случае он не может быть меньше 4 лет.

Как видите, существует немало брендов виски, продукция которых цениться потребителями по всему миру. Каждый из них имеет свои особенности и привкус, которые обязательно следует учитывать во время выбора. Но, нужно помнить о репутации продавца. Качественный алкоголь доступен только в проверенных магазинах, имеющих лицензию.